"Молодые технократы поведут наш караван..." (с). Откуда берутся молодые технократы Кремль готовит управленцев нового поколения. Но как сложилась судьба кадрового резерва эпохи Медведева? В администрации президента озаботились поиском новых лиц для включения в кадровый резерв, что совершенно не удивительно с учетом пакетной смены губернаторов и частотой посадок должностных лиц. О запуске всероссийского конкурса управленцев «новой волны» на прошлой неделе объявил Сергей Кириенко, окрестив его «окном в управленческую элиту завтрашнего дня». По задумке организаторов, любой желающий при соответствии минимальным критериям (не старше 50 лет, с опытом руководства от двух лет в зависимости от возраста) может подать заявку на участие в конкурсе. После прохождения онлайн-тестирования и очных этапов 100 лучших участников смогут обеспечить себе место в составе кадрового резерва страны. Они также пройдут тренинги в Высшей школе государственного управления РАНХиГС — как и недавно назначенные врио губернаторов. Идея создать кадровый резерв, готовый к рекрутингу на ответственные государственные посты, не нова. Предыдущая сотня перспективных управленцев появилась в начале 2009 года по инициативе президента Дмитрия Медведева. Правда, в народ тогда ходить не пришлось — топ-100 наиболее покладистых из готового списка в 1000 кандидатов определила комиссия экспертов во главе с Сергеем Нарышкиным. В течение года после обнародования «шорт-листа» новые должности получил 41 человек, вошедший в него. При этом нельзя с абсолютной уверенностью сказать, что эксперимент себя оправдал. Пребывание в медведевском списке зачастую не гарантировало карьерного роста, а отдельные представители ценных кадров оказались сегодня в тюрьме или эмиграции. «Новая» рассказывает о том, как сложилась карьера резервистов предыдущей волны восемь лет спустя. Из резерва в регионы Некоторым фигурантам медведевского списка удалось сделать яркую карьеру в госструктурах. Причем недавние назначения на должности исполняющих обязанности глав регионов говорят о том, что потенциал «золотой сотни» десятилетней давности еще не исчерпан. Так, замминистра экономического развития Станислав Воскресенский был отправлен в сентябре в Ивановскую область, а сенатор Дмитрий Азаров — в родную для него Самару. Еще нескольким представителям кадрового резерва уже давно удалось утвердиться на посту губернаторов. Например, экс-мэр Тюмени Евгений Куйвашев получил полномочия губернатора Свердловской области еще в 2012 году. К началу 2017 года, ликвидировав должность регионального премьера, Куйвашев стал одновременно губернатором и главой областного правительства. Он сделал все, чтобы минимизировать риск расставания с губернаторским креслом, поэтому заблаговременно учинил препятствия при регистрации на выборах своему оппоненту мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. В сентябре при отсутствии реальных конкурентов Куйвашев переизбрался на пост главы региона. Из мэров в губернаторы также удалось пробраться Олегу Кувшинникову, бывшему главе Череповца. В 2011 году по представлению Медведева он был утвержден Заксобранием Вологодской области на посту губернатора. Спустя три года Кувшинников победил на выборах и снова возглавил регион. Глава госкорпорации «Олимпстрой» Сергей Гапликов, трудившийся в компании вплоть до окончания сочинской Олимпиады, получил в управление Республику Коми после ареста Вячеслава Гайзера, к слову, тоже медведевского резервиста. Примечательно, что в кадровом списке Кремля Гапликов шел следующим по алфавиту после Гайзера, хотя вряд ли можно предположить, что его назначение связано с порядковым номером. Посидеть в губернаторском кресле успел и Андрей Турчак, недавно покинувший пост главы Псковской области. Между тем Турчак один из немногих губернаторов, не выбывших из обоймы после отставки. Многочисленные скандалы в Пскове не помешали ему в октябре стать исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». Из резерва в кабинеты Шесть человек из кадровой сотни получили назначение в министры. Пятеро из них одновременно, в 2012 году, в связи с возвращением в правительство Дмитрия Медведева. 21 мая министром промышленности и торговли был назначен Денис Мантуров, министром транспорта — Максим Соколов, а министерство энергетики возглавил Александр Новак. Впечатляющий карьерный путь к 2012 году прошел Николай Никифоров, бывший советник по информационным технологиям премьер-министра Татарстана, а затем гендиректор республиканского Центра информационных технологий. В 2010 году Никифоров оставил этот пост и стал вице-премьером — министром информатизации и связи Татарстана. А спустя два года в возрасте 33 лет, возглавил Минкомсвязи России, став самым юным в истории федеральным министром. Во главе Министерства образования до 2016 года оставался Дмитрий Ливанов, бывший ректор Московского института стали и сплавов. По опросам ВЦИОМ, он был самым непопулярным министром в стране. Критика в адрес Ливанова в основном была связана с единым госэкзаменом. Кроме того, он получил выговор от президента Путина из-за низких зарплат вузовских преподавателей и профессоров. Не оправдавший доверие Медведева Ливанов лишился министерской должности, но в качестве поощрения был назначен специальным представителем по торгово-экономическим связям с Украиной. Остается лишь догадываться, как нелегко ему заниматься связями, которых на сегодняшний день практически нет. В 2014 году после появления вакансии в новообразованном Министерстве по делам Крыма должность министра получил Олег Савельев. Была у этого назначения обратная сторона — Савельев тут же попал в санкционный список США. Карьера ряда других чиновников «золотой сотни» тоже сложилась весьма удачно. Депутат Игорь Баринов возглавил федеральное агентство по делам национальностей, замминистра регионального развития Владимир Токарев стал руководителем Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, главный экономист Сбербанка России Ксения Юдаева перешла на работу в Центробанк, став первым заместителем председателя. Некоторые фигуранты медведевского списка заняли важные должности в Москве. В частности, Анастасия Ракова стала вице-мэром, а Александр Кибовский — руководителем Департамента культуры города. Немногих резервистов назначили на посты крупнейших госкомпаний. Олег Белозеров с поста заместителя министра транспорта перешел в президенты ОАО «Российские железные дороги». Экс-глава Норильска и последний губернатор ныне несуществующего Таймырского автономного округа Олег Бударгин назначен генеральным директором ПАО «Российские сети». Борис Ковальчук стал председателем правления ОАО «Интер РАО ЕЭС». Тюрьма, сума и невостребованные резервы За прошедшие 9 лет на некоторых резервистов, сумевших продвинуться по службе, были заведены уголовные дела. После попадания в первую сотню кадрового резерва уже упомянутый Вячеслав Гайзер почти сразу пошел на повышение и из замглавы Республики Коми превратился в первого заместителя. В январе 2010-го он сменил в губернаторском кресле своего начальника Владимира Торлопова. Спустя пять лет губернатора Гайзера задержали и доставили в Москву, где предъявили обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, участники преступной группы пытались завладеть государственным имуществом. Ущерб от их деятельности составил не менее миллиарда рублей. Фигурантом уголовного дела также стал экс-мэр химок Олег Шахов. Ему предъявили обвинение в хищении бюджетных средств на сумму около 22 млн рублей и приговорили в 2015 году к шести годам условного заключения с запретом занимать государственные посты в течение трех лет. Причиной стало заключение Шаховым заведомо невыполнимого контракта по переносу газопроводных сетей из Химкинского лесопарка. В 2017 году следствие возбудило дело по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении бывшего президента «Интуриста»Александра Артюнова, также включенного в 2009-м в резервный список. С 2013 года он возглавлял Корпорацию развития туризма Калининградской области. Выяснилось, что в течение девяти месяцев Артюнов незаконно начислял себе премии, общая сумма которых составила 315 тысяч рублей. Уголовное преследование — не единственная неприятность, грозящая президентскому резервисту. Главного редактора «РИА Новости» Светлану Миронюк лишили агентства в 2013 году. На его базе было создано новое СМИ «Россия сегодня», которое возглавил Дмитрий Киселев. Сама Миронюк перешла на работу в Сбербанк, где до февраля 2017 года была директором Департамента маркетинга и коммуникаций. Ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев, значившийся в списке перспективных управленцев, вынужденно эмигрировал во Францию в 2013 году, где стал преподавателем парижской школы политических наук Sciences Po. Его отъезд из России был связан с опасениями стать подозреваемым по «второму делу ЮКОСа». В 2016 году он получил пост главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития и впервые с момента отъезда посетил Россию. Среди представителей президентского резерва есть и те, кто, судя по нулевой динамике за прошедшие годы, едва ли перейдет на более высокую должность. Например, первый заместитель директора НП «Российский институт директоров» Владимир Вербицкий или директор департамента Минтранса Татьяна Горбачик. В любом случае, отсутствие динамики лучше, чем ее отрицательная направленность. Новые таланты Попытка Кремля создать новый кадровый резерв связана с тем, что «скамейка запасных», по всей видимости, опустела. Однако пока это выглядит лишь как попытка создать иллюзию перспективы у молодежи и людей из регионов, недовольных отсутствием вертикальных лифтов во власть, считает политолог Екатерина Шульман. «Начался конкурс «Мы ищем таланты!», который призван продемонстрировать наличие карьерных лифтов. Но это сделано в стиле шоу, поэтому в полной мере и карьерным лифтом назвать нельзя», — говорит она. Есть у затеи и положительная сторона. По законам шоу, в финале должна быть красивая картинка и победитель с корзиной цветов, а значит, кто-то из «новых лидеров» все же получит свой приз в виде назначения на высокую должность. Кстати, глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже пообещал Путину подобрать себе зама из участников конкурса. Фундаментальная проблема отбора эффективных управленцев в России — в способе продвижения, который заключается в демонстрации преданности вышестоящему руководству, и объявленный всероссийский конкурс вряд ли способен ее разрешить — у кремлевской «приемной комиссии» все те же критерии отбора. novayagazeta. *** Новый этап замены губернаторов начнется после выборов президента (пройдут в марте 2018 года), рассказали Дождю источник в президентской администрации, участник отбора кандидатов в главы регионов, а также собеседник, близкий к Кремлю. По словам источников, ожидается, что этот этап затронет уже крупные регионы, где давно назрела замена руководителя, однако Кремль счел невозможной произвести ее перед выборами главы государства. Это связано со значимостью территорий и их руководителей. Один из наиболее обсуждаемых в Кремле претендентов на отставку — губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, рассказывает собеседник в Кремле. Другой информированный источник, регулярно участвующий в кремлевских совещаниях, утверждает, что необходимость отставки Полтавченко понимают почти все влиятельные элитные группы. Вопрос лишь в преемнике, как только он будет согласован — в Петербурге появится новый руководитель. Пресс-секретарь Полтавченко Андрей Кибитов отказался комментировать Дождю эту информацию, сославшись на то, что не обсуждает слухи. Источники Дождя объясняют необходимость отставки Полтавченко плохой политической управляемостью городом и хозяйственными проблемами. Организационные сложности больше всего проявились при строительстве стадиона «Санкт-Петербург Арена»: они начались еще при прошлом губернаторе Валентине Матвиенко, однако при Полтавченко ситуация лишь ухудшилась. Стадион был готов на восемь лет позже запланированного, а цена, по разным оценкам, за время строительства выросла в шесть-семь раз (с 6,7 миллиарда рублей до 43-48 миллиарда рублей). Политические проблемы проявились в начале этого года после передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Решение было неожиданно объявлено петербужцам, что привело в протестным митингам и падению в городе рейтинга Полтавченко и «Единой России». При этом рейтинг партии власти в городе даже в спокойное время невысок. На последних выборах Госдумы за единороссов в городе проголосовали около 40% избирателей. tvrain. *** Внутриполитический блок в администрации президента год как курирует Сергей Кириенко, и назначение глав регионов целиком на его совести. Освежим память. Неспроста Кириенко 20 лет назад нарекли «киндер-сюрпризом». Сверху-то шоколад, а что внутри – поди знай. Сюрпризом также было неожиданное появление Кириенко буквально из рукава Бориса Немцова, убедившего президента Бориса Ельцина в незримых умениях «молодого реформатора». А «киндер»-премьер был слишком молод, 35 лет от роду. Мог ли такой управленец удержать рушащуюся экономику огромной страны? Очевидно – не мог. Многие высокопоставленные коллеги Кириенко вспоминали, что назначили его премьером нарочно, чтобы списать на него все былые управленческие огрехи. Итог – августовский дефолт 1998 года. Так может, молодая поросль губернаторов призвана стать громоотводом грядущих экономических проблем? С одной стороны, они истратят бюджетные деньги с минимальными потерями и с наименьшим пиаром себя любимых. Губернаторскую вертикаль встряхнули, чтобы стрясти с неё лишние украшения в виде самостоятельных фигур. А с другой стороны, в 2018–2019 годах уже израсходуется фонд национального благосостояния, который позволял сохранять социальное обеспечение, несмотря на вдвое подешевевшую нефть. Тогда закредитованным областям придётся несладко – засбоят коммунальные службы и все социальные объекты. Почему бы тогда не списать всё на менеджеров? В этом случае срочная замена глав регионов необходима, и мы просто не понимаем дальнего умысла Сергея Кириенко на фоне близящихся выборов президента. Может, конечно, мы тычем пальцем не в того «крайнего», но ведь именно Кириенко курирует внутреннюю политику, а значит, и выборы в регионах, не так ли? Молодых коллег Кириенко тогда шутливо называли «мальчики в розовых штанишках». Сегодня новоиспечённые губернаторы уже не носят розовые рубашки и предпочитают более строгие – синие – цвета. Станут ли их потом называть «мальчиками в голубых штанишках»? Наверное, это зависит и от их политической ориентации. versia.