"Не стой на пути у высоких чувств. А если встал - отойди" (с). СВЕТЛАЯ АРМИЯ ХРИСТОВА Каких только пресс-релизов ни публикует Законодательное Собрание Красноярского края! Под строгим заголовком «Высокая оценка общей работы» сегодня на официальном портале sobranie.info появился небольшой текст следующего содержания: «Депутат Законодательного Собрания Петр Гаврилов помог организовать службу митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона в сельской церкви. Божественная литургия в честь Покрова Пресвятой Богородицы проходила в Покровской церкви села Большой Балчуг. Этот населенный пункт расположен на берегу Енисея, но проезд к нему проходит через территорию горно-химического комбината, поэтому без помощи депутата, директора ГХК Петра Гаврилова было не обойтись. Парламентарий помог с транспортом и организацией мероприятия, что позволило принять участие в празднике около 150 местных жителей и нескольким десяткам гостей из Красноярска, Железногорска и Сухобузимского района. Гости Большого Балчуга в этот праздничный день не только стали участниками Божественной литургии, исповедовались, причастились и приняли участие в крестном ходе, но и посетили импровизированную ярмарку, организованную сельчанами. Владыка Пантелеимон после службы обратился с проповедью и благословил собравшихся. Важность события особо отметил Петр Гаврилов: «Пять лет назад мы восстановили эту церковь всем миром. И сегодня наша общая работа получила очень высокую оценку — впервые более чем в столетней истории этого храма Божественную литургию в нем провел митрополит Красноярской епархии». *** Чуть позже подтянулся телеканал ТВК-6 со своим репортажем, объяснившим, в частности, откуда в Балчуге столько народу собралось: «Для жителей это большое событие, всего в селе проживают около 160 человек, теперь сюда приезжают посмотреть на храм гости из Красноярска и Железногорска. По традиции, чтобы год был ярким и насыщенным, закончить день Покрова Божьей Матери надо весело и с размахом. Все как полагается в деревнях – танцы , песни, народные гуляния и вкусные угощения» ( отсюда ). *** «Уран-Батор» не был бы «Уран-Батором», если б не заглянул на страничку Петра Гаврилова в буржуинской мордокниге. Она хоть и брошена владельцем по морально-эстетическим причинам, но продолжает жить своею жизнью. В частности, оттуда мы и узнали, что пресс-служба ГХК обожает проводить выходные на выезде, в церквах, подле патрона, и очень не любит, когда на их деляну забредает чужой скот. В юмористическом смысле слова, сами понимаете. Поэтому столь ненавидимый гендиректором ГХК срач стартовал в Покров незамедлительно. Система вычислила чужака и подвергла его доброй христианской критике. За что, собственно, все мы и обожаем православных активистов: Р. S . Обе суперагрессивные дамочки, кстати, - выходцы с НПО ПМ. Симптоматично, на мой взгляд. Илья Банников — депутат железногорского Совдепа от ЛДПР. Ну, а Коленька Панченко держит пароли от социальных сетей Гаврилова в УСО ГХК . Сиречь, обычных сетевых бездельников тут нет. Все исключительно занятые и уважаемые люди. На страже скреп, так сказать. Оберегаем будущее.