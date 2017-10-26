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Железногорск
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    Из Америки тоже бегут? :-* >>>

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Глория Транзит Печатать E-mail
Wednesday, 25 October 2017

Уже месяц, как нет с нами Толоконского. Совет по этому поводу.

Случайно нашёлся плакатик, но как вовремя!

Image

P.S.

А вот послушайте, как чихвостят бывшего вождя в родном Энске:
 
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История Железногорска
25.10.1953
начались занятия в первой средней школе города (№91)

25.10.1953
открылась детская музыкальная школа (в школе №91)

25.10.1975
открыта стела, посвященная А.Г. Андрееву

25.10.1975
открыт музей трудовой славы «Сибхимстроя»

25.10.1975
открыт монумент в честь строителей города (около озера) с заложенным в основание письмом строителям 2000 года

25.10.1996
А. Иванова получила звание «Мисс Красноярск-26»

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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