Тихий октябрь 2007-го: рекордный кремний и убийство Насти Вафиной. ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПУСТЯК Новейшая история Красноярска-26. Тихая осень 2007-го. Горно-химический комбинат за пять лет уплатил в бюджет за ввоз ОЯТ более миллиарда рублей. В бюджет Красноярского края. Прекращено финансирование городского камерного оркестра. В Сером доме уверяют, что муниципалитет не имеет права тратить деньги по данной статье расходов. НПО ПМ приобрело на три года права на прокат фильм Юрия Кары «Королёв. Главный конструктор» и намеревается показать его всей стране. Красноярская телекомпания ТВК показала сюжет про арестованного за взятку железногорского следователя Артёма Суворова в рубрике «Обыкновенная коррупция». 111 детей-инвалидов проживают в ЗАТО. На площадях кондитерской фабрики торжественно запущено производство «Красноярского хлеба». Около 40 человек трудоустроены в местный филиал фирмы. Ильдар Габбасов завоевал титул чемпиона мира среди кикбоксеров в Белграде. Премьерой «Трёх пятачков» открыл 43 сезон «Золотой ключик». Учитель математики лицея №102 Вера Кожедубова и её коллега из школы №180 Валентина Нажалова удостоены звания «Заслуженный педагог Красноярского края». «В квартиру преступники не пошли. Быть может, их испугала жена пострадавшего», - рапортует железным горцам «Информ-Экспресс» посредством Михаила Симонова. С ГХК сообщают: в декабре у «Росбанка» кончается срок аренды, на освободившихся площадях будет создан корпоративный музей комбината. В воинской части 3377 одновременно в бегах находятся три бойца. В городе открыто пять дополнительных ясельных групп. Возможность посещать детские сады получили все ребятишки в возрасте от полутора до семи лет. Вакантными остаются 60 мест для детей от трех до семи и 12 - для детей ясельного возраста. С «Байконура» запущены три навигационных спутника «Глонасс-М» разработки и производства НПО ПМ. Депутат Госдумы Валерий Зубов: «Решение о назначении глав закрытых административно-территориальных образований противоречит впрямую закону о местном самоуправлении и противоречит конституции. Это неудачный закон, я за него не голосовал». По заверению «Канала 12», порядка двух миллионов рублей задолжала «Сибирская губерния» владельцу «СГ-26» Александру Непомнящему. 711 детей появилось на свет в ЗАТО за десять месяцев текущего года. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2006-го. Правда, «определённый прирост обеспечивают жительницы Сосновоборска». Прославившийся захватом Управления железнодорожного транспорта единоросс Игорь Исаков внесён в партийные списки на грядущие выборы в Госдуму РФ. 26,6 тысячи пенсионеров проживают в бывшем Соцгороде, более 36% из них продолжают работать. На краевом конкурсе «Предприниматель года» специальные награды получили железногорские компании «Сибирские электронные технологии» (в номинации «Стратегический менеджмент») и «Экспро» («Производство БАД из растительного сырья»). С начала года железные горцы вызывали «скорую» 31.590 раз. Объявлены конкурсы на строительство снежных городков и установку ёлок у Центра досуга, сцены «Ракушка», в микрорайоне Первомайский и пос. Подгорный. Городской бюджет раскошелился на 1,8 млн рублей, плюс ещё 940 тысяч уйдут на новогоднюю иллюминацию. Продолжается осенний призыв. В военкомат вызвали 158 призывников, прибыло 140, остальные разыскиваются. Елена Парфёнова («Новости. Железногорск») уверяет: «Первая пожарная команда появилась в Железногорске 60 лет назад». То есть, в 1947 году... В Музейно-выставочном центре открылась выставка «Мерная икона» из фондов Красноярской епархии. «На ГХК, где в крупных объемах проводятся профилактические прививки, заболеваемость гриппом и ОРВИ на 24-27% ниже, чем в среднем по городу». Благодарственным письмом администрации Введенского района Чечни награждена капитан Антонина Шаврина. Наталья Белозёрова, руководительница Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, обвинена в мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения. Пока ей вменяют ущерб городской казне в размере 4 млн рублей. 122 выпускника этого года встали на учет в Центре занятости. Из них 18 человек окончили школу, 48 – ВУЗы, 56 – техникумы и ПТУ. Замглавы администрации по социальным вопросам Людмила Орешкова: «Здесь собрались молодые люди, которые в будущем хотят иметь здоровую Россию!» Подал в отставку председатель железногорского городского суда. Исполнять его обязанности поставлена Людмила Величко. ' 17-летняя Настя Вафина убита ночью возле ресторана «Байкал». Бурление слухов в обществе начальник горУВД Александр Подъявилов купирует объявлением: «Никаких массовых трупов, маньяков и тому подобного не зарегистрировано!» 11.000 железных горцев в сумме задолжали МП «ГЖКУ» почти 150 млн рублей. В городе будет создан переселенческий фонд жилья, пугают в Сером доме. На ЗПК получен первый слиток монокремния из собственного сырья. Руководство ГХК уверяет: на мировом рынке продукт бьет рекорды по динамике роста цен. Персонал завода планируется с 304 человек довести до 900. «Передовым проектом» называет эту затею губернаторский полпред Вадим Медведев. Зато «СГ-26» провидчески комментирует: «Нашёлся бы только дурной и богатенький спонсор…» Почтовые отделения Красноярска-26 участвуют в федеральной Неделе качества. Цель – выявление узких мест и совершенствование работы. Съёмочная группа Первого канала работает в ЗАТО над документальным фильмом о Решетнёве. Премьера планируется в ноябре в цикле программ «Ударная сила». Местное специализированное управление пожарной охраны состоит из 600 человек и 60 единиц техники. Михаил Захаров, директор МП «ПАТП», жалуется: «Все бичи, которые на свалках сегодня, каждый год имеют великое желание с октября по май жить на автовокзале». 427 рублей в день должно якобы выделять ЦМСЧ-51 государство на содержание каждого брошенного ребёнка. Но… В течение года на ГХК дополнительно трудоустроено 500 человек. Дворец творчества, СЮН, СЮТ и ДЮСШ-1 получат краевые деньги за победу в конкурсе программы «Дети» на совершенствование материально-технической базы. Открытое партсобрание «Единой России» проводит в Нашгороде красноярский депутат Вера Оськина. «Новости. Железногорск» клянутся: «Ровно через год в город поступит тепло с Сосновоборской ТЭЦ». В Сером доме прошло совещание по нацпроекту «Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Чиновники уверяют, что в текущем году сдано в эксплуатацию около 11 тысяч кв.м. жилья и ожидается ещё 12 тысяч. За получение взятки задержан старший судебный пристав Желнаковский. Пётр Гаврилов: «Мы очень подробно обсуждали визит Сергея Владиленовича. Но программа поменялась с точностью на 180 процентов». На будущем ОАО «ИСС» поговаривают о том, что семь спутников «ГЛОНАСС» не функционируют в заданном режиме. 2 иностранных гражданина поставлены на миграционный учет в Железногорске. 32 человека в качестве иностранной рабочей силы трудятся на предприятиях города. Собственные бойлерные за 98.000 рублей смонтирует в детских садах №№17 и 30 фирма «Стройэлектромонтаж». На площади Решетнёва завершается монтаж «фоновой конструкции» к памятнику основателю «звёздной фирмы». Юрий Латушкин, замглавы ЗАТО: «Наша где не пропадала? Наша пропадала везде». 1.098 горожан получили статус безработного за 9 месяцев. Это меньше, чем в прошлом году (1.207). Трудоустроены 2.645 человек. Продолжение следует.