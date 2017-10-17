Читаем "Вестник ГХК", изучаем быт комбинатских "дочек". СНИЖАЯ ПАФОС. ВЫПУСК НОМЕР ДВА Если кто не обратил внимания, «Уран-Батор» с некоторых пор внимательно читает «Вестник ГХК». Исключительно для дела. Федеральная политика тотального аутсорсинга не миновала, разумеется, заколючинские градообразующие предприятия, но особых излишков развёрнутой информации о том, как они там поживают на «вольных хлебах», в Нашгороде обычно не наблюдается. Тем ценнее вот такие заметочки : То, что умеем У ООО «РМЗ ГХК» — большой заказ: здесь изготавливают оборудование для второго пускового комплекса (2-ПК) опытно-демонстрационного центра предприятия. Много-много оборудования На первом пусковом комплексе опытно-демонстрационного центра идёт отработка технологических операций, второй — строится. И для него на ремонтно-механическом заводе уже идёт изготовление оборудования, в основном — ёмкостного. Изделия эти для работников РМЗ привычные, такие уже делали, и не раз. Но в таком количестве, пожалуй, впервые. — Это как раз то оборудование, которое мы изготавливали всегда и умеем это делать, — отмечает начальник производства ООО «РМЗ ГХК» Сергей Данченко. — Сроки сжатые, а качество изготовления изделий контролируют представители управления контроля и управления качеством Горно-химического комбината. После приёмки оборудование отправляется на хранение на базу складского цеха, а оттуда, по мере строительства второго пускового комплекса, будет доставляться на изотопно-химический завод. Загрузили серьёзно Договор на изготовление оборудования был подписан в начале декабря 2016 года, тогда и началась разработка конструкторской документации. Для этого привлекли АО «СвердНИИхиммаш» и ООО НПФ «Сосны», а уже на месте конструкторская документация обрабатывается для запуска в производство местными инженерами- технологами. — Для разработки конструкторской документации нам необходимо привлекать сторонние организации: объём работ таков, что его должен выполнять целый институт с большим количеством специалистов по разным направлениям,— рассказал директор ООО «РМЗ ГХК» Евгений Трущенко. — Если же говорить о деньгах, которые идут по этому контракту — это 370 миллионов рублей на этот год, и заказ позволил серьёзно загрузить завод. В этом году мы будем работать в качестве поставщика части оборудования по одному отделению, под ключ — второе, а в 2018-м планируется поставка ещё по одному. Когда деньги мешают работать Самые сложные механизмы изготавливаются в цехе №1. На участке сборки этого цеха очень оживлённо: здесь что-то измеряют, сваривают, обсуждают, поднимают на высоту на кране внушительного размера изделия. Но как бы бодро всё не выглядело, рабочие признаются: трудности у «дочки» всё же есть. — В принципе, мы уже не первый год изготавливаем оборудование для ГХК, бывали и похожие аппараты, — делится мнением слесарь по сборке металлоконструкций Андрей Кашицын. — Задача хоть и привычная, но всё не так просто: мешает в работе устаревшее оборудование, хотя руководство, конечно, расходными материалами нас обеспечивает. Есть трудности с поставкой материала — нержавеющей стали. Ну и о зарплате хотелось бы затронуть вопрос: если сравнить заработную плату сейчас и пять лет назад, она стала ниже, даже не смотря на индексацию. Поэтому и молодёжи у нас мало, ведь чтобы её заинтересовать, надо, прежде всего, достойно платить. И пусть нас, старшее поколение, держит на заводе интерес к работе, но проблемы всё-таки решать необходимо. *** Современная российская экономика — загадочная штука, что ни говори. Гендиректор упомянутого в заметке «СвердловскНИИхиммаша» хоть и радуется почти тройному росту выручки в этом году, но самым маржинальным бизнесом именует совершенно непрофильную для «Росатома» водоподготовку...