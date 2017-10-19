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  • В огороде buziness
    Яна Горбунова - ярая адептка местного общества Сознания Кришны. Думает не виден ее кришнаитский хвост. >>>

  • Нах** с пляжа, пожалуйста
    В Москву собрался, либо на пост губернатора метит, или в заксобрание на место Усса. По верхушкам сложно судить, отсутств... >>>

  • Нах** с пляжа, пожалуйста
    "без своей команды губернатор не сможет успешно работать."- Так же как и предшествующие губернаторы.Без своей команды. Н... >>>

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    Новый губернатор набирает свою команду. Это может показаться не всегда справедливо, но это правильно, без своей команды ... >>>

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Миссия невыполнима? Печатать E-mail
Wednesday, 18 October 2017

Федерация автоспорта хочет переспорить баюна Свиридова.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. УБЕДИТЬ СВИРИДОВА

Наскоками проблем не решить, конечно, но с чего-то же надо начинать, полагают общественники.

Постоянным пользователям социальных сетей нет нужды специально представлять железногорскую федерацию автоспорта. Недавно на их страничке во «ВКонтактике» проскочила интересная инициатива. Мой грех, я хотел рассказать про неё раньше, но просто забыл.

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕМОНТА ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

Объявляем сбор фотоматериалов по недостаткам дорожного ремонта на Ленина.

На последнем заседании комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Руководитель МКУ «УКС» Свиридов С.В. поведал собравшимся "секрет полишинеля" на предмет ремонта дороги: «как заказали специалисты УКСа ремонт, так и подрядчик его сделал!». Составили дефектную ведомость, задание, подрядчик задание выполнил, работу примут в течении ближайшего времени.

Image

Согласен что, «специалисты знают, как нужно делать», однако получается результат как на фотографии. На вопросы почему бордюры так заменили, как колодцы делали, почему вода на пешеходных переходах и остановках, и многие другие ОТВЕТ не получен. Мы принимаем предложение руководителя МКУ «УКС», провести совместный осмотр ул. Ленина, после принятия ремонта. Это случится примерно через две недели.

vk.com.

 
 
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