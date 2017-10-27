27.10.1951 при дирекции строящегося комбината создан отдел капитального строительства (ОКС), преобразованный в 1953 году в УКС

27.10.1994 подписан контракт LSN 3507 C с бельгийской фирмой BELL на поставку оборудования автоматической телефонной станции ALCATEL 1000 S12 емкостью 6144 номера (для создания АТС-4)

по материалам библиотеки им.Горького