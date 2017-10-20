Зачем Путину понадобилось превратить выборы в цирк? Кремль отверг свою причастность к поддержке и выдвижению Собчак кандидатом в президенты Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Это не так». Вместе с тем Песков сказал, что избирательная кампания пока не началась. "Пока никаких зарегистрированных кандидатов нет. Пока вряд ли можно говорить о соперниках президента РФ Владимира Путина, потому что сам Путин еще не говорил о своем намерении баллотироваться и говорил, что до начала избирательной кампании еще есть время", - напомнил пресс-секретарь. Отвечая на вопрос, действительно ли во время недавней встречи Путина с Собчак президент остался не очень доволен ее планами выдвинуть свою кандидатуру на президентский пост, Песков сказал: "Я не присутствовал при этом разговоре", передает "Интерфакс". Ранее Песков, говоря о возможном участии Собчак в выборах, назвал ее "талантливым человеком" и заявил, что Ксения в качестве кандидата в президенты "полностью подходит под положение нашей конституции". "Если Ксюша в состоянии ответить на волеизлияние народа, у нее будут шансы в политике", - пояснил пресс-секретарь Путина. Накануне в СМИ уже появилась информация, что необходимые для участия в предвыборной гонке средства Собчак дадут близкие к Кремлю бизнесмены. Сама Собчак заявила, что она сможет "собрать деньги на свою кампанию - и это тоже очень важно, потому что у меня, вероятно, не будет времени собрать их по копейке с миллиона малообеспеченных людей, я надеюсь, что соберу их среди элиты", говорилось в письме Собчак, размещенном накануне на сайте газеты "Ведомости". А в эфире телеканала "Дождь" она сказала, что обзванивает знакомых бизнесменов с просьбой проспонсировать кампанию и уже есть люди, готовые "дать изначальное финансирование". Имена этих людей она назвать отказалась. По данным сайта The Bell, бюджет кампании Собчак может составить до 1 млрд рублей, а для регистрации ей будут нужно собрать 300 тыс. подписей как минимум в 40 регионах России. Поэтому без помощи Кремля ей все же не обойтись. Знакомые Собчак предположили, что она могла обратиться за помощью к Михаилу Прохорову и Михаилу Фридману, но источники в их окружении это категорически отрицают. Как пишет издание со ссылкой на одного из крупных бизнесменов, знакомых с Собчак, а также на источник, близкий к правительству, избирательные фонды кандидатов, которых поддерживает Кремль, формируются в основном за счет средств крупного бизнеса - этот ресурс задействует администрация президента. Эту же схему подтверждает и кремлевский политолог, участвовавший в подготовке избирательных кампаний. newsru.com . *** О победе в ЕСПЧ и допуске Навального на выборы На этой неделе Алексей и Олег Навальные выиграли в Европейском суде по «делу Ив Роше». Кира Ярмыш рассказывает, почему это по-настоящему важное событие, и отвечает на вопрос, как относиться ко всем заявлениям чиновников о том, что Навального «не допустят на выборы».