Белочки и дятлы - это бонусы, можно сказать. А вот клопы...

Пресловутая живая природа — она ведь как палка о двух концах. Вчера ночью включил случайно свет в коридоре и увидел заходящего в дверь клопа, с сумками, пакетами, чемоданами и, главное, с выражением абсолютной правоты собственных действий на наглой рыжей морде.

Поневоле вспомнилось и вот это объявление, повешенное у нас в подъезде год назад, и в особенности комментарий под ним штатного сумасшедшего при «Уран-Баторе». Эй, МП «ГЖКУ» и ООО «Жилком», признавайтесь по-хорошему: чьи это проделки, за чей счёт будем санэпидстанцию и ФСБ с напалмом и наручниками приглашать?