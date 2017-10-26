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Комментарии
  • Закат эпохи
    Из Америки тоже бегут? :-* >>>

  • Закат эпохи
    Сейчас у большинства забота о жратве при таких ценах . Рады бы купить что-то хоть в Бастионе , хоть в подобных ему магаз... >>>

  • Закат эпохи
    В Америке в провинциальных городах то же самое: www.youtube.com/.../ ) Ещё ... >>>

  • Русские выбирают свободу
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  • Не повезло с народом
    Мы точно сегодня знаем,что самый главный и честный депутат из всех,кто стоит на службе народа,есть безусловно П.Гаврилов... >>>

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    Борис Абрамыч когда-то сказал: нам надо будет, мы обезьяну выберем. >>>

  • Закат Русской Весны
    Ксения умная! От тут пишущих в отличии многих. А ваЩе. Какое дело до Них нам?Тем более Им до нас. С мазутами никак разоб... >>>

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Переключaя каналы - 2 Печатать E-mail
Wednesday, 25 October 2017

Я так понимаю, буйных в нашем Совдепе не осталось совсем?
 
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История Железногорска
25.10.1953
начались занятия в первой средней школе города (№91)

25.10.1953
открылась детская музыкальная школа (в школе №91)

25.10.1975
открыта стела, посвященная А.Г. Андрееву

25.10.1975
открыт музей трудовой славы «Сибхимстроя»

25.10.1975
открыт монумент в честь строителей города (около озера) с заложенным в основание письмом строителям 2000 года

25.10.1996
А. Иванова получила звание «Мисс Красноярск-26»

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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