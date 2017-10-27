Железногорск

Истинным патриотам Россиюшки перестаёт нравиться Кремль.

Поклонская напомнила Чайке о расследовании Навального

Ну всё. Последние дни наступают.

Она, в частности, напомнила генпрокурору о нападках на бизнес его успешных детей и о стремлении Юрия Чайки их оградить в ущерб выполнению других обязанностей.

«Очень жаль, что для некоторых руководителей серьезных ведомств отстаивать интересы своей семьи, успешных детей, чтобы никто не нарушил их право на неприкосновенность частной жизни, — это важнее, нежели стоять за честь страны, ее первого лица и за историческую правду», — заявила депутат, бывшая прокурор Крыма.

vedomosti.

Само обращение посмотрите. Там есть очень любопытные моменты. Типа, я знаю, что на меня будут искать компромат, но хочу напомнить, что я выполняла ваши приказы. Про оцепленные кинотеатры и оперативников в штатском — вообще чума. Если выкинуть из обращения всю «матильду» и «святого государя», ну чисто речь диссидента получится.