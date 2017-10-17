Мазутная вспышка озарила крайне неприятную картину. МАЗУТНЫЕ РЕКИ, НИЧЕЙНЫЕ БЕРЕГА. ХРОНИКИ БЕЗВЛАСТИЯ Зачем бывшему Красноярску-26 такие чиновники и такие депутаты, понять довольно сложно... Свежие новости с мазутного фронта для начала, если позволите: «В Арбитражный суд Красноярского края 09.10.2017 поступило исковое заявление Компании «АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» к Басюку Дмитрию Флориановичу о взыскании 48,8 млн руб. убытков (дело № А33-26073/2017). Как следует из заявления, Компания является акционером АО «Красноярскнефтепродукт» и владеет 33,8% от общего количества размещенных акций. Басюк Д.Ф. с 27.06.2014 по 27.05.2015 занимал должность Генерального директора АО «Красноярскнефтепродукт». В результате анализа договорных отношений между АО «Красноярскнефтепродукт» и ООО «ТоргПромГрупп» установлено, что АО «Красноярскнефтепродукт» были причинены убытки в форме упущенной выгоды в размере 48, 8 млн руб., понесенные в результате реализации недобросовестной, неразумной схемы продажи дизельного топлива по завышенной цене». krasnoyarsk.arbitr.ru . Складывается ощущение, что с живого миноритарные акционеры с «КНП» не слезут, дай им бог здоровья. Фронт работы там — на многие тома уголовного дела. Кстати, о персоналиях. 08.12.2014 «Красноярскнефтепродукт» завершает в Железногорске реконструкцию автозаправочного комплекса. Об этом шла речь на встрече Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева с новым генеральным директором КНП Дмитрием Басюком. В ходе рабочей встречи речь шла и о развитии сотрудничества в 2015-2016 годах. «В районе Промпарка мы стремимся к формированию некой бизнес-зоны, в которой предполагается набор сервисов, - сообщил Глава города. - В Железногорске мы должны задавать новые стандарты, а каждый шаг должен улучшать качество жизни железногорцев. «Краснояркснефтепродукт» - долгосрочный партнёр Железногорска не только как поставщик бензина, но и как поставщик мазута на наши котельные». *** Совсем другие мысли приходят на ум, когда смотришь выступления заколючинских депутатов на «Канале 12». Насколько я понимаю, пока ни у одного из них не хватило наглости заявить, что про мазутный скандальчик прежде ничего слышать слугам народным не доводилось. И это единственная позитивная новость. Дальше всё плохо. Точно по методичке, они зачем-то рассказывают о том, что в МП «Гортеплоэнерго» трудятся хорошие люди. Можно подумать, туда вот-вот должны нагрянуть правосеки и всех перерезать. Специально для особо даровитых приходится напоминать: сотрудники «Гортеплоэнерго» нас не интересуют ни с какой стороны, за исключением бывшего директора. Да и к тому имеется пока лишь один-единственный вопрос: он сам выбрал мазутного поставщика осенью 2015 года или ему сверху посоветовали? Вы ведь помните, я надеюсь, что прошлым летом г-н Чебурашкин сам признался, что переключил муниципальные закупки на «КНП», и конкурсов с тех пор предприятие не проводило... Однако ж вернёмся к депутатам. Анатолий Новаковский, например, призывает публику не пороть горячку, а обождать заключения Контрольно-ревизионной службы Совдепа. Правда, вожди Нашгорода официально объявили уже, что наличие у «КНП» тёплой компании прикормленных посредников их совершенно не беспокоит. Вряд ли бескомпромиссный большевик Владимир Лифанов такого прозрачного намёка не поймёт. Тогда чего ждать, спрашивается? Дальше — больше. На прошлой неделе главная коммунистка бывшего Соцгорода Вера Мамонтова призналась мадам Кротовой, что в упомянутой нами отписке «сити-менеджера» некое издевательство улавливает, но всё же намеревается потерпеть, пока чиновники сами не наденут себе петлю на шею. Третий срок высиживает Мамонтова в Совете. Уж чего-чего, а ждать научилась. И потому, наверное, её-то фамилию Сергей Пешков в своей бумаге не упоминает.