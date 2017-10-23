Новый президентский срок Путин получит на старой риторике. Униженные и разоруженные Как на самом деле Россия и Америка ликвидировали избыточные арсеналы после холодной войны. Из Кремля заранее сообщали, что выступление президента Владимира Путина в Валдайском клубе в Сочи будет «важным». Так и вышло. Хоть формально объявлять об участии в выборах он не стал, но предельно четко обозначил основную канву кампании — жесткая и бескомпромиссная антиамериканская (антизападная) риторика. Президент Путин последовательно суммировал все нанесенные Западом обиды, не найдя практически ни одного просвета. Путин говорил об унижениях и обманутом доверии. Президент рассказал о программе Нанна—Лугара и о соглашении по переработке оружейного урана-235 в низкообогащенный для энергетических реакторов — программе ВОУ–НОУ. Путин посетовал, что программа Нанна—Лугара была фактически односторонней, что «США получили доступ на все совершенно секретные ядерные объекты РФ», а сами пускали наших специалистов на свои объекты мало и неохотно. По программе ВОУ–НОУ было утилизировано 500 тонн оружейного урана, «что эквивалентно примерно 20 тыс. ядерных боезарядов», а США в порядке доброй воли «скромно сократили свой ядерный арсенал». Россия, утверждает Путин, «продемонстрировала абсолютно беспрецедентную открытость и доверие», а в ответ получила «бомбардировки Югославии, ввод войск в Ирак, поддержку сепаратистов и радикалов на Северном Кавказе, игнорирование национальных интересов и так далее». Напомним, что по программе Нанна—Лугара из американского бюджета были потрачены миллиарды долларов на системы защиты и учета ядерных материалов, на демонтаж и утилизацию выведенных из боевого состава ядерных подлодок и других опасных изделий в РФ и в других постсоветских странах. Поскольку деньги были казенные, западные инспекторы должны были подтвердить, что видеокамеры и прочее оборудование действительно установлены на объектах. РФ в ядерно-оружейный комплекс США бюджетные средства не вкладывала, и не могла, конечно, требовать доступа для проверки. При сверке, кстати, были выявлены серьезные пропажи ядерных материалов — скорее всего, это было просто следствием ошибок и накладок в системе учета, который вели в амбарных книгах. По программе ВОУ–НОУ российский уран поставлялся на американские АЭС, что позволило заработать миллиарды долларов и выйти на прежде недоступный американский рынок, продавая материал, который стал не нужен в результате массового взаимного разоружения после окончания холодной войны. Кстати, именно Вашингтон помог убедить власти Украины, Белоруссии и Казахстана вывезти в РФ ядерное оружие, которое они унаследовали после распада СССР, и заодно оплатил по программе Нанна—Лугара ликвидацию межконтинентальных средств доставки. В Киеве и в Минске потом не раз жалели, что поддались американскому давлению и добровольно разоружились. Президент Путин в Сочи с гордостью объявил, что этой осенью РФ закончила уничтожать боевые отравляющие вещества (ОВ), но назвал это действие «односторонним», обвинив США в том, что они не хотят ликвидировать ОВ. Между тем, в США уничтожено более 90% запасов ОВ. Сейчас продолжается работа в Pueblo Chemical Depot и в Blue Grass Army Depot. Рассчитывают все закончить в 2021-м. Американские боеприпасы с ОВ старые, перевозить их нельзя, и никакой угрозы для РФ они не представляют. В поселке Кизнер в Удмуртии недавно прошла церемония по случаю завершения химического разоружения в РФ, причем иностранцев там не было, а, например, только ФРГ истратила 367 миллионов евро на российскую программу ликвидации ОВ. Немцы бесплатно поставили оборудование на 4 из 7 специализированных заводов, в том числе и в Кизнер. Президент Путин в Сочи назвал договор РСМД — об уничтожении всех американских и советских ракет средней и меньшей дальности от 500 до 5500 км, подписанный в 1987-м Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым, «односторонним разоружением». Всего по договору РСМД наши уничтожили 1846 ракет «Пионер», Р-12, Р-14 и «Ока», а американцы — 846 ракет «Першинг-2» и крылатых ракет «Томагавк». Официальная дальность «Першинга-2» была 1770 км, и из ФРГ, где были размещены эти ракеты, до Кремля он чуть не дотягивал. Но ГРУ докладывало, что реальная дальность — до 2500 км и что подлетное время до Москвы — 5-6 минут. У «Першинга-2» была революционная маневрирующая самонаводящаяся боеголовка регулируемой мощности (от 5 до 80 килотонн) с круговым отклонением от цели меньше 30 м — в 15 раз точнее «Пионера». В случае упреждающего (обезглавливающего) удара даже высшее военно-политическое руководство не успевало гарантированно спастись из обреченной Москвы. Сегодня США и РФ обвиняют друг друга в нарушении РСМД. Формально договор действует, но механизм его верификации не работает, и всякие претензии обе стороны взаимно отвергают. Путин в Сочи заявил, что у России есть теперь разрешенные РСМД крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и Х-101/102 морского и воздушного базирования, и потому аналогичные наземные ракеты ей не нужны. Но добавил, что если США из РСМД выйдут, «с нашей стороны ответ будет мгновенным и зеркальным», и повторил — «мгновенным». Еще пару месяцев назад Путин говорил о сокращении оборонного бюджета до 2,8% ВВП, но военное лобби, похоже, победило, и на днях Антон Силуанов публично признал поражение: «Траты на оборону и безопасность в бюджете — примерно треть от всех расходов, это большая доля, но они абсолютно оправданы тем, что наше государство является ядерной державой, и приходится отражать все те политические нападки, которые есть на нашу страну». novayagazeta. *** В течение многих лет президент России Владимир Путин выстраивает такую версию событий, согласно которой США обманывали и унижали Россию до тех пор, пока она не решила дать отпор. В его ежегодном выступлении, посвященном внешней политике России, которое состоялось на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», эта его концепция приняла форму претензии на новую ось силы с Россией в центре, которая во многом будет определять геополитические столкновения до конца президентского срока Путина. Согласно этой версии событий, в 1990-х годах Россия доверчиво открылась перед Западом, который немедленно этим воспользовался. Как сказал Путин в этом году, «самая главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом — что мы слишком вам доверяли. А ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием». Примеры, которые Путин обычно приводит, — это расширение Организации Североатлантического договора, несмотря на все обещания не приближаться к границам России; расчленение Югославии и признание независимости Косово; вторжение в Ирак и арабская весна. Революции в бывших советских республиках, с его точки зрения, являются примерами угрозы экспорта западной демократии в страны, которые традиционно являлись союзниками и клиентами России. Эти темы тоже были озвучены в выступлении Путина в этом году, однако президент сделал акцент на другой жалобе, а именно жалобе на отношение к России в рамках российско-американских программ по сокращению вооружений 1990-х годов. В соответствии с программой «Мегатонны в мегаватты», Россия превратила 500 метрических тонн оружейного урана в топливо для атомных станций, и на крупнейшем в России предприятии по обогащению ядерного топлива находился американский наблюдательный пост. «Прямо в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили как бы на работу, да не как бы, а ходили на работу. А в их помещениях, как водится в таком случае, на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги». Между тем, по его словам, «сами США ограничились гораздо более скромными сокращениями своего ядерного арсенала, причем сугубо в порядке доброй воли». По мнению Путина, открытость России в вопросах ее ядерного потенциала заставила Запад попытать удачу в других областях: начать оказывать поддержку сепаратизму на российском Кавказе, провести кампанию НАТО в Югославии и вторгнуться в Ирак. «Ну понятно: посмотрели, в каком состоянии ядерный комплекс, вооруженные силы, экономика, — международное право уже оказалось ненужным». История о том, как Россия ничего не получила взамен своей беспрецедентной открытости в ядерной сфере, кажется сомнительной. Программа «Мегатонны в мегаватты» открыла для России американский рынок урана. Общая прибыль, которую Россия получила в результате этой программы, достигла 17 миллиардов, по данным Tenex, внешнеторговой компании государственной корпорации «Росатом». В период, когда Россия восстанавливалась после экономических потрясений 1990-х годов, это послужило существенным вкладом в российскую экономику. Последние тонны оружейного урана были переработаны в 2013 году, однако Россия до сих пор остается главным поставщиком урана в США . В 2015 году на долю России пришлось 12,9% всего ядерного топлива, приобретенного владельцами гражданских реакторов в США, а прибыль «Росатома» составила около 267 миллионов долларов. Когда Россия открыла свои ядерные установки для американских инспекторов, это не сделало ее ядерный арсенал менее устрашающим. Ядерные арсеналы России и США до сих пор остаются вполне сопоставимыми, и у России больше развернутого ядерного оружия, чем у США. США начали свои военные кампании в Ираке и Югославии не потому, что Россия в одностороннем порядке сократила свой ядерный арсенал — у России попросту не было никаких причин использовать свое ядерное оружие для защиты югославского лидера Слободана Милошевича или Саддама Хусейна в Ираке. Даже сегодня Путин не угрожает применить ядерное оружие в ответ на поддержку, которую США оказывают оппонентам сирийского президента Башара аль-Асада. Но, если Путин уже начал раскручивать свою версию событий, его трудно остановить: он выстраивает конструкцию и позволяет ей дальше жить собственной жизнью. В своей речи на заседании «Валдая» Путин сказал, что Запад извлек больше пользы из Большевистской революции 1917 года, чем Россия. «... вызвал серьезную переоценку моделей развития, породил соперничество и конкуренцию, выгоды из которых, я бы сказал, в большей степени извлек именно так называемый Запад. Что имею в виду? Это не только геополитические победы по итогам так называемой холодной войны. Ответом на совсем другое, ответом на вызов со стороны СССР стали многие западные достижения 20 века. Имею в виду повышение уровня жизни, формирование мощного среднего класса, реформы рынка труда и социальной сферы, развитие образования, гарантии прав человека, включая права меньшинств и женщин, преодоление расовой сегрегации, которая, напомню, еще несколько десятилетий назад была постыдной практикой во многих странах, включая Соединенные Штаты. Каким был последний удар? Когда коммунистическая «во многом утопическая социальная модель» рухнула, Запад пожал все плоды, тогда как Россия, которая пожертвовала собой, чтобы сделать мир лучше, была вынуждена отступить». Это уже не просто пустяковое обвинение, касающееся одной-двух военных операций или поездки инспекторов на ядерный объект: по всей видимости, Путин пытается внушить Западу чувство экзистенциальной вины и подстегнуть в россиянах зависть и ощущение жертвенности. Чего Путин добивается? Он не ждет, что Запад или США принесут извинения за целое столетие успеха. И он не просто оттачивает свою версию для внутрироссийской аудитории. Россияне уже знают, что во всех проблемах России Путин винит Запад. Дальнейшее раскручивание этой версии вовсе не сделают Путина более привлекательным кандидатом на выборах, поскольку в России выборы больше ничего не значат. Скорее всего, Путин продвигает идею о более масштабной антизападной коалиции. Он обращается к лидерам и элитам в странах, которые не являются частью российской или западной орбит, таких как государства Ближнего Востока, которые уже пострадали в результате короткого эксперимента с открытостью в период арабской весны. Он советует им не доверять США, если только они не хотят пережить унижения. Он говорит им, что Россия готова относиться к ним как к равным, готова прийти на помощь, если они столкнутся с угрозами извне и изнутри, как она пришла на помощь Асаду. Именно таким является смысл его довольно туманного высказывания: «Но эта власть распылена: ее элементы в руках государств, корпораций, общественных и религиозных объединений и даже отдельных граждан. Ясно, что сложить все эти элементы в единую, эффективную, управляемую архитектуру очень непросто, потребуется тяжелая, кропотливая работа. Хочу отметить: Россия готова участвовать в ней вместе со всеми заинтересованными партнерами». Если предложение Путина сделать Россию альтернативным центром притяжения звучит несколько неправдоподобным, стоит вспомнить, что всего три года назад такой же казалась относительно успешная российская военная кампания в Сирии, которая позволила России существенно повысить свой авторитет на Ближнем Востоке. Разговоры о вмешательстве России в прошлогодние президентские выборы в США только повышают привлекательность России как ловкой и технически подкованной альтернативы США в глазах неуверенных в себе лидеров, которые боятся, что США могут лишить их власти. В марте 2018 года Путин получит еще шесть лет на то, чтобы довести эту свою историю до совершенства. inosmi. *** Бывший замначальника управления по борьбе с оргпреступностью МВД РФ и руководитель антитеррористического центра СНГ Анатолий Петухов с 2010 года инвестировал в недвижимость во Флориде более $38 млн, сообщает «Трансперенси Интернешнл. Россия». Петухов в МВД дослужился до звания генерала и ушел из УБОП, когда управление расформировали в 2001 году. После этого Петухов занялся бизнесом — стал акционером ОАО «Объединенный Торговый Дом «Ясенево». В 2010 году генерал приобрел в престижном районе Майами недвижимость на $3,04 млн. После этого он купил через различные коммерческие структуры несколько офисных помещений и торговый центр на сумму более $15 млн. Самое значительное приобретение Петухова в Майами — покупка двух особняков на острове Гибискус. Один стоимостью $7,9 млн, второй — за $7,05 млн. В 2013 году акционеры «Ясенево» подали иск против генерала в гражданский суд Майами. Представители истца требовали возмещения ущерба в размере $50,50 млн и конфискации имущества Петухова. Акционеры обвинили генерала в том, что он нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже отмыл в США. Также партнеры Петухова обвиняли его в том, что он угрожал председателю правления совета директоров Павлу Горностаеву, чтобы тот не пытался возбудить уголовное дело против генерала в России. В 2014 году стороны пришли к мирному соглашению: исковые требования были отозваны. Авторы расследования подготовили обращения в Генпрокуратуру и Росфинмониторинг и планируют направить официальные обращения в Управление по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) и ФБР. newtimes. *** Российское правительство хранит сумму, равную почти половине бюджета страны, на счетах США. За последний год российские вложения в американский госдолг увеличились почти на 18 млрд долларов и достигли 105 млрд долларов, сообщает минфин США. Размер денег, осевших на американских счетах, более чем в 6 раз превышает совокупные расходы федерального бюджета на образование (9,5 млрд долларов) и здравоохранение (6 млрд долларов) в 2017 году. Россия вкладывает свои сбережения в американские облигации не одно десятилетие, отмечает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. «Можно сколько угодно говорить о том, что мы не любим Америку, но когда встает практическая задача сохранения денег, то оказывается, что лучше покупать надежные бумаги. При всем демонстративном отношении властей к Америке их облигации остаются надежным вложением, поэтому, покупая их, мы решаем задачу сохранения и даже небольшого приумножения своих средств», — отмечает Николаев. Однако не все экономисты уверены, что у России настолько много денег, что их пора откладывать на американские счета. «С бухгалтерской точки зрения — это правильное решение. Но только в том случае, если мы не ставим ключевой задачей развитие страны», — считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Заведующий кафедрой мировой экономики Российской экономической академии Руслан Хасбулатов считает, что на эти деньги можно было бы построить 10 нефтеперерабатывающих заводов, что позволило бы продавать на Запад не сырую нефть, а обработанные продукты нефтехимии. Он уверен, что эта мера увеличила бы прибыльность от продажи углеводородов в 10-15 раз. А по оценке экономиста Якова Миркина, сумма в 105 млрд долларов эквивалентна стоимости 105 тысяч километров однополосных автодорог. В 2016 году в России было построено лишь 68 км федеральных трасс. Многих волнует и вопрос сохранности российских денег на американских счетах. Теоретически в случае ухудшения российско-американских отношений власти США могут просто заморозить эти деньги. «Блокировка наших средств ударит по самим американцам, ведь это подорвет доверие к таким вложениям со стороны правительств всего мира», — считает Николаев. Однако ранее американцы уже блокировали средства других стран. Так, в 1979 году после исламской революции и резкого ухудшения отношений были заморожены иранские активы. В 2011 году американцы заблокировали активы правительства Ливии, в 2012 году — сирийские счета. Во всех этих случаях речь шла о заморозке сумм в десятки миллиардов долларов. «Сегодня репутация России на Западе мало отличается от КНДР. Блокировка наших счетов будет воспринята естественно и не приведет к остановке вкладов в американские облигации со стороны других стран», — полагает Делягин. Эксперт напоминает, что закон о санкциях, который был принят Конгрессом в августе 2017 года, предлагает минфину изучить последствия для США от заморозки российских активов. Эксперт уверен, что российские счета могут быть заморожены в любой момент. Социально-политические последствия от заморозки российских счетов могут быть самыми катастрофическими, считает Делягин. Рубль начнет резко девальвировать, а за ним последует разгон инфляции. 19rus.info .