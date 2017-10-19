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На всю оставшуюся жизнь Печатать E-mail
Wednesday, 18 October 2017

Российские хосписы сегодня: мнение специалистов.

На всю оставшуюся жизнь

Благодаря фонду помощи хосписам «Вера» понятие «хоспис» перестало быть в России странным и страшным, а слово «паллиатив» начали понимать без перевода.

Общество повзрослело настолько, что перестало отворачиваться от смерти. Эту работу в России начинала горстка единомышленников из фонда помощи хосписам «Вера». Сейчас этих людей сотни. Накануне Всемирного дня паллиативной и хосписной помощи «первопроходцы» этого движения рассказали, почему здоровым людям так важно помнить о тех, кто угасает.

Учредитель фонда «Вера», директор Центра паллиативной помощи Нюта ФЕДЕРМЕССЕР:

Я очень хорошо помню,  как все начиналось. Как нас не приглашали на эфиры, а когда через какие-то знакомства нам удавалось пробраться к микрофонам, то перед началом выступления нам говорили: «Слово «хоспис» упоминать не надо, «смерть» не надо, «рак» не надо». У меня в архиве хранится давнее семистраничное письмо департамента Москвы, которое отвечало  за социальную рекламу, где написано, что   департамент отказывает в бесплатном размещении баннера хосписа, потому что это очень суровая тема, и она будет расстраивать москвичей.  Но потом в Москве везде появились плакаты «Если человека нельзя вылечить, это  не значит, что ему нельзя помочь». Постепенно что-то менялось. Плакатов становилось больше. Эта фраза стала привычной. Заработала.

Страшно звучат цифры: в России в паллиативной помощи нуждаются около 1,2 миллиона человек. Это те люди, которые длительно уходят из жизни. А получают эту паллиативную помощь менее 200 тысяч человек. Но мне кажется, важно говорить о  том, что качество паллиативной помощи не достигается цифрами. Только от того, что мы построим новые хосписы, заполним их нуждающимися, достойным конец жизни этих людей не станет. Что такого было и остается в крохотном хосписе Веры Миллионщиковой, что он остается эталоном? В чем  может  заключаться помощь, кроме коек и цифр для Минздрава? Мы хотим научить людей верить, что в хосписах есть жизнь такой концентрации, которая бывает только у тех, кто знает: времени осталось немного.

С законодательством тоже очень сложно, нет понятия медико-социальной помощи. Есть медицинская и есть социальная. Как соединить эти аспекты вокруг одного человека, чтобы получать финансирование по одному каналу? Деньги разные, медицинская помощь — за одни деньги, социальная — за другие. Мы хотим ввести понятие медико-социальной помощи. На днях Москва приняла регламент взаимодействия между Департаментом социальной защиты и Департаментом здравоохранения.

Стандартная медицина и паллиативная помощь работают совсем по-разному. Это видно уже по утренним планеркам, которые мы называем конференциями. В стандартной медицине — руководство, врачи, отчитались и все. В паллиативной помощи иначе. На конференциях присутствуют все: обязательно медсестры,  координаторы, волонтеры,  социальные работники, медицинский психолог. Потому что мы понимаем — мы не можем вылечить, но мы можем помочь. Но помочь мы можем только вместе. И только вместе с благотворителями.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава РФ Диана НЕВЗОРОВА:

В паллиативной помощи мы не говорим об излечении пациента, не говорим о продлении жизни, мы говорим о ее качестве. Понимание качества жизни у каждого свое. Но есть то среднее, что все мы вкладываем в понятие «хорошо» — это когда чисто, это когда не больно, это когда вместе. И всегда индивидуально. Не может быть стандартного паллиативного пациента. Сейчас в России 12 тысяч паллиативных коек, несколько лет назад было две. Но кто-нибудь учил наших специалистов паллиативной помощи? Нет. И навыкам коммуникации с больными тоже не учили. Поэтому нужно помочь и тем, кто помогает. Медицинским работникам в паллиативной помощи непросто. Им негде получить специальное образование, особенно в регионах. Знания медработников увеличиваются, появляется понимание, что обезболивать необходимо. Появляются новые неинвазивные формы обезболивающих препаратов. Но в регионах нет таких ресурсов, как у Москвы. Новых обезболивающих, которые были зарегистрированы в последнее время, в некоторых субъектах просто нет, потому что их не заказывают. И врачи там настоящие герои, потому что умудряются лечить тем, что есть.

Президент фонда «Вера» Юлия МАТВЕЕВА:

Фонд «Вера» запускает новую благотворительную акцию «ЖИЗНЬ на всю оставшуюся жизнь». Жизнь на всю оставшуюся жизнь это что-то, состоящее из мелочей, маленьких моментов: аромата свежего пирога, возможности выйти во двор, посидеть и посмотреть на закат или встретить рассвет, посетить концерт. Людям обычным это кажется такой мелочью. Хочу пойти на концерт — пойду, не хочу — не пойду. Но человек, который попадает в хоспис, ограничен в возможностях выбора, для него эти мелочи важны. Каждый участник акции «ЖИЗНЬ на всю оставшуюся жизнь» может выбрать или придумать удобный для него способ участия и продвижения. Это может быть процент от продаж в определенный период или специальный товар или услуга, которая будет продаваться в пользу фонда. Можно объявить сбор среди сотрудников на конкретную цель, предложить переводить в фонд штрафы за опоздание или настроить всем коллективом ежемесячные пожертвования. Еще один вариант помощи — специальные акции, например, книга или скидка в подарок за пожертвование в фонд «Вера». Помочь пациентам хосписов можно, организовав благотворительное мероприятие (аукцион, встречу с известным человеком, день рождения компании) или рассказав о фонде партнерам.

Справка «Новой»

В 1994 году открылся первый хоспис. По статистике Минздрава, в стране 400 хосписов и паллиативных отделений. В реальности, по данным фонда, работает 120.

5000 специалистов прошли обучение на мероприятиях фонда и Ассоциации хосписной помощи.

Аудитория  фонда «Вера» через СМИ и социальные сети составила 68,4 миллиона человек.

novayagazeta.

***

В России в обезболивании нуждаются 800 тыс. человек, а получают эту помощь менее 50 тыс., сообщила директор Центра паллиативной медицины Москвы Анна Федермессер на пресс-конференции в ТАСС. Ранее главный внештатный специалист Минздрава по паллиативной медицине Диана Невзорова сообщала ТАСС, что около 50 тыс. российских детей с неизлечимыми заболеваниями нуждаются в медицинской паллиативной помощи, позволяющей улучшить условия их жизни.

tass.

***

В преддверии Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи шеф-редактор SmolDaily.ru отправился в смоленский хоспис и встретил там медиков, которые не разучились чувствовать, и пациентов, которые по-прежнему верят в лучшее.

Как только переступаешь порог хосписа, понимаешь, насколько здесь тепло и душевно, а вокруг царит атмосфера заботы и любви к людям. Даже врачи говорят здесь не так, как в обычных больницах: голос медиков хосписа тих, уверен, но мягок. Учреждение принимает онкологических пациентов с распространёнными злокачественными новообразованиями — раком с метастазами. Хоспис поддерживает качество жизни людей, обречённых на гибель, а по возможности и продлевает её. Медики устраняют болевой синдром, оказывают сестринский уход, всю необходимую помощь и поддержку психолога.

Наша экскурсия начинается со знакомства с главным врачом хосписа Анной Анисимовой.

По диплому я педиатр, по сертификату — анестезиолог. Тогда врачей не учили поддерживать качество жизни. Целью было выздоровление пациента. Придя сюда после реанимации, я долго не могла психологически перестроиться на то, что здесь нужно именно поддерживать жизнь, а не полностью вылечить пациента. Первые годы работы было тяжело с этим смириться, — делится доктор. — Тяжелобольным людям, которые страдают тяжким недугом и прожили достойную жизнь, необходимо создать достойные условия ухода из этой жизни, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы им не было больно, чтобы убрать те патологические симптомы, которые возникают в следствие онкологического заболевания.

В самом хосписе располагается стационарное отделение на 30 коек. Также функционирует выездная служба, которая обслуживает на дому тяжёлых нетранспортабельных больных в пределах Смоленска. В стационаре хосписа лежат тяжёлые пациенты, которым невозможно оказать помощь на дому. Здесь стабилизируют их состояние и затем выписывают домой.

Анна Геннадьевна, влияет ли психологический настрой на продолжительность жизни?

Да, влияет. Пессимисты уходят из жизни гораздо быстрее и тяжелее, чем жизнерадостные люди, которые настроены более оптимистично. Уход последних происходит намного легче.

Зачастую сильные духом люди начинают бороться с раком не всегда медицинскими способами, принимая мухоморы, чагу, гомеопатические средства. Некоторые обращаются за помощью к йоге. Доктор говорит о своём отношении к альтернативной медицине:

К народным методам я отношусь крайне отрицательно. Что касается йоги, то она нормализует жизненно важные функции, тем самым стимулирует иммунитет и в некотором роде влияет на продолжительность жизни.

Доктора хосписа оказывают помощь не только пациентам, но работают и с родственниками больных. Анна Геннадьевна рекомендует близким вести себя со своим родным, как со здоровым человеком: они тяжело переживают собственную беспомощность. Также врачи обучают родственников уходу за больными. Ведь даже кормление становится огромной проблемой, так как пациенты практически не хотят кушать. Говорят близким о препаратах и их дозировке, облегчающих жизнь онкобольного.

Если пациент не знает своего диагноза и родственники не хотят его открывать, врачи подскажут, что говорить. Вообще онкобольного необходимо окружить заботой и теплом, приносить ему положительные эмоции. Медики отмечают: нельзя плакать, даже если родственник находится без сознания — он чувствует своих близких даже на психологическом уровне.

Вы часто встречаете смерть в лицо. Существуют ли приметы её приближения? Может быть, что-то пациенты видят во сне, разговаривают с умершими родственниками или их посещают какие-то особые галлюцинации?

Насчёт того, что видят ушедших родственников — это не медицинские параметры, но да, они существует. Причём на каком-то психологическом уровне, который я не могу объяснить с медицинской точки зрения. Иногда бывает, что родственники говорят умирающему пациенту без сознания: «Миша, послушай, вот сын Петя едет с Владивостока. Ему осталось до приезда сутки-двое и он будет у тебя, подожди его, пожалуйста». И Миша ждёт. Петя приезжает, говорит «Здравствуй, папа», и у него на руках человек умирает. Иногда бывает, что пациенты не хотят уходить на глазах своих близких. И это тоже необъяснимо с медицинской точки зрения. Родственники сидят неотступно, ухаживают. А он просит принести водички, и пока близкий отошёл, умирает.

От чего испытываете удовлетворение на работе?

Когда… пусть на какой-то очень короткий период времени, я вижу, что мои действия помогают людям. В начале моей работы был молодой пациент с онкологическим заболеванием костей. Его мучили сильные боли. При поступлении ему была проведена манипуляция по постановке в спину катетера для обезболивания. За выходные катетер сломался. Когда я пришла в понедельник, то помочь поставить катетер в спину мне было некому. Но его глаза я его никогда не забуду. Это были глаза, полные боли, страдания, они просили помощи. Когда я поставила катетер, а я сделала это одна и максимально быстро, то увидела другие счастливые глаза, без боли. Когда видишь человека, который задыхается от жидкости в лёгких, а к моменту окончания процедуры по удалению этой воды, пациент начинает дышать… Вот эти моменты, эти счастливые глаза людей, которым ты помог, и составляют радость от работы, — на этих словах из глаз строгой Анны Геннадьевны катились огромные слёзы.- Ещё горжусь теми людьми, которые здесь работают. Они все добрые, самоотверженные и чуткие. За столько лет работы они не зачерствели и принимают чужую боль, как свою.

Заходить в палаты страшно: до конца не понимаешь, что можно спрашивать у пациентов и как смотреть в глаза умирающим. Беспокойные размышления прерывает звонкий женский смех, и я захожу.

Палаты походят на больничные только кроватями с капельницами. В остальном же они близки к обычным комнатам в квартирах — на тумбочке стоит телевизор, у стены письменный стол с журналами, на полочках иконы, холодильник с продуктами из дома, а на стенах красуются жизнерадостные рисунки детей. Женщины с интересом рассматривают меня. Доктор строго предупредила: больных не фотографировать. Одна из женщин, узнав об этом, весело парирует: «Отчего же? Пусть фотографирует нас красивых». Но по этическим соображениям от съёмки всё-таки отказываемся.

62-летняя Тамара борется с раком кожи уже 7 лет. Женщина сожалеет, что не сразу обратила внимание на родинку, которая стала постепенно расти.

Я не думала, что будет всё так серьёзно,- вспоминает женщина. — А потом уже прошла операция, рак пошёл в лимфоузлы, стала гнить нога. Сейчас отнялись обе ноги. Я уже много раз проходила химию и лечение. И сейчас подлечусь и поеду домой. Что смогу сделать, то и смогу, — с улыбкой говорит Тамара, вздыхая, что подержать внука на руках ей будет уже не по силам.

59-летний Михаил раньше работал в охране казначейства. Узнал о заболевании поздно. Год назад мужчина  стал часто кашлять, но, как водится, лечился сам. Только вот кашель не проходил, а когда обратился к врачам, выяснилось, что за бронхитом скрывался рак лёгких.

Ничего, прорвёмся, — смеётся Михаил. — Без этого жизнь не бывает. У меня боевой настрой, и я не падаю духом. Сестрички тут — ангелы, помогают нам! Надеемся на наших золотых человечков-врачей, они спасают. Жизнь прожить — не поле перейти. Я вырастил 4 детишек, внуков повидал и скоро правнук появится. У меня всё в жизни здорово и обижаться не на что. Прорвёмся.

smoldaily.ru.

***

Крупный пожар произошёл сегодня около пяти часов утра на улице Курортной в Иркутске. Из частного жилого дома звенья газодымозащитной службы эвакуировали 16 человек, 13 из них были переданы бригадам скорой помощи. Пятерым потребовалась госпитализация, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

- Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия «скорой» проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения Иркутска Павел Белкин.

Сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройдённая огнем, составила 10 квадратных метров.

- По предварительным данным, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значится в Реестре поставщиков социальных услуг на основе федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». По данному факту будет проведена проверка, - уточнил , заместитель начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктор Пашков.

Как выяснил «Байкал-Daily», данная организация занимается паллиативной помощью.

baikal-daily.ru.

 
 
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