Между прочим, тираж "Вестника ГХК" сравнялся с тиражом "ГиГ". НЕБЛАГОДАРНАЯ ПУБЛИКА Тираж «Вестника ГХК» сравнялся с тиражом «ГиГ». Как бы отметить это событие? Совсем недавно мы рассказывали о том, что муниципальный таблоид разместил заметку начальника управления общественных связей Горно-химического комбината, посвящённую использованию «КРЭКом» непроектных углей на Железногорской ТЭЦ. По вполне понятным причинам отказать Петру Гаврилову в её публикации было невозможно, однако ни прогнозируемого в комментариях скандала, ни хотя бы оживлённого обсуждения проблемы в Нашгороде так же предсказуемо не случилось. И несколько дней спустя материал был сдублирован Борисом Рыженковым в корпоративном издании градообразующего предприятия с явной целью не дать угаснуть волне. Что характерно, в подводке («представляем весьма занимательную статью» и т.д.) автор её не упоминается вовсе. Типа, ой — а что это у нас тут такое интересненькое обнаружилось? Но поскольку затронутая тема имеет в перспективе ничуть не меньший взрывчатый потенциал, чем мазутный схематоз, а большей частью — по причине официального молчания строителей «единого энергоузла» ( в комментах обменялись взаимными плюхами только анонимы), сегодня мы воспроизводим сочинение Рыженкова ещё раз и целиком, тайно надеясь на разжигание параллельного холивара. Эта осень должна железным горцам запомниться надолго, я считаю. «За десятилетия, пока Железногорск отапливал реактор АДЭ-2, уверенность, что батареи у нас будут всегда горячими, стала привычкой. Потом пришлось поволноваться, у города появился новый угольный теплоисточник, и за тепло стали брать заметно больше денег, чем в Красноярске или той же Москве. А теперь появилась и ещё одна забота: как бы в погоне за «экономической эффективностью» не сжечь котёл, на котором висит добрая половина города. Зима близко Пока у нас всё в порядке. В текущий отопительный сезон Железногорск вступил неожиданно рано, даже раньше традиционного 15 сентября, за что, видимо, стоит сказать спасибо как властям города, так и энергетикам. Беспокойство вызывают только два момента из июльского интервью исполнительного директора ЖТЭЦ Алексея Пузика «ЖТЭЦ: как снизить тариф на тепло». Первый момент касается комфорта — дескать, хорошо бы и нам летом на две недели отключать горячую воду «как всем». Здесь комментарии только разве из анекдота: «Чего хотят эти митингующие? Чтобы не было богатых. Странно, мой дедушка декабрист хотел, чтобы не было бедных». Тут даже обсуждать ничего не хочется, пусть задумаются лучше, как не отключать горячую воду у красноярцев, чем у нас будут отключать «как везде». Второй вопрос гораздо серьёзнее. Рассматривая доступные ему, как исполнительному директору, средства снижения тарифа, Алексей Пузик говорит, в том числе, и о том, что можно в котлах ЖТЭЦ попробовать использовать другой уголь и за счёт этого достичь экономии: «Затраты сокращаем. Планируем для организации конкуренции на рынке угля покупать более калорийный уголь. Сжигая в смеси уголь Бородинского разреза и более калорийный уголь в пропорции 50 на 50, мы планируем достичь экономии и снижения затрат». Всем понятно, что в «буржуйку» чего не брось, лишь бы горело. Казалось бы, какая разница какой уголь загрузить в этот котёл Железногорской ТЭЦ? Если выйдет дешевле, так может и рискнуть? Оказывается, разница есть: можно так угробить котёл, что ремонт на три-четыре недели растянется. А зима близко. Так давайте хотя бы попробуем понять, ради чего рисковать. Что бывает, если топить не тем Сначала о том, что сжечь котёл на непроектном угле можно легко и просто. По указанию центральной закупочной комиссии Росатома, вопреки мнению специалистов ГХК, в 2012 году было принято решение о закупке угля для котельной №2 ГХК способом «открытые конкурентные переговоры». Чтобы перейти на другой уголь, надо проводить полномасштабное опытное сжигание непроектного топлива, следовать различным методикам, привлекать специализированные организации, что и было сделано. В результате через десять дней котёл с непроектным углем ушёл в аварийный останов, «зашлаковался» и вышел из строя. Отрицательный результат — тоже результат. В Росатоме сделали правильные выводы — вернули проектное топливо и пошли искать резервы оптимизации в других местах. Что касается поставщиков непроектного угля, то они по мировому соглашению, утверждённому Арбитражным судом, возместили Горно-химическому комбинату возникшие убытки*1 и больше тему «организации конкуренции на рынке угля не поднимали». А нам-то легче? На этом примере видно, что риск остаться без тепла вовсе не мифический, а очень даже реальный. Теперь давайте оценим, ради чего рисковать. Может быть, на другом угле мы получим тариф в два раза дешевле? Примечательно, что цифры этой экономии никто не называет, а сколько стоит уголь да и любое другое топливо, никто не говорит. Но известно, что среднепотолочный вклад топливной составляющей при угольной генерации составляет примерно 25%. А разница стоимости бурых углей на рынке примерно 10%. То есть чисто теоретически можно сэкономить одну десятую от четверти стоимости «топливной составляющей», ровно 2,5%. Или 25 рублей с тысячи. Стало легче? Вряд ли. Кроме того, надо иметь в виду очень простую вещь: та экономия, которую достигает ЖТЭЦ, это бизнес-экономия ООО «КЭСКО», это её деньги, и думать, что они автоматически конвертируются в снижение тарифа, большое заблуждение. Но политическая ситуация выгодная. Эксплуатирующая ЖТЭЦ ООО «КЭСКО» имеет редкую возможность сделать то, под чем Ростехнадзор вряд ли бы когда подписался, если бы не «накалённая» обстановка с железногорским тарифом. Бизнес имеет возможность завести новые отношения с поставщиками непроектного для ЖТЭЦ угля и даже получить на этом какую-то экономию в производстве. А нам от этого что? Мы будем продолжать платить тот же тариф и дополнительно получим весьма существенный риск разморозить город. Разумеется, есть мазутная котельная №1, которая и одна весь город поднимет, но там же, о ужас, вообще мазут, который дороже угля раза в три-четыре-пять. Сила депутатского запроса Примечательно, что вариации с углём, о которых говорит Алексей Пузик в своём интервью, это внутренняя работа энергетиков ЖТЭЦ, по крайней мере, депутаты об этом узнают из его интервью. А обратил на это интервью соответствующее внимание и вовсе один депутат, легко догадаться, что это был депутат Гаврилов. Просто он по своей профессиональной деятельности инженер, и понимает, к чему приводит использование*2 непроектного топлива. Ну и потому, что он руководитель предприятия, на котором у него на глазах при таких экспериментах сгорел котёл. Депутат-инженер Гаврилов написал депутатский запрос: «… в целях обеспечения энергетической безопасности системы теплоснабжения ЗАТО г. Железногорск прошу Вас, уважаемый Алексей Николаевич, проинформировать меня о соблюдении всех нормативных требований со стороны ООО «КЭСКО» (Железногорская ТЭЦ) при принятии решения о возможности применения непроектного топлива и приложить копии отчётных документов». Из ответа Алексея Пузика следует, что сжигание непроектного угля (в соответствии с требованиями РД и как положено) уже, оказывается, было проведено весной 2016 года, то есть немедленно после того, как «КЭСКО» заступили на эксплуатацию ЖТЭЦ. И: «Получено согласование завода-изготовителя котлов ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» на сжигание непроектного топлива. Согласовали, да не совсем то Это весьма неполная информация. На самом деле «Сибэнергомаш-БКЗ» не согласовал сжигание непроектного топлива, он согласовал: «…сжигание непроектного топлива (смеси Большесырского и Ирша-бородинского углей в соотношении 50/50) в качестве резервного топлива… при условии установки дальнобойных аппаратов водяной обдувки типа ОВД и замены электродвигателей ДВ». Ключевая фраза здесь — «в качестве резервного топлива», то есть это на случай ЧС, и то при условии модернизации обвязки. И эта формулировка совершенно точно не разрешает топить смесь углей на постоянку. Любой котёл рассчитан на свой родной уголь, который горит там с максимально возможной отдачей. Причина замены угля может быть только одна, и она вынесена в заголовок методических указаний по замене угля: РД 153-34.1-44.302-2001 «Методические указания по организации изменения топливного режима в связи с недостатком проектных углей на электростанциях…». Ясно указана причина замены топлива — «в связи с недостатком проектных углей». Методички с названием «в связи с необходимостью организации конкуренции на рынке угля» в природе не существует. Товарищи угольщики, а давайте вы будете конкурировать на стадии проектирования энергоузлов, чтобы туда закладывали котёл под ваш уголь. А почему бы вам и вовсе за свой счет не строить угольные ТЭЦ? Это же потребитель вашей продукции на десятилетия вперед, это же ваше будущее, не только шикарные яхты, но и социальная стабильность в шахтёрских городах. Давайте, достройте к ЖТЭЦ котёл в полное развитие под ваш уголь, и его будут покупать долго и счастливо. А вот лезть с непроектными углями в ЖТЭЦ не надо». sibghk.ru . . *1 Размер исковых требований при этом был снижен практически в десять раз. *2 А Сергей Пешков, бывший главный инженер Реакторного завода, проработавший на комбинате с 1979 по 2010 год, не не понимает, следовательно, раз помалкивает до сих пор насчёт возможности аварии на ЖТЭЦ и разморозки всей системы теплоснабжения ЗАТО. Ин-те-рес-но...