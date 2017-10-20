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Извините, не сдержался Печатать E-mail
Friday, 20 October 2017
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История Железногорска
20.10.2004
башенные часы, расположенные на здании администрации Красноярска (изготовлены на НПО ПМ), стали победителем в международном ежегодном конкурсе «Часы года-2004» в номинации «Часы города»

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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