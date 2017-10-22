|Автопортрет в перспективе
|Saturday, 21 October 2017
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Довольно интересный документ нашёл я в архивах. Исторический!
АВТОПОРТРЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ
Давеча нашёл я в архиве один примечательный документ. Где-то даже поучительный.
Современный россиянин живёт в безвременье: у страны постоянно меняется прошлое, системно искажается настоящее, а уж про будущее и говорить нечего. Заниматься анализом тенденций в таких условиях могут только профессиональные враги народа, на деньги западных разведцентров. Железным горцам в этом смысле повезло. Бумажные залежи «Уран-Батора» позволяют заглянуть на двадцать лет назад и сравнить тогдашние жалобы населения ЗАТО с сегодняшними. Далеко ли мы ушагали от «лихих девяностых», типа?
Предлагаемый вашему вниманию документ называется аналитической справкой «Отношение горожан к средствам массовой информации», но пусть вас это не пугает. Подготовлен он был для исполняющей обязанности главы заколючинской администрации Марии Комаровой в тот самый момент, когда её патрон сбежал из Нашгорода, утоптанный самым первым мазутным скандалом, а впереди маячили выборы, которые Серый дом с треском продул. Чиновникам очень хотелось знать, какую помощь способны оказать им бюджетные СМИ. Заказан был специальный социологический опрос — и в нём мы сейчас обильно зачерпнём самой густой исторической перспективы.
Скептики, разумеется, могут возразить, что никакая заказная социология реальной картины в бывшем Красноярске-26 отразить не могла. На это я отвечу: вы что же, Диме Савочкину не верите?
К тому же иных данных у нас всё равно нет)))
Телефонный опрос проводился летом 1997 года и затронул «свыше 300 горожан старше 16 лет». Первый вопрос, который им задали, звучал так: «Удовлетворены ли вы работой городской администрации?» Ответы распределились следующим образом:
- Полностью удовлетворён — 9%,
- Скорее да, чем нет — 29%,
- Затрудняюсь ответить — 35%,
- Скорее нет, чем да — 14%,
- Полностью не удовлетворён — 12%.
«Среди тех кто негативно оценивает работу администрации, - сообщалось Комаровой, - преимущественно те, кто обозначил уровень доходов своей семьи как «низкий». Большинство среди них составляют рабочие и безработные. Основными проблемами для них являются создание рабочих мест и своевременная выплата заработной платы (работники НПО и СХС). Вместе с тем, уже не в первый раз, негативное отношение к работе администрации проявляется со стороны горожан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Большая часть из них ответили на поставленный вопрос «Скорее Нет, чем Да».
Вопрос о проблемах горожан не стоял так прямо, как при изучении актуальных проблем населения, а выполнял роль дополнительного: «ЕСЛИ «НЕТ», ТО МОЖЕТЕ ЛИ СКАЗАТЬ, ЧЕМ ИМЕННО ВЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ?» Тем не менее, пятая часть горожан указали ряд проблем, которые можно сгруппировать следующим образом:
- Замечания к службам администрации — 3%,
- Общая неудовлетворенность жизненным уровнем — 3%,
- Неудовлетворенность решением молодежных проблем — 3%,
- Неудовлетворенность решением вопросов трудоустройства — 5%,
- Иные проблемы — 5% (особое внимание уделяется невнимательному отношению водителей к пассажирам общественного транспорта).
… к позитивной оценке работы администрации более склонны служащие и специалисты муниципальных предприятий, а также руководители».
***
Разумеется, никак не может «Уран-Батор» пройти мимо того раздела отчёта, в котором раздавались виртуальные медальки местным журналистам. С нескрываемой гордостью Информационно-аналитический отдел Управления Общественно-Политических отношений и Внешних связей администрации города Железногорска подчёркивал, что каждый пятый житель ЗАТО полностью доверяет местным СМИ, а каждый второй — доверяет частично. Резко критически относились к их работе только 13 процентов опрошенных.
Поредакционно картина сложилась такая.
***
«Каждая из перечисленных редакций имеет свою аудиторию, исключение составляет только «Канал-12» (в частности «Информ-Экспресс»), который смотрят практически все, однако «полностью доверяют» - в основном женщины.
Среди тех, кто доверяет «ГиГ» преимущественно мужчины. По социальному статусу среди поклонников «ГиГ» много пециалистов и пенсионеров. Читатели «ГиГ» чаще упоминают о проблемах коммунального, экологического и культурного характера.
Среди поклонников программы «Кстати» - преимущественно женщины-служащие, пенсионеры и безработные. Большая их часть (за исключением безработных) удовлетворены, в целом, работой администрации. Среди проблем, которые поднимает эта категория горожан, преобладают вопросы коммунально-бытового, культурного и экологического характера.
Респонденты «полностью доверяющие» городскому радио, часто «полностью удовлетворены» и работой администрации. Данный факт, без сомнения, говорит в пользу городского радио, которому, вместе с тем, необходимо расширять свою аудиторию.
Основу аудитории «СГ-26» составляют молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет, рабочие или безработные, относящие себя по доходам к «среднему уровню». Среди проблем, которые поднимают сторонники «СГ-26» - вопросы коммунально-бытового обслуживания, задержка выплаты заработной платы, создание рабочих мест и проблемы досуга молодежи».
***
Раздел персональной популярности в ту далёкую пору непременно вызвал бы мощный профессиональный холивар, но сегодня иные властители дум давно и прочно забыты, другие превратились в серую сервильность, а третьи... Впрочем, не будем о грустном. Лучше ознакомимся с рейтингом, составленным на основе вопроса «Кто вызывает у вас наибольшее доверие?» Оговоримся сразу, что пофамильно различали городских журналистов не более трети опрошенных (сейчас навряд ли больше), остальные либо не смогли ответить, либо заявили, что не доверяют никому. Итак...
- 23% - Янушкевич,
- 11% - Паздникова,
- 6% - Пичугин и Кротова,
- 5% - Фирсова,
- 3% - Панфилова и Безобразов,
- 2% - Алтунина, Кирмак и Коротаева,
- 1% -Тихомиров, Кузнецов, Кичкайло, Афонин и Костенко,
- Менее 1% - Ботова, Федоров, Акимова, Башкова, Шмакова, Шевкун и Казачинский.
«Таким образом, - делал логичный вывод Савочкин, - верх «пирамиды» принадлежит, в основном, тележурналистам. Лидером доверия является Григорий Янушкевич, которого некоторые пожилые горожане по-свойски называют Гришей. Аудиторию Г.Янушкевича, в основном, составляют женщины преимущественно пожилого возраста. Среди них практически нет тех, кто «Полностью не удовлетворен» работой администрации».
«У Л. Кротовой большую часть аудитории составляют пенсионеры, которые оценивают свой доход «ниже среднего» и склонны оценивать работу администра-ции как «скорее» не удовлетворительную. На В.Пичугина ориентированы преимущественно безработные, частично специалисты и руководители не муниципальных предприятий. Аудитория Пичугина склонна к жесткой оценке работы администрации «Полностью не удовлетворены». По уровню доходов относят себя к «низкому» и «ниже среднего»...
Аудитория Э.Безобразова близка по основным характеристикам к аудитории В.Пичугина, поэтому ее нет смысла выделячть как самостоятельную. Характеризуя аудиторию М.Панфиловой, хочется отметить ее преимущественно мужской состав. По социальному составу это служащие, руководители и студенты. Сторонники М.Панфиловой, как правило, в целом удовлетворены работой администрации».
***
Далее коварный Савочкин вывел другую пирамиду, недоверия:
- Кротова — 8%,
- Янушкевич — 5%,
- Безобразов — 4%,
- Пичугин — 3%,
- Тихомиров — 2%,
- Глазунов и Кирмак — 1%.
***
В приложении «Замечания горожан» условные претензии детализировались предметно:
- Заседают много, а толку мало — 1,
- Вся власть принадлежит администрации, все беды от этого — 1,
- Необходимо периодически отчитываться администрации — 1,
- Уменьшить число чиновников — 1,
- Бездействие администрации и совета по вопросам трудоустройства — 3,
- Хочется видеть в администрации людей высокой чести и долга — 1,
- Администрация не выполняет законы РФ — 1,
- Недостаточно внимания малообеспеченным — 1,
- Мизерной пособие в ЦЗН — 1,
- Решение проблем молодежи — 35 (досуг не организован — 12, наркомания — 4, нет целенаправленноых мероприятий нравственного характера — 1, и т.д.),
- Пособие в декретном отпуске крайне мало — 1,
- Бедственное положение одиноких матерей — 1,
- Плохая работа пищекомбината — 2 (колбаса и хлеб низкого качества),
- Воровство в ЖЭКах — 1,
- Решение жилищной проблемы — 20 (не возможно улучшить жилье без денег — 14, три поколения в одной квартире — 2 и т.д.),
- Решение проблемы трудоустройства — 35 (нет работы по специальности — 7, невозможно устроиться, имея маленького ребенка — 1, и т.д.),
- Несвоевременность выплаты зарплаты — 17,
- Низкая зарплата — 14,
- Материальное положение плохое — 16 (нет денег на необходимое — 7, нет средств для поездки на отдых — 1),
- Стало больше хулиганов, на улице неспокойно — 13,
- Не стало дружинников, меньше порядка — 1,
- Бездействие милиции по поводу убийства мужчины в д.с — 2,
- Сокрытие милицией фактов преступлений — 2,
- Штрафуют нищих, а не крутых — 1,
- Численность сотрудников милиции большая, а толку мало — 3,
- Преступность увеличилась — 5,
- У милиции нет бензина — 1,
- Не всегда милиция оперативна — 3,
- Протекционизм, должностное покрывательство, бездействие во многих случаях просьбы о помощи — 2,
- В выходные дни мало автобусов маршрутов 2, 3 для садовов — 2,
- Нет мест для пожилых в автобусах — 1,
- Хамство водителей междугород. транспорта, на последних рейсах не дают сдачу — 1,
- Плохое движение обществ. транспорта в вечернее и ночное время — 2,
- Дорогой проезд на междугороднем транспорте — 4 (страховка незаконная — 2),
- На КПП-1 автобус 2 стоит в стороне, несмотря на дождь и холод — 1,
- Содержание животных — 6 (спец.площадка для выгула — 3, ограничить время выгула — 2, штрафы — 1, много бродячих собак — 1),
- Необходимо чистить озеро — 5,
- Выхлопы от машин — 4,
- Обрезать цветущие тополя и заменить на нецветущие — 1,
- Город превращается в свалку — 1,
- Грязно во дворах — 3 (жильцы выбрасывают мусор из окон — 2),
- Мало мусорниц — 1,
- На лыжной трассе останки диких коз, выжигание травы весной — 1,
- Недостаточно дворников -1,
- Памятник строителям завален битым стеклом — 1,
- В газетах нет программы на все каналы ТВ — 1,
- Передач местного ТВ неинтересные — 2,
- «Сегодняшняя газета» - склочность — 1,
- Не освещаются проблемы рядовых жителей, только властных структур — 1,
- Маленькая пенсия — 20 (невозможно прожить на такую — 10),
- Дать возможность работать пенсионерам — 2,
- Задержка пенсии — 5,
- Мал ассортимент товаров в торговле — 4,
- Мало фирменных магазинов — 1,
- Упразднили овощные отделы в магазинах — 1,
- Не устраивает качество товаров и цены — 2,
- На рынке грязно, лужи — 1,
- Обман торговцев — 2,
- Большой разброс цен в магазинах — 1,
- Рано закрываются промтоварные магазины — 1,
- Необходим крытый рынок — 1,
- Мало гастролей эстрадных исполнителей, театральных трупп — 4,
- Мало клубов — 1,
- Нет рекламы выступлений муниципального оркестра — 1,
- Мало очагов культуры в городе — 1,
- В кинотеатрах фильмы низкого культурного уровня — 1,
- Нет нормально работающих телефонов-автоматов — 2,
- Нет рынка ценных бумаг — 1,
- Убрать с площади памятник Ленина и переименовать улицы Ленина, Свердлова, 60-летия ВЛКСМ, 22 партсьеза, Советская, Октябрьская — 1,
- Референдум по переименованию города — 1,
- Коммерциализация медобслуживания — 4 (берут деньги за то, за что получают зарплату — 1),
- Невнимательное отношение врачей к больным — 11 (врачи могут даже обидеть — 1),
- Некомпетентность врачей — 3,
- Дорогие лекарства — 4,
- Дорогие процедуры — 4 (томограф — 1, платные стоматологи — 2),
- Плохая диагностика заболеваний — 1,
- Отсутствие контроля и учета материальных средств в системе здравоохранения — 1,
- В школе 96 грубое отношение учителей к ученикам,
- Невозможно получить в городе образование ребенку-инвалиду — 1,
- Неудовлетворенность платными образовательными услугами — 1,
- Непрофессионализм учителей — 1,
- Слабая материальная база — 1,
- Город приходит в упадок — 1,
- Слабо развито индивидуальное строительство — 1,
- Плохая дорога на 34, 42 сады — 1,
- Очень плохие бытовые условия на Маяковского 19а — 1,
- Плохо убирают в подъездах — 2,
- Низкие темпы строительства жилья — 3,
- Ветхое жилье в старой части города — 4,
- Основные предприятия закрываются — 2,
- Падает рождаемость из-за страха перед будущим — 1».
***
«Текущая работа администрации мало влияет на устоявшиеся представления большей части горожан, - следовал вывод из всего вышесказанного. - Для изменения положительного баланса оценок необходимо проведение соответствующей работы в отношении именно той части населения, которая затруднилась ответить на данный вопрос».
Соответствующей работы, ага.
Обобщать и морализировать не буду.
«Сама-сама-сама» (с).
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