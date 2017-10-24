Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков был задержан железногорец 1996 года рождения, у которого в квартире по улице Восточная был изъят синтетический наркотик массой 1,659 гр. В отношении ранее судимого, неработающего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. 24.мвд.рф . (НЕ) ЗАХОДИТЕ К НАМ НА ОГОНЁК Продавец кондитерского магазина сообщила в горУВД о том, что к ним зашёл неизвестный и, угрожая ножом, похитил из кассы 5 тысяч рублей. Как ни странно, бизнес ему поломали курсанты академии МЧС. Заметив убегающего налётчика, они его догнали, зафиксировали и убедили дождаться наряда ППС. 29-летнего подозреваемого отправили под арест и обещают по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой») принудительные каникулы на срок до 10 лет. А курсантов, может быть, даже поощрят. Чуть менее драматично зарабатывал себе срок безработный 28-летний гражданин «в одном из супермаркетов города». Складывая продукты в поддон детский коляски, за часть товара — на три тысячи с копейками — он рассчитываться не стал. Продавцы просигнализировали куда надо, органы клиента очень оперативно приняли на выходе из магазина. На первый раз он свою двушечку не получит, наверное, но повод подумать заработал всяко-разно. Неожиданную трансформацию из хулиганки в кражу претерпел сюжет с терминалом в «ШиПе». Более 80 тысяч рублей пытался ночью выцыганить из него 33-летний безработный. «Платежный терминал был поврежден и лежал на полу. Обследовав помещение, сотрудники полиции обнаружили, что злоумышленник проник в здание через приоткрытое окно на первом этаже. Экспертами были обнаружены и изъяты следы пальцев рук. Подозреваемый пояснил, что пытался взломать терминал, но, заметив, что снаружи кто-то светит фонариком, испугался и покинул помещение через окно». Слабонервному налётчику выписана для начала льготная подписка о невыезде. НАИВНЫЙ ТАКСИСТ? ДА, ТАКОЕ БЫВАЕТ Разводке такой будет сто лет в обед, но она по-прежнему работает, оказывается. Некоему таксёру позвонил гражданин, представившийся сотрудником правоохранительных органов, и попросил сгонять в лавку за продуктами. Потом «мужчина попросил водителя перевести ему денежные средства, пообещав компенсировать оказанную услугу. Потерпевший перечислил 11 тысяч рублей, после чего неизвестный перестал выходить на связь». Хохочет, наверное, и говорить не может? ВРЕМЯ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ На днях закрылся по форс-мажорным обстоятельствам компьютерный клуб «Балтика» (пр. Ленинградский, 35). Полимилиция вывезла оттуда одиннадцать системных блоков, ноутбук, видеокамеры и восемь тысяч наличными. Помещение опечатано. По словам вр.и.о. начальника УМВД Евгения Шурпика, «точка давно находилась на контроле правоохранительных органов. Мы знали, что там занимаются незаконной игорной деятельностью». «Посетителей в клубе не было, - уточняет gig26.ru . - Администратор уверяла, что работает первый день, поэтому не может ничего пояснить. Впрочем, личности тех, кто организовал игорное заведение, установлены. Они уже дают показания». После поджога ещё одного клуба на Ленинградском можно, пожалуй, говорить о полосе невезения у коммерсов. АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ ПРОСИТ ПОМОЩИ Милиполиция разыскивает Быкова Валерия Геннадьевича 1976 г.р., уроженца города Назарово. Депутат красноярского горсовета и муниципальный служащий подозревается в мошенничестве при получении выплат. Если что, звонить по тел. 2-45-92-80 либо 02. Ну, или сразу дяде Челентане в Назарово. К слову, в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» в закрытом административно-территориальном образовании «город Железногорск» были выявлены трое подозреваемых, скрывшихся от следствия (в том числе — один из списка по федеральному розыску) и четверо без вести пропавших. Так что всякое бывает. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Уголовным розыском задержан и определён под арест 27-летний подозреваемый в совершении кражи ноутбука и телефона из квартиры 24-летней местной жительницы. Накануне они вместе бухали, потом гость ушёл, но вернулся, однако хозяйка дверь открывать не стала. Кавалер тогда выбил дверь, потерпевшая убежала в подъезд и вызвала наряд. А на следующий день пошла писать заявление на безработного и малознакомого гражданина. Пропить сувениры он не успел, и это странно, ибо всего пару месяцев назад покинул места не столь отдалённые, где отдыхал за грабёж. Сумку с имуществом и документами из незапертой квартиры 66-летней пенсионерки увёл 36-летний ранее судимый субъект, причинив потерпевшей ущерб более чем на 4.000 рублей. Превратить их в деньги он то ли не сумел, то ли не успел и сейчас тоже под арестом думает об уголовном деле по ч. 3 ст. 158 УК, способном приземлить его на шесть лет, максимум. АККУМУЛЯТОРЩИКИ ПОШЛИ ПОД СУД Минувшим летом в МУМВД поступил ряд заявлений о хищениях из автомобилей. Помог случай. Как-то ночью патруль ОГИБДД обратил внимание на двоих мужчин во дворе на Свердлова, которые тёрлись рядом с отечественным авто, а затем попытались уехать. У задержанных обнаружен был аккумулятор, только что похищенный из «четвёрки». Их доставили на Северную, где изъяли около 50.000 рублей и ещё несколько аккумуляторов. Подозреваемым 23 и 37 лет отроду инкриминируются 18 аналогичных эпизодов на сумму свыше 140 тысяч, так что время до суда они тоже коротают в камере. ОХОТА НА ДОРОГАХ 19 октября в 19:00 на 19-м километре автодороги на краевой центр 34-летний железный горец на «Тойоте Королле» насмерть сбил 59-летнего жителя Сосновоборска, который шёл через проезжую часть по нерегулируемому переходу. «Водитель был трезв, стаж вождения - 10 лет. За год он 8 раз привлекался к административной ответственности - в основном за превышение скорости и отсутствие полиса автострахования, - подсказывают муниципальные СМИ. - Мужчина утверждает, что не заметил пешехода из-за плохой видимости и темной одежды погибшего». В ДТП между домами 22 и 24 по Парковой пострадали водитель и пассажир, но по случаю вечернего времени свидетелей аварии не нашлось. Машина находилась на газоне с помятой крышей и передним бампером. Очевидец утверждает, что водителя грузили на носилках в «скорую». *** Тормозной след переворота не обещал: Ну, и привычная уже дорожная хроника: *** *** *** *** СИТУАЦИЯ УЛУЧШАЕТСЯ Такой вывод напрашивается из отчёта полковника Шурпика по итогам девяти месяцев текущего года. «Уровень преступности на территории города несколько снизился: зарегистрировано 969 преступлений (АППГ - более тысячи). Значительно меньше стало фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (72). Изъято более 2 кг наркотических веществ (в т.ч. гашиш, опий, синтетические наркотики, героин). На 17% удалось снизить количество мошенничеств» (?). «Общий уровень раскрываемости преступлений составил более 60%, при этом тяжкие и особо тяжкие раскрыты в 70% случаев. Евгений Шурпик обратил внимание представителей прессы и на значительное (в 2 раза) снижение количества преступлений, совершенных на бытовой почве. Этот показатель свидетельствует о грамотной профилактической работе участковых уполномоченных. Принятые меры позволили значительно снизить количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами. Евгений Иванович отметил и продуктивную работу подчиненных по раскрытию ряда преступлений, вызвавших общественный резонанс: «На сегодняшний день направлены в суд достаточно сложные дела по присвоению подрядчиком строительной организации 15 миллионов рублей, факту использования в корыстных целях контрафактного программного обеспечения, серии краж аккумуляторов из автомобилей, фактам получения более 30 взяток сотрудником ГИМС и другие». ТУСОВКА ЗА ГОРОДОМ В рамках акции «Здравствуйте, я Ваш участковый!» (ей-богу, так и называется) начальник отдела участковых уполномоченных Ренат Халиков и участковый Сергей Кравченко провели встречу с жителями п. Додоново. За девять месяцев там зарегистрировано было 38 преступлений, из коих 22 имущественного характера («крадут автомобили, колёса, аккумуляторы»). Плюс за причинение лёгкого вреда здоровью три человека привлечены были к уголовной ответственности. Тихая, буколическая реальность.