Если так пойдёт, скоро и науки в России не останется. Члены ВАК собирают подписи за пересмотр диссертации Мединского Члены Высшей аттестационной комиссии и экспертных советов ВАК обратились с письмом к министру образования Ольге Васильевой с требованием пересмотра вопроса о докторской диссертации министра культуры Владимира Мединского. Письмо опубликовано на сайте Общества научных работников. Подписавшиеся напомнили, что Экспертный совет ВАК удовлетворил заявление о лишении степени Мединского, «поскольку его диссертация не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и не может считаться научным исследованием». Кроме того, они считают, что в нарушение порядка работы ВАК не была создана экспертная группа в связи с расхождением мнения экспертного совета и Президиума (приказ Минобразования № 568). «Члены президиума ВАК пытались ознакомиться с диссертационным делом Мединского до и во время заседания. В этом им было отказано председателем Комиссии В.М. Филипповым, — говорится в письме. — Президиум ВАК проигнорировал высказанные на его заседании сведения о том, что степень доктора исторических наук была получена В.Р. Мединским с грубыми нарушениями предусмотренной процедуры, включая, возможно, подлог: в библиотеки был направлен автореферат диссертации с указанием оппонентов, которые, по их свидетельству, не участвовали в ее защите, а экспертный совет ВАК по истории, по-видимому, не рассматривал эту диссертацию». Подписавшиеся требуют отменить рекомендацию Президиума ВАК и создать независимую комиссию по проверке сведений о нарушении процедуры присуждения В.Р. Мединскому степени. Ранее на допущенные нарушения при рассмотрении диссертации Мединского указал Совет по науке при Минобрнауки, рекомендовав пленуму ВАК создать независимую экспертную комиссию для подготовки мотивированного заключения. При этом об отсутствии нарeшений процедуры накануне заявил замминистра образования и науки России Григорий Трубников. По состоянию на утро среды письмо подписали 29 членов ВАК. gazeta.ru . *** Пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов рассказал, как его ведомство оценивает публикации о диссертации министра культуры Владимира Мединского. «Всю шумиху в СМИ мы воспринимаем как попытку оказать давление на окончательное решение Минобрнауки теми, кто в научном споре не смог убедить уважаемых членов президиума ВАК (Высшей аттестационной комиссии.— “Ъ”)»,— заявил господин Емельянов «РИА Новости». Накануне научный совет при Минобрнауки рекомендовал пересмотреть решение президиума ВАК от 20 октября, которое сохраняет за Владимиром Мединским степень доктора исторических наук. Ведомство объяснило это процедурными нарушениями. kommersant. *** Профессиональные историки еще несколько лет назад подробно проанализировали докторскую диссертацию Владимира Мединского и убедительно объяснили, почему она не может претендовать даже на статус плохой научной работы: диссертация просто не имеет к науке никакого отношения, кроме некоторых внешних признаков. Но дело не только в содержании работы — дело еще в том, каким образом она защищалась. Диссертация Мединского. Очень краткий пересказ Мединский выбрал несколько десятков записок иностранцев о России XV—XVII веков и постарался доказать, что их сведения недостаточно объективны. Он приходит к выводу, что иностранцы плохо писали о России, потому что таков был «заказ политических кругов» — ослабить набирающую силу державу. Характерная цитата: «Но в конце XV века Иван III сбросил ордынское иго и смело вышел на международную арену. Его сын Василий III вступил в борьбу за „киевское наследие“ с Польско-Литовским государством и Ливонией. Его победоносные походы привели к тому, что на Европу буквально обрушился поток негативной информации о России, распространяемой польскими королями и правителями Ливонии». Мединский никогда не был историком. А потом стал доктором наук Будущий министр культуры учился на факультете международной журналистики МГИМО. В 1999 году Мединский стал доктором наук в области политологии (причем общество «Диссернет» обнаружило следы некорректных заимствований как в кандидатской, так и в докторской диссертации), но как историк никогда не был известен. Судя по списку публикаций в автореферате Мединского, свои первые работы по истории он опубликовал за два года до того, как стал доктором исторических наук. Всякий соискатель ученой степени доктора наук должен сперва предъявить свои опубликованные работы по теме исследования, напечатанные в научных журналах и изданиях. В автореферате, опубликованном на сайте РГСУ, список публикаций Мединского состоит из десяти научных статей и пяти монографий. Однако позже оказалось, что все пять монографий существуют, судя по всему, только в виде заголовков. «Новая газета» отправляла запрос в Книжную палату и выяснила, что там о существовании упомянутых книг ничего не знают. Кроме того, авторы заявления о лишении Мединского степени установили, что из десяти статей напечатаны были только девять. В Российскую государственную библиотеку поступила уже новая версия автореферата — четыре из пяти загадочных монографий из списка публикаций исчезли. Копии обоих авторефератов приложены к заявлению о лишении степени. К слову, даже если вывести за скобки все перечисленные проблемы с опубликованными работами Мединского, останется еще по меньшей мере одно немаловажное затруднение: в статьях диссертанта должны быть представлены основные наработки к докторской. В случае с Мединским это не так: около трети исследуемого в его диссертации периода никак не упоминается в его опубликованных работах. Научным консультантом Мединского во время работы над исторической диссертацией стал академик РАН Василий Иванович Жуков. Одновременно он был ректором РГСУ, председателем диссертационного совета при университете и по сути главой двух научных журналов — «Ученые записки РГСУ» и «Социальная политика и социология». Все десять статей (вернее, девять) Мединский опубликовал именно в этих двух журналах — хотя логичным было бы публиковать их в профильных изданиях. Загадочные монографии, которых никто не видел, также вышли (или не вышли) в научном издании при РГСУ. Таким образом, будущий министр культуры защищался в диссертационном совете своего научного руководителя Жукова (в составе совета не было ни одного специалиста по исследуемому Мединским периоду), а публикации, необходимые для соискания степени, делал в связанных с ним изданиях. Мединский не знает, что такое историческая наука На первых же страницах диссертации Мединский приводит цитату, которой многим хватило бы для того, чтобы сразу закрыть работу и больше никогда к ней не возвращаться. «Критерием положительной или отрицательной оценки, — по словам нашего современника — известного русского ученого и мыслителя О.А.Платонова, — могут быть только национальные интересы России. Первый вопрос, на который должна честно ответить историческая наука, — насколько то или иное событие или частное деяние отвечает интересам страны и народа. Взвешивание на весах национальных интересов России создает абсолютный стандарт истинности и достоверности исторического труда». Мединский ссылается на Платонова и называет его «известным русским ученым и мыслителем», хотя Платонов не имеет к науке никакого отношения. Он — отрицатель холокоста и автор книг вроде «Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации», «Загадки Сионских протоколов» и «Бич Божий. Величие и трагедия Сталина». Впрочем, цитата действительно отлично показывает представление Мединского о работе историка: наука должна давать событиям положительную или отрицательную оценку, исходя из национальных интересов России. Мединский утверждает, что им «впервые проведено комплексное, системное исследование и сформировано целостное представление о восприятии и оценке общей картины повседневной жизни московского общества европейцами, побывавшими в нашей стране во второй половине XV—XVII веках». Но, как отмечает в своей рецензии доктор исторических наук Вячеслав Козляков, о подавляющем большинстве источников Мединский явно ничего не знает. И Козляков, и другие профессиональные историки обращали внимание, что Мединский, очевидно, ничего не знает и об основополагающих исследованиях по теме своей диссертации. Историк Алексей Лобин пишет: «Лично я сильно сомневаюсь, что диссертант, не имеющий базового исторического образования, читал в подлинниках все дела (подчеркиваю — несколько тысяч страниц скорописи XVI—XVII веков), якобы использованные в диссертации. Установить достаточно легко — нужно всего лишь посмотреть листы использования архивного дела. Но увы, там мы не найдем искомую фамилию. А ссылается Мединский на архивные дела с одной целью — показать „научную значимость работы“». Мединский критикует сведения иностранцев о Русском государстве очень простым способом: приводит цитату и объясняет, почему все не так. Вот всего три примера, которые приводят историки в своих критических разборах: 1. «Данные датчанина о содомии, несомненно, были выдумкой, поскольку все иностранцы, положительно относившиеся к России, писали, что у русских людей было прирожденное отвращение к порокам». 2. «На самом деле русские люди, по сравнению с иностранцами, были настоящими трезвенниками. Ведь им разрешалось употреблять спиртные напитки всего несколько дней в году, по четырем большим церковным праздникам. Иностранцы же пили беспробудно и ежедневно». 3. «По его убеждению, московиты лучше следовали христианским заповедям, чем европейцы. „Величайшим злодеянием у них считалось обманывать и прелюбодействовать, разврат и распутство среди них встречались редко, а клятвопреступление и богохульство — никогда“. Совершенно очевидно, что данную информацию Альберт получил от своих родственников, достаточно долго живших в Москве и занимавшихся торговлей в России. Думается, что этим сведениям можно полностью доверять, поскольку их сообщили люди далекие от политики». Некоторые свои умозаключения Мединский вообще не считает нужным чем-либо подтверждать: «На самом деле в России развивались такие же научные знания, как и во многих европейских знаниях: философия, география, астрономия в форме астрологии и др.». Как отмечает Козляков, оборот «на самом деле» встречается в работе 131 раз. Мединский допускает детские ошибки Пожалуй, самый яркий пример грубейшей ошибки в диссертации, обнаруживающей уровень знаний соискателя, — рассуждение о языке Священного Писания у православных, католиков и протестантов во времена Ивана Грозного: «Как известно, у православных верующих все церковные книги были написаны на русском языке, поэтому понять их содержание было легко. Иная ситуация была у католиков и протестантов. У них Священное Писание было написано на латыни, которую рядовые верующие не знали». Авторы заявления о лишении Мединского докторской степени пишут: «…в одном предложении он [Мединский] сумел показать, что ему ничего не известно ни о таком феномене, как церковнославянский язык, ни о переводе Священного Писания на немецкий язык, сделанном Лютером». Для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам, и судя по некоторым признакам, он брал их из интернета. Авторам заявления в Министерство образования и науки удалось это установить традиционным способом — по повторным ошибкам: и в библиографии диссертации, и на сайтах, откуда их брал будущий доктор наук, встречаются похожие ошибки распознавания немецкого текста. В одном месте Мединский аккуратно ссылается на ресурс, торгующий рефератами в интернете. С этого сайта исследователь взял фрагмент из чужой работы и никак не упомянул автора. Следы некорректных заимствований находили не только в тексте, но и в автореферате к диссертации. Мы не перечислили и трети недостатков диссертации Мединского. meduza. Р. S . Митрополит ВРАЛ Григорий Алфеев назван самым выдающимся лжеученым этого года. В минувшие выходные был торжественно избран новый почетный академик ВРАЛ — престижной ВРунической академии лженаук, созданной в прошлом году рассерженными учеными. Год назад первым почетным академиком ВРАЛ стала Ирина Ермакова (та самая, которая считает, что мужчины произошли от амазонок-гермафродитов), а членкорами избраны проигравшие ей в финале Анатолий Фоменко и Михаил Задорнов. В этом году в тройку финалистов по результатам всенародного голосования попали: лидер ВИЧ-диссидентов врач Ольга Ковех, телеведущий Игорь Прокопенко и митрополит Иларион (Григорий Алфеев, главный идеолог внедрения теологии в российские вузы и обязательного преподавания религии в школах с 1-го по 11-й классы). Кстати, ученые сердятся все сильней: в этом году в голосовании приняли участие более 50 тысяч человек (в 10 раз больше, чем в прошлом году). Церемония вручения премии «Почетный академик ВРАЛ» прошла под занавес научно-просветительского форума «Ученые против мифов». Целый день около тысячи человек в зале и несколько тысяч по онлайн-трансляции слушали лекции блестящих популяризаторов науки (астрофизика Бориса Штерна, антрополога Станислава Дробышевского, автора «Диалогов о животных» Ивана Затевахина, генетика Олега Балановского, востоковеда Владимира Емельянова и других), а вечером на сцену вышло жюри премии. Выбрать, кому же достанется диплом почетного академика ВРАЛ и статуэтка «Грустный рептилоид», было нелегко. Почти все 13 членов жюри признались позже, что колебались. Эмоциональный выбор был всем очевиден, ведь точка зрения ВИЧ-диссидентов в прямом смысле смертельна: люди, отказывающиеся от лечения, умирают. Но ученые — на то и ученые, чтоб голосовать не сердцем, а разумом. Главным аргументом против присуждения Ковех звания академика стало то, что она известна малому числу людей и потому не надо ее раскручивать с помощью премии. При одной мысли об авторе фильма о том, что земля плоская, «руководителе главного бредогенератора страны», как его называют в ученых кругах, у членов жюри тоже возникали сильные эмоции, неприятные, естественно. «Прокопенко убивает разум», — эмоционально подытожили они. «А Алфеев убивает образование» — это уже прозвучало как приговор. Не образованию — митрополиту. «Как меня учили на военном деле, — сказал один из членов жюри, биоинформатик Михаил Гельфанд, — надо выбирать ту цель, которой мы можем нанести наибольший ущерб». В отличие от телеведущего, которому любое упоминание — все пиар, церковному функционеру (считай — чиновнику) подобная награда (рептилоид, прости!) — это антипиар. Члены жюри спорили прямо на сцене. Научный журналист Наталья Демина защищала Алфеева: «Я посмотрела его биографию. У него хорошее образование. Кандидатская в Оксфорде, преподавал в Кембридже, окончил Гнесинку… Не то что эти двое. Хватит критиковать людей за веру!» «Это никак не связано с верой, — отвечала генетик Светлана Боринская. — Кесарю кесарево. Не надо проповедовать в храмах науки. Не надо смешивать науку и религию». По мнению президента просветительского фонда «Эволюция» Петра Талантова, «Алфеев — символ. Он олицетворяет идущее последние несколько лет наступление церковных чиновников на науку, образование и здравый смысл». Митрополит победил. Кроме того, члены жюри отметили, что совершенно несправедливо среди кандидатов в академики отсутствует министр культуры, и единогласно проголосовали за то, чтоб присудить ему звание почетного профессора ВРАЛ. А у любого профессора, как мы знаем, есть шансы стать и членкором, и даже академиком. Никто из этих троих на церемонию не пришел, хотя каждый был зван. Но если митрополит и телеведущий проигнорировали приглашения, то Ольга Ковех ответила организаторам форума «Ученые против мифов» гневным письмом. В нем она сравнила премию «Почетный академик ВРунической академии лженаук» с санкционными списками российских граждан, в которые попадают, на ее взгляд, истинные патриоты нашей страны. Тут-то ведущая церемонии Евгения Тимонова не удержалась и дала-таки Ольге Ковех прозвище Человек-хамон. novayagazeta.