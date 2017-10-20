Денег нет, вы держитесь там. То есть, тут. Там всё в порядке. Рецепт по осени читают Приказ Минздрава усложнил покупку лекарств онкобольным и пациентам с депрессией. Как отмечают эксперты, новый приказ Минздрава содержит расплывчатые формулировки. Документ был подписан еще в июле, но почти за три месяца до его вступления в силу ведомство не провело разъяснительной работы с врачами и фармацевтами. В результате каждая аптека растолковала новые правила в меру своего страха перед проверяющими. У родственников онкологических больных потребовали нотариально заверенные доверенности; пациенты, страдающие депрессией, испытали трудности с покупкой препаратов, а в некоторых аптеках всерьез засомневались — просить ли у покупателей рецепт на корвалол и пустырник? Паническая атака О новых правилах пациенты с депрессией узнали, придя в аптеку за очередной упаковкой таблеток. «Фармацевт сказала: продадим только по рецепту, иначе нас оштрафуют на 40 тысяч. Я покупала препарат в этой аптеке в течение полугода, меня в лицо уже знают, раньше ни о каком рецепте речи не было. Почему меня никто не предупредил об изменениях?» — спрашивает жительница Саратова Елена. Дома у нее оставались две таблетки ципралекса, в день нужно принимать по полторы, резко бросать препарат не рекомендуется. Елена позвонила в частную клинику, в которой наблюдается, ближайшая запись к психотерапевту — через четыре дня. В экстренном порядке искать другую клинику и специалиста девушка не решилась. «У меня началась паника. Я кинулась по всем аптекам города, дома облазила старые заначки. Давление подскочило до 180. Молилась всем святым, чтобы дотянуть до субботы и попасть к врачу». В клинике пациентке выписали рецепт, аптека забрала его при покупке препарата. «Теперь раз в два месяца мне придется ходить к врачу за новым рецептом и платить по 800 рублей за прием», — разводит руками Елена. У Юлии был рецепт на три препарата — антидепрессант, успокоительное и снотворное. Пытаясь купить их, девушка обошла несколько аптек и выяснила, что фармацевты понимают новые правила по-разному. «В первой аптеке мне сказали, что заберут рецепт в обмен на таблетки. Во второй собрали целое совещание, после долгих раздумий продали мне два препарата на два месяца и поставили на рецепте штампик «лекарство отпущено». В третьей аптеке продали еще один нужный мне препарат курсом только на один месяц и сделали на рецепте пометку от руки». По словам Юли, полтора года назад эти лекарства свободно продавались в любой аптеке. У каждого свой пунктик Приказ Минздрава № 403н, изменивший правила отпуска лекарственных средств, вступил в силу 22 сентября. Первыми о результатах действия документа рассказали журналистам службы паллиативной помощи: в аптеках Москвы, Самары, Кургана и других городов у родственников онкологических больных потребовали нотариально заверенные доверенности на право получать наркотические обезболивающие. Такое требование фармацевты прочитали в пункте 20 приказа № 403н: «Наркотические и психотропные лекарственные препараты списка II отпускаются при предъявлении документа, удостоверяющего личность, лицу, указанному в рецепте, его законному представителю или лицу, имеющему оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность на право получения таких наркотических и психотропных лекарственных препаратов». Оформление нотариальной доверенности с выездом на дом к лежачему больному стоит в Саратове от 3,5 тысячи рублей и отнимает время. Спустя несколько дней после скандала в прессе Минздрав разъяснил, что новый приказ, наоборот, должен сделать обезболивание более доступным — теперь получить в аптеке препарат смогут не только близкие родственники пациента, но и, например, друзья или соседи, которым пациент выдаст доверенность (причем достаточно доверенности в простой письменной форме). Примечательно, что приказ был подписан 11 июля, опубликован 12 сентября, но до его вступления в силу никто не растолковал аптекам спорные формулировки. Фармацевты решили перестраховаться, опасаясь проверок, — особенно строгих в случае с наркотическими веществами. Сложности, с которыми столкнулись пациенты с депрессией, вызваны пунктом 14, касающимся продажи настоек и успокоительных средств. В документе сказано, что аптеки обязаны в течение трех месяцев хранить «рецепты на лекарственные препараты в жидкой лекарственной форме, содержащие более 15% этилового спирта от объема готовой продукции, иные лекарственные препараты, относящиеся по анатомо-терапевтическо-химической квалификации к антипсихотическим средствам (код N05A), анксиолитикам (код N05B), снотворным и седативным средствам (код N05C), антидепрессантам (код N06A) и не подлежащие предметно-количественному учету». — Почему бы не дать конкретный перечень лекарственных средств, попадающих под действие приказа? Зачем такой «сырой» документ? Или все сделано специально, чтобы можно было прищучить при проверке? — возмущаются фармацевты на тематических форумах. Аптекари предположили, что под новые правила подпадают даже корвалол, валокардин, настойки пустырника, валерианы, пиона и т.д., относящиеся к снотворным и седативным средствам (код N05C). Но как же требовать рецепт на пузырек с надписью «Отпускается без рецепта»? «В связи с поступающими обращениями» Минздрав разъяснил, что не покушается на любимые капли отечественных пенсионерок. Как напомнило ведомство, препараты относят к рецептурному или безрецептурному отпуску на этапе государственной регистрации, указывают это в инструкции по применению, и правила продажи в этом отношении ничего не меняют. Внезапный dura lex На упаковках большинства лекарств, применяющихся при депрессии, стоит штамп: «Отпускается по рецепту». Ни врачей, ни пациентов не предупредили, что это указание станет обязательным к исполнению именно с 22 сентября. Это стало неожиданностью даже для сотрудников государственных медучреждений. «Мои коллеги в шоке. Наши пациенты сломя голову бегают по городу, ищут, где достать препараты. Причем это самые невинные препараты, которые не вызывают привыкания, а, наоборот, лечат зависимость», — говорит один из медиков, попросивший не называть его имя. По словам врача, в некоторых поликлиниках просто нет рецептурных бланков 107-1/у, необходимых для выписки антидепрессантов, не входящих в списки психотропов с ограниченным оборотом. До сих пор при назначении таких «легких» препаратов врачи зачастую пользовались обычным листком бумаги из блокнота. Доктор опасается, что из-за дополнительных хлопот с рецептами и уменьшением спроса аптеки в глубинке перестанут закупать эти лекарственные средства. «Никаких разъяснительных писем от Минздрава или Росздравнадзора мы не получали. Пациенты стали звонить нам с жалобами на то, что не могут купить лекарства, мы попытались выяснять причину и нашли новые правила. Пациенты, да и врачи не были к этому готовы, — говорит руководитель саратовской клиники лечения головной боли Рузанна Парсамян. — Я за продажу препаратов по рецептам, чтобы не было самолечения. Но пациент не должен испытывать трудности с получением этого рецепта». — Неврологическим больным, как правило, необходим длительный прием препаратов. Сейчас к нам массово обращаются пациенты, которым я назначила препараты несколько месяцев назад. Чтобы выписать им свежие рецепты, я иногда задерживаюсь на работе до девяти вечера, — рассказывает невролог клиники «Авеста» Надежда Зыкова. С очевидным утверждением, что рецептурные препараты должны продаваться по рецепту, спорить трудно. Но насколько участковые поликлиники готовы к наплыву пациентов? По официальным сведениям за 2013 год, в государственных медучреждениях области насчитывалось 495 штатных должностей врачей-неврологов, в том числе в поликлиниках — 270. Были заняты 402,75 ставки, в том числе в поликлиниках штаты неврологов были укомплектованы на 80 процентов. Если считать не ставки, а живых специалистов, картина еще печальнее — в 2013-м в государственных медучреждениях работали 333 человека. Особых перемен к лучшему не наблюдается: по статистике за прошлый год, в государственных поликлиниках и стационарах региона с населением 2,4 миллиона человек работали 352 невролога, в частных центрах — 60. Обеспеченность неврологами составила 1,3 на 10 тысяч жителей. Как сообщает сайт городской поликлиники № 3, к которой я прикреплена по месту прописки, записаться на прием к врачу можно через электронную регистратуру. Для этого следует сначала зарегистрироваться на сайте госуслуг, затем с паспортом прийти в обычную регистратуру и активировать учетную запись. Пытаюсь записаться по телефону. Начинаю звонить в 9.40 — абонент занят. В 10.42, примерно на 97-м звонке, мне везет — трубку берет вежливая девушка. Объясняет, что прежде чем попасть на прием к узкому специалисту, нужно взять направление от терапевта. «А можно сразу к неврологу? Мне бы только рецепт оформить, без него аптека снотворное отказалась продавать», — упрашиваю я. «Да вы не одна такая, — вздыхает девушка. — Ближайшая запись к неврологу — через две недели, устроит?» На очереди — антибиотики Как полагают представители фармацевтической розницы, государство ужесточит контроль за отпуском не только препаратов, подпадающих под приказ № 403н, но и всех рецептурных лекарств. С начала года, согласно поправкам в КоАП, выросли штрафы за продажу рецептурных препаратов без рецепта: для фармацевта или провизора наказание теперь составляет 5—10 тысяч рублей (раньше 1,5—3 тысячи), для юридического лица — 100—150 тысяч рублей (раньше 20—30 тысяч) или приостановка деятельности сроком до 90 суток. По мнению экспертов, действия государства могут вызвать повышение цен на аптечный ассортимент, так как розница попытается компенсировать уменьшение дохода от продажи рецептурных лекарств. В конце сентября правительство РФ утвердило национальную стратегию борьбы с антибиотикорезистентностью, разработанную Министерством здравоохранения. Документ предусматривает ограничение использования антибиотиков. «Может ли человек покупать без рецепта антибиотики в аптеке? Не может, — полагает глава ведомства Вероника Скворцова. — Законодательно уже давно закреплена необходимость рецептурного отпуска, но контроль, который осуществляет Росздравнадзор, должен быть ужесточен многократно». novayagazeta . *** Путин хочет разделить с населением расходы на здоровье Нужно подумать, какая медицинская помощь должна оказываться бесплатно, а какая – с привлечением софинансирования, заявил президент Владимир Путин, человек должен понимать свою ответственность за собственное здоровье. Президент впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, замечает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. Опросы 2016 и 2017 гг. показали, что готовность населения доплачивать за получение бюджетных услуг более высокого качества за последние годы сильно возросла, говорит он, качественное образование и здравоохранение готовы софинансировать 41% россиян и готовность эта наблюдается почти во всех доходных группах. Но софинансирование угрожает сложившемуся хрупкому социальному равенству, продолжает Кузьминов, у малодоходных групп населения не будет возможности софинансировать высококачественные, а значит, дорогие социальные услуги. Вводить соплатежи нужно, но этот риск надо учитывать. Ввести софинансирование в медицине можно с меньшими социальными издержками, чем в образовании, указывает Кузьминов, доплачивать будут за конкретные медицинские услуги или за более высокое их качество. Для тех, кто платить не может, должны быть программы, дополнительно финансируемые государством. Если говорить об ответственности человека за собственное здоровье, то способов ее повысить пока немного, считает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров, к примеру, можно привязать взнос к диспансеризации – если человек ее не проходит, то платит, хотя это и потребует больших административных усилий. Если же речь о софинансировании более длинного перечня услуг, то здесь есть два препятствия, продолжает он, первое из которых – статья в Конституции. Другое препятствие – нет конкретных госгарантий, что бесплатно, и непонятно, что софинансировать. По Конституции каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, но в будущем самые востребованные населением виды медицинской помощи могут финансироваться с привлечением частного капитала – речь о дополнительных услугах, помимо тех, что гарантированы законодательством, говорит представитель Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Софинансирование обсуждается и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, и в администрации президента, и в Минэкономразвития, перечисляет Виталий Омельяновский из РАНХиГС, предполагается обязательный минимум бесплатных услуг, а остальные надо софинансировать. Можно и по-другому, продолжает он: доплачивать либо понемногу за все услуги, либо по достижении лимита. Какое-то количество посещений поликлиник – например, три – бесплатно, объясняет Омельяновский, дальше надо платить, но речь, конечно, не об инвалидах, детях или хронических больных. Или, замечает он, если человек не прошел диспансеризацию или вакцинацию, он несет большую ответственность за свое здоровье – государство делит ее с пациентом. Правительство обсуждает возможность обязать самозанятых граждан, не зарегистрированных официально как безработные и не платящих никаких взносов в систему ОМС, платить фиксированную сумму за медицинскую помощь, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ Сергей Шишкин. А попытки софинансирования уже были, напоминает он: Минздрав в нескольких регионах экспериментировал с системой ОМС+, когда за те виды услуг, которых нет в ОМС, предлагалось доплатить по более низкой цене, чем если бы услуги покупались, – эксперимент провалился. vedomosti . *** Часто ли вам случалось обращаться в платную клинику, потому что очередь к врачу в государственной больнице растянулась уже на несколько недель? Думается, что часто. По данным ВЦИОМ, в 2016–2017 годах 64% россиян обращались за помощью в государственные медицинские учреждения по полису ОМС, 42 % ходили в платные отделения государственных больниц, а 32% сразу обращались в частные клиники. При этом качеством платных медицинских услуг остались довольны более 80% опрошенных. – У меня сильно болела ступня. Пришла к хирургу. Он сказал: «Ну, попейте таблетки, без рентгена ничего не могу сказать». Рентген по записи, запись на месяц вперед. Причем хирург сразу сказал, что через два дома от поликлиники есть частная клиника с платным рентгеном и там все можно сделать сразу. Отдала 700 рублей, сделала снимок, вернулась к хирургу – назначил лечение, – рассказывает уфимка Кристина Рыжова. – Заболел желудок. Боли были чудовищные, таблетки обезболивающие горстями пила. Пришла в больницу. Запись к гастроэнтерологу через участкового, он в отпуске. К терапевту записаться не вышло – очередь на две недели расписана. Просто зайти к терапевту за направлением тоже не получилось: огромная живая очередь, люди с нескольких участков сразу сидят. Отправилась в платную клинику. Отдала 500 рублей за прием и полторы тысячи за УЗИ, но все обследование прошла за полдня. Если в поликлинике его проходить, месяц потратишь. Сначала надо к терапевту записаться, потом к специалисту, потом очередь отстоять, чтобы анализы сдать. В общем, чтобы пройти обследование в поликлинике, нужно быть очень здоровым человеком, – говорит наша читательница Наталья Андреева. Обе резюмируют: попасть на прием, особенно к узким специалистам, в поликлинике почти нереально, и лучше сразу идти в проверенную частную клинику. ВЦИОМ подсчитал, что 25% россиян готовы официально доплачивать, чтобы получить качественную помощь. Еще 40 % опрошенных завили, что, скорее, выберут частную клинику, если в ней можно будет получить помощь по ОМС. Залатать дыру в бюджете Экс-министр здравоохранения республики Фаниля Шамигулова считает, что идея софинасирования медицинских услуг – это попытка покрыть дефицит бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета ФОМС, доход фонда в следующем году составит 1,89 трлн рублей, а дефицит ожидается на уровне 106,2 млрд рублей. Напомним, что доходы ФОМС формируются за счет страховых взносов, которые платят работодатели. По действующему законодательству работодатель обязан отчислять в фонд по 5,1% собственных средств за каждого сотрудника. И было бы логично снизить этот процент, если расходы на обязательное страхование государство планирует делить с населением. Но вместо этого депутаты Госдумы летом предложили увеличить сумму взносов регионов РФ в ФОМС на 18%. В Думе подсчитали, что такая мера позволит дополнительно привлечь в бюджет фонда до 50 млрд рублей с каждого региона. – Эта идея не новая, подобные речи в Минздраве и правительстве ведутся уже давно. Если раньше это касалось только мигрантов и неработающих россиян, то сейчас есть вероятность, что новаторство затронет всех. Но давайте рассуждать логически: неработающие люди и мигранты, которые получают копейки (и чаще всего неофициально), не смогут платить, а люди, которые и так регулярно отчисляют часть своих денег во всевозможные фонды соцстраха, рискуют потерять на этих отчислениях еще больше денег, – говорит Фаниль Шамигулов. Отметим, в 2015 году Минздрав РФ тестировал в нескольких регионах программу ОМС+, по которой россияне могли к обязательной страховке купить дополнительный полис и по нему получить услуги, что не предусмотрены основным полисом – от консультации врача на дому до массажа. При этом в Минздраве заверяли, что количество бесплатных услуг урезаться не будет, зато стоимость дополнительного пакета предлагали устанавливать в зависимости от образа жизни человека: регулярно проходящие диспансеризацию россияне могли купить ОМС+ дешевле, чем те, кто посещение врачей игнорирует. Пилотный проект оказался не очень успешным, дополнительную страховку тогда покупали единицы, и программа потихоньку свернулась. Очень плохая идея Эксперты предполагают, что у новой инициативы как минимум два препятствия: прежде всего – Конституция, закрепляющая право на бесплатную медицину, а также социальное неравенство, при котором малообеспеченные граждане страны не смогут софинансировать часть медицинских услуг. – Конституция гарантирует право человека на бесплатную медицину и образование, – добавляет Шамигулов. – При этом в каждой поликлинике у нас множество платных услуг, а некоторые процедуры сегодня можно получить только за деньги. Не зря же эта шутка про платные бахилы в бесплатных поликлиниках бытует: прокуратура постоянно говорит, что это нарушение, их продавать нельзя, и что? Так и продают. Доступность медицины уже снижена значительно, да и качество уже не то. Человек, собираясь в больницу, никогда не уверен, что он не заплатит ни копейки. И это только официально – сколько людей несут деньги и подарки самим врачам. Это очень плохая идея. proufu.ru . Р.S. Министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко не стал помогать пассажиру самолета, направлявшегося из Москвы в Иркутск, сообщил один из пассажиров этого рейса. Инцидент произошел в четверг на рейсе № 1442 авиакомпании «Аэрофлот». «После того, как экипаж по громкой связи попросил подойти к пассажиру врачей, если таковые имеются на борту, министр не сдвинулся с места и, усевшись поудобнее, заснул», — рассказал очевидец. По его словам, рейсом летели два медика, которые откликнулись на просьбу бортпроводников и оказали помощь человеку. По прилету больного забрала машина скорой помощи. FlashSiberia пока не располагает комментариями Минздрава Иркутской области. Источник FlashSiberia в медицинских кругах подтвердил выезд кареты скорой медицинский помощи в аэропорт. flashsiberia.com . Р.Р. S. Российские инвестиции в ценные бумаги Соединенных Штатов Америки в августе выросли на 2,3 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом говорится в данных Минфина США. Таким образом, общий объем российских вложений в казначейские ценные бумаги США составил 105,4 млрд долларов. По сравнению с августом 2016 года он вырос на 17,9 млрд долларов. tvzvezda.