Настоящим железным горцем может называться не всякий. Игра с арестом Судебные приставы г. Железногорска Красноярского края взыскали 300 тысяч рублей с недобросовестного заемщика в пользу банка. Должница не захотела расставаться с имуществом. Гражданка У. получила в финансово-кредитном учреждении 300 000 рублей на личные нужды, и решила не обременять себя вопросами возврата займа. Это не устроило сотрудников банка, и в конце концов последовало обращение в суд, а затем в городской отдел судебных приставов. И хотя гражданка была уведомлена надлежащим образом и ей был разъяснен порядок мер принудительного исполнения, в добровольный срок оплаты задолженности не последовало. Тогда судебные приставы совместно с представителями банка-взыскателя вновь навестили недобросовестную заемщицу. На сей раз настрой был серьезен — наложение ареста на имущество. И лишь тогда, когда судебный пристав начал заполнять акт описи и ареста, женщина наконец поняла, что так можно и «доиграться». После этого для оплаты задолженности и исполнительского сбора в полном объеме ей понадобилось всего несколько минут — на пересчет денежных средств. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. r24.fssprus.ru .