Дефицит розовых единорогов Скучные такие люди живут в Нашгороде. Без фантазии. Обустройство «Ленинградского бульвара» продолжается. Выполнение работ проверил 23 октября Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков совместно с руководителем Управления капитального строительства Сергеем Свиридовым. В ходе выездного совещания к Главе администрации подходили местные жители, делились впечатлениями и благодарили за реализованный проект. admk26.ru . *** Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад] Реклама











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