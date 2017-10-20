19.10.1957 сдачa в эксплуатацию на ГХК самого мощного в мире вентилятора производительностью более 1 млн. куб. в час

19.10.1970 по городскому радио прозвучал первый выпуск общественного радиожурнала «01»

19.10.2004 в городской администрации появилась новая должность – заместитель главы администрации по общественной безопасности. На эту должность назначен Михаил Газымов

по материалам библиотеки им.Горького