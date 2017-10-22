Довольно интересный документ нашёл я в архивах. Исторический! АВТОПОРТРЕТ В ПЕРСПЕКТИВЕ Давеча нашёл я в архиве один примечательный документ. Где-то даже поучительный. Современный россиянин живёт в безвременье: у страны постоянно меняется прошлое, системно искажается настоящее, а уж про будущее и говорить нечего. Заниматься анализом тенденций в таких условиях могут только профессиональные враги народа, на деньги западных разведцентров. Железным горцам в этом смысле повезло. Бумажные залежи «Уран-Батора» позволяют заглянуть на двадцать лет назад и сравнить тогдашние жалобы населения ЗАТО с сегодняшними. Далеко ли мы ушагали от «лихих девяностых», типа? Предлагаемый вашему вниманию документ называется аналитической справкой «Отношение горожан к средствам массовой информации», но пусть вас это не пугает. Подготовлен он был для исполняющей обязанности главы заколючинской администрации Марии Комаровой в тот самый момент, когда её патрон сбежал из Нашгорода, утоптанный самым первым мазутным скандалом, а впереди маячили выборы, которые Серый дом с треском продул. Чиновникам очень хотелось знать, какую помощь способны оказать им бюджетные СМИ. Заказан был специальный социологический опрос — и в нём мы сейчас обильно зачерпнём самой густой исторической перспективы. Скептики, разумеется, могут возразить, что никакая заказная социология реальной картины в бывшем Красноярске-26 отразить не могла. На это я отвечу: вы что же, Диме Савочкину не верите? К тому же иных данных у нас всё равно нет))) Телефонный опрос проводился летом 1997 года и затронул «свыше 300 горожан старше 16 лет». Первый вопрос, который им задали, звучал так: «Удовлетворены ли вы работой городской администрации?» Ответы распределились следующим образом: - Полностью удовлетворён — 9%, - Скорее да, чем нет — 29%, - Затрудняюсь ответить — 35%, - Скорее нет, чем да — 14%, - Полностью не удовлетворён — 12%. «Среди тех кто негативно оценивает работу администрации, - сообщалось Комаровой, - преимущественно те, кто обозначил уровень доходов своей семьи как «низкий». Большинство среди них составляют рабочие и безработные. Основными проблемами для них являются создание рабочих мест и своевременная выплата заработной платы (работники НПО и СХС). Вместе с тем, уже не в первый раз, негативное отношение к работе администрации проявляется со стороны горожан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Большая часть из них ответили на поставленный вопрос «Скорее Нет, чем Да». Вопрос о проблемах горожан не стоял так прямо, как при изучении актуальных проблем населения, а выполнял роль дополнительного: «ЕСЛИ «НЕТ», ТО МОЖЕТЕ ЛИ СКАЗАТЬ, ЧЕМ ИМЕННО ВЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ?» Тем не менее, пятая часть горожан указали ряд проблем, которые можно сгруппировать следующим образом: - Замечания к службам администрации — 3%, - Общая неудовлетворенность жизненным уровнем — 3%, - Неудовлетворенность решением молодежных проблем — 3%, - Неудовлетворенность решением вопросов трудоустройства — 5%, - Иные проблемы — 5% (особое внимание уделяется невнимательному отношению водителей к пассажирам общественного транспорта). … к позитивной оценке работы администрации более склонны служащие и специалисты муниципальных предприятий, а также руководители». *** Разумеется, никак не может «Уран-Батор» пройти мимо того раздела отчёта, в котором раздавались виртуальные медальки местным журналистам. С нескрываемой гордостью Информационно-аналитический отдел Управления Общественно-Политических отношений и Внешних связей администрации города Железногорска подчёркивал, что каждый пятый житель ЗАТО полностью доверяет местным СМИ, а каждый второй — доверяет частично. Резко критически относились к их работе только 13 процентов опрошенных. Поредакционно картина сложилась такая. Полностью доверяю Частично доверяю Не доверяю вообще Затрудняюсь ответить Городское радио 37% 25% 5% 33% Газета «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ» 42% 28% 5% 24% Сегодняшняя Газета-26 34% 30% 12% 24% ТВ-студия 12 КАНАЛ 47% 28% 7% 16% МОЛОДЕЖНАЯ ТВ-студия 34% 16% 1% 48% ТВ программа «КСТАТИ» 42% 18% 3% 36% ТВ программа «ГРАНИ» 28% 11% 4% 56% *** «Каждая из перечисленных редакций имеет свою аудиторию, исключение составляет только «Канал-12» (в частности «Информ-Экспресс»), который смотрят практически все, однако «полностью доверяют» - в основном женщины. Среди тех, кто доверяет «ГиГ» преимущественно мужчины. По социальному статусу среди поклонников «ГиГ» много пециалистов и пенсионеров. Читатели «ГиГ» чаще упоминают о проблемах коммунального, экологического и культурного характера. Среди поклонников программы «Кстати» - преимущественно женщины-служащие, пенсионеры и безработные. Большая их часть (за исключением безработных) удовлетворены, в целом, работой администрации. Среди проблем, которые поднимает эта категория горожан, преобладают вопросы коммунально-бытового, культурного и экологического характера. Респонденты «полностью доверяющие» городскому радио, часто «полностью удовлетворены» и работой администрации. Данный факт, без сомнения, говорит в пользу городского радио, которому, вместе с тем, необходимо расширять свою аудиторию. Основу аудитории «СГ-26» составляют молодые люди в возрасте от 16 до 34 лет, рабочие или безработные, относящие себя по доходам к «среднему уровню». Среди проблем, которые поднимают сторонники «СГ-26» - вопросы коммунально-бытового обслуживания, задержка выплаты заработной платы, создание рабочих мест и проблемы досуга молодежи». *** Раздел персональной популярности в ту далёкую пору непременно вызвал бы мощный профессиональный холивар, но сегодня иные властители дум давно и прочно забыты, другие превратились в серую сервильность, а третьи... Впрочем, не будем о грустном. Лучше ознакомимся с рейтингом, составленным на основе вопроса «Кто вызывает у вас наибольшее доверие?» Оговоримся сразу, что пофамильно различали городских журналистов не более трети опрошенных (сейчас навряд ли больше), остальные либо не смогли ответить, либо заявили, что не доверяют никому. Итак... - 23% - Янушкевич, - 11% - Паздникова, - 6% - Пичугин и Кротова, - 5% - Фирсова, - 3% - Панфилова и Безобразов, - 2% - Алтунина, Кирмак и Коротаева, - 1% -Тихомиров, Кузнецов, Кичкайло, Афонин и Костенко, - Менее 1% - Ботова, Федоров, Акимова, Башкова, Шмакова, Шевкун и Казачинский. «Таким образом, - делал логичный вывод Савочкин, - верх «пирамиды» принадлежит, в основном, тележурналистам. Лидером доверия является Григорий Янушкевич, которого некоторые пожилые горожане по-свойски называют Гришей. Аудиторию Г.Янушкевича, в основном, составляют женщины преимущественно пожилого возраста. Среди них практически нет тех, кто «Полностью не удовлетворен» работой администрации». «У Л. Кротовой большую часть аудитории составляют пенсионеры, которые оценивают свой доход «ниже среднего» и склонны оценивать работу администра-ции как «скорее» не удовлетворительную. На В.Пичугина ориентированы преимущественно безработные, частично специалисты и руководители не муниципальных предприятий. Аудитория Пичугина склонна к жесткой оценке работы администрации «Полностью не удовлетворены». По уровню доходов относят себя к «низкому» и «ниже среднего»... Аудитория Э.Безобразова близка по основным характеристикам к аудитории В.Пичугина, поэтому ее нет смысла выделячть как самостоятельную. Характеризуя аудиторию М.Панфиловой, хочется отметить ее преимущественно мужской состав. По социальному составу это служащие, руководители и студенты. Сторонники М.Панфиловой, как правило, в целом удовлетворены работой администрации». *** Далее коварный Савочкин вывел другую пирамиду, недоверия: - Кротова — 8%, - Янушкевич — 5%, - Безобразов — 4%, - Пичугин — 3%, - Тихомиров — 2%, - Глазунов и Кирмак — 1%. *** В приложении «Замечания горожан» условные претензии детализировались предметно: - Заседают много, а толку мало — 1, - Вся власть принадлежит администрации, все беды от этого — 1, - Необходимо периодически отчитываться администрации — 1, - Уменьшить число чиновников — 1, - Бездействие администрации и совета по вопросам трудоустройства — 3, - Хочется видеть в администрации людей высокой чести и долга — 1, - Администрация не выполняет законы РФ — 1, - Недостаточно внимания малообеспеченным — 1, - Мизерной пособие в ЦЗН — 1, - Решение проблем молодежи — 35 (досуг не организован — 12, наркомания — 4, нет целенаправленноых мероприятий нравственного характера — 1, и т.д.), - Пособие в декретном отпуске крайне мало — 1, - Бедственное положение одиноких матерей — 1, - Плохая работа пищекомбината — 2 (колбаса и хлеб низкого качества), - Воровство в ЖЭКах — 1, - Решение жилищной проблемы — 20 (не возможно улучшить жилье без денег — 14, три поколения в одной квартире — 2 и т.д.), - Решение проблемы трудоустройства — 35 (нет работы по специальности — 7, невозможно устроиться, имея маленького ребенка — 1, и т.д.), - Несвоевременность выплаты зарплаты — 17, - Низкая зарплата — 14, - Материальное положение плохое — 16 (нет денег на необходимое — 7, нет средств для поездки на отдых — 1), - Стало больше хулиганов, на улице неспокойно — 13, - Не стало дружинников, меньше порядка — 1, - Бездействие милиции по поводу убийства мужчины в д.с — 2, - Сокрытие милицией фактов преступлений — 2, - Штрафуют нищих, а не крутых — 1, - Численность сотрудников милиции большая, а толку мало — 3, - Преступность увеличилась — 5, - У милиции нет бензина — 1, - Не всегда милиция оперативна — 3, - Протекционизм, должностное покрывательство, бездействие во многих случаях просьбы о помощи — 2, - В выходные дни мало автобусов маршрутов 2, 3 для садовов — 2, - Нет мест для пожилых в автобусах — 1, - Хамство водителей междугород. транспорта, на последних рейсах не дают сдачу — 1, - Плохое движение обществ. транспорта в вечернее и ночное время — 2, - Дорогой проезд на междугороднем транспорте — 4 (страховка незаконная — 2), - На КПП-1 автобус 2 стоит в стороне, несмотря на дождь и холод — 1, - Содержание животных — 6 (спец.площадка для выгула — 3, ограничить время выгула — 2, штрафы — 1, много бродячих собак — 1), - Необходимо чистить озеро — 5, - Выхлопы от машин — 4, - Обрезать цветущие тополя и заменить на нецветущие — 1, - Город превращается в свалку — 1, - Грязно во дворах — 3 (жильцы выбрасывают мусор из окон — 2), - Мало мусорниц — 1, - На лыжной трассе останки диких коз, выжигание травы весной — 1, - Недостаточно дворников -1, - Памятник строителям завален битым стеклом — 1, - В газетах нет программы на все каналы ТВ — 1, - Передач местного ТВ неинтересные — 2, - «Сегодняшняя газета» - склочность — 1, - Не освещаются проблемы рядовых жителей, только властных структур — 1, - Маленькая пенсия — 20 (невозможно прожить на такую — 10), - Дать возможность работать пенсионерам — 2, - Задержка пенсии — 5, - Мал ассортимент товаров в торговле — 4, - Мало фирменных магазинов — 1, - Упразднили овощные отделы в магазинах — 1, - Не устраивает качество товаров и цены — 2, - На рынке грязно, лужи — 1, - Обман торговцев — 2, - Большой разброс цен в магазинах — 1, - Рано закрываются промтоварные магазины — 1, - Необходим крытый рынок — 1, - Мало гастролей эстрадных исполнителей, театральных трупп — 4, - Мало клубов — 1, - Нет рекламы выступлений муниципального оркестра — 1, - Мало очагов культуры в городе — 1, - В кинотеатрах фильмы низкого культурного уровня — 1, - Нет нормально работающих телефонов-автоматов — 2, - Нет рынка ценных бумаг — 1, - Убрать с площади памятник Ленина и переименовать улицы Ленина, Свердлова, 60-летия ВЛКСМ, 22 партсьеза, Советская, Октябрьская — 1, - Референдум по переименованию города — 1, - Коммерциализация медобслуживания — 4 (берут деньги за то, за что получают зарплату — 1), - Невнимательное отношение врачей к больным — 11 (врачи могут даже обидеть — 1), - Некомпетентность врачей — 3, - Дорогие лекарства — 4, - Дорогие процедуры — 4 (томограф — 1, платные стоматологи — 2), - Плохая диагностика заболеваний — 1, - Отсутствие контроля и учета материальных средств в системе здравоохранения — 1, - В школе 96 грубое отношение учителей к ученикам, - Невозможно получить в городе образование ребенку-инвалиду — 1, - Неудовлетворенность платными образовательными услугами — 1, - Непрофессионализм учителей — 1, - Слабая материальная база — 1, - Город приходит в упадок — 1, - Слабо развито индивидуальное строительство — 1, - Плохая дорога на 34, 42 сады — 1, - Очень плохие бытовые условия на Маяковского 19а — 1, - Плохо убирают в подъездах — 2, - Низкие темпы строительства жилья — 3, - Ветхое жилье в старой части города — 4, - Основные предприятия закрываются — 2, - Падает рождаемость из-за страха перед будущим — 1». *** «Текущая работа администрации мало влияет на устоявшиеся представления большей части горожан, - следовал вывод из всего вышесказанного. - Для изменения положительного баланса оценок необходимо проведение соответствующей работы в отношении именно той части населения, которая затруднилась ответить на данный вопрос». Соответствующей работы, ага. Обобщать и морализировать не буду. «Сама-сама-сама» (с).

