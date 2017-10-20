|Военная тайна - 2017
|Thursday, 19 October 2017
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Триллер от Людмилы Кротовой. В главной роли - депутат Разумник.
Р.S.
Вадим Медведев находится с рабочим визитом в Крыму
В эти дни в Севастополе по инициативе Госкорпорации «Росатом» проходит расширенный семинар-совещание с участием глав атомных городов России. На повестке дня – текущие результаты реализации проектов и грантовых программ 2017 года в сфере образования, культуры и медицины, вопросы благоустройства и поддержки общественных инициатив. Также обсуждаются и перспективные планы развития на предстоящий период.
admk26.ru.
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