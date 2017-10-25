Ой, что-то поторопился я с комплиментами в адрес УСО ГХК. ВЕСТНИК ЖКХ Ой, не рано ли мы похвалили управление по связям с общественностью Горно-химического комбината? Кажется, я знаю, как приходит старость, граждане. Смотришь на чужой текст и не понимаешь, о чём он. Но если раньше в таком случае реакция была однозначной: «Маразматики!», то теперь сперва задумываешься, не посетил ли дедушка Альцгеймер тебя самого. Слава богу, после повторного прочтения испуг проходит, как правило... Начальник отдела внешних коммуникаций УСО ГХК Николай Панченко последний нумер корпоративного глянца предварил программной заметкой «Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе, красная?». Поскольку никакой реакции от градообразующего предприятия на текущий мазутный шухер за последние три месяца не наблюдалось, ваш корреспондент взялся за чтение сего опуса с особым интересом. И налетел аккурат на ту самую реакцию, о которой говорилось выше: «Не успели «включить» батареи, а уже скандал второй свежести — мазут и «мильёны». Действующие лица примерно те же, что и десять лет назад. Вот только застрельщики теперь из Москвы». Стоп-стоп. Вопросы пачками образуются практически сразу. Почему «второй свежести», к примеру? Что, прежде кто-то уже рассказывал аборигенам о том, как расплодил «Красноярскнефтепродукт» левых посредников на поставках топлива в Нашгород? Нет, никто не рассказывал. Если быть точным, кроме «Уран-Батора», «Сегодняшней газеты» и «Канала 12» никто в ЗАТО не познакомил железных горцев с заводной фактуркой, вызревшей за полтора года проверок в краевом ГУВД. Любопытное наблюдение, между прочим. Тема эта оказалась неинтересна муниципальным и корпоративным СМИ, т.е. людям, чей бутерброд с маслом оплачивается за счёт бюджетных либо, по сути, государственных денежек. Это немножечко обескураживает. Вот когда непосредственный начальник Коленьки Панченко завёл разговор про непроектный уголь на Железногорской ТЭЦ, мы на «Уран-Баторе» с удовольствием его поддержали. И поддерживали бы впредь, до победного конца, да только — что за жалость! — владельцы горючей фактуры сами почему-то дискуссию свернули, не назвавщи всех врагов-застрельщиков народа поимённо. Из Москвы, не из Москвы - никаких. Однако ж вернёмтеся к мазуту. «Вестник ГХК», имеющий тираж, как у муниципальной газеты, предпочёл читателей зря мазутными фокусами «КНП» не будоражить, а включился в процесс сразу на стадии «второй свежести». То есть, не сообщивши ничего по существу вопроса, принялся хмыкать, хрюкать, подмигивать и всячески демонстрировать собственное превосходство над «экспертами». Хотя насчёт экспертов это я немного вперёд забежал, да. А здесь надо отметить, что непринуждённая хлестаковщина сыграла дурную шутку над автором заметки немного в ином ракурсе. Действующие лица мазутного скандала, граждане, совсем не «те же, что десять лет назад», что бы там ни подразумевал тов. Панченко под этим невнятным намёком. Ах, если бы всё можно было вечно списывать на суку-Баховцева! Действующие лица, Коленька, здесь совсем-совсем иные: - бывший главный инженер Реакторного завода Горно-химического комбината и отставной депутат горсовета от «ПЖИВ» Сергей Пешков — в роли дважды главы администрации ЗАТО Железногорск, уверяющего, что никакой переплаты за топливо зимой 2015-2016 года не было; - бывший замдиректора СТС ГХК Виктор Дранишников — в роли директора МП «Гортеплоэнерго», назначенного, кстати, на эту роль Сергеем Пешковым семь лет назад, заслуженный энергетик Российской Федерации, ах-ах-ах, непонятно за что уволенный этим летом, но точно не за новенькие джипы поставщиков мазута; - и, ещё немножечко, с самого краю, но очень важную позицию занимающий в наших раскладах генеральный директор комбината Пётр Гаврилов, коему Пешков направил, якобы, запрос по — насколько я понимаю — ценам на мазут, но ответа не получил пока и обломал депутатов с пояснениями. Нет-нет, в торговом схематозе «КНП» имеется, конечно же, сверх того целая куча персонышей, но вот они-то как раз не имеют к Нашгороду практически никакого отношения. Так, сторонние жулики, которые сумели настолько сильно очаровать в прошлом дважды вице-губернатора Красноярского края, а ныне дважды председателя Совдепа ЗАТО Железногорск от партии «Единая Россия» тов. Медведева В.В., что он по сей день готов героически прикрывать их собственной грудкой. И вот отсюда, между прочим, имеет непосредственное происхождение следующий пассаж «Вестника ГХК»: «История всё больше напоминает детскую игру под названием «сифа» — от комментариев по этой полюбившейся местному ТВ теме шарахаются практически все полюбившиеся этому же ТВ «эксперты»… И даже коммунальный спаситель всея Железногорска как-то бочком-бочком — ссориться с «краем» оппозиционерам на зарплате никак нельзя». Ой-ой. Рекламная пауза номер два. Ужасно хочется узнать, кто кроется в заметке тов. Панченко за титулом «коммунального спасителя». Внутренний голос подсказывает, что речь идёт о нынешнем коллеге и отчасти даже начальнике Петра Гаврилова в Законодательном Собрании. Алексей Кулеш действительно держался в стороне от мазутного скандала, пока молчание не стало попросту неприличным. А тут и гауляйтер Толоконский очень удачно попал под лошадь, никакого риска испортить отношения с его «правительством» отныне нет, и стало быть — пора порассуждать о посадках вороватых чиновников, не боясь за свою двухсоттысячную зарплатку. Но это всё внутренний голос говорит, то есть, потенциальная шизофрения — какой с неё спрос? А унылая память подсказывает, что те же семь лет назад очень активно юзал тему теплового спасения бывшего Соцгорода от суки-Баховцева посредством своевременной модернизации первой котельной ГХК... ну, кто? Подсказать фамилию или сами сообразите? И ещё нюанс, насчёт экспертов. Я в последнее время очень нерегулярно смотрю местные новости, но список посетивших «Канал 12» по приглашению мадам Кротовой мазутных комментаторов могу составить довольно точный. По крайней мере, из числа депутатов. Это коммунистка Мамонтова , а также единороссы Коновалов, Новаковский и Разумник. Никто из них, разумеется, ничего внятного проблеять насчёт любимой фирмы тов. Медведева не осмелился, это факт. Но отнюдь не потому, что редактор «Информ-Экспресса» специально отбирает в студию самых тупых и бессловесных баранов. Ах, если бы! Приходят к ней пообщаться с электоратом те, кто сам этого хочет. А уж как они при этом выглядят, суть не столько вина господ слуг народных, сколько наша общая беда. За кого проголосовали, на тех и смотрим. Особенно депутата от ГХК и видного оратора тов. Разумника это касается. Но давайте заканчивать. «При этом даже журналистов перестали волновать более приземлённые вопросы типа: а какого ж художника я плачу за тепло в однокомнатной хрущёвке 3500 в месяц, а моя бабушка за двухкомнатную улучшенку — 2000? - возмущается начальник отдела внешних коммуникаций. Себя он, очевидно, к «даже журналистам» не относит, и на том спасибо. - При этом на «микраге» из крана кипяток, а в старой черте батареи чуть «живые»? Да и кому оно надо, когда в Сирии крылатой ракетой разбомбили кучу бородатых боевиков, на Алиэкспрессе предстоит чёрная пятница, в Красноярском крае внезапно условно новый губернатор, а не за горами прямая линия Президента и Новый год?» Так-так. Я что-то не понял, это мы кого сейчас цитировали? Беглого олигарха Ходорковского? Наймитов Госдепа Шендеровича, Альбац и недобитую русским народом Фельгенгауэр? А может, просто радио «Свобода»? Что это за ёрничество в адрес сакральной народной войны за православные новороссирийские земли и, в особенности, грязные намёки в адрес Нашего Всего, коего мы в следующем году опять (не без помощи специальных мальчиков из Москвы) дружно выберем Нашим Всем? Это во-первых. Во-вторых, не очень внятно разъяснено в наставлениях начальника отдела внешних коммуникаций, почему и с какой радости должны интересовать в Нашгороде хоть кого-нибудь размеры его платежей за квартиру и температура горячей воды в кране его бабушки. Насколько я понимаю, сам тов. Панченко по судам с квитанциями не бегает и в «Вестнике ГХК» еtс соплеменных депутатов уже пять лет подряд адским допросам не подвергает. Сиречь, его как бы всё устраивает вокруг. Но тогда об чём разговор, позвольте осведомиться? А главное, совершенно невозможно уловить момент перехода от смешной темы про мазут к пафосной горячей воде. А ведь он есть. Не может не быть же ж. *** Тут бы нам поставить точку вместо многоточия, но «Вестник ГХК» голыми руками не возьмёшь. В качестве алаверды реплику под заголовком «Каков вопрос — таков ответ?» очень к месту разместила в нём Оксана Забелина. Читаем: «Работники комбината стабильно жалуются на недостаток информации. В чём причина, попробуем разобраться вместе. Разжевать и в рот Информация сейчас везде, однако половина работников предприятия считают, что чего-то им недоговаривают. В чём причина? На комбинате есть своя газета. И не боевой листок какой-нибудь. Тираж в три с небольшим тысячи расходится под ноль. Есть сайт, информационные стенды, почта, соцсети, регулярные в последние годы собрания-встречи и просто неформальное общение, не говоря уж о формальном. Только ленивый не возьмёт то, что хорошо лежит. Значит, дело не в количестве возможностей, а в невозможном качестве? Такое ли уж оно невозможное и от чего зависит? Ненародный корреспондент Как и о чём журналист должен писать — это знает каждый. В народе считается, что корпоративная газета априори ангажирована начальством. Впрочем, речь даже не об этом: многие уверены в замалчивании фактов, подразумевая дефицит всякого дурнопахнущего материала, поскольку в существование позитива не верит никто. Вот модно так что ли? Умение подавать позитив на улице не валяется. Впрочем, все же продвинутые, все называют это «поднимать проблемы». Хорошо, давайте поднимем проблемы, обращается газета к работникам комбината, а в ответ — тишина. Рубрика «Народный корреспондент» и введена была, чтобы предоставить слово людям, можно под псевдонимом. Но пишут коллеги опять же о победах и достижениях, по преимуществу своих собственных. Потом сами же и жалуются: почитать нечего. А если и есть что, то всё неправда. Залог успеха Подойдём к теме с другой стороны, со стороны руководителей. В последние годы не только генеральный директор предприятия отжимается, менеджеры среднего звена тоже стали худо-бедно с народом разговаривать. Люди это просекли и стали вопросы задавать. Да, формулировки оставляют желать лучшего. Но это не значит, что и отвечать на них надо соответствующе. Горячий пример. Прошли каскадные Дни информирования. Один из вопросов звучал просто: какая нынче производительность труда? Ответ тоже простой — столько-то тысяч рублей на человека. А теперь уже вопрос к читателям: отвечавший правда думал, что работника интересует эта цифра? Мы все хорошо усвоили, что наши человеческие доходы зависят от производительности труда, что это один из показателей успешности развития всего комбината. Согласитесь, именно эту информацию хотел услышать работник. А получил ответ по принципу: «сам дурак». Так, какое сложится впечатление о распространяемой информации, если там говорить не умеем, тут сказать боимся, а здесь отмахиваемся? О своём, о девичьем Ну почему руководители считают нормальным в ответ на запрос прислать телефонограмму: «Производственных и непроизводственных событий в следующем месяце в подразделении не планируется»? Работа кончилась, дверь закрыли, замок повесили? А ещё про производительность вспомнили зачем-то. В педагогике считается, что залог успешного ответа ученика заключается в правильно сформулированном вопросе. Работники только учатся задавать вопросы. Но руководителям раскачиваться некогда. Они потому и на должность поставлены, что нужными компетенциями владеют или нарабатывают их быстрей других. Иногда из их ответов складывается наш мир». *** Резюмировать поступившие материалы можно было одной репликой из анекдота про поручика Ржевского, но он неприличный, говорят, поэтому обойдёмся политкорректным выводом: не повезло сотрудникам УСО ГХК ни со временем, ни со страной. С компетенциями повезло, этого-то хоть отбавляй, а с народом — нет. Беда, короче.



