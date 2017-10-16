|Засыпает синий Зурбаган
|Monday, 16 October 2017
|
Ай-яй-яй, Дима Марьянов умер. Всего 48 лет...
|След. >
|
Уран-Батор
|Главная Публикации Страна и Мир Засыпает синий Зурбаган
|
Monday, 16 October 2017
|
|
|
|
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами