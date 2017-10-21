Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ОСЕНЬ БЕЗ ЦЫПЛЯТ Закрытые города ГК «Росатом» всё ждут манны небесной, но так и не дождутся, похоже. ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ. СРОЧНОЕ СЕНСАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ «ТОСЭР в Озерске может появиться уже в I квартале 2018 года, - взорвал давеча настоящую информационную бомбу портал dostup1.ru . - Закон о территориях опережающего социально-экономического развития вступил в силу 30 марта 2015 года, а с 1 января 2016 года право подавать заявки на включение в список территорий опережающего развития получили и ЗАТО. Однако с «запретками» возникла заминка, над устранением которой сейчас работают законодатели. Согласно уже существующим заявкам, в «атомных» моногородах, которые получат статус ТОР – а это Снежинск, Озерск, Трехгорный, Железногорск, Северный, Заречный, – может быть создано более 20 тыс. рабочих мест и привлечено около 115 млрд рублей инвестиций. В том числе, в южноуральском Озерске – 1,1 тыс. мест, 9,8 млрд рублей инвестиций. Прогнозируется уже и возможная выручка: 19 млрд рублей в год, налоги в бюджеты всех уровней – 3,3 млрд до 2025 года. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сказал: «Всего в качестве потенциальных резидентов ТОСЭР в ЗАТО Озерск и Снежинск подобрано 25 проектов с объемом инвестиций 9,4 млрд рублей, которые позволят создать дополнительно более 1 тыс. 800 рабочих мест. Инвестиционные проекты, планируемые к реализации в ЗАТО Челябинской области, являются высокотехнологичными, импортозамещающими, экспортоориентированными и предполагают формирование современных конкурентоспособных производств». Если вам вдруг захочется узнать, в каких конкретно объёмах обрушилось за минувшие полгода на ТОСЭР в бывшем Арзамасе-16, то я вам скажу, так и быть. Лишь в сентябре областные власти утвердили размер налоговых льгот, а что же касается пресловутых инвесторов-резидентов, то их пока даже не получается точно сосчитать. Известно лишь, что их «около двух десятков». *** Применительно к инновационному Железногорску очень обидный опус обнаружен на днях на сайте gazetazp.ru : « Норильск либо все делал сам, либо покупал профильные активы, занимающиеся коммутацией с материком, вплоть до постройки своего арктического флота. Но где же здесь роль краевых властей? Изредка Красноярск декларирует благие намерения и обозначает конкретные проекты: «Мы завалим севера сельхозпродукцией», «Железногорск создаст для северян уникальные машины»... Потом оказывается, что это «слишком накладно, не выгодно». Красноярской продукции на полках я не вижу, однако вижу продукцию из Хакасии и Новосибирска — удивительным образом им не накладно и выгодно!» Вот же гады какие. Мы к ним со всей душой, а они выполнения обещаний требуют. Ну не идиоты ли? СТРАНА ЧУДЕС ПО ИМЕНИ «ЖКХ» Существенно больше реализма представляет населению превентивная реформа городского хозяйства вкупе с модернизацией его же. Из Сарова доносят, например: «ФСНСП выступила за закрытие полигона ТБО в нашем городе. По словам специалистов, саровский полигон ТБО до сих пор не внесен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Кроме того, по бумагам он по-прежнему находится в границах населённого пункта. Напомним, территорию у колючей проволоки должны были отделить от ЗАТО еще в мае. Аппендикс предполагалось выделить лишь на бумаге, избежав строительства КПП для мусоровозов. Однако, по всей видимости, за прошедшие полгода чиновники не успели оформить нужные бумаги и подать заявку в ГРОРО. В октябре 2017 следствием неоконченного оформления свалки стало серьёзное обвинение в адрес ДЭП: по официальной формулировке, возбужденное органами дело проходит по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией» и влечет наложение штрафа или приостановление деятельности на 3 месяца. Проблему направили в Арбитражный суд Нижегородской области, уточнили контролирующие органы. Проблему ТБО пытаются решить более 2 лет, для чего в 2016 году привлекали и депутата Государственной думы. Муниципалитет Сарова ситуацию пока не комментирует» ( отсюда ). Оно и понятно. Люди кластерами заняты, промышленными парками и прочим волшебством. А тут помойка какая-то. Даже не ядерная. *** А вот из Лесного пишут: Неуклонное, пошаговое шагание на кладбище налицо. То ли дело в Нашгороде, не правда ли? И полигон ТБО с лицензией, и потенциальные инвесторы один другого завиднее... КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН Железные горцы наверняка в курсе уже, а гостям из-за виртуальной колючки мы должны несколько слов сказать о том, как депутат Кулеш едва не стал председателем ЗакСа. Точнее, как депутат Кулеш председателем не стал, ибо не имел ни малейшего шанса продолжить триумфальное карабкание по карьерной лестнией. «Парламентская фракция ЛДПР выдвинула кандидатуру вице-спикера Алексея Кулеша на пост председателя Законодательного собрания. «Мы живем в демократическом многопартийном государстве, и наша партия исходит из того, что руководящие органы края на всех уровнях должны формироваться на многопартийной основе. Оптимально, если губернатор является представителем одной партии, а председатель Законодательного собрания – другой. Это создаст здоровую конкуренцию на благо всем жителям края», – отметил руководитель фракции ЛДПР, второй по численности в ЗС, Александр Глисков. По его словам, кандидатура Алексея Кулеша удовлетворяет всем необходимым требованиям. «Алексей Викторович – опытный, компетентный человек, профессионал своего дела и вполне соответствует должности председателя краевого парламента», – заключил Глисков». Лично я Сашу Глискова знаю как большого мастера публичного глумления над самыми святыми для советского человека вещами. Но тут, каюсь, даже мне почудилось, будто он говорит всерьёз, хотя быть такого не могло ни при каких обстоятельствах. Просто потому что не могло. «В бюллетень было включено три кандидата – вице-спикеры Дмитрий Свиридов и Алексей Кулеш, а также депутат Иван Серебряков. В итоге тайного голосования 49 депутатов, присутствовавших на сессии, победил Свиридов: он получил 38 голосов. На втором месте кандидат ЛДПР Алексей Кулеш, 8 голосов. 2 голоса набрал Серебряков, а кто-то из депутатов проголосовал против всех». Циферки эти, дорогие мои, означают, во-первых, что «Единая Россия» единолично и без каких-либо проблем принимает в Заксобрании только те решения, что ей нравятся. Т.н. «оппозиция» чисто отбывает там номер и ни на что в крае повлиять реально не способна. А во-вторых, один скрытый жидобендеровец в региональном «парламенте» всё-таки имеется. Госбезопасность в неоплатном долгу перед народом. ТАМ ХОРОШО, ГДЕ НАС НЕТ СОВСЕМ Окончание административной карьеры в России может быть стремительным — как у губернатора Толоконского, например, а может тянуться годами, как у г-на Чебурашкина. По этому поводу сегодня имеются два анекдота. «В правительства Севастополя подведены итоги опроса общественного мнения, посвящённого оценке деятельности должностных лиц за III квартал. В нём фигурируют и зареченцы — заместители губернатора Юрий Кривов и Вячеслав Гладков. По данным опроса, работа Кривова удовлетворила около трети респондентов. В тоже время около четверти опрошенных остались недовольными результатами труда бывшего зампреда правительства Пензенской области. Примерно столько же жителей города-героя не вдохновила и работа бывшего Главы администрации Заречного Вячеслава Гладкова. Другая же четверть не понимает, чем, собственно, занимается бывший мэр закрытого города, занимая кресло вице-губернатора». *** Примерно такой же головокружительный скачок совершил в недавнем прошлом бывший глава закрытого Новоуральска. Землякам своим он по секрету поведал, что Большие Дядьки позвали его навести порядок в «правительстве» Калининградской волости. И вот: «молодой и энергичный» губер от варяга уже избавился. «Аллександра Ярошука никто не просил брать на работу в мэрию Владимира Машкова, такое решение он принял сам. Об этом глава Калининграда рассказал после заседания Горсовета. «Я давно, ещё во время совместного выезда в Балтрайон, обращался к Антону Алиханову с просьбой дать человека из правительства. Комитет городского хозяйства — стратегически важный. У нас много полномочий и без тесного контакта с правительством не обойтись, — пояснил Ярошук. Он также подчеркнул, что у Владимира Машкова большой опыт руководящей работы, который пригодится ему на посту главы комитета. «Будем на него смотреть. Если подойдёт — оставим. Будет работать и разгребать наши авгиевы конюшни», — улыбнулся Ярошук. В сентябре появилась информация, что Машков намерен участвовать в конкурсе на должность главы Калининграда. Однако Антон Алиханов посчитал такую возможность маловероятной. «Владимир Николаевич в последнее время стал очень публичным, для меня это вообще удивительно. Я не думаю, что он будет участвовать в этом конкурсе. Возможно, его слова не так интерпретировали или он как-то пошутил», — заявил глава региона. Мэр Калининграда Александр Ярошук также предположил, что Машков не пойдет на конкурс на пост сити-менеджера из-за своего возраста». А пойдёт он на пенсию через пару-тройку месяцев, как я понимаю. Сразу-то выгнать бездаря неудобно. ПЯТАЯ КОЛОННА ВО ГЛАВЕ «Рабочая поездка руководителей закрытых городов в Австрию и Венгрию состоялась на прошедшей неделе. Глава ЗАТО г. Трёхгорный Евгений Сычёв рассказал о знакомстве с тремя направлениями работы лаборатории в Австрии: развитии растениеводства, животноводства и разработке средств контроля за производством и распространением продуктов питания. Все они, безусловно, интересны и показательны для понимания важности передовых «атомных» технологий в современном мире». Насчёт животноводства потенциальный агент западных спецслужб прямо в точку угодил. В закрытом Заречном, что рядышком с Пензой, с начала года заразились геморрагической лихорадкой с почечным синдромом («мышиная лихорадка») уже десять человек, причём в прошлом году заболевания этого медики не выявляли вовсе. «Причиной обычно является нарушение правил личной гигиены, - поясняет 1pnz.ru . - Переносчики - рыжая полевка и серая крыса». Мдя. Это вам не клопы со вшами. Крысы — это в потенциале ещё и бубонная чума. Странно, что инновации и модернизации не помогают от них. А может, ничего удивительного тут и нету? Вдруг нам враги всю эту бодягу нарочно подсовывают, чтобы мы оторвались от скреп и погибли в разврате и бесчестии? «Вот уже в течение трех месяцев в мессенджере Telegram действует информационный канал первого заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» Сергея Черепанова. В режиме «здесь и сейчас» освещается деятельность городской администрации, актуальные вопросы жизнедеятельности Лесного. Сергей Черепанов считает важными в своей работе открытость и мобильное взаимодействие с жителями округа. Отличное подспорье в этом - современные технологии. Подключиться к каналу Сергея Черепанова может любой желающий. Для этого необходимо установить мессенджер Telegram на своём смартфоне или выйти на web-версию мессенджера Telegram в компьютере». Урал, конечно, место глухое, но я не думаю, чтобы там не слыхали о священной войне Роскомнадзора и ФСБ с Павлом Дуровым. Выходит, это демонстративная акция? Чистое глумление над святынями. Чего ж тогда мы от пролетариев можем требовать, спрашивается? «Мужчина своей странице в социальной сети разместил в открытом доступе материалы экстремистского характера, которые содержат публичное демонстрирование нацистской символики (свастики). А это запрещено Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Прокуратура Трёхгорного провела по этому факту проверку и возбудило дело об административном правонарушении. Мужчине присудили штраф в размере оной тысячи рублей». Пойду-ка я фоточку Штирлица запощу во «ВКонтактике», а то что-то скучно жить стало. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ Чтобы два раза не вставать, развиваем криминальную тематику. Благо, про инновационные технологии ещё одна заметка имеется сегодня для связи и плавного перехода: «24-летняя жительница закрытого города обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащаяся в публично демонстрирующемся произведении). 21 ноября 2016 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в профиле одной из ранее незнакомых ей девушек «Вконтакте» увидела фотографию своего мужа и из ревности решила отомстить. Обвиняемая зарегистрировалась в социальной сети, используя установочные данные той девушки, скопировала её фотографии и подписала их с заведомо ложными утверждениями о нарушении последней моральных принципов и норм поведения в обществе. Обвиняемая добавилась «в друзья» ко всем знакомым потерпевшей и разослала им аналогичные по содержанию сообщения от её имени. Личность обвиняемой была установлена в результате проведения комплекса оперативно − розыскных мероприятий. Свою вину она признала в полном объёме. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №1 Северского судебного района Томской области» ( отсюда ). *** Народ наш вообще находчив не там, где надо. В бывшем Томске-7 таланты эти расцветают как-то особенно бурно, кажется: « По данным областной прокуратуры, 31-летний житель закрытого города обвиняется в краже металлического гаража. По версии следствия, вечером 18 августа обвиняемый, решив похитить металлический гаражный бокс площадью более 15 квадратных метров, распилил его "болгаркой", погрузил на специальную технику и сдал в пункт приема металлолома за 10 тысяч рублей. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды. Нанесенный потерпевшему материальный ущерб составил 25 тысяч рублей». *** А это уже полный распад морали: « Сотрудники зареченской медсанчасти №59 дали показания в пензенском управлении Следственного комитета. Повод — неоказание медицинской помощи ребенку, который попал в дорожную аварию. «Все местные жители предлагают установить «лежачий полицейский» и камеру. Дорога была разбитая, машины ехали медленно. Как дорогу сделали, сразу возникла другая проблема. Согласно русской пословице, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Произошло происшествие с летальным исходом, сейчас общественность начала суетиться. Раньше всем этим надо было заниматься, раньше», — подчеркнул Александр Синицын. На кадрах, сделанных в день ДТП, видно, что погода была плохая, а серьезные повреждения на капоте внедорожника говорят о нешуточной скорости столкновения. Скорую очевидцы вызвали сразу. Вначале по одному телефону, а затем решили подстраховаться и вызвали еще одну машину — уже из закрытого города. Но получили отказ. «В данной ситуации это не наша зона обслуживания. Формально мы обслуживаем только город Заречный и поселок Леонидовку. Но по факту, если вызов поступил, диспетчер должен был его зафиксировать и передать в областную станцию. И в том случае, если там были какие-то проблемы, мы должны были бы выслать свою скорую помощь», — пояснил начальник ФГБУЗ МСЧ №59 ФМБА России Андрей Капустин. Но этого не произошло. И хотя пензенские медики на место происшествия приехали через 12 минут, мальчику уже ничем нельзя было помочь». ЗАТО Заречный, напомню, располагается прямо возле Пензы, практически вплотную. УКРАСТЬ ТАК МИЛЛИОН «По сообщению агентства «ФедералПресс» в закрытом городе атомщиков Новоуральске, назревает большой скандал. Эдуард Давлетов и его компания «Экомаш+Урал» с лицензией ФСБ на работу с гостайнами получала госконтракты на обработку шпангоутов для ракет и изготовление шкафов и пультов управления для ЗРК С-300 и С-400. Часть заказов компания передавала расположенному в соседнем ангаре Заводу точного машиностроения «Эдан», учредителями которого, по данным СПАРК, являются тот же Давлетов и его бывший партнёр Шалин. Всё было прекрасно, пока Шалин не заподозрил своего партнёра в обналичке средств, поступающих в рамках гособоронзаказа. Деньги Давлетов якобы вкладывал в недвижимость в Болгарии. Обвинения Шалина пока что не подтверждаются правоохранительными или надзорными органами, но признаки того, что «Экомаш+Урал» проводит сомнительные операции с деньгами, имеются: «В конце августа «Экомаш+ Урал» попыталось оспорить решение ИФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга о доначислении предприятию НДС в сумме 1,8 млн рублей и о наложении штрафа на 360 тыс. рублей. Оспаривали зря, вышло себе дороже. В ходе процесса налоговики доказали вывод оборотных средств предприятия в сомнительную фирму с номинальным директором». Шалин прекратил отношения с Давлетовым, а тот отказался платить за выполненные субподряды, скопив крупный долг. Конфликт между бывшими партнёрами обострился из-за общего ангара, в котором Шалин продолжил работать «на себя», и недавно сотрудники давлетовского «Экомаш+ Урал» вскрыли цех и вывезли из него производственное оборудование и другое имущество, оформленное, по словам Шалина, на завод точного машиностроения «Эдан». Полиция Давлетова покрывает, поскольку, якобы, он дружит с её руководством. Агентство приводит видеозапись, на которой некий близкий к Давлетову человек запечатлён вместе с женой начальника городской полиции Новоуральска Эльвирой Симбирятиной, как раз недалеко от «обчищенного» производственного ангара...» СОЦИАЛЬНО БЛИЗКИЕ В бывшем Свердловске-44 вообще жизнь кипит непрерывно, в том числе и политическая. «В сентябре в Новоуральскую Думу от партии «Единая Россия», скрыв свою судимость, прошёл «депутат-рецидивист» Тимофей Бархатов, в поддержку которого успели публично выступить и глава города, и гендиректор градообразующего предприятия, и с десяток почётных граждан и депутатов. В результате в Новоуральских элитах возникла весьма щепетильная ситуация: многие из подписавшихся за Бархатова лидеров общественного мнения теперь об этом очень жалеют, но, что написано пером, как известно, не вырубить топором. Скандал разгорается. В деле разбирается полиция и прокуратура, на 31 октября назначен суд об отмене результатов голосования, кипят страсти в новоуральских группах в социальных сетях. В распоряжении редакции имеется письмо кандидата в депутаты по 14 избирательному округу Вадима Аверьянова: «Бархатов Т.В. скрыл от городской избирательной комиссии и товарищей по партии «ЕР» факт своей первой судимости во время прохождения срочной службы в рядах Советской Армии. Располагаю сведениями о том, что в июне 1988 года Военный трибунал приговорил Бархатова Т.В. к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в дисциплинарном батальоне, где он и провёл с июня 1988 по декабрь 1989. Однако, во время своего выдвижения кандидат в депутаты Думы НГО Бархатов Т.В. в заявлении в Новоуральскую городскую избирательную комиссию, нарушив закон, скрыл сведения о своей первой судимости, указав только одну судимость (ч.1 ст 116 УК РФ «Побои», погашена 19.08.2011г), чем ввёл в заблуждение избирательную комиссию, избирателей, меня, как кандидата по тому же округу, а также уважаемых людей и почётных граждан Новоуральска, высказавшихся в поддержку Тимофея Бархатова. Сомневаюсь, что, зная о двух судимостях Бархатова Т.В., уважаемые в городе люди (глава НГО Баранов А.Б., генеральный директор АО УЭХК Белоусов А. А, председатель ПОНП УЭХК Кузнецова В.В., председатель Совета ветеранов Иванов А.Г., члены Общественной палаты НГО Зайцев А.И. и Кулешова Т.Б., почётные граждане НГО Винокуров Н.В. и Семёнов Г.Д., депутаты Думы НГО Сергеев М.Г. и Тюменцева С.С.) высказались бы в его поддержку на страницах его агитматериалов. Считаю также, что Новоуральская городская территориальная избирательная комиссия халатно отнеслась к своим обязанностям, вытекающим из пункта 6 статьи 33 и пункта 18 статьи 38 ФЗ № 67 "Об основных гарантиях избирательных прав…» по проверке достоверности сведений, предоставленных кандидатом...» Читать далее . OMNIA VANITAS Небольшой перекур объявляю. В ЗАТО Лесной намечается конкурс, на котором будут выбирать местного главу. Заявки подали четыре человека: два представителя градообразующего предприятия, директор коммерческой фирмы и замглавы администрации. Кто победит, понятно, но мне куда больше картиночка понравилась: *** «В городе Заречном, лоси в котором давно уже перестали быть диковинкой, Эдуард Миколаевский снял на видео сохатого, решившего полакомиться кустарником вблизи домов. Животное неспешно поедает листья, не стесняясь ни прохожих, ни камеры. А вот прохожие, попавшие в кадр, не рискнули продолжать путь и остановились чуть поодаль». *** «Член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Валерий Васильев принял участие в заседании Общественного совета при госкорпорации «Росатом». «Я предложил, в частности, в целях обеспечения открытости и доступности информации о текущей и планируемой деятельности, проводить мероприятия, в том числе по подготовке отчетов об экологической безопасности, с участием общественности. Сегодня эти отчеты готовятся только корпорацией и предоставляются общественности в законченном виде», — говорит Васильев. Валерий Васильев также указал на необходимость формирования экспертного сообщества в регионах присутствия корпорации, ведь зачастую подобные институты на местах уже фактически существуют. Как пример он привел взаимодействие Гражданской ассамблеи Красноярского края — региональной Общественной палаты — с Горно-химическим комбинатом в Железногорске: «На протяжении 10 лет мы сформировали группу экспертов из числа общественников, которые настроены достаточно критически по многим положениям и моментам в деятельности госкорпорации, но очень адекватно, понимая всю сложность проблем, которые решает корпорация». Хм-хм? *** «Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел») отлил памятник жертвам политических репрессий для закрытого города Новоуральска. Скульптура весит около тонны, а высота памятника вместе с постаментом 4,5 метра. Идея установки монумента, принадлежащая потомкам репрессированных, получила одобрение и поддержку городской администрации. Памятник установлен на месте массового захоронения строивших город политзаключенных – на улице Победы, рядом с мемориалом «Вечный огонь» ( отсюда ). Отстают всё-таки от жизни на Урале. Сильно отстают. Нынче расстрельным командам памятники нужно ставить. СТРАШНО, НО БЕЗОПАСНО Журнальчик the-village.ru решил просветить читателей насчёт жизни в закрытых городах, и вашему вниманию предлагается Свердловск-45 aka Лесной : «На его территории находится ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», где собирают и утилизируют ядерные боеприпасы, а также производят изотопы урана. Просто так в Лесной не попасть — город окружен стеной с колючей проволокой, а на въезде охрана с автоматами проверяет у въезжающих пропуска. Вход на территорию открыт только тем, кто здесь родился, их ближайшим родственникам и работникам предприятий Росатома. В городе живут 50 тысяч человек. НИЗКИЙ ДОХОД: 5–10 тысяч рублей. СРЕДНИЙ ДОХОД: 15–30 тысяч рублей. ВЫСОКИЙ ДОХОД: 50–150 тысяч рублей. Аренда однокомнатной квартиры обойдется в 10–13 тысяч рублей в зависимости от с остояния, плюс оплата коммунальных услуг. Стоимость двухкомнатной варьируется от 13 до 18 тысяч рублей. В съемных квартирах обычно живут молодые семьи и студенты, которые приезжают учиться в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Рынок недвижимости практически стоит. Однокомнатная квартира в разных районах города может стоить от полумиллиона до 1,5 миллиона рублей. Стоимость двухкомнатной — от миллиона до 2,5. В самых дорогих вариантах обычно сделан евроремонт, установлены стеклопакеты и обязательно джакузи. Те, кто приезжает в Лесной работать на секретных предприятиях, получают муниципальное жилье. Проезд в автобусе стоит 18 рублей. В городе работают три частных перевозчика, которые агрессивно конкурируют между собой. Они работают по разным маршрутам и пересекаются только на центральной городской улице, где часто случаются конфликты. Местные жители жалуются на их грубость. Многие горожане совмещают основную работу с подработкой в такси. Город небольшой (его можно обойти за 40 минут), и поездка имеет фиксированную стоимость — 80 рублей, плюс по 20 рублей за каждую новую остановку. Поездка на дальние маршруты — до прилегающих территорий или в соседний город, который находится за КПП, — обойдется в сумму от 100 до 200 рублей. Семья их двух человек в месяц тратит на еду около 5 тысяч рублей. Раньше в городе было много местных предпринимателей, которые держали продуктовые магазины, но с приходом сетевых магазинов они разорились. Продукты стоят как и в соседних открытых городах области. Чаще всего проценты «за доставку» начисляют при продаже одежды. В Лесном нет книжных магазинов — только два больших канцелярских, поэтому книги жители заказывают в интернете. Горожане ездят в соседний город Нижнюю Туру, чтобы попасть на ярмарки одежды, куда привозят свои товары китайцы. Отдыхают жители Лесного в клубах «ЧеГевара», «Паб», «Варадеро». Ресторанов в Лесном нет — только кафе. Есть один кинотеатр, где каждый четверг появляются новинки. Билет в кино будет стоить от 150 до 280 рублей в зависимости от дня недели. В Лесном три театра: детский, молодежный и взрослый. На гастроли приезжают и музыканты, и театральные труппы. Недавно в Лесном выступали Игорь Николаев, группа «Чайф», «Голубые береты», «Отпетые мошенники», Юрий Лоза, Ирина Дубцова. Спектакли дают московские и екатеринбургские театры, регулярно с гастролями приезжает Серовский театр драмы. Главный минус закрытого города — все друг друга знают и по городу ходят слухи, если что-то случилось: начались ли сезонные чихания или пожелтела трава - значит, был выброс на ЭПХ). Здесь практически нет иностранцев, а жизнь считают безопасной». Чем-то родным и безумным повеяло, не правда ли? ВРЁШЬ. НЕ УЙДЁШЬ Кода пополам с моралью сегодня у нас невыразимо прекрасна. Сбежать от атомного ренессанса можно, но для этого придётся пораскинуть мозгами и здорово постараться: «Житель Томской области напал на сотрудника полиции, стремясь попасть в места лишения свободы. Он старательно разбил лицо капитану, но все-таки остался на свободе. Прокуратура закрытого города уточняет, что речь идет о 26-летнем мужчине, не имеющем постоянного источника доходов. За решеткой он надеялся за казенный счет обзавестись крышей над головой и сбалансированным питанием. "С этой целью 27 июня в вечернее время он пришел в дежурную часть УМВД России по ЗАТО Северск и стал ожидать любого из сотрудников полиции. Когда навстречу ему вышел сотрудник полиции в форменном обмундировании, обвиняемый со словами "капитан, ничего личного" нанес ему два удара кулаком по лицу, после чего, забежав на несколько ступенек вверх по лестнице, спрыгнул вниз на полицейского. В результате у потерпевшего образовались рвано-ушибленные раны нижней губы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Подозреваемого задержали, но, когда он полностью признал свою вину, отпустили под подписку о невыезде. Прокуратура утвердила обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Наказание по этой статье может гарантировать обвиняемому горячее питание и постоянное место жительства в течение девяти лет».