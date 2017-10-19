|Никто не забыт и ничто не забыто
|Wednesday, 18 October 2017
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Фонд борьбы с коррупцией представляет: встреча старых друзей.
Вечер встречи коррупционеров
Пока Алексей Навальный сидит в спецприемнике под незаконным административным арестом, наш отдел расследований решил рассказать, что мы не забываем про героев наших расследований и продолжаем регулярно следить за их судьбой. А она порой разворачивается совсем неожиданным (и смешным) образом.
У нас накопилось так много классных историй, что мы больше не смогли держать их в себе. Сегодня мы организовали для вас настоящий вечер встречи наших выпускников. Чтобы каждый из них похвастался своими успехами — ну и поведал о неудачах. Разве не интересно выслушать историю экс-министра, у которой отлично сложилась судьба, правда не в России, а во Франции? А самый главный патриот нам расскажет, как борется с Западом из Берлина. Поглядим арестованную квартиру дочери мэра Москвы и узнаем классную историю про фиктивный развод его зама. Послушаем истории московских чиновниц, которых мы оставили без супердорогих украшений. Зачитаем по бумажке привет от одного видного единоросса — сам он не может, сидит под домашнем арестом в своем дворце. И многое другое!
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами