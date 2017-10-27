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"Разлука будет без печали" Печатать E-mail
Thursday, 26 October 2017

МП "ГЖКУ" пришпоривает, как может, свою приватизацию?

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26.10.1976
состоялся запуск на геостационарную орбиту первого спутника непосредственного телевещания типа «Экран», созданного на НПО ПМ

26.10.1990
зарегистрированы первичные партийные организации НПО ПМ и УРСа ГХК

по материалам библиотеки им.Горького
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