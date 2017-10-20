 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Говорящие Головы arrow Военная тайна - 2017  
Friday, 20 October 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Военная тайна - 2017 Печатать E-mail
Thursday, 19 October 2017

Триллер от Людмилы Кротовой. В главной роли - депутат Разумник.

Р.S.

Вадим Медведев находится с рабочим визитом в Крыму

В эти дни в Севастополе по инициативе Госкорпорации «Росатом» проходит расширенный семинар-совещание с участием глав атомных городов России. На повестке дня – текущие результаты реализации проектов и грантовых программ 2017 года в сфере образования, культуры и медицины, вопросы благоустройства и поддержки общественных инициатив. Также обсуждаются и перспективные планы развития на предстоящий период.

admk26.ru.
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
19.10.1957
сдачa в эксплуатацию на ГХК самого мощного в мире вентилятора производительностью более 1 млн. куб. в час

19.10.1970
по городскому радио прозвучал первый выпуск общественного радиожурнала «01»

19.10.2004
в городской администрации появилась новая должность – заместитель главы администрации по общественной безопасности. На эту должность назначен Михаил Газымов

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить