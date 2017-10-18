Что объединяет солнечный кремний и "Добрый Железногорск"? ЗАПИСКИ ПАТРИОТА. В ОГОРОДЕ BUZINESS Деревянные очки хотите? А варенье из сосновых шишек? Зря. Отстаёте от жизни. В набат ударил в понедельник портал ngs24.ru : «Пять местных бизнес-проектов вышли в финал конкурса от Google». Настоящий патриот в тревожные дни войны, конечно, будет держаться как можно дальше от ЦРУ-шного интернета, однако голод не тётка и грантоедские привычки побеждают пока естественную брезгливость. Тем более, что хитрые пиндосы замаскировали, как могли, торчащие уши кровавого Госдепа: «В звездное жюри конкурса вошли музыкант Илья Лагутенко, режиссёр и продюсер Егор Кончаловский, техноблогер Валентин Петухов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, руководитель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников, ведущий программы «Центральное телевидение» на НТВ Вадим Такменев. Напомним, Google объявил общероссийский конкурс «Вдали от столиц». На конкурс принимались стартапы в категориях: российский туризм, производство и ремесла, обучение и развитие, социальное обслуживание, спорт и здоровый образ жизни, культура и современные технологии. Лучшие проекты организаторы пообещали нанести на карту добрых дел от Google. Всего на конкурс было подано более 2000 заявок, в финал вышло около 600 конкурсантов из 40 населенных пунктов. Также среди финалистов оказалось 3 заявки из Красноярска, 1 из Железногорска и 1 из Назарово. - Мария Кугушева, «Волна знаний» (Красноярск): считает, что в сельских школах учатся талантливые ребята, но они быстро теряют мотивацию к учебе, так как в селах нет углубленного изучения предметов и факультативов. В рамках проекта группы студентов приезжают в сельские школы и занимается со школьниками. - Федор Смирнов, «BREVNO siberian eyewear» (Красноярск): производство солнцезащитных очков из дерева. Сегодня производители предлагают 18 видов очков, заказы поступают более чем из 100 стран. - Олеся Ушакова, «Вкус Тайги» (Красноярск): производство подарочного варенья из диких ягод, сосновых и кедровых шишек, орехов. - Елена Шаурова, «Ориентир» (Назарово): организует путешествия для инвалидов и пенсионеров. География путешествий с годами расширилась, сейчас это Боготол, Красноярск, Ачинск, Шарыпово, Минусинск, Хакасия, Новосибирск, Иркутск, Байкал, Горный Алтай. В планах — Санкт-Петербург, Екатеринбург и Крым. - Яна Горбунова, «Добрый Железногорск» (Железногорск): хочет изменить представления горожан о том, что благотворительность — это слезы и жалость. Устроила общегородской благотворительный праздник со сладостями, ярмаркой, мастер-классами, концертом и фотозонами. За 4 часа было собрано более 45 тысяч рублей, половину денег передали на лечение больному ребенку. Сейчас на сайте проекта проводится голосование за лучший стартап. Оставить свой голос можно до 30 октября». *** Поскольку в категории «Социальное обслуживание» означенная Яна оказалась на непроходной шестой позиции, сегодня подкорректировать ход интернет-голосования призвала аборигенов газета «Город и горожане». Мы кое-что о «благотворительном бизнесе» директора Ресурсного центра поддержки социальных инициатив уже рассказывали с месяц назад. Позволю себе повториться: это вам не частная лавочка, но часть муниципальной программы, имеющая целью развить « эффективное взаимодействие и социальное партнёрство органов местного самоуправления, городских предприятий, некоммерческих организаций и населения». А также денежек на этом подкосить, ясен пень. Глупый западный человек непременно поинтересовался бы, отчего газета, проедающая ежедневно по пятьдесят тысяч из городской казны по программе «Гражданское общество», рекламирует прямого своего конкурента и бюджетополучателя по той же программе. Но мы-то с вами знаем, слава богу, что они никак друг дружке не мешают, поскольку главная их задача одна — пиарить везде, где только можно, господина Чебурашкина (а если останутся силы и место, то и «сити-менеджера» Пешкова). То есть, деньги для них отыщутся в дырявом нашем бюджете всегда. Тем не менее, суровые военные будни требуют повышенных расходов на крылатые ракеты и посты во «ВКонтактике», что означает, в свою очередь, постоянное урезание аппетитов муниципальных соловьёв. Тенденцию такую можно понять и принять, но хавчика от неё в лоханке не прибавится. Поэтому приходится побираться у потенциального противника, увы. Не на инновационных форумах же Нашгороду прикажете экономить?! «В рамках подготовки к форуму в Железногорске прошла сессия планирования «Умные города ЗАТО», участники которой попытались сформировать совместное видение концепции и инициатив в области smart city в контексте программы «Цифровая экономика». «Цифровая трансформация затрагивает все сферы нашей жизни. Мы сегодня говорим о том, какие трансформации должны произойти, чтобы современные города оставались «зелеными», экологически чистыми, безопасными. И чтобы в эпоху роботов, машин, компьютеров, больших объёмов данных и облачных технологий сохранялась ценность человеческой жизни, оставалось место для душевного развития человека», - отмечает глава Железногорска» ( отсюда ). Нет, граждане, на душевном развитии мы экономить не станем. То есть, как это ни горько, лишний жирок приходится всё-таки срезать со штатных соловьёв, а тем, в свою очередь — крутиться чуть активнее. «Гуглов» на всех не напасёшься, поэтому муниципальная газета, например, активно рекламирует т.н. сельскохозяйственный кредитно-потребительский кооператив «СангиленАгро». Мы не станем здесь обзывать сбор денежек с населения («пайщиков») обычной финансовой пирамидой, хотя ухватки группы компаний «Сангилен» как раз такие ассоциации и навевают. Попробуем объяснить всего лишь, отчего деньги не пахнут, если ты — Алёнушка Глазунова. По младости лет электронные базы данных не могут нам представить, к сожалению, результаты экономической деятельности «финансового клуба» Романа Гольдмана. Каким именно образом сельскохозяйственное предприятие гарантирует заёмщикам от 12 до 15 процентов годовых, сиречь, немножко больше, чем самые крупные банки, директор «Сангилена» поясняет , разумеется, но понятнее от этого схематоз не становится. Немудрено, что в социальных сетях депутата Заксобрания от «Единой России» уже вовсю сравнивают с Кашпировским, Мавроди и прочим фокусникам. Да и как не сравнить, сами подумайте? «Мне нужно ваше продуктивное состояние. Мы его будем вызывать несколько раз за сегодняшний день, но для начала нужно потренироваться. Вот это состояние мы дадим, мы в него войдём. Как мы это сделаем? Как только вы слышите гудок паровоза, - он такой не сильно громкий, поэтому вы постоянно прислушивайтесь - вы резко вот как сидели, резко вскакиваете, вот кого видите – обнимаете, раз–два, и вот даёте ‘’пять’’, кому успеете. И там музыка, можете ещё пританцовывать'». Владимир Владимирович Путин завистливо обгрызает ногти по самые локти. Он бы, может, ещё и не так заставил публику плясать, сдавая деньги, но — несолидно. А мясной патриот, борец с санкциями, бизнес-тренер и миллиардер с годовым доходом в полтора «лимона», гр. Гольдман может себе позволить и не такое. Почитайте, настоятельно рекомендую . При случае можете пересказать кому-нибудь из трёх тысяч читателей «ГиГ», пока ещё не поздно. Андрюха Агафонов — чувак оочень ехидный, не мне чета. В выборе слов и определений не стесняется. Антимонопольная служба это ещё не следователи, конечно. Но всё-таки. Однако вернёмся на заколючинскую землю. «Серый дом намеревается сделать «Добрый Железногорск» ежеквартальным. Во всяком случае, на это надеется представитель оргкомитета Яна Горбунова. Организаторами фестиваля числятся администрация ЗАТО, ПКиО им. Кирова и тот самый Ресурсный центр, гомеопатическое финансирование которого (60 т.р.) со стороны местной власти мы наблюдали в муниципальной программе «Гражданское общество». Прошу заметить: пятьдесят процентов средств, собранных за счёт благотворителей, пойдёт «на помощь нуждающимся». Пятьдесят процентов...» Налицо, граждане, стандартная попытка присесть на кошелёк населения посредством слезоточивой лапши про больных детишек. Это такая же профанация благотворительности, как глазуновские «мастер-классы» и семинары , регулярно рассказывающие школоте про журналистику и искусство насасывания зарабатывания денег. И последнее. Интеллектуальный поиск «Яндекса» подкинул мне на днях новость из ветхозаветной блогосферы. Можете сразу встать по стойке «смирно», ибо даже сегодня читать её в расслабленном состоянии невозможно. Тада-ам!!! Путин поддержал идею развития солнечной энергетики в Красноярском крае ЖЕЛЕЗНОГОРСК (КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ), 21 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по развитию в Красноярском крае инновационного производства для развития солнечной энергетики. "Я дам соответствующие поручения государственным корпорациям, банку (Внешэкономбанк), министерству экономического развития, чтобы они вместе с вами проработали этот проект", - заявил Путин во вторник на совещании в Железногорске, обращаясь к губернатору Красноярского края Александру Хлопонину. Во вторник в Железногорске с участием Путина прошла презентация проекта создания инновационного кластера (производственного цикла) солнечной энергетики на территории Красноярского края. По итогам презентации Путин дал положительную оценку проекту. "Проект, безусловно, хороший", - сказал он. Вместе с тем, глава правительства обратил внимание на значительность суммы, которая, по предварительным расчетам, требуется на развитие проекта - 15 миллиардов рублей. "Я понимаю, что в последнее время начали оперировать большими цифрами: 100 миллиардов - сюда, 75 миллиардов - туда. 15 миллиардов - это большие деньги", - сказал он. В этой связи он поручил Росатому и руководству Красноярского края подготовить предложения по развитию проекта в регионе, а также о той помощи, которая нужна краю со стороны федерального центра. Презентация проекта прошла в администрации горно-химического комбината, который является одним из градообразующих предприятий Железногорска (бывший Красноярск-26), расположенного в 60 километрах от столицы края. В настоящее время комбинат - одно из ведущих предприятий атомной промышленности России. Предприятие является единственным в России производителем поликристаллического и монокристаллического кремния, необходимого для производства солнечных батарей, а также радиоэлектронной аппаратуры. Выступая на презентации, заместитель губернатора Красноярского края Анатолий Тихонов отметил, что солнечная энергетика сопоставима по своему потенциалу с атомной. А в случае успешного развития этой отрасли к 2013-2014 годам удастся достичь ценового паритета солнечной энергии с традиционными видами энергии. Тихонов сообщил, что в настоящее время мощность комбината, который возобновил производство кремния только в сентябре этого года, составляет всего 200 тонн в год. Через четыре года планируется увеличить производство до 4 тысяч тонн в год. В случае успешной реализации проекта по созданию в Красноярском крае инновационного кластера Россия сможет производить в год до 30 тысяч тонн кремния и к 2015-20 годам войти в тройку мировых лидеров в области солнечной энергетики. Замгубернатора отметил, что 50% кремния планируется поставлять на экспорт. Со своей стороны Путин поинтересовался, кто будет стратегическим инвестором проекта. Тихонов сообщил, что ведутся переговоры с рядом российских компаний, и, кроме того, планируется привлекать средства госкорпораций Росатом и Роснанотех, а также средства госбанков. В свою очередь, глава Росатома Сергей Кириенко высказался за привлечение иностранных инвесторов. "Нужно привлечь инвесторов, в том числе зарубежных", - сказал он, отметив, что иностранцы могли бы получить долю до 49% в новом проекте. Принимавший участие в заседании вице-премьер Сергей Иванов высказал мнение, что на данном этапе для развития проекта будет достаточно средств госпораций и Внешэкономбанка, но при этом заметил, что "нам надо формировать свой (внутренний) спрос в области солнечной энергетики". "Это проект, который будет способствовать повышению энергоэффективности нашей экономики", - сказал вице-премьер. novee00.livejournal.com . К этому позвольте добавить, что ровно десять лет назад на ГХК был получен «первый слиток монокристаллического кремния солнечного качества, выращенный из кремния собственного производства». Кто бы мог подумать тогда, что из столь дорогого и долгоиграющего проекта не получится вообще ничего? Однако советскому человеку и не такие задачи по плечу: мы справились! А вы говорите, бизнес-проекты... Все они одним мирром мазаны.