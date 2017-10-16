Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. СОЛОВЬИ НА ОКЛАДЕ Уже шестой «инновационный форум» накатывает на ЗАТО. «Ожидания в обществе сегодня высоки, поэтому считаем правильным взять для форума лозунг «От атома к биту», - рассказал глава Железногорска Вадим Медведев. - От той энергии, которой высокоэффективно управляют предприятия атомной промышленности России, к «энергии будущего». Появляются новые деньги, новые бизнесы, о возникновении которых невозможно было предположить ещё вчера». - Пузыри Земли. О, пузыри Земли... НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ ОЩУЩЕНИЯ Техтур победителей проекта ГК «Росатом» прошёл на ГХК. Двенадцать досмотров за восемь часов учинила гостям принимающая сторона. Два десятка «лучших сотрудников госкорпорации» пришли в восторг от увиденного. «Все мои ожидания были превзойдены в 10 миллионов раз! – говорит Виктория Березуева, специалист Корпоративной академии Росатома. - Переполняет гордость за свою страну и за людей, которые смогли это сделать». ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МУЖИК И Т.Д. АО «ИСС» провело Совет главных конструкторов. В г. Геленджике. Дело было 12 и 13 октября на базе ПАО «Сатурн» в г. Геленджике. «Основные вопросы, обсуждаемые на Совете, - говорится в специальном релизе , - это обеспечение качества и надёжности космической техники. Также на Совете будут обсуждаться результаты выполненных работ и текущие задачи». НЕ СОВСЕМ ПОНЯТНО, Я ИЗВИНЯЮСЬ Детская школа скоморохов с понедельника начинает работу в ТКЗ. «Руководитель фольклорного коллектива «Красная горка» Ирина Сенина познакомит детей и подростков с народными играми и основами сценического мастерства, - утверждает gig26.ru . - Занятия будут проходить в течение трех месяцев. После обучения юные скоморохи проведут в парке мастер-классы по народным подвижным играм для всех желающих». Почему не в администрации и не Пешков с Медведевым, спрашивается? ЗАТО У НАС ЕСТЬ СПОРТЗАЛ! Павлу Ростовцеву не только дали значок «Я железногорец». Повезло. Депутат краевого «парламента» и региональный координатор проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия» провёл совещание в Сером доме. «Народный избранник рассказал о строительстве новых спортивных сооружений на территории края. Вадим Медведев рассказал о том, что в лицее №103 был построен спортзал, ремонтные работы также проведены в поселке Подгорный». Ждём теперь комментариев от Кулеша насчёт бюджетных денежек. Желательно сразу раешником и под балалайку. ДЕФИЦИТ МЕНЕДЖЕРОВ «Дочки» Горно-химического комбината «эффективно развиваются». «Например, в конце сентября ООО «СМРП ГХК» выиграло конкурс на выполнение ремонтно-строительных работ на объектах реакторного завода, - утверждает УСО предприятия. - С развитием они нуждаются и в пополнении кадров. Так, в ООО «С/п Юбилейный ГХК» требуются заместитель директора по АХЧ и менеджер по развитию». Фантастика, чо. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МУЖИК — 2 Делегация АО «ИСС» отправилась в Токио на выставку «APSCC-2017». Железных горцев на международную Азиатско-Тихоокеанскую конференцию по спутниковой связи пригласили не просто кофе попить, а в качестве основного производителя спутников связи в России. Намечалась, в частности, «панельная дискуссия о возможных стратегиях развития производства спутников связи в условиях постоянно изменяющегося рынка». Вот бы посмотреть статью расходов «звёздной фирмы» на командировки... ПОДУМАЛИ И ПЕРЕДУМАЛИ Пешеходный переход на проспекте Мира появится к 26 октября. Ради него, правда, власти переносят на другое место автобусную остановку. Начальник МКУ «Управление капитального строительства» Сергей Свиридов глубокомысленно уточняет: «В районе торгового центра «Мозаика» мы должны сделать удобный и юридически верно организованный пешеходный переход». Стоимость всей затеи — полтора «лимона». Работы ведёт ООО «Артстрой». ПРЕДПОСЫЛКИ ЕСТЬ Нам бы ещё золотую рыбку купить, а то без неё никак. И говорящую щуку. 10 октября состоялось заседание рабочей группы краевого проекта «Железногорск – территория новых знаний и инноваций». «Мы ожидаем, что в пятилетку инвестиции в наших базовых партнеров превысят 100 млрд рублей. Позитивные предпосылки для развития есть», - сказал Вадим Медведев. В будущем году в Железногорске планируется открыть филиал детского технопарка. Вадим Медведев подчеркнул, что Железногорск является своего рода внедренческим полигоном». Основная проблема в том, что банде инноваторов никак не удаётся эффективно присуседиться к программам перевооружения ИСС и ГХК, надо полагать. ЮБИЛЕЙ, ОДНАКО День специальных подразделений противопожарной службы отметили в ДК. Руководство и коллектив Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России поздравили коллег с профессиональным праздником. Памятные подарки, концерт — всё как полагается. «Девушки выпускного курса поздравили коллектив управления зажигательным танцем, программу праздника вел уже признанный в городе ведущий, выпускник нашего вуза, а теперь и сотрудник - Александр Бушмакин». Зажигательный — это танец с факелами вместо танца с саблями? ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МУЖИК - 3 Молодые сотрудники ИСС командированы на неделю потусоваться в Сочи. В составе команды ГК «Роскосмос» они «примут участие в научно-образовательной программе «Индустрии будущего». Её участники обсудят перспективы научно-технологического развития общества и представят своё видение будущего». Ну, и всякие там зажигательные танцы, джинсы-жвачка, борьба за мир... Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проводится в России с 14 по 22 октября под зубовный скрежет наших врагов. ФЕМИДА НОН-СТОП Жарким выдался этот четверг для управления социальной защиты. На фоне общего умиротворения и отсутствия в списке проходящих процессов хоть сколько-нибудь заметных имён и названий — трудовых споров на неделе вообще не обнаружилось, например — ярко выделяется в городском суде день 12 октября. Граждане Дмитриев, Бруев, Эйсак, Конюков, Чащина и Дрокин с интервалом в полчаса должны были выяснять в присутствии судьи Антроповой свои взаимоотношения с УСЗН администрации ЗАТО Железногорск. Что это за вспышка активности такая, попробуем разобраться. А ПОЦЕЛОВАТЬ? Клубу пенсионеров «Оптимист» стукнуло четверть века. Естественно, не обошлось без г-на Чебурашкина. «Представители старшего поколения Железногорска ведут активную жизнь, щедро делясь своей позитивной энергией с нами», - раскрыл он тайну своего странного поведения и заодно вручил руководителю клуба Валентине Акининой благодарность «за активную позицию членов «Оптимиста» в реализации важных городских проектов». Ой, неужто Новые Бизнесы и Энергия Будущего??? САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Межрегиональное управление ФМБА России №51 рапортует. Проверка жалобы об исправлении сроков годности на продуктах и наличии тараканов в кулинарии «Сибирь» выявила нарушения законодательства в части требований к содержанию помещений и к мероприятиям по борьбе с насекомыми. Решается вопрос о привлечении ответработника ООО «Магнит» по ст. 6.6. КоАП РФ. МИКРОКРЕДИТ ПОШЁЛ ПО МИРУ Учредителям ООО «Финком» не по душе имидж мошенников. Как выясняется из сообщения арбитражного суда Красноярского края, туда ещё 5 октября поступил иск гр. Лейбовича к ООО «Бизнес информация консалтинг» и вашему корреспонденту о защите деловой репутации. Речь идёт об уголовном деле в отношении гр Пургина и Степанова, эффективно отжавших у клиентов 17 квартир на 19 млн рублей (первое заседание по нему состоится в среду, 18 октября). Лейбович утверждает, что публикации мои его оклеветали и лишили прибыли. Это хорошо, граждане. Но ещё лучше будет, если обоих жуликов посадят, а «ФинКом» и «Залоговый дом» вылетят в трубу. В любом случае на мои 50 тысяч они могут не рассчитывать))) БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Краевые антимонопольщики про Красноярск-26 не забывают. На вторник, 17 октября, в региональном управлении ФАС России назначено рассмотрение жалобы ООО «НТК «Спецоборудование» на действия ФГУП «Горно-химический комбинат» при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку счётчиков-расходомеров газа массовых. Существо жалобы: закупочная документация составлена с нарушениями действующего законодательства. *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 15 и умерло 20 человек.