Алексей Навальный отсидел очередные 20 суток. На свободе Привет, это Навальный. Вышел из спецприемника после 20 суток и сразу поехал в офис записать новое видео. Отвечаю в нем на главные вопросы: чего я добился этим арестом, и стоит ли вообще идти на принцип, если постоянно оказываешься за решеткой?