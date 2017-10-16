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Полный сакрал, базовая комплектация Печатать E-mail
Sunday, 15 October 2017

Белочки и дятлы - это бонусы, можно сказать. А вот клопы...

Пресловутая живая природа — она ведь как палка о двух концах. Вчера ночью включил случайно свет в коридоре и увидел заходящего в дверь клопа, с сумками, пакетами, чемоданами и, главное, с выражением абсолютной правоты собственных действий на наглой рыжей морде.

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Поневоле вспомнилось и вот это объявление, повешенное у нас в подъезде год назад, и в особенности комментарий под ним штатного сумасшедшего при «Уран-Баторе». Эй, МП «ГЖКУ» и ООО «Жилком», признавайтесь по-хорошему: чьи это проделки, за чей счёт будем санэпидстанцию и ФСБ с напалмом и наручниками приглашать?

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До чего же мы в бывшем Соцгороде дожили со всем этим чванством и зазнайством, эпическая сила. Вши, клопы, тараканы - хоть обратно на пальму забирайся от них... Зато весь мир победим, всем фитиля навставляем, верно? С такой-то подготовкой, да не победить?

 
 
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