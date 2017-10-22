"Майские указы" Путина успешно добивают экономику страны. За прошлый год число нищих в России увеличилось до 13,5% По предварительным данным число россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума или отсутствием какого-либо дохода увеличилось до 13,5% от общего числа населения. Это почти 20 млн человек, которые попадают в категорию нищих. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Согласно данным официальной статистики, это самый высокий показатель нищеты за последние десять лет. Самый низкий показатель бедности был зафиксирован в 2012-2013 гг, а с рокового 2014 года число бедняков в России начало увеличиваться. По предварительным данным официальной статистики, самое большое число нищих живет в Ростовской области – почти 12% населения региона. В Москве проживает порядка 5% бедняков. Для сравнения в Санкт-Петербурге это показатель почти втрое ниже – здесь живет менее 2% нищих. Отметим, что в третьем городе федерального значения – Севастополе – число человек, чьи доходы ниже прожиточного минимума или вообще отсутствуют, не превышает 0,3% от населения города. gosrf.ru . *** Сумма общих долгов субъектов Российской Федерации уверенно превысила 2 трлн рублей. И выбраться из этой ямы практически невозможно, что фактически признали даже в Кремле, предложив «расчистить региональные финансы». Ирония в том, что сам центр и довёл страну до нынешней кредитной катастрофы. В начале года Минфин отчитался о долговом бремени, отягощающем российские регионы. Сделал он это в свойственной властям манере – найдя в кромешной безнадёге лучик света. Согласно данным министерства, по итогам 2016-го суммарный объём долга отечественных территорий достиг 2,353 трлн рублей. Для сравнения: в 2011-м он был равен скромным 10 миллиардам. Радоваться же следовало динамике: в последнее время яма увеличивалась не столь быстрыми темпами, как раньше. Так, в прошлом году бремя возросло на 11%, не то что в 2013-м – почти на треть. Не прошло и семи месяцев, как высшее руководство страны выработало рецепт борьбы с бедствием. В начале октября Владимир Путин поручил правительству срочно подготовить «доклад по программе реструктуризации задолженности российских регионов перед федеральным бюджетом». Она, кстати, составляет менее половины из двух с лишним триллионов. Более того, прямо с первого дня нового года, по словам главы государства, в России будет запущена семилетняя «программа реструктуризации накопленных (субъектами Федерации) бюджетных кредитов». То есть начальство бдит и держит руку на пульсе. Вот только доживут ли сами регионы, равно как и их обитатели, до завершения программы? И поймут ли они, почему речь идёт о «реструктуризации», а не о «списании», как принято при общении с иностранными должниками? Нынешние попытки остановить стремительно нарастающий региональный долг можно сравнить с попытками противостоять цунами с помощью деревянного забора. Который к тому же ещё только предстоит сколотить. Ведь пока кабмин готовит доклад с программой, скорость распространения финансовой катастрофы растёт: за последнее десятилетие госдолг регионов страны увеличился в 5 раз. При этом некоторые края и области страны нарастили по-своему рекордные обязательства. Так, по состоянию на 1 января долг Краснодарского края достиг 150 млрд рублей, а это почти столько же, сколько все доходы региона за год. Долг Московской области превысил 98 млрд, или 29% общих поступлений в казну субъекта. Красноярский край залез в яму до уровня 96 млрд, или 59% доходов. Справедливости ради стоит добавить, что и об этом Кремль знает. «В 50 регионах долг превышает половину собственных доходов, а в восьми регионах он выше, чем собственные доходы», – констатируют в Кремле. К этим бедолагам относятся, к примеру, Мордовия, Хакасия, Костромская, Астраханская, Смоленская, Псковская области и так далее. Что касается остальных рекордсменов по объёму задолженности, то также не слишком весело дела обстоят в Татарстане, Нижегородской, Самарской, Кемеровской, Волгоградской областях. Как отмечают эксперты фонда «Новая Республика», «интересно то обстоятельство, что в числе самых крупных должников – регионы далеко не самые проблемные: и Краснодарский край, и Нижегородская область, и Татарстан далеки от экономической депрессии». «Пять регионов из представленных 10 – и вовсе регионы-доноры», – подчёркивают аналитики. Чем же грозит непосредственно гражданам непосильное долговое ярмо территорий, где они проживают? «Наша Версия» уже писала о проблемах, с которыми столкнулась столица одного из названных регионов – Нижний Новгород. Город накопил огромные долги, сумма которых составляет почти 8 млрд рублей, из-за чего может теперь лишиться троллейбусного сообщения. В целом же проблема безденежья и непомерных обязательств характерна практически для всей страны. Потому не следует удивляться тому, что Генпрокуратура в ходе недавней проверки установила: власти значительной части российских регионов, стараясь жить по средствам, в первом полугодии 2017-го довольно активно «снижали расходы на образование и здравоохранение, лишали бюджетников льгот по ЖКХ». О том же свидетельствуют и прочие ведомства: в частности, Счётная палата выявила недостаточность трат на социальную сферу в Республике Алтай и Камчатском крае. В данных регионах, к примеру, сокращаются расходы на медицинскую помощь и расселение аварийного жилья. Кое-где вопрос денег обострился именно сейчас, при запуске отопительного сезона. Уже успели помёрзнуть жители Вихоревки, что в Иркутской области, Копейска и Троицка, Миасса, Кургана, других городов. А ведь настоящие холода ещё даже не пришли. Следует отметить, что в происходящем вряд ли виноваты исключительно региональные власти. Центр должен взять на себя часть ответственности за происходящее. И вот почему. Существующая система распределения получаемых в стране доходов имеет явный антирегиональный характер. По итогам прошлого года, суммарно все области, края и республики страны перечислили в бюджеты всех уровней 12,77 трлн рублей. Обратно из сделанных федеральных сборов они получили, если смотреть в среднем, менее половины средств. Но это как раз в среднем – от региона к региону дела обстоят очень по-разному. К примеру, Чечня отдала государству 8,6 млрд, а получила ощутимо больше – 9,6 миллиарда. Для Магаданской области соотношение следующее – 16,8 млрд и 20 миллиардов. В то же время в нефтеносные провинции – Югру, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа – возвращается лишь 13–14% от отправленной в центр суммы. Судя по всему, процент отчислений в столицу будет только нарастать. В частности, от топливных акцизов регионы в этом году получают менее 62%, хотя раньше собирали все 88%. В 2018-м будет ещё жиже – 57,4%. Одновременно на территории навешиваются всё новые и новые обязательства. Чего стоят одни только «майские указы» пятилетней давности, отдававшие на откуп регионов такие внушительные статьи расходов, как повышение зарплат бюджетников. В 2014 году Минфин подсчитал, что реализация президентских распоряжений обойдётся в 2 трлн рублей. Однако в том же году федеральная казна поддержала их исполнение, направив всего лишь 120 млрд рублей. Мало того, сейчас властями вынашиваются планы отсечения регионов от федеральной подкормки. В 2019 году субъекты РФ потеряют возможность получать бюджетные кредиты, пусть даже и ведущие в кабалу. А оказавшись отрезанными от средств госказны, многие территории окажутся в банкротном состоянии. По прогнозу директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, «Мордовия выкрутится (из создавшегося положения) очень плохо, потому что у неё вечный дефицит и гигантская нагрузка прежде всего бюджетными, а потом уже коммерческими кредитами». «Плохо выкрутятся Костромская и Смоленская области, у которых и тех и других кредитов много. Северокавказские республики практически все, кроме Кабардино-Балкарии, нагружены именно бюджетными кредитами», – добавляет эксперт. Стоит ли говорить, что финансовое обескровливание регионов никак не приведёт к улучшению жизни их населения. Будет всё с точностью до наоборот. Понимают ли это в центре? ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Экономика России давно уже не входит в число крупнейших в мире. По данным Всемирного банка, она равняется 1,8% глобальной экономики, что сопоставимо с показателями Южной Кореи (1,86%), Австралии (1,81%) или двух Турций (0,97%). При этом РФ носит сомнительный титул самого щедрого кредитора на планете. По примерным подсчётам, Россия за последнюю четверть века простила другим государствам более 150 млрд долларов долгов. Особенно повезло Кубе, которой простили почти 32 млрд долларов, также грех жаловаться КНДР, Ираку, Афганистану, Сирии, Монголии, Вьетнаму – каждой из этих держав стало легче на сумму от 9 до 12 млрд долларов. Существенные долги были списаны Белоруссии, Киргизии, Ливии, Алжиру, Эфиопии, Никарагуа. В последнем припадке щедрости Кремль простил 20 млрд долларов целой охапке стран Африки. Между тем по своим счетам РФ платит весьма исправно, только за первое десятилетие этого века перечислив кредиторам около 130 млрд долларов. «На фоне этой патологической щедрости абсолютная беспощадность к россиянам, которым государство не прощает валютную ипотеку и обычные долги… выглядит мерзостью», – констатирует директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. В регионах РФ под этими словами наверняка охотно подпишутся. versia. *** Карелии не хватает денег на повышение зарплат бюджетникам в 2017 году по майским указам президента, следует из ответа Минфина республики на запрос РБК. Регион, где в этом году сменился губернатор, официально попросил помощи у премьер-министра Дмитрия Медведева и Минфина России. Для достижения целевых показателей оплаты труда врачей, учителей, соцработников и работников культуры «потребность средств бюджета Республики Карелия на 2017 год составляет 783 млн руб., из них на оплату труда медицинскому персоналу — 97,4 млн», сообщил карельский Минфин. Дефицит финансирования на повышение зарплат учителей составляет 215 млн руб., говорила в сентябре первый замминистра образования Карелии Татьяна Васильева. Карелия — единственный регион, у которого на 1 октября 2017 года обнаружилась нехватка собственных средств в размере 97,4 млн руб. на повышение зарплат медработникам по майским указам, следует из письма заместителя министра здравоохранения Натальи Хоровой на имя главы комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Согласно сентябрьскому поручению вице-премьера Ольги Голодец с 1 октября 2017 года зарплаты врачей по всей стране были повышены до 180% от среднего трудового дохода в соответствующих регионах, среднего медицинского персонала — до 90% и младшего — до 80%. РБК написал запросы в федеральный Минздрав и профильное министерство Карелии с вопросом о том, были ли повышены зарплаты медиков в республике 1 октября. «Проблемы несбалансированности бюджета Республики Карелия, связанные с выпадающими доходами по налогу на прибыль организаций, входящих в консолидированные группы налогоплательщиков, ограничения по государственному долгу, превышающему 100% собственных доходов, и бюджетному дефициту не позволяют без дополнительной помощи из федерального бюджета обеспечить в полном объеме расходы на реализацию указов президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы», — объясняет карельский Минфин. В Карелии один из самых высоких по стране уровней госдолга с точки зрения соотношения с собственными доходами: по данным АКРА, Карелия находится на пятом месте по закредитованности (за 2016 год). Согласно октябрьским поправкам в бюджет республики (.pdf), собственные доходы Карелии в 2017 году планируются в размере 22,4 млрд руб., а госдолг на 1 октября составляет 22,7 млрд руб. (соотношение 101,1%). При этом около половины долга Карелии — коммерческий, «поэтому у них наверняка приличные расходы на проценты» (в отличие от практически бесплатных бюджетных кредитов), говорит старший аналитик АКРА Александр Шураков. Дефицит бюджета Карелии в 2017 году оценивается в 8,6% собственных доходов. Треть доходной части республиканского бюджета (более 12 млрд руб.) приходится в 2017 году на трансферты из федерального бюджета. Помощи из ФОМС не будет Подписанные президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года указы стали одним из символов его третьего президентского срока. Менее чем через три месяца должны быть подведены итоги выполнения указов в части зарплат врачей, учителей, работников культуры, социальных работников: к 1 января 2018 года их средние зарплаты должны вырасти до 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних заработков в соответствующих регионах. В отношении зарплат медиков исполнение указов президента выполняется в пропорции «70% — Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), 30% — регион», сообщила РБК пресс-служба ФОМС. При этом ФОМС осуществляет трансферты в соответствующие территориальные фонды. По данным карельского Минфина, у ФОМС есть «недостаток средств» в объеме 97 млн руб. на повышение зарплат медработников республики. «В своей части Федеральный фонд ОМС обязательства выполняет — в перечисляемой фондом субвенции [территориальному фонду] полностью учтены объемы, необходимые для исполнения майских указов президента», — возражает представитель ФОМС. Повышение с 1 октября зарплат врачей, среднего и младшего медперсонала в регионах было обеспечено в том числе за счет субвенций территориальным фондам ОМС из федерального фонда, говорится в письме Минздрава в думский комитет по бюджету. В бюджете ФОМС предусмотрен так называемый нормированный страховой запас — на 2017 год, он составляет 77,7 млрд руб. Из него 1,5 млрд руб. были выделены в виде субвенций территориальным фондам ОМС и распределение дополнительных средств нормированного страхового запаса в 2017 году не планируется, следует из письма. Ведущий аналитик Moody’s по российским регионам (Карелию агентство не рейтингует) Владлен Кузнецов не исключает, что «в более финансово слабых регионах могут возникнуть трудности с обеспечением повышения заработных плат предусмотренным в майских указах категориям госслужащих». «Основное бремя по повышению зарплат в рамках указов для многих регионов придется на 2018 год, тогда, возможно, затруднения может почувствовать и ряд других регионов с невысокой базой налоговых доходов», — говорит Кузнецов. Правительство договорилось поддерживать целевые соотношения зарплат «майских» категорий вплоть до 2020 года, что на фоне общего роста зарплат в стране выльется в дополнительные расходы регионов. rbc.