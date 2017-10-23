Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. ВСЁ ВЫШЕ И ВЫШЕ Шестой «инновационный форум» пройдёт в академии МЧС. Как уже упоминалось, на сей раз тусовку назвали «Цифровая трансформация. Инновационный город». «Наша задача сделать среду открытой, – пояснил первый заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Проскурнин. - Технологии и идеи, которые будут обсуждаться на форуме, нам интересны, в частности, для применения в программе «Безопасный город», а также в проекте создания комфортной городской среды». Ну кто бы мог подумать. ВСЁ ХОРОШО, ПРОСТО ВЫ НЕ В КУРСЕ «Дни информирования» запустили также в ООО «ПРЭХ ГХК». «Встреча сотрудников с руководителем общества впервые проходила в Северном зале ГХК. На ней присутствовали более ста работников. «У общества есть заказы, имеются вакансии, зарплату проиндексировали на 4%, как на ГХК, - прокомментировала состоявшийся разговор профорг Анастасия Шмырина. - Надеемся, такие встречи станут доброй традицией!» «Чтобы не было недомолвок» (с). ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ «Глонасс-М» №52 благополучно принят в эксплуатацию, тьфу-тьфу-тьфу Выведенный на орбиту 22 сентября аппарат используется по целевому назначению взамен спутника, отработавшего в системе в полтора раза дольше гарантированного срока, сообщают на АО «ИСС». С вводом в эксплуатацию номера 52 состав орбитальной группировки «ГЛОНАСС» восполнен, наконец, до штатного количества. ЁЛКИ НА СТАРТЕ Искусственные ели доставлены в Железногорск. Скоро Новый год. «Аукцион администрация провела еще летом. Деревья высотой 18, два по 12 и 10 метров в этом году будут установлены на площадках города. Макушку каждой ели украсят светодиодная звезда размером 1,5 метра, а ветки - несколько сотен шаров золотого, серебряного и красного цветов». С колоритным подарком НПО ПМ что будет, интересно? ДЕПУТАТ ШЛАГБАУМАН Коммуникационный тупик определённо диагностируется на Курчатова, 48. « Почти два года потребовалось и хорошая порция настойчивости, чтобы исполнить один из основных наказов избирателей, - уверяет публику Евгений Балашов. - Ключи от шлагбаума получат все силовые структуры, скорая помощь, пожарные, КБУ – все, кому нужно заезжать в этот двор в силу служебной необходимости. А чувство полного депутатского удовлетворения наступит у меня тогда, когда двор будет прегражден окончательно». Производители ключей шумно аплодируют. ВСЁ ХОРОШО, НО ВЫ ЛУЧШЕ НЕ СПРАШИВАЙТЕ Перед отъездом в Крым г-н Чебурашкин раздал указания профсоюзам. «Разговор на темы, которые сегодня наиболее волнуют трудящихся, получился открытым и насыщенным, - утверждают в Сером доме. - От жалобы горожан на качество работы красноярского перевозчика, работающего на пригородном маршруте, до территории опережающего социально-экономического развития...». Приватизация ГЖКУ и КБУ, а также грядущая вивисекция ГТЭ профсоюзы, очевидно, не тревожит, и это правильно. Умри ты сегодня, а я — завтра. ОКУЧИВАТЬ С ПЕЛЁНОК Воспитанники д/с №198 посетили академию МЧС с визитом. Или без визита? «Самый бурный восторг вызвала у ребятишек прогулка по пожарному депо, помещение которого во время их пребывания заполнилось гулом из множества веселых детских голосов. Воспитанники детского сада не просто остались довольны экскурсией, а получили много новых и полезных знаний». Добрая традиция, мужественная профессия, всё такое. В ПРАЗДНИК ЛУЧШЕ НЕ БОЛЕТЬ Клиническая больница №51 столетие революции намерена отмечать, как всё. Четвёртого, пятого и шестого ноября п оликлиники №1, 2 и 3, а также женская консультация, детская поликлиника и поликлиника Подгорного работать не будут. Равно как стоматология, патолого-анатомическое отделение и судебно-медицинская экспертиза. А уж аккурат седьмого ноября — приходите сами и покойничков свежих приносите, сколько угодно. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! Квартиры в районе «Богатырей» скоро подешевеют, надо полагать. Примерно в этом месте специалисты ПКиО имени Киркова намерены разместить площадку для выгула и дрессировки собак. Она «должна быть ограждена металлической сеткой и оснащена снарядами для дрессировки, скамейками с навесами, мусорными баками, колышками для привязи собак. Желательно, чтобы высота ограждения была не менее 1,5 метров». Умиляет, впрочем, вот это: «Практически все участники собрания считают, что выгул собак должен быть бесплатным». ВСЁ ХОРОШО, НО ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ «Железногорцам в этом году не до песен», - полагает муниципальная газета. В Железногорске отменили конкурс «Поющая семья», который должен был пройти в Первомайском в эти выходные. Организаторы не набрали достаточное количество участников, заявилось только три семьи. Как отметили в ДК «Юность», в следующем году мероприятие попробуют повторить снова. ТОЛЬКО НЕ НАДО ПАРАЛЛЕЛЕЙ Капитальный ремонт памятника Ленину перенесли на менее пафосный год. В Сером доме поясняют, что виной тому — не состоявшийся конкурс, хотя «работа сделана большая: проведено обследование, выполнена проектная документация, сделана смета. Но ни одной заявки не поступило». Памятуя, должно быть, о судьбе каменного Королёва, чиновники заверяют: «будет создана более надежная конструкция облицовки, которую закрепят на металлический каркас. Новые плиты сделают из полимерного бетона, некоторые гранитные плиты останутся те же». Итого на 4,7 млн рублей. ПРОМПАРК ЖДЁТ РЕЗИДЕНТОВ. РЕЗИДЕНТЫ, АУ? Из краевого центра в Нашгород начали возить экскурсии инноваторов. «Мы планируем привлекать управляющую компанию, которая будет заниматься развитием Промпарка, чтобы формировать здесь зону притяжения для инноваторов, - пояснил исполнительный директор краевого бизнес-инкубатора Антон Нарчуганов. - Это будет общественное пространство с коворкингом, ресторанами, с лекционными залами для инновационного сообщества Железногорска». Все с удивлением узнали, что здесь работает 6 инновационных предприятий, хотя большинство считает, что промпарк пустует. Но значительная часть площадей не занята. Рядом планируется построить еще одно здание». Девять, вообще-то. Но смеяться по этому поводу уже давно нету сил. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ Шесть мешков мусора собрали работники МП «ГТС» на крыше своего офиса. «Бычки, пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, палки, женские трусы и презервативы - все это летит из окон жилого дома по пр. Ленинградский, 57. Принято решение на крыше, которую жильцы используют вместо мусоропровода, поставить камеры видеонаблюдения. Чтобы определить квартиры, откуда швыряют мусор, а потом привлечь их владельцев к административной ответственности». Хорошее дело. Лишь бы не покрали их, камеры-то. ФЕМИДА НОН-СТОП Весёлые времена настали в управлении социальной защиты Нашгорода. Что-то поистине непонятное происходит в городском суде. Только за эту неделю железные горцы выкатили к УСЗН аж десять исков. В трудовых спорах по-прежнему разминаются ФГУП «ГВСУ №9» и ФГУП «ГХК». ООО «Микрокредитная компания «Финанс Мониторинг» предъявило претензии к Серому дому, а среди уголовных дел необходимо отметить старт 18 октября процесса по квартирному мошенничеству одного из учредителей «ФинКома», Пургина С.С. (шесть эпизодов), и его сотоварища Степанова Е.М. (шестнадцать эпизодов). РОЖДАЕТСЯ НОВАЯ СКРЕПА Межрегиональное управление ФМБА России №51 с интернетом не в дружбе. Лафа закончилась ещё весной — санитарные врачи перестали публиковать на официальном сайте сведения о заболеваниях железных горцев. Информацию теперь нам приходится получать в отрывочном состоянии и если повезёт. На днях, например, аборигенам сообщено было, что в последнее время в ЗАТО расцветает пневмония: «За прошлую неделю было зарегистрировано 28 случаев, один случай закончился летальным исходом!» Держите голову в холоде, а ноги в тепле, граждане. *** За семь дней в Нашгороде родилось 13 и умерло 22 человека.