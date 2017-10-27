Сколько заложников погибло в "Норд-осте", так и не известно. Имя теракта Как «Норд-Ост» стал главным мюзиклом страны и что случилось со спектаклем после теракта. Пятнадцать лет назад — 23 октября 2002 года — в девять вечера по московскому времени в Театральный центр на Дубровке ворвалась группа террористов. На сцене показывали «Норд-Ост» — первый большой оригинальный российский мюзикл. Среди заложников — их было 916 человек — оказались зрители и артисты. Боевики удерживали их более двух суток, рано утром 26 октября начался штурм; в результате погибли 130 человек. Среди жертв теракта оказались восемь музыкантов оркестра, шесть технических работников и двое несовершеннолетних актеров «Норд-Оста». Сам мюзикл после теракта прожил недолго: через три месяца он вернулся на сцену, но еще через три закрылся навсегда — название спектакля стало синонимом трагедии. Бродвей во Дворце культуры В начале октября 2001 года 27-летний системный администратор Константин Окуньков вместе с женой Ириной пришел на предпремьерный показ мюзикла «Норд-Ост», поставленного по «Двум капитанам» — приключенческому роману Вениамина Каверина о покорителях Севера. В том, что спектакль ему понравится, Окуньков не сомневался: слова и музыку «Норд-Оста» написали Алексей Иващенко и Георгий Васильев — участники дуэта авторской песни «Иваси». Константин был давним поклонником бардов, а в начале 2001 года уговорил Иващенко и Васильева разрешить ему (бесплатно) заниматься сайтом дуэта — Окуньков пополнял его новыми песнями и текстами. В фойе Театрального центра на Дубровке зрителей встречал трехметровый золотистый робот из подшипников — привет из советского прошлого бывшего Дворца культуры Московского подшипникового завода, в здании которого репетировали и играли мюзикл. На первом этаже — такое в России сделали едва ли не впервые — зрители могли приобрести сопутствующие товары с логотипом «Норд-Оста»: футболки, фляжки, альбомы с фотографиями. Когда в зале на тысячу человек погасили свет и оркестр заиграл увертюру, на сцене появилась главная декорация мюзикла — прикрепленные одним концом к заднику пять широких дорог, которые то опускались, то взмывали ввысь, одновременно напоминая и лучи солнца, и льдины, и взлетные полосы. «В начале спектакля звучит письмо капитана Татаринова жене. В самый драматичный момент, когда он обвиняет другого персонажа в гибели своей экспедиции, под главную тему мюзикла эти подвесные дороги вдруг срывались с земли и как будто уходили в небо. Никогда не забуду это ощущение нереальности происходящего», — вспоминает Окуньков свой первый поход на «Норд-Ост». Всего на мюзикле он был четырежды. В 1990 году Васильев стал председателем исполкома Октябрьского района Москвы (в 1991 году он был преобразован в префектуры Юго-Западного, Южного и Центрального административных округов), в 1992-м возглавил Московскую товарную биржу, после чего стал первым вице-президентом телекоммуникационной компании «ВымпелКом», в которой занимался созданием и продвижением нового типа услуг — сети сотовой связи «Билайн». В 1994 году Иващенко и Васильев, оказавшись на Бродвее в Нью-Йорке, посмотрели первый в своей жизни классический мюзикл «Отверженные» по роману Виктора Гюго. «Это было потрясение на всю жизнь», — вспоминает тот день Георгий Васильев. Иващенко рассказывает, что они смотрели спектакль несколько раз — «из зала, из-за кулис — отовсюду, откуда только было можно», чтобы понять, как он устроен. Друзья заболели идеей создать русскую версию «Отверженных». «Для того чтобы сделать качественный мюзикл, нужно было импортировать не только музыкальный или сценарный материал, но и всю технологию», — рассказывает Васильев. По его словам, музыкальные спектакли на Бродвее или в Вест-Энде в Лондоне шли — в отличие от российских — в ежедневном режиме. С одной стороны, это дает много преимуществ: даже очень дорогая постановка в итоге отобьется и начнет приносить доход. С другой — схема ежедневного показа в России в конце 1990-х еще не работала. «Надо было создать у зрителя потребность сходить на мюзикл. Объяснить ему, почему за этот спектакль он должен заплатить больше, чем за любую другую театральную постановку, — объясняет Васильев. — Как предпринимателя меня ужасно интриговала возможность привезти и адаптировать эту схему в России». Спектакль без актеров и музыкантов От мечты привезти бродвейский мюзикл в Москву в итоге пришлось отказаться: ставить «Отверженных» из-за высоких авторских отчислений оказалось слишком дорого. В начале 1998 года Иващенко и Васильев решили создать собственный спектакль. «Мы рассматривали совершенно разные сюжеты: из классической литературы, из книг об авиации, политике и даже химии. Мы знали только, что это должен быть мощнейший материал, который завладел бы вниманием зрителя на три часа», — вспоминает Иващенко. Когда поиски материала были в самом разгаре, в голове у Васильева родилась картинка: на сцену садится самолет с пилотом в кабине. «Я понимал: чтобы зрители ходили на мюзикл каждый день, нам нужен был весомый маркетинговый аргумент. По зрелищности наш спектакль должен был быть на уровне цирка. Вот у меня и возникла идея с самолетом, — рассказывает Васильев. — С ней удачно сплелась литературная основа — прекрасный роман „Два капитана“ Вениамина Каверина». К лету 1998 года были написаны два музыкальных номера, которые Васильев и Иващенко под фортепиано исполнили для своих друзей и близких. «Вместо „нравится“ или „не нравится“ мы слышали: „А что дальше?“ И поняли, что мы на правильном пути. После этого мы ровно три года сочиняли „Норд-Ост“», — вспоминает Иващенко. Барды не только написали либретто и сочинили слова и музыку «Норд-Оста» — режиссуру мюзикла им в итоге тоже пришлось взять на себя. «Почти все отечественные режиссеры, к которым мы обращались, не понимали, как можно придумать спектакль без актеров и музыкантов. А мы просто не могли позволить себе тратить время артистов и платить за аренду залов. Это было слишком расточительно», — поясняет Иващенко. Без артистов создавалась и вся хореография. К репетициям приступили только летом 2001 года — за полгода до премьеры. «Потратиться», по словам Георгия Васильева, пришлось не только на спектакль, но и на ремонт театра — готовых площадок, способных принять «Норд-Ост», в Москве не было. В итоге решили реконструировать бывший ДК шарикоподшипникового завода — так он и стал Театральным центром на Дубровке. Декорации вмонтировали прямо в основание сцены, на театральный круг установили систему из сорока двигателей. В финале спектакля посреди сцены будто из-под земли вырастала конструкция, по форме напоминающая корабельный нос. «Когда я впервые увидел, как вскрывается сцена и складывается ледяной корабль, то понял, что спектакль состоялся, что он может собирать зрителей годами», — вспоминает Васильев. По его словам, «Норд-Ост» стоил от 3,5 до 4 миллионов долларов. Частично это были деньги самого Георгия Васильева, заработанные на других проектах, частично — деньги, взятые в кредит у основателя «ВымпелКома» Дмитрия Зимина, частично — спонсорские. Был составлен бизнес-план на два с половиной года, по истечении которых планировалось вернуть затраты и начать получать прибыль. «Все шло по плану, у нас была хорошая заполняемость залов, — говорит Васильев. — А потом на нас напали террористы». Главное национальное событие в истории жанра «Есть такой актерский анекдот: „Понаберут по объявлению“. Но именно так я и попала в „Норд-Ост“, — рассказывает „Медузе“ актриса Екатерина Гусева, — Я до сих пор даже помню его текст: „Создается музыкальный спектакль по мотивам произведения Вениамина Каверина „Два капитана“. Прослушивание тогда-то, во столько-то. Требования: актерское пение с элементами классического вокала“». На роль Кати Татариновой — дочери погибшего капитана и главной романтической героини спектакля — Гусеву утвердили практически сразу. Первый этап подготовки спектакля, весну 2001 года, Алексей Иващенко называет тренинговым — труппа еще не репетировала спектакль, актеры занимались танцами, вокалом, пластикой и ритмикой, а специально приглашенный педагог читал им лекции по истории мюзикла. Параллельно со взрослыми к премьере готовились и дети — «нордостики». В конце июля 2001-го в фойе Театрального центра на Дубровке «Норд-Ост» был сыгран впервые — под фортепиано, без декораций и костюмов. Театральный критик Павел Руднев посмотрел «Норд-Ост» на одном из премьерных показов в октябре 2001-го и в своей рецензии в журнале «Ваш досуг» назвал его «главным национальным событием в истории жанра». По словам Руднева, у «Норд-Оста» был очень сильный актерский состав (на мюзикле работали артисты классических российских театров), хорошая музыка, соединяющая в себе традиции советской оперетты и западного мюзикла, налет «правильного патриотизма» и выдающаяся сценография. «На сцене все удивительным образом открывалось, закрывалось, во что-то трансформировалось и преобразовывалось — это было торжество театральной техники XXI века, — вспоминает Руднев в разговоре с „Медузой“. — Не помню другого спектакля, на котором чувствовалось подобное единение в зрительном зале». У «Норд-Оста» появился свой фан-клуб. Самые преданные поклонники смотрели спектакль десятки раз — ходили на любимых артистов, сравнивали игру разных составов. Билет на «Норд-Ост» мог позволить себе даже студент: цены начинались от пятидесяти рублей. «На поклонах одного из юбилейных показов — сотого или двухсотого спектакля — зрители стали запускать из зала бумажные самолетики, — говорит Гусева. — Вся авансцена была белая, так их было много. Это одно из самых ярких моих воспоминаний о мюзикле». Чтобы эффект от просмотра «Норд-Оста» не менялся для зрителей от спектакля к спектаклю, Иващенко и Васильев разработали специальную систему контроля качества: арт-директор или ассистент режиссера отсматривали мюзикл не реже четырех раз в неделю, также велась техническая запись каждого спектакля — так можно было оперативно выявлять и исправлять все ошибки и недочеты. На качестве отдельного спектакля могла сказаться, например, усталость артистов: «Первые три месяца Катя Гусева играла без выходных, это значит — шесть-семь спектаклей в неделю. В первый свой выходной она пришла посмотреть спектакль — из зала. Назавтра Катя прибежала ко мне с горящими глазами и сказала: „Я теперь это все увидела и никому больше не отдам ни одного спектакля, буду каждый день играть“», — вспоминает Иващенко. Ежедневное исполнение роли Кати актриса сравнивает с молитвой: «Слова молитвы ты тоже вроде бы знаешь наизусть, но всякий раз, когда их произносишь, у тебя в душе рождается что-то новое. И роль Кати не была для меня заученным текстом, я каждый раз пыталась прожить драматическую судьбу моей героини заново и в этом находила для себя и удовольствие, и определенный актерский вызов — каждый день играть драму энергетически очень тяжело. Но когда я увидела „Норд-Ост“ со стороны, из зала — это дало мне неимоверный энергетический заряд». «Ходорковский — даже большая проблема, чем теракт» Премьера восстановленного после теракта «Норд-Оста» состоялась 8 февраля 2003 года, спустя три месяца после трагедии. Среди 130 жертв теракта были восемь музыкантов оркестра, шесть технических работников и двое детей — актеров, игравших в «Норд-Осте». Закончился спектакль, как вспоминает Иващенко, двенадцатиминутной овацией. После теракта в «Норд-Ост» внесли несколько изменений: сделали другую форму летчиков — именно на сцене с их участием в зал ворвались террористы; реконструировали оркестровую яму, поменяли цвет обивки кресел. «Все, кто был жив [из актерской труппы], вышел в тот день на сцену», — говорит Екатерина Гусева. 23 октября — в день захвата заложников в Театральном центре на Дубровке — у нее был выходной. В мае 2003 года спектакль закрыли, и Гусева не понимает почему: «Во мне поселилась какая-то обида, не знаю только — на кого или на что. Преодолели, пережили, встали и пошли: на восстановленный в короткие сроки „Норд-Ост“ было не попасть. Зрители, которые уже смотрели спектакль, приходили снова и снова, не просто посмотреть мюзикл, а чтобы поддержать нас, — ходили во имя жизни». По словам актрисы, долгие годы после закрытия мюзикла из всех ее телевизионных и печатных интервью тщательно «вымарывалось» слово «Норд-Ост». Актриса так объясняет причины: «Так получилось, что в СМИ то страшное событие называли именем спектакля. Как сказал один мой коллега: „Слышу „Норд-Ост“ — хочется перекреститься“, — и я его понимаю. Он не может отделить спектакль от той трагедии, которая произошла». По словам Георгия Васильева, после теракта количество желающих смотреть «Норд-Ост» резко снизилось: «Социологические исследования показывали, что желающих будет много, но мы понимали, что публика, которая собирается прийти на спектакль — из патриотических побуждений, из чувства солидарности или из любопытства, — серьезно отличается от той, которая ходила на „Норд-Ост“ до трагедии». Когда любопытство схлынуло, оказалось, что количество зрителей сократилось вдвое. Было решено закрыть московский спектакль — всего его показали более четырехсот раз — и создать гастрольную версию. Премьера передвижного «Норд-Оста» должна была состояться в Санкт-Петербурге, но городские власти в последний момент ее отменили — в театре, где она должна была пройти, внезапно начался ремонт. Восемь фур с декорациями отправились в Нижний Новгород, а потом в Тюмень. Всего в регионах «Норд-Ост» показали при переполненных залах 25 раз. «У власти было большое желание как можно быстрее забыть об этом теракте и об этом спектакле. Оппозиционные политики при каждом удобном случае напоминали о гибели 130 человек во время штурма, — объясняет Георгий Васильев. — „Норд-Ост“ был бельмом на глазу для тех, кто принимал решение о судьбе спектакля на самом верху». С передвижным «Норд-Остом», по словам Васильева, случилась «еще одна беда». Создание гастрольной версии мюзикла финансировал фонд Михаила Ходорковского «Открытая Россия» — на вторую жизнь спектакля было выделено два с половиной миллиона долларов. В октябре 2003 года Ходорковский был арестован — и то, что спектакль теперь оказался связан не только с терактом, но и владельцем ЮКОСа, по словам Васильева, поставило окончательный крест на его дальнейшей судьбе. «У меня был откровенный разговор с [в 2003 году первым замглавы администрации президента] Владиславом Сурковым — он тогда отвечал за идеологию, — и он мне прямым текстом сказал, что Ходорковский для администрации президента даже большая проблема, чем теракт», — вспоминает Васильев. Радость человеческая 19 октября 2017 года — в шестнадцатый день рождения мюзикла — ровно в семь вечера на ступеньках Театрального центра на Дубровке стали собираться люди. К половине восьмого пришли восемь человек. Кто-то предложил сделать традиционное фото на фоне флага с символикой «Норд-Оста». Едва его успели развернуть, как из здания выбежала охрана: — Что вы здесь устроили? «Норд-Ост» — это горе человеческое! — кричал им охранник. — «Норд-Ост» — это радость человеческая, — пытались успокоить его самые преданные поклонники мюзикла. Они приходят на эти ступени 19 октября почти каждый год, но такой прием увидели впервые. Когда конфликт с охранником был улажен, компания, пропев небольшой куплет из мюзикла, стала смотреть с телефона видео в ютьюбе. Отметить день рождения любимого спектакля пришел и Константин Окуньков — сейчас он занимается разработкой и производством радиоэлектроники, а в свободное время ведет в соцсетях группу, посвященную «Норд-Осту». Многие из пришедших — ее активные участники. Прямо на ступеньках театрального центра Окуньков показал товарищам фрагмент записи концерта Иващенко и Васильева в 2000 году, где артисты впервые рассказывают своим поклонникам о «Норд-Осте». «Годовщина премьеры — повод собраться вместе, спеть, обменяться новостями и воспоминаниями. Мы же вживую не так часто видимся», — рассказал Окуньков. Главное событие дня рождения — просмотр видеоверсии «Норд-Оста». В 2014 году Окуньков свел уже смонтированное видео мюзикла — запись сделали во время одного из последних показов «Норд-Оста» — со звуковыми дорожками высокого качества. Эти дорожки — их более двадцати — много лет считались утерянными. Организацией видеопоказов «Норд-Оста» занимается 25-летний специалист в IT и страстный поклонник мюзиклов Аркадий Флитман. Когда ему было 10 лет, родители привели его в Театральный центр на Дубровке, еще десятилетие спустя Аркадий случайно наткнулся в интернете на видеозапись гастрольной версии «Норд-Оста» — и, как сам признается, заболел им. Он связался с Окуньковым и предложил помогать в организации показов — последний год они проходят раз в месяц в небольшом зале на пятьдесят человек. «Юридически это никак не оформлялось. Алексей Иващенко разрешил нам демонстрировать видеозапись в некоммерческих целях», — уточняет Флитман. По его словам, несколько раз в год ему пишут поклонники «Норд-Оста» из регионов с просьбой поделиться ссылкой, чтобы устроить показ у себя в городе. Несколько раз видеоверсия спектакля демонстрировалась в рамках кинофестивалей в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Около восьми вечера Окуньков предложил остальным перебраться в какое-нибудь теплое место — на улице начинало подмораживать. Удаляясь от театрального центра, поклонники «Норд-Оста» вспоминали, как еще пять-шесть лет назад в день рождения мюзикла у театра собирались артисты, иногда прямо на ступеньках пели любимые арии, потом сидели в театральном кафе. В последние годы на Дубровку почти никто уже не приходит. meduza. *** В 1995-м не только российская власть была переговороспособна — очень много людей по своей собственной инициативе оказались в стихийной роли «народных переговорщиков». Семь лет спустя этот навык практически был утерян. Как воюющими сторонами, так и обществом. Из тех, кто в 2002-м говорил с террористами «Норд-Оста», услышанной ими могла быть только Анна Политковская. Как вести переговоры со смертниками? Как найти доводы в пользу чужой жизни, чтобы тебя понял тот, кто не видит смысла в жизни собственной? Решение этой тяжеленной задачи Политковская пыталась нащупать весь день 25 октября 2002-го. День, когда она многократно заходила в Театральный центр на Дубровке, передавая воду и соки заложникам. И — слова террористам. Нужные слова. От них зависели жизни 130 заложников, которые 25 октября еще были живы. Они погибнут через несколько часов, когда рано утром 26-го власть начнет свой «блестящий штурм». Так тогда сказал замминистра МВД РФ Владимир Васильев, нынешний руководитель Дагестана. И пусть он помнит об этих своих словах, особенно — на этой своей должности. Не было блестящего штурма, потому что власть тогда думала только о смерти террористов. О жизни заложников она не думала. Она изначально признала их «побочными потерями». Можно ли было их спасти? Да. Если бы у Анны Политковской было бы чуть больше времени. Если бы вместе с Анной было бы чуть больше людей, которые, как и она, «ездили по Хатуням и Ведено», по всей Чечне. Для этих людей Чечня никогда не была «той стороной войны». Они должны были говорить с террористами — но их просто не пустили. Не было у Театрального центра на Дубровке ни Сергея Адамовича Ковалева, ни Олега Петровича Орлова, добровольно вступивших в ряды буденновских заложников в 1995-м. Не было других, способных найти нужные слова в пользу жизни. И достучаться до тех, кто, как оказалось, все-таки не был готов взорвать заложников. Но и про эту неготовность, дающую надежду переговорам, мы узнали только тогда, когда никакие слова уже не имели значения. 15 лет прошло. Мы не выучили урок «Норд-Оста». Ни тогда, ни потом, когда был Беслан. Нам все-таки стоит вернуться к пройденному материалу. Именно поэтому мы сегодня публикуем тот, без преувеличения, исторический текст Политковской. Потому что 15 лет назад в этот день она была — там. И вела переговоры с нами. ПАМЯТИ «НОРД-ОСТА» Все главное лично для моей роли в этой драме началось 25-го днем, около двух. В 11.30 я впервые поговорила с теми, кто захватил заложников, по мобильному телефону — и они согласились встретиться. В 13.30 прибыла в штаб по проведению операции. Еще около получаса ушло на согласования: кто-то неизвестный за хлопающими дверьми что-то решал… Наконец подвели к черте у кордона из грузовиков. Сказали: «Иди попробуй. Может, удастся?» Со мной пошел доктор Рошаль. Протопали до дверей, не помню как: страшно. Очень. И вот мы входим в здание. Мы кричим: «Эй! Кто-нибудь!» В ответ тишина. Такое ощущение, что во всем этом здании — ни души. Я кричу: «Я — Политковская! Я — Политковская!» И медленно поднимаюсь по правой лестнице — доктор говорит, что знает, куда идти. В фойе второго этажа опять тишина, темнота и холодно. Ни души. Кричу опять: «Я — Политковская!» Наконец от бывшей барной стойки отделяется человек. На лице неплотная черная маска, черты лица вполне различимы. По отношению ко мне он не агрессивен, доктор же вызывает в нем неприятие. Почему? Я не понимаю. Но на всякий случай стараюсь гасить заполыхавшие было эмоции. «Что, доктор, карьеру делаешь?» — талдычит «маска». А доктору-то — 70 лет, и он академик, и он уже так много важного сделал в жизни, что ни о какой карьере ему думать нет смысла, — она уже давно сделана. Я об этом и говорю. Начинается легкая перепалка. Понятно, что надо «сбить градус», иначе… В общем, ясно, что может быть иначе. «Легкая маска» отходит в глубь затемненного фойе и продолжает бубнить: «Ты почему, доктор, говорил, что лечил чеченских детей?» Какие-то еще неприятные окрики, но довольно невнятно, и поэтому передаю смысл: ты, доктор, выделяешь чеченских детей, значит, чеченские дети не такие, как остальные; мы, чеченцы, что — не люди?» Известная песня. Вмешиваюсь, но не потому, что надо вмешаться, а просто терпеть больше нельзя. Говорю: «Все люди одинаковы. У них одна кожа, одни кости, одна кровь». Неожиданно эта не слишком оригинальная мысль действует примирительно. Я прошу разрешения сесть на единственный стул посреди фойе, метрах в пяти от барной стойки, потому что ноги ватные. Разрешают сразу. Подошвы туфель скользят по какой-то раздавленной на полу красной гадости. Осторожно всматриваюсь в этот жуткий низ, потому что очень боюсь показаться слишком любопытной, но еще сильнее боюсь встать ногой в застывшую кровь. Но, слава богу, это какая-то бывшая сладость. Может, фруктовое мороженое. Дрожь чуть отступает, раз не кровь. Ждем минут двадцать — это послали «за старшим». Пока он все никак не идет, сверху, с балкона, то и дело свешиваются головы в масках. Одни маски — полные, закрывающие лица так, что невозможно определить черты лица. Другие — легкие, как у первого, стоявшего за стойкой. — Это ты была в Хотунях? — спрашивают головы. — Я. «Головы» довольны. И эти Хотуни (село в Веденском районе), получается, как мой пропуск сюда: была — значит, можно поговорить. — А вы откуда? — задаю вопрос тому, кто за стойкой. — Я из Товзени, — отвечает. — Тут много из Товзени и вообще из Веденского района. Следует непонятное месиво творящейся трагедии: одни «маски» приходят, другие уходят — уплывающее в никуда время сжимает сердце дурацкими предчувствиями. А «старшего» все нет. Может, нас сейчас просто расстреляют? Наконец выходит человек в камуфляже и с полностью закрытым лицом, коренастый, нехудой и с точно такой же выправкой, как у наших офицеров-спецназовцев, обращающих серьезное внимание на физподготовку. Говорит: «За мной». Ноги совсем подкашиваются, но бреду. Оказывается, это и есть «старший». Мы оказываемся в грязной бытовке при разгромленном буфете. Сзади — кран с водой. Кто-то ходит за спиной, я поворачиваюсь; понимаю, что это выглядит нервно, но… Куда деваться? Можно подумать, у меня есть опыт общения с террористами в экстремальных условиях… Возвращает к холодному рассудку сам «старший»: — Не смотреть назад! Со мной разговариваете, на меня и смотрите. — Кто вы? Как вас называть? — спрашиваю, не слишком надеясь на ответ. — Бакар. Абубакар. Маску он уже поднял на лоб. Лицо — открытое, скуластое, тоже очень милитаризованно-типичное. На коленях автомат. Лишь в самом конце разговора он положит его за спину и даже извинится: «Я так привык к нему, что уже не чувствую. И сплю с ним, и ем с ним, всегда с ним». Да и без этих объяснений уже все вижу: он из поколения тех чеченцев, которые воюют всю свою жизнь. — Сколько вам лет? — 29. — Воевал в обе войны? — Да. — В Грузии отсиживался? — Нет. Я из Чечни не уходил. Есть такое поколение современных чеченцев: Бакар — из тех, кто десять последних лет не знал ничего, кроме автомата и леса, а до этого только и окончил, что школу, и так, постепенно, жизнь в лесу для них стала единственной, какая вообще возможна. Судьба без вариантов. — Поговорим о делах? — Ладно. «Сначала — о детях старшего возраста. Надо отпускать, они дети». — Об этом первым делом попросил с «ними» разговаривать Сергей Ястржембский, помощник президента России. — Дети? Тут детей нет. Вы забираете наших на зачистках с 12 лет, мы будем держать ваших. — Чтобы отомстить? — Чтобы вы почувствовали, как это. Я буду возвращаться к детям еще много раз — с просьбами хотя бы сделать для них послабления. Например, разрешить принести еду. Но ответы будут категоричные: — Нашим не дают есть на зачистках, пусть ваши тоже терпят. В моем списке — пять пунктов просьб: пища для заложников, предметы личной гигиены для женщин, вода, одеяла. Забегая вперед: удастся договориться только о воде и соках. В том смысле, что я буду их носить, кричать снизу, что принесла, и тогда меня будут пускать. — Я смогу прийти несколько раз? Я не смогу принести много за один раз. Людей очень много. Может, разрешите, чтобы со мной был кто-то из мужчин? — Хорошо. — Можно, тоже наш журналист? — Да. И еще кто-нибудь из Красного Креста. — Спасибо. Начинаю спрашивать: чего они хотят? Но политически Бакар сильно «плавает». Он — «просто воин», и больше ничего. Он объясняет, зачем ему все это и почему, длинно и нечетко, и из этого можно выделить четыре пункта. Первый: Путин должен «сказать слово» — объявить об окончании войны. Второй: в течение суток продемонстрировать, что слова не пустые, — например, из одного района вывести войска. — Из какого района? Из вашего? Веденского? — Ты что — грушница? Допрашиваешь, как грушница. Все, уходи! Уходить, понимаю, нельзя, хотя очень-очень хочется. Поэтому я слышу, как я почти оправдываюсь, — дура, конечно: — Поймите, надо же знать, чего вы хотите. Причем точно знать. Иначе… — Я то и дело спотыкаюсь о самое себя. Мой мозг трудится над непосильной проблемой, как максимально облегчить участь заложников, раз уж они согласились говорить со мной, но и достоинство не потерять, — и пробуксовывает, увы. Чаще я не знаю, что говорить дальше, и лепечу какие-то глупости, только бы Бакар не сказал: «Все!» — и я бы ушла ни с чем, не выторговав ничего. Так подходим к третьему пункту «их» плана. Тут как раз Бакару на мобильный звонит Борис Немцов. Этот аппарат боевики изъяли у одного из заложников, музыканта «Норд-Оста», и теперь ведут по нему все свои разговоры. На этот же мобильный после Немцова Бакару позвонят «из дома» — из Веденского района Чечни. Бакар, разговаривая с Немцовым, начинает сильно нервничать. Позже он станет мне говорить, что Немцов, мол, его водит за нос, вот сказал накануне, что война в Чечне может прекратиться, а зачистки сегодня, 25 октября, возобновились. И тогда я спрашиваю: — А кому вы поверите? Слову кого с подтверждениями о выводе войск вы доверяете? Оказывается, лорду Джадду. И переходим к «их» третьему пункту. Он прост: если будут выполнены первые два, заложников они отпустят. — А сами? — Останемся воевать. Примем бой и умрем в бою. — А вы, собственно, кто такие есть? — сказала и испугалась: «Господи, я что-то осмелела!» — Разведывательно-диверсионный батальон. — Весь тут? — Нет. Только часть. У нас был отбор для этой операции. Взяли лучших. Так что умрем мы — все равно будет кому продолжить наше дело. — Подчиняетесь Масхадову? Вижу замешательство и снова — крайнее недовольство. Сбивчивые объяснения можно свести к формуле: «Да, Масхадов — наш президент, но мы воюем сами по себе». Собственно, это подтверждение самых плохих опасений: отряд — из тех, кто сами по себе в Чечне. У них — своя автономная война, и она предельно радикальна. И плевать по большому счету они хотят на Масхадова — за то, что он не радикален. Я продолжаю: — Но вы ведь знаете, мирные переговоры ведут Ильяс Ахмадов в Америке, Ахмед Закаев в Европе — представители Масхадова. Быть может, вы с ними свяжетесь сейчас? Или давайте я наберу их. Дело у вас одно. — Зачем это? Они нас не устраивают. Они ведут эти переговоры медленно, потому что над ними не капает, а мы в лесах умираем. Они нам надоели. Больше пунктов в «их» плане нет. Бакар добавляет от себя много сильных фраз: «Полтора года люди просились, чтобы стать камикадзе и сюда прийти», «Мы пришли умирать»… Собственно, я и не сомневаюсь, что тут обреченные и готовые умереть, унося с собой столько жизней, сколько сами и захотят. Звонит мобильный, Бакар слушает, начинает покрикивать и шуметь: «Не звоните сюда больше никогда. Это офис. Вы мешаете моему бизнесу». — Можно поговорить с заложниками? — Нельзя. Нет. — Но через пять минут — «брату», сидящему у меня почти за спиной: — Приведи, ладно. Тот выводит из зала перепуганную красивую девушку Машу. Она ничего не может сказать от ужаса и слабости — заложники ничего не ели. Бакар раздражен ее лепетанием и велит ее увести: «Давай другую, постарше». Пока «брат» ходит в зал и обратно, Бакар объясняет, какие они тут благородные. Мол, вот сколько тут красивых девушек в их власти — а Маша действительно очень красивая, — но только желания у них нет, все силы отданы борьбе за освобождение своей земли. Я так понимаю его слова, что я еще и должна быть ему благодарна, что Машу они не изнасиловали. Чуть-чуть говорим о морали и нравственности, если так можно выразиться. — Не поверите, но морально мы чувствуем себя тут лучше, чем за все три года войны. Мы наконец делаем дело. Мы — в своей тарелке тут. Нам лучше, чем когда-либо. Нам будет хорошо умереть. То, что мы приняли участие в истории, — большая честь. Не верите? Вижу, что не верите. А я очень даже верю. Уже год, как эти разговоры идут в военно-чеченской среде. На фоне бездействия виртуального Масхадова многие боевые отряды просидели всю зиму в лесу и дошли до ручки: и выйти нельзя, и воевать не получается, надо что-то предпринимать, а приказа от главнокомандующего нет. По мере роста этих настроений отряды или распадались, или радикализировались, параллельно фактически начиная самостийную войну, где Масхадов — никакой не авторитет. «Брат» приводит еще одну красивую девушку в стадии крайнего нервного истощения. — Я — Анна Андриянова, корреспондент «Московской правды». Вы, там, поймите: мы уже приготовились умирать. Мы поняли: страна нас бросила. Мы — новый «Курск». Если хотите спасти нас, выходите на улицы. Если пол-Москвы Путина попросит, мы выживем. Нам тут ясно: если мы сегодня здесь умрем, завтра в Чечне начнется новая мясорубка, и это потом опять придет сюда, к новым жертвам. Аня говорит, не останавливаясь. Бакар нервничает, но Аня этого не чувствует. Опять очень страшно, что Бакар начнет демонстрировать силу... Наконец Аню уводят. И мы договариваемся, что я сейчас займусь тем, что буду носить в здание воду. Бакар неожиданно добавляет от себя: «И соки можете принести». — Для вас? — Нет, мы умирать готовимся, мы ничего не пьем, не едим. Для них. — А может, еды? Хотя бы детям. — Нет. Наши голодают, вот пусть и ваши будут голодать. Выхожу на улицу. Доктор Рошаль, оказывается, уже ушел. Начинает лить дождь. Черт, как некстати. Думаю: «Вот, зонта нет, я похожа на мокрую курицу», — действительно, надо же о чем-то думать. Собираем деньги по карманам и кошелькам, у кого что есть, — те, кто стоит поблизости. Журналисты сбрасываются первыми, еще — пожарники. Кто-то бежит в ближайший магазин за соками. Оказывается, что никаких соков «от имени государства» под рукой у представителей государства на сей момент нет. Это странно, но размышлять некогда. Есть лишь одно понимание: скорее! Скорее! Пока «те» не запретили! Пока «те» позволили! Появляется сок. Мы с Романом Шлейновым (коллегой, завотделом «Новой газеты») берем по две упаковки в руки и пытаемся идти. Справа — офицер МВД, слева — офицер ФСБ. Они ссорятся. У того, что из МВД, — приказ, чтобы мы шли, раз это помощь заложникам и возможность контактировать с бандитами как можно дольше. У того, что из ФСБ, — приказ не пускать. Они переругиваются. Льет дождь, стоим, как дураки, посреди всех снайперов и ждем, как мне кажется, когда кто-то начнет стрелять. Наконец ФСБ дает «добро»: «Идите». Потом — еще ходка и еще. Уже темно. Бандиты сказали: «Дотемна успевай». Но пока подвозили соки «от лица государства» — следующую порцию, — прошло преступно много времени. На третьей ходке нам навстречу выпустили группу мужчин-заложников. Я боюсь сказать даже слово, чтобы не началась стрельба. Просто: «Здравствуйте». Они отвечают. Их спускают гуськом. Мимо идет молодой парень в черном концертном костюме и белой рубашке. Наверное, артист оркестра. Он коротко шепчет: «Нам сказали, нас начнут убивать в десять вечера. Передайте». В следующую ходку я просто молча киваю ему, встретившись глазами: мол, сказала, кому надо. Это заложников опять сводят по ступенькам нам навстречу. Образцово-показательно сводят? Взяв свой груз — упаковки с соками, «мой артист» шепчет на обратном пути: «Понял». Бандиты вдруг начинают сильно нервничать. Покрикивают, похаживают. Сверху кричит заложник: «Принесите дезинфицирующие средства. Очень нужно. Мы же просили». Его прогоняют. Я прошу разрешения принести эти средства в следующей ходке, но следует уже полный на все отказ. — Ну хотя бы еды? Чуть-чуть? Детям? Пожалуйста… — Мы подыхаем с голоду, вот и они пусть подыхают с голоду. Уходите. РОМАН ШЛЕЙНОВ — О ТОМ, ЧЕМ ЛИЧНО ЕМУ ЗАПОМНИЛСЯ «НОРД-ОСТ» Прошу извинения у тех, кто тогда оказался в числе захваченных людей, поскольку я был лишь внешним наблюдателем и могу говорить только о том, что видел со стороны. Чем запомнился мне «Норд-Ост»? Непрофессиональной работой некоторых центральных телеканалов: один из них до штурма выдал в эфир интервью с каким-то человеком, рассказывающим о коммуникациях Театрального центра на Дубровке, которые могут быть использованы спецслужбами. Некоторой несогласованностью действий МВД, ФСБ и их подразделений: когда террористы заявили, что готовы выслушать Политковскую, в штабе долгое время не могли прийти к единому решению, пропустить ее или нет. Одни говорили: пусть идет, другие, когда она уже подошла к внешнему оцеплению (у оцепления было как минимум две линии — обширная внешняя, и более обстоятельная под особым наблюдением вокруг самого центра — внутренняя), стали уверять меня, что никто ее не звал. И даже когда после первых переговоров с Анной Политковской террористы разрешили ей принести для заложников воду и соки, и все было согласовано штабом, — у внутренней линии оцепления случались недоразумения. Отвечающее за эту линию подразделение не знало о том, что нас с медицинской каталкой, нагруженной соками и водой, нужно пропустить в театральный центр. «Норд-Ост» запомнился мне какой-то абсурдностью, нереальностью происходящего, начиная с бытовых мелочей: штаб антитеррористической операции находился в здании больницы, и войти в него можно было через тяжелую толстую дверь, которая открывалась наружу. У этой двери не было ручки, от нее осталась небольшая дыра. И кто бы ни входил в штаб, будь то полковник, генерал или человек из президентской администрации, сопровождавший помощника президента Сергея Ястржембского, все были вынуждены просовывать в эту дверь свои пальцы, рискуя тем, что они могут быть оторваны выбегающим на улицу человеком. Странное впечатление производили рядовые террористы, которые спускались к нам в фойе театрального центра, чтобы все проверить перед тем, как поднять в зал воду и соки. Они были очень молоды. А один и вовсе напоминал школьника, который сбежал с урока физкультуры, — на нем был какой-то дешевый растянутый спортивный костюм. И с этим его видом очень не вязался автомат Калашникова, который для него казался слишком большим. Со стороны это выглядело так, как будто школьник играет в войну. Другой выглядел чуть постарше и на нем был камуфляж. Он почему-то вдруг спросил, не из ФСБ ли я, и на всякий случай обыскал мои карманы. Удивило меня тогда то, что эти рядовые террористы, посланные за водой для заложников, ничем не напоминали канонических злодеев из фильмов и с фотороботов. Отличали их только автоматы, которые неуместно смотрелись в руках тинейджеров... novayagazeta.