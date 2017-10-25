Если Ксюшу Собчак завтра не посадят, патриотам впору заплакать. Молодой кандидат из 90-х Собчак считает Крым украинским «с точки зрения международного права». Объявившая о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах телеведущая Ксения Собчак дала свою первую пресс-конференцию в новом статусе. На ней она представила членов своей команды, попыталась привлечь внимание общественности к проблеме политзаключенных и изящно уклонилась от прямых ответов на самые острые вопросы... Презентация нового кандидата в президенты была организована в модном Электортеатре на Тверской. В зал малой сцены все 300 аккредитовавшийся журналистов уместиться не смогли, поэтому все полтора часа, что шла конференция, они дожидались в фойе театра, где были развешаны плакаты с фото и биографиями тех, кого штаб Ксении Собчак считает политическими заключенными. Короткий ролик, посвященный той же теме – с фото Кирилла Серебренникова, Олега Навального, Олега Сенцова и других — показали и во время пресс-конференции. Сама Собчак смотрела на экран в полоборота - одета она была в элегантный серый костюм, подчеркивающий, по всей видимости, всю серьезность ее намерений. На столике перед ней стоял макбук, логотип производителя на котором был заклеен значком с хэштегом кампании Ксении #япротив. Вероятно, самой важной новостью мероприятия стало объявление имени руководителя штаба кампании — организаторы даже попытались обозначить драматичность, пряча этого человека до того, как Собчак его представила. Им оказался Игорь Малашенко – один из основателей НТВ, некогда ближайший соратник могущественного олигарха 90-х Владимира Гусинского. Собчак подчеркнула, что он был одним из координаторов президентской кампании Бориса Ельцина в 1996 году. Таким образом раскрылась если не интрига, то по крайней мере недосказанность в отношении того, кто же стоит за вступлением Ксении Собчак на скользкую тропу публичной политики. Источники «Газеты.Ru» утверждают, что человеком, предложившим эту идею и получившим на нее одобрение у Владимира Путина была мать Ксении и вдова бывшего начальника президента в мэрии Сакнт-Петербурга Анатолия Собчака, — сенатор от Тувы Людмила Нарусова. Вероятно, что разговор об этом у нее состоялся в начале августа, когда Путин мог общаться с ней по случаю юбилея своего бывшего патрона 10 августа. Таким образом управление внутренней политики администрации президента к этой комбинации отношения не имело, а было поставлено перед фактом — о чем также говорили источники «Газеты.Ru». «Я бы предположил, что Нарусова уговорила и Собчак, и президента», — сообщил собеседник, близкий к Кремлю. Нарусова в разговоре с «Газетой.Ru» отказалась прокомментировать эту информацию и заявила, что по всем вопросам надо обращаться к Собчак. Остается вопрос, кто может стать возможным спонсором такого недешевого мероприятия как президентская кампания. Сама Собчак объяснила, что хотя и хорошо зарабатывает, таких денег у нее нет. Называть имена поддерживающих ее людей, заинтересованных в политических переменах она не будет, однако призывает, тех состоятельных бизнесменов, кто уже жертвует ей деньги, заявлять об этом открыто самим. Однако появление Игоря Малашенко — резко контрастирующего хотя бы по возрасту с остальной командой Собчак — во главе штаба является толстым намеком на ответ на этот вопрос. Очевидно, что это условные «старые деньги» — люди, получившие власть и достаток в 90-е годы и ничем лично Путину не обязанные. Сам Малашенко всегда был жестким критиком президента. В статье опубликованной в середине 2000-х в издании Washigton Post он призывал не приглашать российского лидера на заседании «Большой Восьмерки». Его патрон Владимир Гусинский вместе с Борисом Березовским были одними из первых «жертв» нового порядка, который наводил Путин после прихода к власти. Оба олигарха вынуждены были покинуть страну, но не оставляли попыток повлиять на ситуацию в российской политике из-за рубежа. Жена Малашенко, бывший колумнист «Газеты.Ru» Божена Рынска, судя по ее твиттеру, была крайне удивлена этими новостями. Ранее, узнав о выдвижении Собчак, ярая сторонница Алексея Навального очень остро комментировала это. Вопрос о Навальном для Собчак по всей видимости один из основных: она еще раз заявила, что если он будет допущен к выборам, то она свою кандидатуру снимет. Впрочем, Малашенко публично тут с ней не согласился, поскольку «Навальный — кандидат толпы, а Собчак — кандидат индивидуалов». Еще одним признаком связи со «старыми деньгами» является участие в штабе Собчак ее друга, журналиста Антона Красовского. Он руководил штабом еще одного кандидата из 90-х Михаила Прохорова в 2012 году. Тогда олигарх на волне протестных настроений набрал почти 8 процентов голосов, однако вскоре после выборов потерял интерес к политике так же быстро, как он у него внезапно возник. Кроме вопросов о финансировании кампании и вопросов об отношении к Алексею Навальному, были заданы и другие ключевые вопросы: представляет ли себе Собчак, кто в России избиратель и что его волнует и какова ее позиция по Крыму. На первый вопрос кандидат отвечала достаточно уверено, что средняя пенсия у нас 7 000 рублей, а зарплата 35 000 рублей и что вообще точное знание этих цифр не так важно, как возможность общаться с людьми, что она и делает в своих профессиональных поездках по стране, которые не прекращаются уже 15 лет. О своей точки зрения на принадлежность Крыма Собчак так и не рассказала, ответив лишь, что «с точки зрения международного права Крым украинский». Наконец был задан основной вопрос, на который уже обращала внимание «Газета.Ru»: почему она так мало критикует именно Владимира Путина, при котором сложились условиях, против которых выступает Собчак. В своем письме, где она сообщала о выдвижении, Собчак упомянула Алексея Навального четыре раза, Григория Явлинского — два, а действующего президента всего один, да и то после Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. Здесь Собчак напомнила, что ее отца и Путина связывает долгая история взаимоотношений и что однажды Путин его спас, что она «не забудет». И да, она не будет его оскорблять лично. Однако она готова критиковать его политику и вообще считает, что никто не должен находится у власти 18 лет. А дальше кандидат вновь технично перешла к основному посланию всей своей кампании: она не против кого-то конкретного, а против всех этих «политиков в пиджачках», которые все эти 18 лет выдвигаются, но никаких перемен так и не добились. gazeta. *** По словам адвоката Оксаны Михалкиной, Собчак может грозить уголовная ответственность в том случае, если эксперты найдут в словах телеведущей признаки сепаратизма или экстремизма. "Уголовную ответственность за сепаратизм еще никто не отменял. Но для возбуждения уголовного дела необходима экспертиза. Если эксперты найдут в этой фразе признаки экстремизма или сепаратизма, то Собчак могут привлечь к уголовной ответственности", — сказала она. Руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в свою очередь отметил, что в России более 20 человек привлечены к уголовной ответственности за фразы, аналогичные высказанной телеведущей. Уголовные дела были возбуждены по статье УК РФ 280.1 (Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации), максимальная санкция которой составляет пять лет лишения свободы. "Сейчас в Крыму судят крымского татарина Сулеймана Кадырова за такую же фразу… Всего по стране (привлечены к ответственности) минимум 20 человек за высказывания о принадлежности полуострова, которые даже не были призывами", — рассказал Чиков. Адвокат считает, что заявление Собчак — просто пример свободы выражения мнения. "Нет оснований привлекать никого из них — ни Собчак, ни остальных. Это реализация конституционного права на выражение мнения, которое не может преследоваться государством", — отметил он. При этом Чиков отметил, что при наличии остальных уголовных дел и отсутствии реакции на слова Собчак встает вопрос о равенстве перед законом. В свою очередь адвокат Игорь Трунов считает, что оснований для привлечения Собчак к ответственности нет. "Это заявление политика, который собирается баллотироваться на пост президента, спектр политических лозунгов в таком случае шире допустимого. К тому же она дает анализ произошедшего – того, как Крым отделился от Украины, насколько в рамках международного права была ситуация. Тут нет оснований для привлечения к ответственности. Нельзя сказать, что в данном случае она призывает нарушить территориальную целостность страны, ведь все произошло недавно. Если бы она сказала, например, что Татарстан должен быть отдельной республикой, то основания бы были", — сказал он. Это мнение разделяет адвокат Мария Ярмуш. "Это ее позиция, какой бы она ни была, а в России конституционная свобода слова. И нет закона, который бы запрещал ей свою позицию говорить. К экстремизму она не призывает, чувств верующих не нарушает. Значит, все законно", — сказала она. В то же время Ярмуш считает такую позицию фактически предательством. "С точки зрения международного права, Крым после проведения референдума является частью России. Конечно, властям Украины это признавать может и не хочется, как и многим украинцам, но Ксения Собчак – россиянка. Мало того, она хочет стать президентом нашей страны, а значит ее высказывания являются предательством интересов собственных соотечественников", — рассказала адвокат. Однако она отметила, что, несмотря на моральную сторону вопроса, никакого наказания с точки зрения российского законодательства Собчак понести не может. ria. *** 04.07.2014 Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправку в Уголовный кодекс, ужесточающую ответственность за публичные призывы "к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Согласно действующей редакции УК, сторонникам сепаратизма грозит максимум лишение свободы на срок до трех лет. По новым правилам за решетку можно будет отправиться уже на четыре года. А если требование, к примеру, вернуть Крым Украине будет оглашено с экрана телевизора, через газету или в Сети (до сих пор использование для пропаганды сепаратизма собственного блога отягчающим обстоятельством вообще не считалось), то и на пять лет. Лишенных свободы будут лишать и права занимать значимые для страны должности, а также заниматься некоторыми видами деятельности. Жестче становятся и другие возможные наказания. Штраф за угрожающие целостности России призывы по новым правилам не может быть меньше 100 тыс. руб., а на работы можно будет отправлять не в обязательном, а в принудительном порядке на срок до трех лет, а не до 300 часов. Возможным станет и новое наказание — арест на срок от четырех до шести месяцев. Ранее первый зампред комитета по законодательству, единоросс Виктор Пинский пояснил, что принятие поправки в УК носит «технический характер», так как санкции статьи 280.1 УК (публичные призывы к нарушению территориальной целостности) уравниваются с санкциями статьи 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). «Мы устраняем конкуренцию норм в Уголовном кодексе», — пояснил депутат. Профильный комитет в своем заключении на проект замечаний не высказал, как и правительство, и Верховный суд. Уголовное наказание за призывы к нарушению территориальной целостности России было введено в конце 2013 г. по инициативе депутатов КПРФ. Появилась новая статья УК 280.1, вступившая в силу 9 мая этого года. rbc. *** 18.04.2016 Глава Следственно комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках борьбы с экстремизмом предложил ввести уголовную ответственность за отрицание итогов референдума в Крыму. Бастрыкин считает, что последствием информационной войны, которую США и их союзники ведут против России, стал рост преступлений экстремистской направленности. В связи с этим глава СК призывает дать жесткий и адекватный ответ. «Особенно это актуально в условиях предстоящих выборов и возможных рисков активизации дестабилизирующих политическую обстановку сил. Хватит уже играть в лжедемократию, следуя псевдолиберальным ценностям», – пишет Бастрыкин в своей статье для журнала «Коммерсант-Власть». Уголовная ответственность за отрицание или фальсификацию исторических событий, имеющих особое значение для государства и общества, является распространенной практикой, пишет чиновник. Например, во многих странах мира предусмотрено уголовное наказание за пропаганду фашизма, во Франции существует уголовная ответственность за отрицание геноцида армян, в Израиле – за отрицание холокоста. Прокурор Крыма Наталья Поклонская инициативу Бастрыкина поддержала. По её мнению, было бы неплохо признавать экстремизмом отрицание итогов народного волеизъявления 2014 года, но для этого нужны дополнительные обоснования. Прокурор отметила, что люди, не признающие итоги референдума, всегда будут выставлять себя в образе мучеников. «И называть черное белым и наоборот», — сказала Поклонская. mk. *** Крымскотатарскому активисту предъявлено обвинение за слова – "Крым – это Украина" В аннексированном Крыму предъявлено обвинение члену Меджлиса крымскотатарского народа, активисту Сулейману Кадырову, сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина. Его обвиняют в публичном призыве к нарушению целостности России (ч. 2 ст. 280.1 УК). "Исключительность этого дела состоит в том, что уголовное дело было возбуждено более года назад — 11 октября 2016 года. С юридической точки зрения доказанность и обоснованность обвинений весьма туманны. Исходя из экспертиз, которые есть в материалах дела, тот репост и те комментарии, которые, как считает следствие, принадлежат Сулейману Кадырову, не содержат в себе призывов к чему бы то ни было. Они содержат одобрение, согласие с позицией, но призывов нет. А статья Кодекса говорит, что в действиях должны быть призывы", — говорит Ладин. Он также отметил, что возникает ряд вопросов к "качеству следствия". Сам Кадыров отрицает обвинения. Напомним, в октябре 2016 года в доме члена феодосийского регионального меджлиса Сулеймана Кадырова в аннексированном Крыму 5 октября прошел обыск. Обыск проводили в связи с подозрениями "в призывах к непризнанию границ Российской Федерации и поддержке крымско-татарского батальона "Аскер". Обыск проводился в связи с якобы сделанными Кадыровым заявлениями о том, что Крым является территорий Украины. kasparov.ru . *** Телеведущая Ксения Собчак не понимает реальной ситуации по Крыму, установление нормальных отношений с Украиной — это правильно, но только не за счет жителей полуострова, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. ria. *** Неизвестный попытался с криками прорваться к Ксении Собчак на пресс-конференции в Москве, охрана успела скрутить мужчину. Во время мероприятия в зале поднялся мужчина и заявил, что хочет задать вопрос. После этого он быстро надел на себя маску в виде головы белой лошади и стал прорываться к Собчак. Сотрудники охраны задержали нарушителя порядка и вывели из зала. Сама Собчак назвала этот инцидент провокацией. ria.