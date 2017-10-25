|Дефицит розовых единорогов
|Tuesday, 24 October 2017
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Скучные такие люди живут в Нашгороде. Без фантазии.
Обустройство «Ленинградского бульвара» продолжается. Выполнение работ проверил 23 октября Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков совместно с руководителем Управления капитального строительства Сергеем Свиридовым. В ходе выездного совещания к Главе администрации подходили местные жители, делились впечатлениями и благодарили за реализованный проект.
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