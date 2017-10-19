Федерация автоспорта хочет переспорить баюна Свиридова.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. УБЕДИТЬ СВИРИДОВА

Наскоками проблем не решить, конечно, но с чего-то же надо начинать, полагают общественники.

Постоянным пользователям социальных сетей нет нужды специально представлять железногорскую федерацию автоспорта. Недавно на их страничке во «ВКонтактике» проскочила интересная инициатива. Мой грех, я хотел рассказать про неё раньше, но просто забыл.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕМОНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

Объявляем сбор фотоматериалов по недостаткам дорожного ремонта на Ленина.

На последнем заседании комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Руководитель МКУ «УКС» Свиридов С.В. поведал собравшимся "секрет полишинеля" на предмет ремонта дороги: «как заказали специалисты УКСа ремонт, так и подрядчик его сделал!». Составили дефектную ведомость, задание, подрядчик задание выполнил, работу примут в течении ближайшего времени.

Согласен что, «специалисты знают, как нужно делать», однако получается результат как на фотографии. На вопросы почему бордюры так заменили, как колодцы делали, почему вода на пешеходных переходах и остановках, и многие другие ОТВЕТ не получен. Мы принимаем предложение руководителя МКУ «УКС», провести совместный осмотр ул. Ленина, после принятия ремонта. Это случится примерно через две недели.