Пока есть нефть и газ, интеллект Кремлю не требуется. Эджайл застоя «Сколково», роботы и искусственный интеллект нужны власти, чтобы ретушировать архаизацию общества. Языком, на котором говорит власть в конце 2017 года, становится футурология. «Сколково», роботы, будущее, искусственный интеллект — все эти слова, забытые будто бы после президента Медведева и Крыма, вновь звучат с высоких трибун. Разве что модернизации больше нет с нами, ее заболтали еще в 2012-м. В этом есть своя ирония: получается, что Крым приходит и уходит, зато роботы — это всерьез и надолго. Футурология нужна властям для того, чтобы быть интересной для молодежи. А еще для того, чтобы ретушировать архаизацию общества, глубокий и уже очевидный для всех провал постсоветской России в новый застой. Рассуждения чиновников об искусственном интеллекте, с одной стороны, носят сегодня тот же ритуальный характер, что и тезисы XXV съезда КПСС о развитом социализме. С другой, тема роботов оказывает умиротворяющий эффект в ситуации, когда говорить и слушать о сжимающемся кольце врагов больше уже нет сил. Политическую дискуссию Россия проиграла, с нами не умеют разговаривать на нашем языке, да это и невозможно: если бы все стучали башмаками по трибунам, мир давно полетел бы в пропасть. Но вы все еще можете приглашать в страну иностранных бизнесменов, чтобы за большие деньги обсудить с ними эджайл. Эджайл, любимый термин главы «Сбербанка» Германа Грефа, означающий непрерывное обновление уже выведенного на рынок продукта, с недавних пор востребован в российском политическом языке. «Молодых технократов» в губернаторском корпусе выводят на рынок врио и постепенно доводят при помощи тренингов и компьютерных тестов, организованных администрацией президента, до состояния избранных политиков. Как и прежде в нашей истории, нынешние российские элиты заимствуют на Западе идеи и технологии, даже создают отдельные заповедники жизни «по-западному» вроде того же «Сколково», и надеются, что в такой слободе родится технологическая революция. В процессе которой статус нашей страны в мире невероятно укрепится, молодежь научится любить начальство, но при этом ничего, по сути, менять не придется. Социальная структура сословной (по Кордонскому) России останется неизменной. Весной 2016 года компания Microsoft открыла публичный доступ к нейросети Тэй, имитирующей твиттер 19-летней американской девушки. Разработчики наделили Тэй способностью к самообучению и рассчитывали, что поведение искусственного интеллекта будет становиться все более естественным, ведь он будет учиться у тысяч пользователей интернета. В итоге нейросеть начала массово производить расистские и сексистские твиты, хвалить Гитлера и призывать покончить с феминизмом. Microsoft, не сумевшая защитить Тэй от троллей, была вынуждена отказаться от проекта. Нечто подобное происходит сейчас и с прекрасной высокотехнологичной Россией будущего. Если заменить российских чиновников роботами, они будут воспроизводить манеру поведения своих предшественников, ведь учиться управлению умным машинам пришлось бы на текущем российском материале. И отвечать на вопрос о социальных льготах роботам придется в духе «молодого технократа» Алиханова из Калининграда — мол, почему льгот не будет? А по кочану. Эджайл, в свою очередь, у нас уже успешно внедряется. Это как раз эджайл застоя, постепенный вывод на мировой рынок страны без будущего, еще недавно известной как новая Россия. К тому же начальство хочет повсеместно использовать блокчейн — то есть неразрывную цепь. С этим у нас и вовсе никогда не было проблем. novayagazeta. *** Во вторник на форуме «Открытые инновации» премьер Дмитрий Медведев объявил о создании под Санкт-Петербургом инновационного центра при Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Проект, прообразом которого стал подмосковный инноград «Сколково», будет стоить 41 млрд рублей, 27 млрд из которых выделят государство и местные власти, а оставшиеся деньги добавят частные инвесторы. 100 гектаров земли под университетский кампус, научные лаборатории и высокотехнологичные производства в городе-спутнике «Южный» предоставит компания «Старт Девелопмент» (в 1990-х Медведев вел совместный бизнес с ее директором Захаром Смушкиным). Завершить строительство «Хайпарка» планируется за 10 лет. Предложения открыть филиалы или аналоги «Сколково» в других регионах России то и дело возникают с самого момента основания иннограда. Так, в 2012 году под Казанью появился «Иннополис», а проект петербургского «Хайпарка» начали обсуждать в 2015 году. Прошлым летом Минфин подготовил законопроект о создании сети региональных операторов «Сколково», чтобы сервисами центра (а это, прежде всего, налоговые льготы и помощь в коммерциализации разработок) могли пользоваться предприниматели из других субъектов РФ. В сентябре руководство «Сколково» пообещало разрешить компаниям становиться резидентами центра без переезда в Москву. Эти инициативы исходят из того, что первый опыт создания «российской силиконовой долины» стал безусловной историей успеха, и теперь достаточно распространить полученный ноу-хау на всю страну. Но экономический взгляд на достижения «Сколково» за 7 лет существования проекта подталкивает к противоположным выводам. О том, что в высокотехнологичном развитии России что-то пошло не так, стало ясно после визитов в «Сколково» следователей в 2013 году. Правоохранительные органы заинтересовались инновациями из-за проверок Счетной палаты — руководство фонда «Сколково» заподозрили в растрате бюджетных средств. Чтобы как-то замять скандал, глава фонда и один из лидеров российского списка Forbes Виктор Вексельберг компенсировал часть потерь от хищений из собственного кармана. Впрочем, ситуацию это не спасло: репутация фонда на Западе была подорвана. Крест на международных проектах «Сколково» поставили внешнеполитические события 2014 года, на которые к тому же наложились девальвация рубля и сокращение доходов бюджета. Когда курс на модернизацию страны был окончательно заброшен, от судьбы фонда дистанцировались оба его высокопоставленных покровителя — Дмитрий Медведев и Владислав Сурков. Часть стартапов, которые получили от «Сколково» финансовую поддержку, впоследствии об этом пожалели. После столкновения со следователями фонд решил изменить подход к инвестиционной политике и стал в судебном порядке преследовать грантополучателей за «нецелевое расходование средств». Самый известный такой случай — иск «Сколково» к компании «Фарма Био» на 70 млн рублей; фонд задним числом решил, что препараты компании перестали быть инновационными, а ценность стартапа определяется формальным исполнением календарных планов. Сегодня в активе «Сколково» более 10 выигранных исков против собственных резидентов на сумму свыше 185 млн рублей, а это, конечно, выдающийся результат для любого бизнес-инкубатора и важный шаг к улучшению инвестклимата в стране. Между тем к 2020 году сумма налогов российских граждан, направленных на развитие «Сколково», достигнет 135 млрд рублей. Фонд до сих пор зависит от бюджетного финансирования на 80%. Выводы проверок Счетной палаты из года в год почти не меняются: аудиторы выявляют многократно завышенные зарплаты, необоснованные расходы и выделение грантов аффилированным компаниям. И все это без каких-либо намеков на революцию в предпринимательстве — 40% всей выручки резидентов фонда в 2016 году пришлось на дочку Сбербанка, которого никак не назовешь перспективным стартапом. Так что выступление Медведева в «Сколково» — это очередная попытка реанимировать риторику обновления страны, приуроченная к президентской кампании. Премьеру явно нравится роль техновизионера: «Правительствам во всем мире надо торопиться, пока к власти не пришел искусственный суперинтеллект, не поменял нам всем органы и не нажал кнопку delete для того, чтобы обнулить наши мозги», — заявил он на форуме. Обеспечить прыжок страны в цифровой мир, похоже, собирается сам премьер — как главный идеолог двух самых дорогих инновационных проектов в современной России. novayagazeta. *** Бывшая московская модель и фотограф Юлия Мильнер вместе с мужем, диджитал-магнатом Юрием Мильнером, теперь ищет инопланетный разум на альфе Центавра и отвечает за диетическую светскую жизнь Кремниевой долины. О своей жизни она рассказала изданию Tatler. В 2011 году инвестор из России за сто миллионов долларов купил недвижимость в Лос-Альтос-Хиллз, на кремниевой Рублевке. На тот момент это была едва ли не самая высокая цена, заплаченная в США за частное жилье. Участок когда-то принадлежал главе Hewlett-Packard Дэвиду Паккарду, одному из отцов-основателей Кремниевой долины. Мильнеры бережно сохраняют его двухэтажный мемориальный домик с розовым палисадником. Зато хозяйский особняк выполнен в масштабах и стиле французского шато. В нем пять спален, девять ванных комнат, теннисный корт, открытый и закрытый бассейны, винный погреб. Мильнер, занимающий тридцатую строчку в списке богатейших россиян, по версии Forbes, в 1985 году окончил физфак МГУ. Несколько лет работал в Физическом институте Академии наук под руководством будущего нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. А потом, как многие в 1980-1990-х годах, прошел конверсию — торговал компьютерами, в 1990-м поступил в Уортон, три года работал во Всемирном банке в Нью-Йорке. Ученым он был, как говорит сам Юрий, скверным, зато бизнесмен из него вышел нобелевского уровня. Проектом, в конце девяностых вознесшим Мильнера в высшую лигу предпринимательства, стал Mail.ru. В 1999-м он создал компанию Mail.ru, которая владела разными долями во многих отечественных интернет-компаниях вроде «Одноклассников» и «ВКонтакте». В 2008-м Мильнер познакомился с Алишером Усмановым, который почти сразу же стал инвестором. В 2009-м договорился с Марком Цукербергом и купил акции Facebook на двести милли­о­нов долларов. Позже этот пакет оценили в четыре миллиарда. В 2010-м Mail.ru Group с помощью Goldman Sachs провела успешное IPO на Лондонской бирже. А в 2012-м Мильнер полностью вышел из этого бизнеса, передав управление Дмитрию Гришину. Сам Юрий переехал в Кремниевую долину и сосредоточился на зарубежных проектах. С тех пор инвестиционный фонд Юрия Мильнера DST Global поддерживает все сколько-нибудь заметные стартапы нашего времени: Alibaba, Snapchat, WhatsApp, Xiaomi, Spotify, Airbnb. В 2012-м супруги Мильнер основали Breakthrough Prize – «Премию за прорыв» для ученых. К Мильнерам присоединились друзья – Марк Цукерберг с женой Присциллой и Сергей Брин с бывшей женой Эн Войжитски. Вместе они учредили пять номинаций по биологии, одну по физике, одну по математике. Лауреаты – их выбирают награжденные прошлых лет – получают по три миллиона долларов. Научный «Оскар» проходит в декабре в одной из главных достопримечательностей Кремниевой долины – авиационном ангаре Hangar One в городке Маунтин-Вью. Причем с голливудским размахом, гости приходят в смокингах и вечерних платьях. Затея так понравилась Руперту Мёрдоку, что он теперь лично посещает церемонию, а его каналы Fox и National Geographic транслируют ее по всему миру. Юля уже 17 лет не работает моделью и поддерживает инвестиционные проекты мужа — у семейного проекта Мильнеров Breakthrough есть часть под названием Listen, в рамках которой ученые пытаются «услышать» другие планеты. Берут в аренду мощнейшие телескопы вроде австралийского «Паркса» и пытаются зарегистрировать исходящие от других планет электромагнитные и лазерные волны, анализируя сигналы на наличие признаков разумной жизни за пределами Земли. Мильнер выделил на этот проект сто миллионов долларов. Еще один семейный проект Breakthrough – Starshot — чип, который когда-нибудь может полететь на пресловутую альфу Центавра. Трансляция запуска будет вестись на плазменные экраны мильнеровского дома и все остальные телевизоры планеты. На чипе уместились камеры, блок питания, приборы связи и навигации. Он весит несколько граммов. Есть еще двухметровый парус, на котором чип, как предполагают конструкторы, понесется полным ходом к ближайшей к Солнцу звезде. Таких космических кораблей запустят тысячу. Разгон им придаст лазерный ускоритель. На его создание уйдет 20 лет, еще столько же чип будет лететь до цели, потом 4 года на Землю будет добираться информация о том, что там случилось дальше. Мильнер вложил в Breakthrough Starshot 100 миллионов. forumdaily.com .