Начинайте гладить шнурки, президентские выборы не за горами. ВПЕРЁД И С ПЕСНЕЙ Козлы при забойном цехе мясокомбината сегодня актуальны, как никогда прежде. Вы, возможно, не знаете, граждане, что наш дорогой вождь и отец Владимир Владимирович П. сидит в Кремле уже дольше Брежнева и, как показывает опыт, готов окончательно погрузить державу в тихое, тёплое и тёмное место. А поскольку в следующем году вам всем предстоит активно поддержать данный вектор движения, бывший гендиректор ГК «Росатом» придумал чудесный способ нивелировать тот разрыв во всенародном мозгу меж воображаемой, пропагандистской Россией и её сегодняшней реальностью. То есть, не придумал, конечно, а всего лишь решил резко увеличить дозу к президентским выборам, и теперь правоверные СМИ будут токовать о наступившем процветании не двадцать четыре часа в сутки, а примерно двадцать восемь. Как это должно выглядеть в натуре, уже сейчас можно увидеть на примере формирования информационной повестки дня в заколючинском Сером доме. Фокус тут вот в чём. Доходная часть бюджета ЗАТО Железногорск (см. приложение №3 к решению Совета депутатов от 19 октября №29-95Р) составляет в текущем году три миллиарда шестьсот тридцать два миллиона рублей. Эта цифра плановая, конечно, но поскольку она непрерывно уточняется, то финальный, декабрьский результат навряд ли будет сильно от неё отличаться. И она всего на четыре миллиона больше, чем первый бюджет, утверждённый семь лет назад Совдепом под руководством «молодого и энергичного» номер два ( см. ). В переводе на русский это означает, что все эти годы Нашгород не прибавлял, а фактически терял в доходах со скоростью средней инфляции. Отсюда всё наше сказочное процветание, в котором никогда нет денег на самое необходимое, но они всегда находятся на разную пиар-ересь непрерывно нарастающей степени чудовищности. Это понятно? Тогда идём дальше. Плановый показатель доходной части бюджета ЗАТО Железногорск на 2018 год, согласованный депутатами, равняется... ну, попробуйте угадать? Нет-нет, простая аппроксимация здесь не поможет, ибо высочайше провозглашённое процветание базируется на Лазурном берегу и в Майами, стреляет из пушек и миномётов в Сирии и на Донбассе, но никак не отражается непосредственно на тех людях, кто зарабатывает на него денежки и, казалось бы, вправе рассчитывать хотя бы на стабильную порцию овса в кормушке. Фигушки. Овса как раз на всех не хватает, это вам не омары. И потому плановый показатель доходной части бюджета Нашгорода в следующем году на шестьсот «лимонов» меньше, чем в нынешнем. Легко высчитать, что налицо пятнадцатипроцентное снижение, не правда ли? На чём собирается экономить «Единая Россия» и её местный фюрер? Во-первых, уже в самой формулировке вопроса кроется принципиальная ошибка. Если вы заглянете в постатейную расшифровку главного финансового документа ЗАТО, то увидите, что в текущем году так называемые безвозмездные поступления — а это те самые федеральные подачки, благодаря которым бывший Соцгород вообще не склеил ласты до сих пор — составляют 2,62 млрд рублей. Собственные доходы территории едва превышают миллиард, таким образом. В будущем же году Москва намерена снизить загрузку овса до 2,25 миллиарда, а непрерывно крепнущий и развивающийся Нашгород честно срезает в проекте бюджета со своих заработков ещё 28 миллионов. Пока. Теперь давайте посмотрим, кому конкретно придётся снова затягивать ремень. Более 100 млн рублей широким жестом отпиливается с раздела «Национальная экономика»: 30 миллионов со статьи «Транспорт», 66 миллионов с «Дорожного хозяйства», «Лесное хозяйство» теряет 1,6 миллиона, а загадочные «Прикладные научные исследования в области национальной экономики» (8 млн) исчезают из бюджета-2018 совсем. На «Жилищно-коммунальное хозяйство» Нашгород рассчитывает потратить в нынешнем году 608 млн рублей с копейками, а в следующем — только 439 миллионов. Статья «Жилищное хозяйство» (82 млн) исчезает при этом из бюджетной росписи вовсе, и на семьдесят «лимонов» урезаются аппетиты «Благоустройства». Так что когда вам поют про дополнительные бобосики, отпущенные с барского столичного стола на всякие там «Цветущие Железногорски», здравомыслящий человек обязан всякий раз произвести в уме сложение с вычитанием, и только потом швырять чепчики вслед за трехцветными шариками в серое осеннее небо. Далее — практически сенсация. Образование, эта свящённая корова бывшего Красноярска-26, в проекте бюджета будущего года недосчитается 115 млн рублей. Возможно, кому-то покажется, что из 1,82 миллиардов эту сумму можно вылущить без особых проблем. Не стану спорить, не знаю. Скажу лишь, что за те двенадцать с лишним лет, что ваш корреспондент занимается прикладными исследованиями заколючинской казны, не было ни одного сезона, пожалуй, чтобы Серый дом не похвалялся публично ростом расходов на образование. И вот, пожалуйста: дошкольникам Сирия с Донбассом обойдутся в шестьдесят три миллиона, а школьникам — в двадцать два. Дополнительное образование секвестрируется на 30 млн рублей, так называемая «молодёжная политика» на девять, и только таинственные «Другие вопросы в области» усохнут всего на миллион. По нынешним временам, повезло кому-то, можно сказать. Ещё раз напоминаю на всякий случай. Мы здесь говорим не о компенсационном увеличении трат ЗАТО Железногорск хотя бы в связи с инфляционными потерями, а о прямом снижении бюджетного финансирования. Шестьдесят три миллиона рублей снимается в плановом порядке с «Культуры и кинематографии», двадцать три с «Физической культуры и спорта», но зато семьсот тысяч добавляется кому? Правильно, муниципальной газете «Город и горожане». Изголодались они там. Всхуднули. Штанишки спадают при ходьбе, а это нехорошо, сами понимаете. Тридцать шесть миллионов теряет раздел «Социальная политика». Почти шесть «лимонов» улетает из «Социального обслуживания населения», восемь из «Социального обеспечения», почти двадцать два или больше половины — из «Охраны семьи и детства». И действительно: зачем кормить и лелеять стадо, которое всё равно назначено на убой? Ах да, чуть не забыл. «Функционирование высшего должностного лица» стоит налогоплательщикам Нашгорода 1,53 млн рублей в этом году и ровно столько же — в следующем. Всего сто тысяч из одиннадцати миллионов жертвует в фонд борьбы с польскими яблоками и финским маслом железногорский Совет депутатов. Четырнадцать миллионов из ста двенадцати предполагается изъять со статьи расходов на местную администрацию. Сорок шесть — с «Других общегосударственных вопросов». Надеюсь, вы в полной мере ощутили гордость за вставшую с колен Россию? А ведь это ещё мимо нас проходит медицина, перешедшая полностью под федеральный контроль. Хотя — почему же мимо? Вот она, во всей своей красе. И даже чуть-чуть более прекрасна, нежели была ещё позавчера: « Глава ЗАТО г. Железногорск провел выездное совещание в поликлинике, в рамках которого проверил , как отремонтированы регистратура и женская консультация на втором этаже. Обновленная зона регистратуры будет доступна пациентам уже с понедельника. Изменился не только ее внешний облик, но и подходы к организации работы. Так, в фойе поликлиники теперь оборудован пост дежурного медрегистратора. Также для удобства посетителей в холле расположен большой информационный телеэкран с расписанием врачей». Если вам вдруг покажется, что внесённые изменения можно смело именовать косметическими, то я спорить не стану. Критерий истины прост в данном случае. Стало ли больше специалистов в бывшей ЦМСЧ-51? Нет, не стало. И точно так же, как перекидывание пересыхающего бюджетного потока из кармана в карман не способно возместить растущие потери муниципального сектора экономики, ровно в той же мере никакие волшебные программы не заменят пациентам банального доктора или медсестру. Если только, конечно, вы не Вадим «Чебурашка» Медведев, получивший на семинаре в Крыму, должно быть, преизрядную дозу оптимизьма. «Шаг за шагом обновляется и материально-техническая база больницы. На федеральные средства предполагается закупить необходимое медоборудование. Заявка подготовлена и находится на рассмотрении в ФМБА России. «Стратегией развития Железногорска закреплено, что повышение качества оказания медицинских услуг - важный приоритет, - прокомментировал Глава ЗАТО г. Железногорск. - Один из результатов взаимодействия - приобретение нового оборудования на сумму 10 млн рублей в рамках совместного проекта "Росатома" и Минздрава "Бережливая поликлиника", который поддержан Администрацией Президента России». Я не знаю, что за оборудование надеется получить Александр Ломакин, но отмечу, что восстановленный магнитно-резонансный томограф «Siemens Harmony» по первой же ссылке в поисковике «Яндекса» продавцы оценивают в 10,6 миллиона. А ещё здесь очень важно не путать «Бережливую поликлинику» с пятилетней давности «Бережливым городом». Тот обязан был всего лишь инновационно ликвидировать очереди в поликлинике, а этот стратегически повысит качество медицинских услуг в целом. Разница! Посему, дорогие мои, пессимизму не должно быть места в нашем сознании. Ибо посредством глубокого и профессионального пиара любое говно можно превратить в самую свежайшую халву, как известно. Правда, вкус, цвет и запах продукта останутся неизменными при этом, но зато удовольствие потребителя станет ни с чем не сравнимым. Так что прошу к столу. Занимайте места поближе к кухне. Кулинарные новости исключительно хороши: дефицита говна в следующие шесть лет точно не ожидается. «Уже третий российский регион сообщает о грядущих проблемах с финансами. Власти Хакасии пожаловались на "катастрофическую ситуацию" с бюджетом региона и попросили выделить 28 млрд рублей, чтобы закрыть дыру в региональной казне. Власти называют ситуацию критической и пишут о потерях доходов "вследствие негативных тенденций в экономике и принятых на федеральном уровне решений в области межбюджетных отношений и налогового регулирования. В обращении говорится, что только на обслуживание долга регион в этом году направит более 14% собственных доходов. В последние несколько лет проблема долговой нагрузки регионов в России усугублялась. На 1 января общий долг регионов - банкам и федеральному центру - составил 2,35 трлн рублей». Для справки: весь государственный бюджет России на 2018 год запланирован на уровне пятнадцати триллионов. Едва-едва хватит на выборы и Сирию с Донбассом.