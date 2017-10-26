Оказывается, теме могильника РАО как минимум на два года больше. Интеллектуальный поиск "Яндекса" сегодня снова выдал новость из далёкого прошлого. Но я не в обиде, потому что совершенно запамятовал, честно сказать, что до отца Фёдора (Марьясова) с потенциальным пунктом окончательного захоронения ядерных отходов сражались совсем другие люди. А интернет всё помнит)))