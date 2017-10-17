Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. РЕИНКАРНАЦИЯ: ДЖОН СИЛЬВЕР «9 октября жильцы одного из домов по Свердлова почувствовали характерный гнилостный запах. Его источник мог находиться в квартире, в которой проживал инвалид 3 группы. Когда полицейские проникли в жилище, то обнаружили вполне себе живого, но очень пьяного хозяина и труп мужчины с телесными повреждениями. По словам начальника железногорского отдела Следственного комитета, личность погибшего до сих пор не установлена. Хозяин квартиры знает только имя своего гостя – Игорь. Выяснилось, что мужчины выпивали 5 октября, потом поссорились и подрались. Под рукой инвалида отказался костыль, который он и пустил в ход. От тяжких телесных повреждений потерпевший скончался, а его собутыльник продолжил «злоупотреблять» в одиночестве рядом с трупом. Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ. Решается вопрос о заключении его под стражу». tv.k26.ru . А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? Не зря мы тут удивлялись, выходит. Напоминаю диспозицию: «Сотрудники полиции выяснили, что мальчик шел со школы домой пешком. Недалеко от городского озера он свернул на тропинку, решив сократить свой путь, однако заблудился в лесу и провалился в трясину. Теряя силы, он позвонил матери и сообщил о случившемся...» Драматическая история чуть позже существенно утеряла добрую половину пафоса: «Оксана Забродская, представитель пресс-службы УМВД, рассказала подробности. В 5 вечера 10 октября в дежурную часть позвонила женщина. Она рассказала, что находится в больнице и как только пришла в себя после операционного наркоза, увидела, что ей несколько раз на мобильник звонил 13-летний сын. Мать с ним связалась и выяснила: мальчик уже несколько часов бродит по лесу у озера . Оказывается, у школьника не было денег на автобус, и он решил пойти домой на Ленинградский пешком . Чтобы сократить путь, в районе Курчатова свернул на одну из тропинок, ведущих через лес, и заплутал. Мальчик запаниковал и угодил в болото за Станцией юных техников . счастью, помощь подоспела вовремя. Старший сержант полиции Андрей Коловоротный и старший сержант полиции Андрей Никифоров в течение 10 минут нашли подростка . Скорее всего, географические неточности в сообщении возникли потому, что в Красноярске никак не могли понять, что озеро и лесной массив с болотом находятся в центре Железногорска, а не на его окраине. В трясину ребенок, конечно, не попадал, но действительно находился в опасной ситуации: был напуган и сильно замерз, поскольку промочил в болоте ноги по колено». Я лично вот не полицейский, но тоже понять не могу: где на Курчатова в тринадцать лет можно блуждать несколько часов, чтобы оказаться в болоте за СЮТом в итоге. Ну, при условии, конечно, что вы не нюхаете газ по пути и травку не курите. ЧТОБ СТОЯЛО ХОРОШО МОБИЛКА НА СДАЧУ В полицию от водителя такси поступило сообщение о том, что один из клиентов похитил его гаджет, причинив ущерб около 8 тысяч рублей. Потерпевший подвозил двух мужчин, а позже обнаружил пропажу телефона, который изначально находился в подстаканнике консоли переднего сиденья. Со слов заявителя был составлен фоторобот подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. 29-летний ранее судимый за аналогичные преступления железногорец сознался в совершенном преступлении. Дознавателями МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. МОЙ ДОМ — НИКАКАЯ НЕ КРЕПОСТЬ В дежурную часть обратился 26-летний абориген с заявлением об исчезновении примерно 2.000 рублей. Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник проник в квартиру путем подбора ключей. Подозрение пало, естественно, на 24-летнего знакомого потерпевшего. Его задержали. Выяснилось, что ключи от квартиры он стащил, а затем имитировал взлом входных дверей. Безработного судимого умника задержали по ст. 91 УПК РФ. За эти несчастные копейки ему светит часть третья стати «Кража», что означает посадку на срок до шести лет и штраф до 80.000 рублей, по максимуму. Посредством повреждения дверного навесного замка проник в садовый домик и увёл велосипед стоимостью под десять тысяч рублей 28-летний чудак. Но дальше... «Во время патрулирования полицейскими был замечен гражданин, который распивал алкоголь на остановке общественного транспорта. Сотрудники патрульно-постовой службы направились к мужчине с целью пресечения административного правонарушения и обнаружили при нем похищенный велосипед». Естественно, опять 91 статья УПК и опять 158-я, только на сей раз часть два: это пятёрка в самом пиковом раскладе. Пьянству — бой, дети. КРАСНЫЙ ПЕТУХ РОЗДЫХУ НЕ ЗНАЕТ После серии ночных поджогов в первом микрорайоне обычные возгорания как-то даже странновато смотрятся. Непривычно))) *** *** ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ Нарядом ДПС на улице Ленина задержан автомобиль «ВАЗ–2106» под управлением 31-летнего туземца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. И не первый раз, как показала проверка. Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция — принудительные каникулы до двух лет. Если очень уж не подфартит, разумеется. ОХОТА НА ДОРОГАХ Значительно меньше повезло 11 октября двум женщинам, повстречавшим вечером на «зебре» не слишком внимательных водителей. Примерно в 20:25 у дома №10 по Ленинградскому проспекту «Тойота Виш» сбила 46-летнюю гражданку. Водитель 1950 года рождения «не заметил человека в темной одежде, который вышел на проезжую часть, прокомментировали в ГАИ». Пострадавшая будет лечиться амбулаторно. Спустя полчаса под колесами «Нивы» оказалась 40-летняя дама, которая шла через дорогу у «Спартака». Её 64-летний виновник аварии тоже вроде как не заметил, поэтому пешехода с тяжёлыми травмами увезли в реанимацию. Сюжет из разряда «Голова пришита криво»: «Из-за ссоры с девушкой мужчина решил свести счеты с жизнью, сел в свой автомобиль и поехал куда глаза глядят. По пути заметил ларёк "Берёзовский хлеб", который располагается около почтового отделения в поселке Первомайском. Не долго думая, решил убиться именно об него и направил спорт-кар прямиком в цель. Но либо не хватило скорости, а возможно ларёк оказался слишком хрупкий - задуманное осуществить не удалось. Когда пилот понял, что "что-то пошло не так", он решил скрыться в соседнем дворе, где и был задержан очевидцем». Ну, и чистая бытовуха в довесок, как без неё? *** ОХОТНИКУ НА ЗАМЕТКУ Полимилиция напоминает, что за нарушение сроков предоставления документов на продление разрешения на хранение и ношение гражданского оружия предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ (предупреждение, либо административный штраф в размере от одной до трех тысяч рублей), а за нарушение правил хранения гражданского оружия - по ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ (штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношения оружия на срок от шести месяцев до одного года). Скоро Путина выбирать будем, всё по закону должно быть, понимать надо.