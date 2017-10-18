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Tuesday, 17 October 2017

"Не стой на пути у высоких чувств. А если встал - отойди" (с).

СВЕТЛАЯ АРМИЯ ХРИСТОВА

Каких только пресс-релизов ни публикует Законодательное Собрание Красноярского края!

Под строгим заголовком «Высокая оценка общей работы» сегодня на официальном портале sobranie.info появился небольшой текст следующего содержания:

«Депутат Законодательного Собрания Петр Гаврилов помог организовать службу митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона в сельской церкви. Божественная литургия в честь Покрова Пресвятой Богородицы проходила в Покровской церкви села Большой Балчуг. Этот населенный пункт расположен на берегу Енисея, но проезд к нему проходит через территорию горно-химического комбината, поэтому без помощи депутата, директора ГХК Петра Гаврилова было не обойтись. Парламентарий помог с транспортом и организацией мероприятия, что позволило принять участие в празднике около 150 местных жителей и нескольким десяткам гостей из Красноярска, Железногорска и Сухобузимского района.

Гости Большого Балчуга в этот праздничный день не только стали участниками Божественной литургии, исповедовались, причастились и приняли участие в крестном ходе, но и посетили импровизированную ярмарку, организованную сельчанами. Владыка Пантелеимон после службы обратился с проповедью и благословил собравшихся. Важность события особо отметил Петр Гаврилов: «Пять лет назад мы восстановили эту церковь всем миром. И сегодня наша общая работа получила очень высокую оценку — впервые более чем в столетней истории этого храма Божественную литургию в нем провел митрополит Красноярской епархии».

***

Чуть позже подтянулся телеканал ТВК-6 со своим репортажем, объяснившим, в частности, откуда в Балчуге столько народу собралось:

«Для жителей это большое событие, всего в селе проживают около 160 человек, теперь сюда приезжают посмотреть на храм гости из Красноярска и Железногорска. По традиции, чтобы год был ярким и насыщенным, закончить день Покрова Божьей Матери надо весело и с размахом. Все как полагается в деревнях – танцы , песни, народные гуляния и вкусные угощения» (отсюда).

***

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«Уран-Батор» не был бы «Уран-Батором», если б не заглянул на страничку Петра Гаврилова в буржуинской мордокниге. Она хоть и брошена владельцем по морально-эстетическим причинам, но продолжает жить своею жизнью. В частности, оттуда мы и узнали, что пресс-служба ГХК обожает проводить выходные на выезде, в церквах, подле патрона, и очень не любит, когда на их деляну забредает чужой скот. В юмористическом смысле слова, сами понимаете.

Поэтому столь ненавидимый гендиректором ГХК срач стартовал в Покров незамедлительно. Система вычислила чужака и подвергла его доброй христианской критике. За что, собственно, все мы и обожаем православных активистов:

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Р.S. Обе суперагрессивные дамочки, кстати, - выходцы с НПО ПМ. Симптоматично, на мой взгляд. Илья Банников — депутат железногорского Совдепа от ЛДПР. Ну, а Коленька Панченко держит пароли от социальных сетей Гаврилова в УСО ГХК. Сиречь, обычных сетевых бездельников тут нет. Все исключительно занятые и уважаемые люди. На страже скреп, так сказать. Оберегаем будущее.

 
 
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История Железногорска
17.10.2003
пропал без вести заместитель начальника Центральной заводской лаборатории ГХК Сергей Подойницын

17.10.2007
на ГХК впервые получен слиток монокристаллического кремния солнечного качества, выращенный из поликремния собственного производства. Вес слитка - 42 килограмма, диаметр 150 миллиметров, длина - 580 миллиметров

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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