Через четыре месяца Госдеп должен Россию очень огорчить. Патриоты России выбирают Майами Разведка американского минюста готовит доклад о зарубежных активах высокопоставленных граждан России. Утечки в СМИ дают представление об их аппетитах. Генеральский список Российский генерал-майор в отставке Анатолий Петухов накупил недвижимости в Майами на 38 млн долларов. Американские СМИ пишут, что источники доходов бывшего первого заместителя начальника ГУБОП МВД РФ, «борца с коррупцией и русской мафией», могут носить сомнительный характер. Петухов купил за $3 млн апартаменты в башне кондоминиума Continuum в South Beach. Это место известно как центр гламурной ночной жизни Майами-Бич, место досуга как американских, так и российских знаменитостей. Бывший генерал приобрел также 3 офисных здания в округах Miami-Dade и Broward стоимостью 13,6 млн долларов, торговый центр в Fort Lauderdale стоимостью 4,5 млн долларов, первый этаж с магазинами и витринами в кондо Hallandale Beach стоимостью 1,5 млн долларов и др. А по данным издания The Real Deal, за два дома на острове Хибискус Петухов выложил $15 млн. К счастью для бывшего генерала, приобретать недвижимость в Майами до недавнего времени было довольно просто — были бы деньги. Риелторы задавали мало вопросов, за реальными покупателями скрывались подставные офшорные компании. Престижное жилье в Майами — «столице секса и кокаина» стоило гораздо дешевле, чем в Лондоне или на Манхэттене. Русские — бизнесмены, отставные политики и представители спецслужб — особенно полюбили Фишер-Айленд и Санни-Айлс-Бич (последний называют «маленькой Москвой»). Перебрался сюда и не отстрелянный в «лихие 90-е» «преступный элемент». И вот уже ФБР открыло в Майами офис, чтобы специально заниматься расследованием деятельности «евразийской мафии». «Итальянская коза ностра перестала быть для нас врагом номер один, это место заняла евразийская организованная преступность», — заявил газете Miami Herald спецагент ФБР Рик Бродски. Вполне предсказуемо, отставной 59-летний генерал-майор, его юрист и риелторы отказались вступать в диалог с журналистами на тему «откуда дровишки», т.е. источники доходов. Как отмечает Луиза Шелли, профессор Университета Джорджа Мейсона, «элитарное» подразделение МВД по борьбе с оргпреступностью (где Петухов работал первым замом начальника) было «самой криминализованной структурой в полиции» — настолько, что она была реорганизована и в конечном итоге расформирована после скандала с участием ее руководства. Американцы ссылаются на публикации в российских СМИ: «Новой газеты» и «МК» о том, как командир подразделения генерал-лейтенант Александр Орлов использовал свой пост для вымогательства огромных сумм у олигархов и бандитов в конце 1990-х и начале 2000-х годов. В 2001 году Орлов бежал из страны, с тех пор его видели в Турции, Израиле, Таиланде и во Флориде. Как пишет Луиза Шелли, подразделение по борьбе с организованной преступностью на всех уровнях вымогало деньги у предпринимателей и бандитов, обещая не предъявлять обвинений. Младшие офицеры должны были направлять часть своих незаконных доходов вверх по служебной лестнице. А такие, как Петухов, сидели на вершине пирамиды всеобщего вымогательства. В 2013 году в окружной суд Майами против Петухова был подан гражданский иск от имени акционеров компании Yasenovo United Trading House. Из документа следовало, что в течение 1999–2013 гг. Петухов вымогал деньги у главы компании Павла Горностаева — ныне тоже обитателя Флориды. Общий ущерб, заявленный в иске, составил около 60 млн долларов. Среди ответчиков по иску также числились жена Петухова Юлия, его фирма по управлению недвижимостью в Майами, его бизнес-партнер Hallandale Beach и еще одна компания из Флориды. Через несколько месяцев стороны пошли на соглашение, а судья неожиданно засекретил материалы дела, что вызвало только вопросы: какие государственные секреты мог содержать разбор в американском суде дела о вымогательстве и построении коррупционной схемы в России? Тем не менее в распоряжении газеты Miami Herald оказались 45 страниц документов дела, оставшихся открытыми для общественности. Если верить этим бумагам, в указанный период представители компании Горностаева ежемесячно передавали Петухову мешки с наличными в сумме 2,5 млн долларов. Взамен Петухов гарантировал «крышу» от всех, кто был недоволен расширяющейся деятельностью Yasenovo United Trading House. От «крыши» нельзя было отказаться: генерал угрожал Горностаеву, что «создаст проблемы тем, кто откажется от его защиты, нанесет ущерб их семьям, используя преступников, находящихся под его контролем». В жалобе Горностаева говорится, что к 2002 году Петухов потребовал уже 25-процентную долю в его, Горностаева, бизнесе. Запросы было решено удовлетворить, и в 2005 году Петухов был назначен заместителем генерального директора фирмы. Исходя из судебных документов, за обеспечение «защиты» генерал получил около $16,8 млн. Затем он стал требовать контрольный пакет акций, чтобы эмигрировать в Соединенные Штаты по бизнес-визе и открыть партнерскую компанию в Майами. Горностаев отказал. Но генерал нашел деньги, переехал в США и уже оттуда не прекращал угрожать фирме. Спустя 6 месяцев после урегулирования спора Yasenovo United Trading House продал свои универмаги в Москве, стоимость которых составляет около 160 млн долларов. Перед продажей Петухов был определен владельцем 25% реализуемого имущества. Кипрская офшорная компания, контролируемая Петуховым, показала прибыль в размере 3,6 млн долларов от продажи магазинов Yasenovо. Куда делись остальные деньги и сколько в итоге получил Петухов — осталось тайной. Ни он, ни его адвокаты комментариев по этому поводу не дают. Получается, что у американской Фемиды нет претензий к борцу с российской оргпреступностью. И чиновник, и депутат В прошлом году ФБР проводило полугодовую проверку, в ходе которой американцы выясняли личности истинных владельцев элитной недвижимости на Манхэттене (стоимость от $3 млн) и в Майами (от $1 млн). Мероприятие проводилось в рамках борьбы с оргпреступностью и отмыванием денег. Затевая выявление имен истинных владельцев, своим главным орудием минфин сделал компании по страхованию права собственности участвующих на всех этапах сделок. Власти поместили собранные имена в закрытые базы данных правоохранительных органов. Они действительно пока засекречены. Но вот появление все новых разоблачительных материалов в здешних СМИ может косвенно свидетельствовать о том, что улов был собран значительный. Как и в случае с Петуховым, речь идет о сотрудниках силовых ведомств и членах партии «Единая Россия» — т.е. не о «пятой колонне», питающейся печеньками Госдепа, а об «истинных патриотах» России. Недавно в результате расследования центр «Трансперенси Интернешнл — Россия» совместно с журналистом Лили Добровольской отыскал несколько «странных» квартир в Майами в кондоминиуме Trump Palace, записанных на имя Игоря Зорина и приобретенных с помощью бывшего офицера ФСБ, а ныне главы совета директоров охранного предприятия «Альфа-Антикриминал» Святослава Мангушева. Общая стоимость недвижимости — 9 млн долларов. Расследователям интересны обе личности. Игорь Зорин. Человек с таким же именем возглавляет «Российские сети вещания и оповещения», государственное предприятие, которому принадлежат все радиоточки в России. В качестве директора российского госпредприятия он не может владеть и управлять коммерческими компаниями, в том числе заграничными. До того как стать директором ФГУП РСВО, Зорин был заместителем руководителя Федерального агентства связи, занимал должность директора Главного центра специальной связи — фельдъегерской службы секретных отправлений и оповещений. Одно ли это лицо с Зориным — владельцем коммерческих компаний, на которые записаны квартиры в элитных апартаментах в Майами? «Трансперенси Интернешнл — Россия» направила соответствующий запрос в прокуратуру. Святослав Мангушев — учредитель уникального мотоклуба SPETSZNAZ, объединившего американских и российских байкеров, и он же возглавляет совет директоров группы предприятий «Альфа-Антикриминал» в России. В этой группе предприятий по безопасности, отмечает пресс-секретарь организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» Глеб Гавриш, работают бывшие сотрудники ФСБ, других силовых ведомств, в частности контртеррористического подразделения. Как связаны эти две фамилии? Когда Зорин работал в Главном центре специальной связи, ФГУП передавал много контрактов на заказы по обеспечению безопасности ЧОПам из группы «Альфа-Антикриминал». Расследователям удалось найти благодарственное письмо на имя Мангушева, которое подписал Зорин. После того как Зорин перешел в «Российские сети вещания и оповещения», там также были крупные контракты, которые он передавал предприятию Мангушева. Перебравшись в США, Мангушев занялся бизнесом и начал приобретать недвижимость, три квартиры были переданы фирмам, которые управляются человеком по имени Игорь Зорин. Простое совпадение имен? Особую пикантность истории придает принадлежность недвижимости к кондоминиуму Trump Palace. Miami Herald писала и о бывшем депутате Госдумы Алексее Кнышове, купившем себе жилье в Майами за 7 млн долларов и потребовавшем от застройщика в суде 360 тысяч долларов в связи с «низким качеством» квартиры в «маленькой Москве» — Санни-Айлс-Бич. В иске он называет «кошмаром» свою жизнь в американской квартире. В России интерес к Кнышову возник 5 лет назад, когда оппозиционные депутаты Дмитрий Гудков и Илья Пономарев выдвинули против него обвинения в том, что он, несмотря на статус парламентария, продолжает заниматься бизнесом и управлять своими активами. Они также заявили, что нашли у единоросса жилое помещение в США стоимостью свыше миллиона долларов и ряд других активов. Кнышов обвинения отверг, однако добровольно снял с себя депутатские полномочия, после чего правоохранители вынесли отказ в возбуждении уголовного дела против политика. На перспективу В США история о «патриотах» выйдет на принципиально новый уровень. В соответствии с принятым Конгрессом и подписанным президентом Трампом «Актом противодействия агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи» в течение 180 дней, а значит, не позднее 2 февраля 2018 года, финансовая разведка американского минюста должна представить доклад о зарубежных активах «влиятельных политических фигур, олигархов и руководителей государственных компаний Российской Федерации, близких к режиму Кремля». Надо полагать, эти имена и активы американцам давно известны, но мы сможем узнать много нового. Обнародование влиятельных имен повлечет за собой неизбежные юридические процедуры, связанные с оргпреступностью и отмыванием денег. novayagazeta. *** Правительство внесло в Госдуму поправки в валютное законодательство, направленные на упрощение валютного регулирования и валютного контроля в отношении физических лиц, имеющих счета за рубежом. В частности, меняется определение того, кто является валютным резидентом – это понятие будет касаться всех без исключения граждан РФ. Однако требования закона к порядку открытия счетов в иностранных банках и проведению по этим счетам валютных операций будут распространяться лишь на тех, кто живет за границей менее полугода. Те, кто находится там более 183 дней в году исполнять эти требования не обязаны вне зависимости от числа въездов на территорию России. Валютных резидентов коснется еще одна новация - им с 2018 года разрешат зачислять на зарубежные банковские счета средства от продажи зарубежной недвижимости либо движимого имущества – автомобилей, яхт и т.п., а также расплачиваться в РФ картами иностранных банков к зарубежным счетам. Сейчас это можно сделать лишь через уполномоченные российские банки. Правда, послабление касается лишь имущества, зарегистрированного в странах — членов ОЭСР или FATF.При этом такое иностранное государство должно присоединиться к многостороннему соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией или иметь с РФ действующее двустороннее международное соглашение, предусматривающее такой обмен. 1prime.ru . *** Мaсштабный проекты застройки на российских горнолыжных курортах, которые были реализованы в преддверии Олимпиады-2014, не встретили существенного спроса со стороны населения России: большинство объектов пустуют, заставляя девелоперов переходить к сдаче жилья и апартаментов в аренду. При том что на рынок выставлено более 2 тысяч объектов в "Красной поляне" и ее окрестностях, в текущем году количество сделок на первичном рынке не превысит 200 единиц, сообщает в понедельник консалтинговая компания Knight Frank. Несмотря на дешевизну, для богатейших россиян горнолыжные курорты Кавказа по-прежнему проигрывают в сравнении с Францией или Швейцарией. "Россиянам интересны курорты Куршевель, Мерибель, Сант-Мориц", - перечисляет директор департамента зарубежной недвижимости компании Knight Frank Марина Шалаева. "Средний бюджет покупки недвижимости в этих районах колеблется от 1 до 5 млн евро. Также популярен среди наших соотечественников курорт Андерматт (кантон Ури, Швейцария), где в отличие от большинства кантонов Швейцарии, нерезиденты могут купить недвижимость", - добавляет она. finanz.ru . *** Судебная коллегия Верховного суда по административным делам разрешила Росреестру засекречивать сведения о владельцах недвижимости и таким образом не удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алексея Навального на отказ Таганского суда Москвы в рассмотрении иска, поданного к Россреестру, о сокрытии данных в связи с исчезновением из открытой базы имен сыновей генпрокурора России Юрия Чайки. Ранее оппозиционер обнаружил, что вместо Артема Чайки в выписках значится некий ЛСДУ3, а вместо Игоря Чайки — ЙФЯУ9. 9 июня прошлого года Навальный объявил о подаче в суд на Росреестр. К иску он приложил копии выписок, полученных ФБК в прошлом году, когда в них еще были указаны имена сыновей генпрокурора РФ, и эти же документы в новой версии с техническими кодировками - ЛСДУ3 и ЙФЯУ9. ФБК обнаружил в официальных выписках как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих братьям Чайкам, - все они теперь зашифрованы. В числе этих объектов, к примеру, два таунхауза Игоря Чайки на Рублевке, приобретенные им в 18 лет. Каждый в отдельности стоит около 2 млн долларов, указывал Навальный. Ранее ФБК, "Новая газета" и Transparency International обнаружили, что Росреестр похожим образом скрыл из выписок упоминание вице-премьера Дмитрия Рогозина, членов семьи главы Минобороны Сергея Шойгу, а также предполагаемого зятя Владимира Путина Кирилла Шамалова. Вместо них в графе "правообладатель" появилась запись "Физическое лицо. Значение отсутствует". newsru.com .