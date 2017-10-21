Под лежачий камень мазут не течёт. Проверка продолжается.

ПОЕЗД ТРОНУЛСЯ. ЗАНИМАЙТЕ МЕСТА СОГЛАСНО КУПЛЕННЫМ БИЛЕТАМ

Миноритарного члена совета директоров АО «Красноярскнефтепродукт» Евгения Максименкова нашим постоянным читателям представлять нет нужды...

Именно он спровоцировал ту проверку, результатом которой стали сведения о наличии двух дутых посредников в схеме закупок мазута для МП «Гортеплоэнерго» в 2015-2016 годах. Пока заколючинские депутаты судорожно придумывают оправдания собственной трусости и лености, столичный юрист продолжает бомбить «КНП». Как выясняется, ещё летом он попытался задействовать местную полицию в своём джихаде, и история повторилась буквально в деталях.

Первый месяц изучения документов ничего милиполиции не дал. Правда, есть и отличия: заколючинские правоохранители стартовый отказняк свой сразу сопроводили просьбой к прокурору об его отмене и фактическом продлении срока проверки. Это вселяет определённые надежды.

Второй любопытный момент. Максименков в своём заявлении неожиданно ссылается не на собственные базы данных и не на материалы краевого ГУВД, а на заметку в «Сегодняшней газете». Объяснения данному феномену я пока придумать не могу. Возможно, он старается создать видимость огромного общественного интереса к мазутной теме. Возможно, потихонечку начинает дистанцироваться от неё. Время покажет.

И третье, самое важное на сегодня. Наличие полностью бесконтрольной - спасибо дорогому Вадиму Викторовичу! - структуры приобретения топлива начинает преподносить железным горцам реально феерические сюрпризы. В «Гортеплоэнерго» уверяют, что работа с тремя посредниками была для казны муниципального предприятия гораздо выгоднее работы с одним посредником. Причём для железных горцев, напомню, эта выгода вылилась той зимой в сорок дополнительных «лимонов».

Представляете, сколько мы доплачивали коммерсам (и доплачиваем сейчас?) по менее вкусным контрактам...

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Р.S. Из новостей:

«Красноярскнефтепродукт» привлечет в Сбербанке возобновляемую кредитную линию с лимитом 400 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. Процентная ставка по займу дифференцированная, но не более 12% годовых. Срок действия соглашения – до 27 сентября 2018 года. Заемные средства предоставляются отдельными траншами и предназначены для финансирования текущей деятельности компании. КНП подпишет соглашение с банком как с единственным поставщиком, без проведения конкурсных процедур.

В 2017 году «Красноярскнефтепродукт» подписал целый ряд соглашений со Сбербанком об открытии возобновляемых кредитных линий: в марте – два займа с общим лимитом 1 млрд рублей (срок возврата – до конца марта 2018 года), в апреле – еще два кредита суммарно на 700 млн рублей (не позднее 19 апреля 2018 года), в июле – 500 млн рублей (до 4 июля 2018 года), в начале августа – 300 млн рублей (не позднее 4 июля 2018 года), в начале сентября – 400 млн рублей (до 29 августа 2018 года). Заемные средства предназначены для финансирования текущей деятельности КНП.