25.10.1953 начались занятия в первой средней школе города (№91)

25.10.1953 открылась детская музыкальная школа (в школе №91)

25.10.1975 открыта стела, посвященная А.Г. Андрееву

25.10.1975 открыт музей трудовой славы «Сибхимстроя»

25.10.1975 открыт монумент в честь строителей города (около озера) с заложенным в основание письмом строителям 2000 года

25.10.1996 А. Иванова получила звание «Мисс Красноярск-26»

по материалам библиотеки им.Горького