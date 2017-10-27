Железногорск

|Естественный отбор
|Thursday, 26 October 2017
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Истинным патриотам Россиюшки перестаёт нравиться Кремль.
Поклонская напомнила Чайке о расследовании Навального
Ну всё. Последние дни наступают.
Она, в частности, напомнила генпрокурору о нападках на бизнес его успешных детей и о стремлении Юрия Чайки их оградить в ущерб выполнению других обязанностей.
«Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, — это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», — заявила депутат, бывшая прокурор Крыма.
Само обращение посмотрите. Там есть очень любопытные моменты. Типа, я знаю, что на меня будут искать компромат, но хочу напомнить, что я выполняла ваши приказы. Про оцепленные кинотеатры и оперативников в штатском — вообще чума. Если выкинуть из обращения всю «матильду» и «святого государя», ну чисто речь диссидента получится.
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