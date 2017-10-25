Сколько светлых завтр уже успели пережить мы - и не сосчитать. ПЯТЬ ЛЕТ В ОБЕД Новейшая история Красноярска-26. Тихий октябрь 2012-го. «Космический урок» в школах провести не удалось. Москва просто-напросто забыла про заявленную «прямую линию». ГИБДД обещает быстренько ликвидировать незаконные парковки возле «Космоса» и «Родины». Заместитель министра регионального развития России Юрий Осинцев «влюбился в Железногорск» и пообещал, что в 2013 году в город поступят 256 млн рублей на «кластер». На Восточной, 19, разгромлен наркопритон, проработавший около 4 месяцев. Четыре человека арестованы. «ГХК поделился с муниципалами производственной системой. С обучения основам ПСР стартовал в системе атомных ЗАТО проект «Бережливый город». Применение системы поможет избавиться от очередей в поликлинике, научит рационально строить работу общественного транспорта и оптимизировать вывоз мусора». В декабре 2011-го Спецстрой сдал ипотечный дом для молодых специалистов ОАО «ИСС». Жильцы до сих пор жалуются на трещины в стенах и отвратительную работу батарей. Вице-губернатор Андрей Гнездилов: подстанцию «Город» начнут строить в ноябре. Десять нелегалов задержаны на стройках ЗАТО. «Краспан» надеется на финансовую помощь «РОСНАНО»: «Компания подготовила проект расширения производства. Общая стоимость - 850 млн рублей». Санитарные врачи наведались в буфет ТЭА. Там нет горячей воды, нарушаются условия хранения кулинарных изделий, работники не проходят медосмотр... Кушать подано, короче. ОАО «ИСС» объявило конкурс на техническое перевооружение корпуса №21 со стартовой ценой контракта в 6,3 млрд рублей. Городской суд отказал в восстановлении на работе в ГУССТ-9 Анатолию Тубольцеву-мл. Специалисты ГХК провели экологическую акцию в Кононове. Никакой радиации в подворьях не нашли, ясен пень. Школьное питание с октября подорожало на 15-20%. «Кормильцы» несколько лет старались сдерживать рост цен, - поясняет «ГиГ». – Однако после прокурорской проверки питание привели в соответствие со стандартами». Директор Кадетского корпуса Войнов красуется в форме полковника МЧС. Семь случаев чесотки за месяц зафиксированы в ЗАТО. Пострадали, в том числе, трое детей. Специалисты госкорпорации «Росатом» намерены изучить работу МП «ПАТП» и выдать рекомендации для оздоровления предприятия. Недавно открытый магазин «Красный яр» удостоился персонального наезда по ТВ. Продукты, мол, там гнилые, и т.д. Однако проверка ничего такого не установила. Гром среди ясного неба, буквально. Муниципальные аптеки местная власть банкротит ещё с мая! Депутаты, как водится, не в курсе насчёт долга в 30 млн рубликов. Сергей Митрохин ожидается в Красноярске: «Сергей Сергеевич планирует посетить Железногорск, где встретится со студентами-пиарщиками и обсудит с ними проблемы прошлых избирательных кампаний». «В школе №101 состоялась презентация альманаха «Истоки». «В него вошли произведения литераторов Сухобузимского района. «Благодаря личным средствам Петра Михайловича Гаврилова нам удалось издать эту книгу», - рассказал член Союза писателей России Владимир Нестеренко». Страховщик «СОГАЗ» выиграл тендер «решетнёвской фирмы» за «Луч-5Б». Цена вопроса — полтора миллиарда. Капитальный ремонт клуба в Тартате снова отложен. У Серого дома появились другие приоритеты. В ларьке «Красноярского хлеба» покупательнице продали булочку не то с человеческим ногтем, не то с зубом в качестве начинки. В очередной раз «запущена» Железногорская ТЭЦ. Качество горячей воды в кранах сразу упало. На Ленинградском и Восточной стали остывать батареи. Старые трубы не выдерживают гидроудара. «Депутаты Горсовета настаивают на проведении общественных слушаний по поводу «ядерного могильника», - напоминают sibnovosti.ru. - Вадим Медведев собирается провести разъяснительную работу с красноярцами». Роскомнадзор рапортует о ликвидации по решению суда радиопрограммы «Спектр», телепрограммы «ТВ-12» и еженедельника «Девятка». Девятого октября назначено первое заседание по иску профсоюзного лидера МП «Горэлектросеть» Олега Комиссарова к родному предприятию. Пётр Гаврилов подарил люстру церкви в Большом Балчуге. Богемский хрусталь. 80 килограммов. Краевой бюджет выделит 500 тысяч на установку пяти видеокамер в местах несанкционированных свалок мусора. 111 Школа №103 отказалась содержать клуб «Олимп» из-за отсутствия средств. Занятия вроде бы переносятся в ДЮСШ «Юность». Санитарные врачи наведались в ООО «Железногорский торговый дом» и увидели, что «часть продуктов хранится на полу; на реализации - пищевая продукция с истекшим сроком годности» и так далее. Николай Лалетин, директор филиала педуниверситета: «Разрешите пожелать им самые искренние пожелания…» В районе КПП-3 замечен медведь. Или бродячая собака, не разберёшь. Четыре автобуса «Неман» прибыли из Белоруссии в ПАТП. Бюджету они обошлись примерно в 17 млн рублей. Депутат Госдумы Валерий Зубов нарисовался в ЗАТО. «Как реорганизовать Роскосмос? Был ли смысл уголовного преследования «Pussy Riot»? Ответы на эти и другие вопросы - в интервью Елены Глазуновой». В городском суде в третий раз отложено слушание иска о взыскании долга с юриста Ирины Заливиной. Некоторых чужой опыт абсолютно ничему не учит. Главврач КБ-51 обратился к Медведеву с просьбой благоустроить территорию возле детского стационара. Не имеем права, был ему ответ. Пускай градообразующие предприятия раскошелятся. В «ИСС» открылась международная конференция. Николай Тестоедов уверяет: «ГЛОНАСС является локомотивом новых технологий и обеспечения государственной безопасности России. Это один из самых узнаваемых российских брендов в мире». Ремонт дороги на ул. Матросова завершён. Правда, претензий к фирме «ИмперяСтрой» оказалось столько, что в УКСе обещают денег фирме не платить вовсе. «ФГУП «ГУССТ №9» активно включилось в проект создания Инновационного ядерно-космического кластера. По сути – это сибирское Сколково, но с обозначенной специализацией». Виктор Бойко ещё на коне. ОАО «Красноярсклеспроектстрой» презентовало в Сером доме проект очистки озера за 65 млн рублей. «Всего же в оживление озера планируется вложить более миллиарда рублей. Реализация программы рассчитана до 2016 года». В Красноярске-26 пустуют 750 вакансий с зарплатой свыше 20 тысяч. При этом работу в городе официально ищет 571 человек, из коих 399 признаны безработными. ГИБДД требует изменить схему движения на перекрёстке «Восточная-Молодёжная». «Мы внесём затраты на этот проект в бюджет 2013 года», - отвечает текущий «молодой и энергичный». Дело онкологического больного Геннадия Сергиенко рассматривается в суде. Его обвиняют в применении насилия к полимилиции в момент задержания за управление авто в нетрезвом виде. В МКДОУ №22 «Весёлые кузнечики» гостит острая кишечная инфекция. Специалисты полагают, что неспроста. 35 тысяч квартир приватизированы в бывшем Соцгороде. Это больше 90% жилого фонда. Наконец-то стартовало строительство спортзала для 103 школы. Гражданин 1986 г.р. осуждён на год за кражи силовых кабелей «МТС», «МегаФона» и «Енисейтелекома». Местные юмористы сразу же предположили, что работал он на «БиЛайн». Депутат Сергей Лопатин третий раз обломался с ремонтом «Худшего двора Железногорска». Но по-прежнему обещает избирателям «жёстко контролировать» процесс. «ИСС» хочет поработать на Индонезию ещё разок. Предприятие «готово построить новый телекоммуникационный аппарат» взамен спутника «Telkom-3», угробленного в августе. Телешоу «Страна Росатом» рассказывает железным горцам о расцвете некоей СухобузИмской школы. Заколючинские чиновники стали третьими на краевых соревнованиях по мини-футболу в Емельянове. На закрытом совещании по кадровой проблеме в детских садах г-н Чебурашкин предложил градообразующим предприятиям не брать на работу бывших воспитателей. Хорошо бы ещё паспорта у них отобрать? В пос. Первомайский открывается школа верховой езды «Лошадка». Стоимость билета – от 300 рублей. МП «КБУ» будет акционировано в 2013 году, обещает Любовь Ляйс в «Информ-Экспрессе». На пожаре в садоводческом кооперативе погиб мужчина. Анатолий Коновалов, зампред Совета депутатов: «Мы находимся на острие развития нашего общества… Необходимо сделать приемлемые тарифы на тепло». При осмотре врачи обнаружили ВИЧ у гражданина 1971 г.р. Горно-химический комбинат проводит фестиваль городошного спорта. В них участвуют почти 30 человек. «Сити-менеджер» Сергей Пешков настаивает: пробки на Курчатова должны быть ликвидированы посредством ремонта ул. Красноярской в 2013 году. Пациенты стационара КБ-51 жалуются на холод в помещениях и закрытые туалеты. Строители (фирма «Мегастрой») якобы отстают от графика. Муниципальная телередакция рассказывает зрителям о концерте в ДК рок-группы (!) «Квартал». Особенно хороша в транскрипции Ирины Орловой песенка «Парабмарибо». Аж публика уходит из зала… Гендиректор «ИСС» посвящён в «Заслуженные создатели космической техники РФ». Первый гололёд поставил рекорд на дорогах ЗАТО. С восьми до девяти часов утра полимилиция зарегистрировала девять аварий. За сутки их число дотикало до двух десятков. Депутат Законодательного Собрания Пётр Гаврилов: «Дефицит краевого бюджета снизился с 43 до 41 млрд рублей». За 2012 год МП «ПАТП» завезло в город 27 варягов-водителей. Из них остались работать только семеро. После закрытого совещания по судьбе ПАТП Вадим Медведев объявил, что мадам Некрасовой требуется поддержка потребителей и других предприятий. Начальник уголовного розыска Сергей Заколюкин отправлен на пенсию. ЖЭК по-прежнему называет сданный год назад жилой дом по Узкоколейной, 25 проблемным по качеству. При «ИСС» создано ООО «Центр поисковых исследований». Инноватор Гетц обещает «заглянуть в будущее на ближайшие 20-30 лет» и признаёт: «Если удельная мощность зарубежной энергопреобразующей аппаратуры на КА доходит до 340 ватт на килограмм, то отечественных - всего 170». Антимонопольщики побеспокоили ООО «НОВЭКС» в связи с включением в реестр недобросовестных поставщиков. В Музейно-выставочном центре отмечается третий день рождения обезьянки Тёмы. В «Стране Росатом» бывший министр Адамов объявил МОКС-проект «вредной задачей». Паромная переправа должна быть отремонтирована к лету 2013 года арендатором, ОАО «ПассажирРечТранс». Два случая туберкулёза легких с бацилловыделением выявлены за месяц в бывшем Соцгороде (в т.ч. у женщины 1986 г.р.). Главного «яблочника» не пустили в ЗАТО. На радостях Митрохин назвал ввоз РАО продажей Родины. МП «ГЖКУ» якобы наказано судом на 10.000 рублей за незаконное взимание с населения платы за обслуживание водосчётчиков. Однако директор Харкевич утверждает, что ещё ничего не решено окончательно. Городской военный комиссар уволен после трёх взысканий и грозит восстановиться по суду. Контейнеры для мусора в школах, детских садах и магазинах не подходят для новых мусоровозов КБУ, оказывается. А водители… не знают города! Горно-химический комбинат привёз на экскурсию блоггеров из Томска. Блоггеры рукоплещут «объёмам производства». По заверениям чиновников, в ЗАТО ликвидировано, наконец, лесное кладбище домашних животных. Правда, без эксгумации могил. На строительстве дома на Мира, 4, обнаружены незаконно завезённые в ЗАТО отделочницы. Они официально не оформлены на работу, к тому же им задерживают зарплату. Но в ГУССТ-9 спокойны: это всё – проблемы подрядчика. Сергей Пешков отчалил в Будапешт, где намерен выступить с докладом на конференции про органы местного самоуправления в рыночной экономике. П.Гаврилов получил медаль МЧС за пожарную безопасность на вверенном объекте. Семья пенсионеров обвинила почтальона в краже пенсии. С перепугу на почтамте выдали им свои (!) деньги, лишь бы не было скандала. Буквально за несколько дней до начала Второго железногорского инновационного форума проверка Школы космонавтики показала: в помещениях внутренняя отделка не соответствует требованиям, занижены уровни искусственного освещения в мед- и пищеблоке, а в туалетах и душевых при спортзале не работает вентиляция... Суд ликвидировал в связи с экстремистской деятельностью некоммерческое партнёрство «Вита». Перекрёсток «Кирова-Андреева» наконец-то заасфальтирован. Больше месяца машины ездили по гравию. Акт приёмки нового трубопровода «КРЭКу» пока не подписали. Сергей Кукушкин («ИСС») пригрозил выселить из ведомственной общаги нескольких тёток, громко требующих приватизации своих квадратных метров. «Последняя летняя спортивная акция проходила на уже заснеженном поле, - говорится на персональной сетевой страничке «молодого и энергичного». - Однако холодная погода не испугала участников, дети и взрослые выстроились в огромный круг и под музыку разогревались спортивными упражнениями… В следующем году участников будет намного больше». ГИБДД рапортует: аварийность снизилась, но число пострадавших в ДТП выросло. Самым опасным объявлен перекрёсток «Королёва-Курчатова». Большинство льготников (70%) отказались от набора социальных услуг. Причина – отвратительное снабжение лекарствами. Александр Харкевич: «Уборщицы и дворники получают плату после того, как подпишут акт выполнения работ у жильцов». Блин, кто бы мог подумать? На пр. Курчатова ликвидировано интернет-казино «Точка+». Новый директор ДЮСШ-1привезён в ЗАТО из Кедровки. На РМЗ ГХК рабочему гильотиной отрезало пальцы. Павел Курочкин, замначальника Главного следственного управления по Красноярскому краю: «Ваш город меня привлёк свой архитектурой. Широкие дороги, мало машин, отсутствие пробок». Возле КПП-1 грузовик провалился в яму, оставленную ремонтниками МП «Гортеплоэнерго». Губернатор Лев Кузнецов: «90% мирной спутниковой программы разрабатывается, проектируется, строится и потом сопровождается в городе Железногорске». Пожар в детской больнице. Ремонтники чего-то начудесили в подвале. 85 лет исполнилось Ивану Кокорину, бывшему директору ГХК. «Вы является большим авторитетом для всех железногорцев», - сказал Вадим Медведев». Серый дом в суде требует денежек с фигурантов уголовного дела «Мехмаша» Павла Гребенникова и Сергея Журавлёва. 29 октября под колёсами электропоезда погиб пенсионер. Директор КБУ Николай Пасечкин: «Треть посадок огурцов померзла в теплицах, остальные остановились в росте. Произошло ЧП из-за того, что ресурсоснабжающая организация не выдерживает температурный график». Двадцать шесть человек за месяц пострадали от укусов животных, в т.ч. четверо детей. Федеральная пожарная служба приобрела квадроциклы для подгорной части ГХК. Число вакансий в детских садах Железногорска приближается к 120. Валерий Головкин уверяет, что начисление за октябрь у воспитателей – от 18 до 20 тысяч рублей. И чего им ещё надо, интересно? Суд частично удовлетворил иск Сбербанка к супруге известного киномагната Алексея Подсохина. Такое тоже случается. Порыв теплотрассы на восемь часов отключил батареи в 50 жилых домах на ул. Ленина. Замдиректора департамента Минэкономразвития Александр Медведев: «Малый бизнес – тот сегмент рынка, который в случае экономического кризиса оказывается более устойчивым, чем крупняк. Не дай бог, что-то произойдет со спутником или с ГХК, с чем останутся резиденты промпарка? А вообще самый лучший кластер в мире – Голливуд. Всего три съемочных павильона - и сотни актерских агентств». Четырнадцать случаев педикулёза у детей отмечено за октябрь в инновационной столице красноярского края. Продолжение следует.