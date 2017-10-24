Эпопея завода "СибАлко" выходит на новую спираль. ТЕЧЁТ РЕКА ВОДКА. ВСЁ МИМО И МИМО А я-то думал, зачем хитрый «Яндекс» подсунул мне в блогоновостях интервью Женьки Двоеглазова аж шестилетней давности! А всё просто. Сегодня у нас опять урок погружения в разбойную экономику. Начнём с того, что фактически приказала долго жить фирма «Красноярский хлеб», утопнувши под грузом долгов. Напомню: после триумфального краха проекта кондитерской фабрики «Красный Октябрь» именно она спасла фасад местных властей, согласившись занять часть пустующих на улице Матросова помещений и трудоустроить часть работников бывшего пищекомбината. Примерно там же, на площадях окончательно разорённого пищика, в незапамятные времена т.н. Программы развития ЗАТО г. Железногорск возникло уникальное для Нашгорода производство. Меньше месяца назад — ещё освещал наш общий путь в никуда бессмертный гений губернатора Толоконского — краевые власти намеревались продукцию данного производства поставлять в братский Китай. Ну, конечно же, я говорю про «СибАлко». И вот сегодня, граждане... Но нет, давайте по порядку. Поскольку с момента ухода водочного завода из информационного поля подросло у нас новое поколение читателей, позвольте дать справочку. *** «Афера со строительством собственного ликёро-водочного завода была одним из наиболее красивых кунштюков «команды Катаргина». Началась она в 1998-м и поглотила порядка 70 млн бюджетных рубликов. Кредиты и гаранты кредитов, закупка оборудования за границей, странные кассовые проводки, бесконечные презентации и триумфальные репортажи – всё это бесславно сошло на нет четыре года спустя, когда молодой и энергичный мэр отдал команду предприятие банкротить. ООО «Сибалко» с января 1999 года принадлежало только и исключительно муниципалитету. Поэтому начальница КУМИ Елена Машковцева письменно предложила Катаргину проверить бухгалтерию предприятия на предмет умышленного банкротства, ибо сумма его долгов впечатляла уже тогда. В апреле 2003-го отчётность «Сибалко» была забита в ящик и отправлена в Москву, некоему ООО «Финэкспертиза». Оплачивать заказанную работу, правда, умненькие железные горцы не стали («за отсутствием финансирования»). А в ноябре (!) всю эту кучу бумаг получил по доверенности некий гражданин, позже пояснивший следователю, что в глаза их никогда не видел и понятия не имеет о том, как попали его паспортные данные в соответствующую доверенность. «Сибалко» начали банкротить, когда уровень задолженности перевалил за 190 млн рублей. Общая стоимость имущества предприятия оценивалась примерно в 150 миллионов (из них 66,5 «лимонов» составляла дебиторка). Откуда столько? Осенью 2001 года «Сибалко» пришлось, якобы, пахать в три смены, чтобы обеспечить поставку водки в Норильский промышленный район. А уже следующим летом коллективу завода персонально Катаргин официально заявил: скажите спасибо, что хотя бы столько проработали. А неофициально работниц предупредили: станете шуметь – нигде больше трудоустроиться не сможете... Основной причиной краха Одного Из Главных Налогоплательщиков Нашгорода называлась смена схемы реализации «жидкого золота». Однако даже первые наши попытки сунуть свой нос в эту загадочную историю дали совсем другие результаты. В частности, понятно стало, отчего «Сибалко» фактически не имело прибыли. Бухгалтерия его втихомолку использовалась для крайне сомнительных финансовых операций. Скажем, только за один день 28 ноября 2001 года по его счетам просвистело свыше полумиллиарда рублей. Четверть годового бюджета Железногорска! В результате чего завод остался ещё в убытке миллиончиков эдак на десять. Были там и другие, не менее ошеломляющие подробности, но главной загадкой данного проекта стало фантастическое равнодушие, с которым к нему отнеслись правоохранительные органы. Уже летом 2005 года горУВД отказалось возбуждать уголовное дело «за отсутствием в действиях руководителей предприятия состава преступления». Все дальнейшие обращения в вышестоящие инстанции, по существующей традиции, спускались для разбора обратно в Нашгород. А предприятие тем временем было пущено с молотка за жалкие 5,5 млн рублей, и всякая жизнедеятельность на его территории замерла, до лучших времён. Андрей Катаргин, правда, ещё с годик уверял общественность, что завод «вот-вот» возобновит свою работу и накачает в бюджет ЗАТО несметную гору дензнаков. Увы, вместо этого настала пора МП «ПАТП» расплачиваться за бесхребетность собственного директора и за 12-миллионный долг «Сибалко», гарантировать который зачем-то вписались муниципалы... От былой роскоши Серому дому в имущественном комплексе «Сибалко» осталась лишь 1/10 в праве общей долевой собственности на здание, расположенное на ул. Южной, 20. Всё прочее выкуплено было явно подставной московской фирмой «Ичкин Вражек». Последние шесть лет завод с проектной мощностью в миллион декалитров водки в год стоял, поэтому никакого общественного интереса к нему не имелось. Лишь наиболее въедливые из депутатов горсовета периодически выясняли, платят ли коммерсанты за аренду. Оказывалось: платят. И неплохо. Но зачем - было совершенно непонятно. Складывалось ощущение, что столичные зиц-председатели просто сохраняют имущество для реального владельца. Не для московской фирмы « Кантат » под управлением всё того же Валентина Рахмановича Рашковского, а для каких-то далеко вперёд забегающих его планов. В частности поэтому, видимо, КУМИ и предложил депутатам однажды внести наследство «Сибалко» в программу приватизации. Сопутствующая бодяга тянулась весьма продолжительное время, но в итоге депутатский корпус всё же разрешил чиновникам избавиться от последнего напоминания о былом «процветании». И тут всё неожиданно завертелось снова. В газете «Континент-Сибирь» появилось интервью генерального директора ООО «Сибалко» Алексея Герасимова. В нём, в частности, говорится, что «в прошлом году к управлению ООО ЛВЗ «Сибалко» пришла московская команда профессиональных менеджеров », и теперь всё у них сильно меняется. Так, в Норильском промышленном районе предприятие вышло в 2007 году на третье место по объёмам реализации водки. А Дудинский завод «Сибалко» (есть и такой) на сегодня в России является единственным производителем бутилированного спирта. Однако самое интересное г-н Герасимов сказал всё-таки о Нашгороде: - В планах компании запуск нового завода в Железногорске. Инвестором этого проекта выступил банк «Московский капитал». Пока идёт процедура оформления документов, и я думаю, что уже осенью с конвейера сойдёт первая партия крепких алкогольных напитков. Мы надеемся охватить не менее 50% торговых точек Красноярского края. Часть марок продукции Дудинского завода также будет выпускаться в Железногорске. В перспективе мы планируем сконцентрировать всё производство крепких алкогольных напитков на заводе в Железногорске. Запуск нового предприятия подразумевает, что продукция будет сверхсовременной как по технологии производства, так и по дизайну...» *** Данный материал был написан девять лет тому назад, и ваш корреспондент на тот момент был практически уверен в том, что больше мы про «СибАлко» никогда не услышим. Бабло покрадено, бумаги уничтожены — можно спокойно расходиться и курить бамбук на диване. Следующие пять лет вроде бы полностью подтверждали мои прогнозы. Но в 2013-м про железногорский завод неожиданно вспомнили краевые повелители алкоголя: «Еще одно крупное производство спиртного, которое может появиться в регионе — это долгожданный проект компании "СибАлко", производственные мощности которой находятся в городе Железногорске. Запуск этого завода анонсировался с 2008 года, но до сих пор предприятие никак не наберет обороты. "Они намерены запускаться в декабре-январе. Мощности потенциально позволяют произвести до 400 тысяч декалитров. Первую пробную партию водки они уже выпустили, это продукция класса премиум, стоить будет 1250 рублей за бутылку, среднего и нижнего сегмента у них нет». Никакие позитивные прогнозы в России в срок, естественно, не сбываются. Однако в данном конкретном случае ваш корреспондент — совершенно случайно — обнаружил в феврале 2014 года, что «СибАлко» действительно очнулось от спячки. Собственными глазами увидавши в «Балтийском» напротив центрального рынка вот такую впечатляющую картину: Тем не менее, красноярские специалисты продолжали утверждать, что «сегодня в крае работает по большому счету один завод, «Красноярская водочная компания». Железногорск пока телепается, дай бог, они что-нибудь там придумают». Над скрытым смыслом глагола «телепается» ваш корреспондент ломал голову почти год, ничего не придумал и спасён был от разрыва мозга только капризом Фортуны. В сентябре 2015-го целая делегация региональных журналистов наведалась в Нашгород. Посмотреть инновационный ядерно-космический кластер, промышленный парк, все дела: «В «закрытом» городе, помимо современных предприятий Роскосмоса и Росатома – Горно-химического комбината и «Информационных спутниковых систем», есть ряд высокотехнологичных производств. Одним из них является ликероводочный завод «Сибалко». Руководство компании показали гостям европейское оборудование, на котором производится питьевая вода и водочная продукция». И ещё: «На « СибАлко » журналисты смогли познакомиться практически с космическими технологиями, только применяемыми во вполне «земном» производстве. Генеральный директор Сергей Сержантов объясняет: «Инновационные импортные производственные линии позволили в свое время не просто поправить плачевное финансовое положение предприятий (наследие 1990-х), но и выйти на международный уровень. Продукция наша идет на экспорт, удостоена многих престижных наград. В то же время высокие объемы выпуска для нас не самоцель. Мы делаем ставку прежде всего на качество». Поставки дорогущего заколючинского алкоголя во Вьетнам могли навсегда сбить с катушек и значительно более скептически настроенного человека, согласитесь, но когда на заводе заговорили про «молодёжную водку», я понял: история не кончилась, а всего лишь выходит на второй круг. Так и получилось. «Разливающее артезианскую воду из скважины на Южной ООО «Амико» именует себя инновационным предприятием аж с 2011 года, а зарегистрировано в 2010-м и, если верить порталу biz/org, в число учредителей фирмы в разное время входили ООО «Пивоваренный завод «СибАлко» и некий Сергей Брода, коего rusceo.com называет также, средь множества прочих фирм, директором и соучредителем ООО «Ликероводочный завод «СибАлко». Ну, а с этой лавочкой железные горцы давно и хорошо знакомы. Хотя не совсем с этой, если быть до конца точным. В настоящее время там рулит ООО «ЛВЗ «СибАлко». Мощности завода « Амико » якобы позволяют выпускать до 2 млн бутылок воды в месяц (сколько выпускают, не уточняется), и вся эта радость «поставляется в центральную часть России». В двух шагах от газировки – и эти шаги «министр» тут же сделал, разумеется – расположена производственная линия «СибАлко». Её продукт, молодёжная водка, тоже поставляется, как ни странно, куда-то на «запад России». Естественно, мистер Цыкалов обратил на это внимание и указал коммерсантам на необходимость «расширять присутствие на территории края» ( отсюда ). В феврале 2016-го на сайте завода с гордостью сообщалось, что на очередной выставке «Продэкспо» продукция предприятия получила золотые медали в номинации «Лучший продукт - 2016», а два сорта даже взяли Гран-при. Тем удивительней было обнаружить в социальных сетях всего два месяца спустя сообщения об увольнении персонала г-на Коткова , задержках зарплаты и прочей уже привычной для нас радости. Впрочем, чему удивляться? «Найдена информация о 15 исполнительных производствах в отношении ООО ЛВЗ "Сибалко" на сумму 7 878 456.66 руб., - подсказывает rusprofile.ru . - Остаток непогашенной задолженности: 6 144 750.9 руб.». А наш любимый портал k-agent.ru уверяет: «ООО ЛВЗ "СИБАЛКО" за 2015 год получило чистую прибыль в 4,26 млн. руб., что в 2,8 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи компании снизились на 14,83% до 49,67 млн. руб. Прибыль от продаж снизилась до 3,33 млн. руб. с 15,31 млн. руб.». В январе 2016-го на «СибАлко» наехала налоговая. Завод пошёл в арбитраж, благодаря чему мы сегодня можем точно сказать, в чём заключались их разногласия: «Общество 22.07.2015 представило декларацию по акцизам за июнь, согласно которой сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, составляет 0 рублей, сумма акциза по операциям, совершаемым с подакцизными товарами, равна 1 342 000 рублей при ставке акциза 500 рублей, налоговая база – 2 684 литров, сумма акциза, подлежащая вычету, составляет 1 342 000 рублей. 06.08.2015 общество представило в инспекцию налоговую декларацию по акцизам за июль, согласно которой: сумма акциза, подлежащая уплате в бюджет, составляет 0 рублей, сумма акциза по операциям, совершаемым с подакцизными товарами, составляет 3 528 000 рублей при ставке акциза 500 рублей, налоговая база – 7 056 литров, сумма акциза, подлежащая вычету, составляет 3 528 000 рублей. По результатам рассмотрения материалов камеральной проверки по декларациям за июнь, июль 2015 года инспекцией принято решение: - о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым обществу доначислена сумма акциза в размере 536 800 рублей за июнь 2015 года, начислены пени в размере 21 257 рублей 28 копеек, а также заявитель привлечен к ответственности на основании пункта 1 статьи 122 Кодекса в виде штрафа размере 21 472 рублей, - о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в соответствии с которым обществу доначислена сумма акциза в размере 1 411 200 рублей за июль 2015 года, начислены пени в размере 55 883 рубля 52 копейки, а также заявитель привлечен к ответственности на основании пункта 1 статьи 122 Кодекса в виде штрафа в размере 56 448 рублей». Суды тянулись до ноября, но в конечном итоге иск «СибАлко» был отклонён . Вы можете спросить, отчего водочный завод «премиум-класса» столько сил потратил из-за двух миллионов рублей? Очень просто. Последняя цифра чистого дохода предприятия за год, которую называет интернет, равняется четырём с копейками «лимонам». А если заглянуть в картотеку арбитражных дел «СибАлко», то выяснится, что в этом феврале Серый дом через суд взыскал с несостоявшегося флагмана заколючинской экономики долг по арендной плате — прошу внимания — в размере двадцати семи тысяч рубликов. Кель пастоз, уж простите мне мой дурной французский! Послезавтра в краевом арбитраже состоится заседание по иску МП «Гортеплоэнерго» об истребовании миллионного долга, который накопился с октября 2016-го по август 2017 года. Насколько я разбираюсь в колбасных обрезках, это означает, что у завода вскоре снова поменяется номинальный владелец. И вот тут мы, наконец, возвращаемся к заметке газеты «Наш Красноярский край», с которой я должен был начать свой рассказ, а не морочить вам голову эдакой кучей подробностей: « Возрождается собственное производство водочной продукции. Пока работает одно предприятие – в Красноярске. Еще два, в Железногорске и Шушенском, оформляют лицензию и в скором времени запустят конвейеры». И ещё раз, для невнимательных: «В Железногорске и Шушенском инвесторы запустят линии после того, как получат лицензию на производство». Инвесторы запустят линии после получения лицензии, запомнили? Это означает: а) что «СибАлко» снова стоит, б) что выданная ему в 2014 году лицензия ныне не действует, и в) что смена владельца уже происходит, если только не произошла. Отсюда мораль, очень удачно сформулированная в «Гарри Поттере и узнике Азкабана»: - Если сука попалась с изъяном, то и щенки будут ненормальные. Dixi.