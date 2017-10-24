Для разнообразия вспомним "Кровтекс", а не "Тепловые сети". Жители деревни Таскино получили квитанции с огромными суммами за коммунальные услуги Жители объединены общим негодованием. Люди возмущены цифрами, которые увидели в квитанциях за коммунальные услуги. Причина понятна — в платежках за сентябрь действительно огромные суммы. На закономерный вопрос — что же, собственно, произошло, людям ничего внятного сказать не могут. ТАТЬЯНА ЕЛИЗАРЬЕВА: "У кого-то 2–3 тысячи плюсом, у кого-то по 14 тысяч плюсом — то есть это была ошибка, мол, и теперь платите. Мы заплатили, мы тоже платим каждый месяц, стабильно. То есть обычный платеж у нас 4–5 тысяч, 5 с лишним. Тут раз — и на 3 тысячи больше. Ну откуда цифры?". История общения с управляющей компанией есть почти у каждого жителя Таскино. Письма люди пишут пачками — за месяцы накопились толстые папки. Елена Болсуновская рассказывает — она даже судилась с жилищниками, когда ей выставили счет на 117 тысяч. Девушка признается — да, она действительно около полугода не платила за ЖКХ, но с такой суммой категорически не согласна. ЕЛЕНА БОЛСУНОВСКАЯ: "Я писала и решение суда, что я ничего им не должна, в мою пользу". - И что суд постановил? - Что я ничего им не должна. В итоге ничего не пересчиталось. Ну, что смеяться — за однокомнатную квартиру такие суммы бешеные. А у меня еще двое детей! Ну это нормально? Люди искренне не понимают, за что им выставляют такие суммы. Говорят, единственное, чем они довольны — это качество отопления. А вот по обслуживанию и содержанию домов много вопросов. Около месяца назад жильцы сняли видео, как из крана течет черная жидкость. Во дворах разруха, на детских площадках грязь, в подъездах тоже картина нерадостная. — Люди жалуются, что работников управляющей компании здесь видят крайне редко. Даже косметический ремонт в подъездах им приходится делать самим. Например, стены здесь жильцы покрасили собственными усилиями два года назад, и после этого к ним никто не прикасался. Так что вот эти новенькие почтовые ящики выглядят здесь просто инородным предметом. Жители деревни вообще не могут понять, откуда взялась их нынешняя управляющая компания. Дело в том, что в прошлом году она сменилась — теперь обслуживанием домов в Таскино занимается ООО "Кровтэкс". Фирма зарегистрирована в Железногорске, бухгалтерия находится в городе Бородино. В самой деревне есть небольшой офис, где трудятся контролер и кассир. Никакой информации они предоставить не могут. Как и объяснить, кто и когда поручил "Кровтэксу" обслуживать дома в Таскино. — А договоры Вы можете показать, которые я подписывала? Или кто-то из здесь присутствующих? Мне вот интересно, что я подписала. Я знаю, что договора здесь хранятся! Договора соцнайма. — А, на коммунальные услуги, что ли? Да. Вы не подписывали его. На коммунальные услуги. — А почему мне говорят в вашей компании, что я подписала данные документы? С этим вопросом люди намерены обратиться в полицию. Заявления в Стройнадзор и прокуратуру они уже написали — ответ обещают дать в течение месяца. А вот в офисе управляющей компании в Бородино с жителями Таскино разговаривают не очень охотно. Объяснить, откуда взялись огромные суммы в платежках, сразу не могут. — А почему такая ситуация у нас, вы можете как-то сказать сейчас? В общих словах. — Сейчас не могу сказать, мне надо посмотреть. У меня есть такая сумма — я вам сейчас скажу. — Вот видите, что творится? И это так всегда - я вам в течение дня позвоню. Я вам 100% говорю — она не перезвонит. Мы сами весь день пытались дозвониться и по телефону, указанному в квитанции, — он отключен, и по номеру бухгалтерии — там не берут трубку, и руководителю ООО "Кровтэкс" Сергею Илюхину — он тоже не отвечает. Поэтому представить точку зрения управляющей компании сегодня мы попросту не можем. Эксперты считают — в ситуации действительно нужно детально разбираться. Даже на первый взгляд в платежках есть нарушения. РОМАН КАЗАКОВ, ЛИДЕР ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ "НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ В ЖКХ": - Абсолютно обосновано обращение в службу Строительного надзора, потому что управление многоквартирным домом как отдельная строка в платежных документах не выносится. Эта статья расходов входит в содержание и текущий ремонт и просто является ее подразделом. По этой причине выставление данной платы дважды выглядит, как минимум, странно. Специалисты также советуют повременить с оплатой коммунальных услуг, пока не станет ясно, за что людям выставили такие счета. По закону у собственников есть на это 30 дней после получения квитанции, затем будет начисляться пеня. enisey.tv . *** «Найдена информация об исполнительном производстве в отношении ООО "Кровтэкс" на сумму 127 631.39 руб. Остаток непогашенной задолженности: 127 631.39 руб.» ( rusprofile.ru ).