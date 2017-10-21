Строительство дома на Ленинградском-26 идёт семимильными. Ша. «В МИРИ ЗКАСОК ТОЖИ ЛЮБИ БУЛОЧКЫ» (БАРАБАН БЫЛ ПЛОХ) Стремительным домкратом летит к блистательному концу заколючинская программа строительства социального жилья. Впервые мы на неё внимательно взглянули, если помните, в июне, когда субподрядчик, жалуясь на огромную — под двести миллионов — задолженность, увёл своих людей с площадки на Ленинградском, 26. Следующие три месяца муниципальную и краевую власть плющило и таращило совершенно не по-детски. Они регулярно врали дольщикам насчёт сроков возобновления строительства и тут же расширяли (до полной бесконечности и в финансовом, и в географическом смыслах) список потенциальных участников программы. Отвечать за её провал никому не хотелось. Ну и вот, собственно: В Железногорске могут досрочно прекратить прием документов по программе «Жилье для российской семьи» 19 октября генеральный директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства (застройщик дома на Ленинградском проспекте, 26 в г. Железногорске), Сергей Бердоусов посетил телестудию местного канала. В прямом эфире он рассказал о готовности объекта, а также об оставшихся в продаже квартирах и их стоимости в 2018 году. По его словам, в настоящее время строительство первого корпуса близится к завершению: «Фактически завершены *1 все внутренние работы, связанные с инженерными коммуникациями. До первого ноября мы собираемся подать тепло *2 на первое строение, после этого на объекте начнутся отделочные работы. На втором строении продолжаются монтажные работы в 2 смены. Что касается электрики, то она уже сделана, по воде и канализации работы также все завершены». Важно отметить, что программа «Жилье для российской семьи» действует до конца 2017 года, а значит у железногорцев, желающих приобрести жилье по цене 35000 рублей за «квадрат», остается чуть более 2 месяцев. «На сегодняшний день не проданными остались порядка 31% квартир *3 . С учетом разных муниципальных и краевых программ их будет еще меньше. Стоимость квадратного метра в строящемся доме составляет 35000 рублей, тогда как средняя цена на квартиры в Железногорске порядка 45000 рублей за квадрат», - поделился глава краевого Фонда. Как пояснил Сергей Бердоусов, после окончания срока действия программы квартиры в доме на Ленинградском, 26 станут доступны к продаже без ограничения по категориям. Однако цена квадратного метра на недвижимость составит более 39000 рублей. «Реестр по программе сформирован более чем на 70% . Возможно *4 списки на вступление в программу будут закрыты досрочно. В 2018 году цена за «квадрат» составит 39728 рублей. Эта цена установлена Минэкономразвития», - отметил он. При этом нельзя не обратить внимание на действующие в настоящий момент выгодные ипотечные ставки на приобретение жилья. В конце сентября Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию в очередной раз снизило ставки по ипотеке. «Ипотека в данный момент – ниже некуда – от 8,75%. Это, можно сказать, рекорд», - подчеркнул Сергей Бердоусов. Глава ККФЖС призвал поторопиться *5 участников программы «Жилье для российской семьи» с оформлением сделок по нынешним условиям. Их специалисты Фонда будут проводить до 22 декабря. zato26.org . . *1 Фактически — это значит, не совсем, но очень хочется, чтобы да. *2 «К концу сентября-началу октября дома будут подключены к центральному теплоснабжению. Сроки передачи жилья дольщикам до 1 марта 2018 года» (сентябрь с.г.). *3 «Квартиры приобрели чуть более 100 семей. Сдача дома планируется на четвёртый квартал 2017 года. «Есть поручение Губернатора о том, что к моменту окончания федеральной программы должна быть сформирована краевая программа, примерно на тех же условиях, - сообщил Сергей Козупица» (март с.г.). *4 А возможно и нет. Реклама — баба хитрая. *5 Не успеете, их всех поувольняют к чёртовой матери.