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Комментарии
  • Закат эпохи
    Отмучился :-) >>>

  • Система разжигания
    Прямо обомлел я,эпохально и исторически редкая встреча. >>>

  • Эджайл застоя
    Осторожно, модерн 2. 69.Космическая эпопея >>>

  • Эджайл застоя
    "Пока есть нефть и газ, интеллект Кремлю не требуется." Но если бы Борис Абрамыч сидел в кремле, как раньше, была бы нес... >>>

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    За всякой мелочью типа Бастиона последуют неизбежно крупный ритейл электроники: М Видео, Эльдорадо, Связной, Евросеть, К... >>>

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    Похоже, зоны для шарашек готовят? А иначе как? Теперь хоть шарашки будут с удобствами? >>>

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Сколько стоит свобода Печатать E-mail
Monday, 23 October 2017

Алексей Навальный отсидел очередные 20 суток.

На свободе

Привет, это Навальный. Вышел из спецприемника после 20 суток и сразу поехал в офис записать новое видео. Отвечаю в нем на главные вопросы: чего я добился этим арестом, и стоит ли вообще идти на принцип, если постоянно оказываешься за решеткой?
 
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23.10.1961
филиал N 2 ОКБ-1 обрел самостоятельность, создана основа ныне действующего НПО ПМ – ОКБ-10

23.10.1971
состоялись первые в городе соревнования по автомобильному многоборью

по материалам библиотеки им.Горького
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