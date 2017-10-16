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Железногорск
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Комментарии
  • Я ещё живой!
    Да ладно, чего уж там. Что бы мы тут с Вами не написали, "им" там, наверху, наплевать. >>>

  • Я ещё живой!
    Ага! :-) >>>

  • Я ещё живой!
    И кто такой Димон?. Охранник революционных завоеваний что-ли? >>>

  • Я ещё живой!
    Димону Вам бы конкретнее про ерунду написать. Это у вас ерунда невразумительная. Какой-то Юра - неработающий пенсионер, ... >>>

  • Геометрия инновационных простр...
    Аборигены с шаловливыми ручонками видели красоту своей "композиции" в симметрии и стремились к ней, но совершенства не д... >>>

  • Полная фуэтень
    Ну, не будут по ящику показывать этот фильм: типа, они его не заметили, как и "гуляния" 12 июня под их окнами. Но есть ю... >>>

  • Я ещё живой!
    Повадился тут какой-то "юра" всякую ерунду молоть в комментах! А если серьезно, то такие мемуары надо ввести в курс ОБЖ ... >>>

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Засыпает синий Зурбаган Печатать E-mail
Monday, 16 October 2017

Ай-яй-яй, Дима Марьянов умер. Всего 48 лет...
 
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открылся стрелковый стенд, созданный ГХК для тренировки сотрудников «Атом-охраны» - единственный стенд в Красноярском крае, имеющий официальную лицензию

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