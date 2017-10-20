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Опозорила Печатать E-mail
Thursday, 19 October 2017

Настоящим железным горцем может называться не всякий.

Игра с арестом

Судебные приставы г. Железногорска Красноярского края взыскали 300 тысяч рублей с недобросовестного заемщика в пользу банка. Должница не захотела расставаться с имуществом.

Гражданка У. получила в финансово-кредитном учреждении 300 000 рублей на личные нужды, и решила не обременять себя вопросами возврата займа. Это не устроило сотрудников банка, и в конце концов последовало обращение в суд, а затем в городской отдел судебных приставов. И хотя гражданка была уведомлена надлежащим образом и ей был разъяснен порядок мер принудительного исполнения, в добровольный срок оплаты задолженности не последовало. Тогда судебные приставы совместно с представителями банка-взыскателя вновь навестили недобросовестную заемщицу. На сей раз настрой был серьезен — наложение ареста на имущество. И лишь тогда, когда судебный пристав начал заполнять акт описи и ареста, женщина наконец поняла, что так можно и «доиграться». После этого для оплаты задолженности и исполнительского сбора в полном объеме ей понадобилось всего несколько минут — на пересчет денежных средств. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

r24.fssprus.ru.

 
 
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в городской администрации появилась новая должность – заместитель главы администрации по общественной безопасности. На эту должность назначен Михаил Газымов

по материалам библиотеки им.Горького
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