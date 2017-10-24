|Сколько стоит свобода
|Monday, 23 October 2017
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Алексей Навальный отсидел очередные 20 суток.
На свободе
Привет, это Навальный. Вышел из спецприемника после 20 суток и сразу поехал в офис записать новое видео. Отвечаю в нем на главные вопросы: чего я добился этим арестом, и стоит ли вообще идти на принцип, если постоянно оказываешься за решеткой?
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