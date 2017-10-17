 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Говорящие Головы arrow Хроники безвластия  
Tuesday, 17 October 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Полный сакрал, базовая комплек...
    Вы что, не знаете, что коллективный молебен - лучшее спасение от клопов? >>>

  • Мгновенный глобальный обман
    Семена, посеянные почти 100 лет назад ОГПУ руками Вилли Мюнценберга, до сих пор приносят доход: я имею в виду эти бредни... >>>

  • Неблагодарная публика
    Интересно бы на его пузико посмотреть. Не схуднул ли он в заботах о нашем благе? >>>

  • Танец на цыпочках
    Смотрел на ютубе видео про Занзибар. Ну, блин! У тамошних в языке, похоже, такого слова вообще нет. Надо бы делегацию от... >>>

  • ФинКом теряет клиентов
    Ну, Вадимон, ну, помело... "Вот бы посмотреть статью расходов «звёздной фирмы» на командировки..." и не только расходов,... >>>

  • ФинКом теряет клиентов
    Судя по тому, как Лейбович меняет автомобили, финансовый кризис явно его не беспокоит. >>>

  • Полная фуэтень
    Распятие Иисуса Христа тоже надо запретить. Чудовищность нашей истории, наверное, во многом с христианского креста слезл... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Хроники безвластия Печатать E-mail
Monday, 16 October 2017

Мазутная вспышка озарила крайне неприятную картину.

МАЗУТНЫЕ РЕКИ, НИЧЕЙНЫЕ БЕРЕГА. ХРОНИКИ БЕЗВЛАСТИЯ

Зачем бывшему Красноярску-26 такие чиновники и такие депутаты, понять довольно сложно...

Свежие новости с мазутного фронта для начала, если позволите:

«В Арбитражный суд Красноярского края 09.10.2017 поступило исковое заявление Компании «АДЕПТ ОППОРТЬЮНИТИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД» к Басюку Дмитрию Флориановичу о взыскании 48,8 млн руб. убытков (дело № А33-26073/2017). Как следует из заявления, Компания является акционером АО «Красноярскнефтепродукт» и владеет 33,8% от общего количества размещенных акций. Басюк Д.Ф. с 27.06.2014 по 27.05.2015 занимал должность Генерального директора АО «Красноярскнефтепродукт». В результате анализа договорных отношений между АО «Красноярскнефтепродукт» и ООО «ТоргПромГрупп» установлено, что АО «Красноярскнефтепродукт» были причинены убытки в форме упущенной выгоды в размере 48, 8 млн руб., понесенные в результате реализации недобросовестной, неразумной схемы продажи дизельного топлива по завышенной цене».

krasnoyarsk.arbitr.ru.

Складывается ощущение, что с живого миноритарные акционеры с «КНП» не слезут, дай им бог здоровья. Фронт работы там — на многие тома уголовного дела.

Image

Кстати, о персоналиях.

08.12.2014

«Красноярскнефтепродукт» завершает в Железногорске реконструкцию автозаправочного комплекса. Об этом шла речь на встрече Главы ЗАТО г.Железногорск Вадима Медведева с новым генеральным директором КНП Дмитрием Басюком.

В ходе рабочей встречи речь шла и о развитии сотрудничества в 2015-2016 годах. «В районе Промпарка мы стремимся к формированию некой бизнес-зоны, в которой предполагается набор сервисов, - сообщил Глава города. - В Железногорске мы должны задавать новые стандарты, а каждый шаг должен улучшать качество жизни железногорцев. «Краснояркснефтепродукт» - долгосрочный партнёр Железногорска не только как поставщик бензина, но и как поставщик мазута на наши котельные».

Image

***

Совсем другие мысли приходят на ум, когда смотришь выступления заколючинских депутатов на «Канале 12». Насколько я понимаю, пока ни у одного из них не хватило наглости заявить, что про мазутный скандальчик прежде ничего слышать слугам народным не доводилось. И это единственная позитивная новость. Дальше всё плохо.

Точно по методичке, они зачем-то рассказывают о том, что в МП «Гортеплоэнерго» трудятся хорошие люди. Можно подумать, туда вот-вот должны нагрянуть правосеки и всех перерезать. Специально для особо даровитых приходится напоминать: сотрудники «Гортеплоэнерго» нас не интересуют ни с какой стороны, за исключением бывшего директора. Да и к тому имеется пока лишь один-единственный вопрос: он сам выбрал мазутного поставщика осенью 2015 года или ему сверху посоветовали? Вы ведь помните, я надеюсь, что прошлым летом г-н Чебурашкин сам признался, что переключил муниципальные закупки на «КНП», и конкурсов с тех пор предприятие не проводило...

Image

Однако ж вернёмся к депутатам. Анатолий Новаковский, например, призывает публику не пороть горячку, а обождать заключения Контрольно-ревизионной службы Совдепа. Правда, вожди Нашгорода официально объявили уже, что наличие у «КНП» тёплой компании прикормленных посредников их совершенно не беспокоит. Вряд ли бескомпромиссный большевик Владимир Лифанов такого прозрачного намёка не поймёт. Тогда чего ждать, спрашивается?

Дальше — больше. На прошлой неделе главная коммунистка бывшего Соцгорода Вера Мамонтова призналась мадам Кротовой, что в упомянутой нами отписке «сити-менеджера» некое издевательство улавливает, но всё же намеревается потерпеть, пока чиновники сами не наденут себе петлю на шею. Третий срок высиживает Мамонтова в Совете. Уж чего-чего, а ждать научилась. И потому, наверное, её-то фамилию Сергей Пешков в своей бумаге не упоминает.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
16.10.2002
открылся городской шахматно-шашечный клуб

16.10.2010
открылся стрелковый стенд, созданный ГХК для тренировки сотрудников «Атом-охраны» - единственный стенд в Красноярском крае, имеющий официальную лицензию

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить