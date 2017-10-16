 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Мгновенный глобальный обман  
Monday, 16 October 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Я ещё живой!
    И кто такой Димон?. Охранник революционных завоеваний что-ли? >>>

  • Я ещё живой!
    Димону Вам бы конкретнее про ерунду написать. Это у вас ерунда невразумительная. Какой-то Юра - неработающий пенсионер, ... >>>

  • Геометрия инновационных простр...
    Аборигены с шаловливыми ручонками видели красоту своей "композиции" в симметрии и стремились к ней, но совершенства не д... >>>

  • Полная фуэтень
    Ну, не будут по ящику показывать этот фильм: типа, они его не заметили, как и "гуляния" 12 июня под их окнами. Но есть ю... >>>

  • Я ещё живой!
    Повадился тут какой-то "юра" всякую ерунду молоть в комментах! А если серьезно, то такие мемуары надо ввести в курс ОБЖ ... >>>

  • Засыпать и забыть
    Когда то Геннадий Хазанов читал свой юморной рассказ: построили баню, самую большую в Европе. Зачем нам такая баня, если... >>>

  • Я ещё живой!
    Сталинский режим - диктатура пролетариата. В середине 70х мы сдавали государственный экзамен по научному коммунизму. Гот... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Мгновенный глобальный обман Печатать E-mail
Sunday, 15 October 2017

Геополитика - отличный повод пограбить собственный народ.

Мгновенный глобальный обман

Что из себя представляет Prompt Global Strike, которым наши военные пугают власть, втягивая страну в непосильную гонку вооружений.

В Москве в самом разгаре бюджетная страда. Решаются не только перспективы оборонных расходов — скоро должна быть утверждена программа перевооружения до 2025 года. Ситуация судьбоносная: все лето на разных совещаниях Владимир Путин обещал существенно сократить оборонные расходы в рамках сверхжесткого бюджета. Многим всерьез казалось, что «партия войны» потерпела поражение, но не тут-то было. У Генштаба есть верное средство: многократно раздувать внешние (американские) угрозы или выдумывать несуществующие.

Уже 35 лет самые буйные военно-государственные истерики связаны с перспективной американской ПРО, с SDI или «звездными войнами» Рональда Рейгана. Также по периметру границ враги тайно формируют ударные группировки. В 2017-м Минобороны проводит военные учения на Таймыре, строит базу на острове Врангеля, где до того жили одни белые медведи, и еще развертывает дивизию береговой обороны на Чукотке. И все это счастье за счет сокращения образования, медицины, реальных пенсий и социальных выплат.

В Генштабе собрали мощную генеральскую делегацию — рассказать 12 октября в ООН о вредоносности Пентагона, но американцы не дали визы, поскольку консульский отдел в Москве фактически не работает из-за массового увольнения сотрудников в результате российских санкций или «ответных мер». За Генштаб отдувался в Нью-Йорке некто Александр Емельянов, срочно назначенный «представителем МО», который рассказал о нарастающем развертывании американской ПРО и о новой угрозе — Prompt Global Strike. Правильный перевод PGS — «быстрый глобальный удар», но российская пропаганда и официальные лица повторяют — «мгновенный удар», поскольку звучит страшнее.

Идея PGS родилась лет 15 назад в разгар глобальной войны с террором после 9/11 и к РФ исходно не имела отношения. Предполагалось, что если вдруг удастся выяснить, что где-то собрались на сходку лидеры террористов, то можно будет нанести по ним в течение часа (пока не разошлись) высокоточный неядерный удар в любой точке земного шара. Конечно, средства PGS потенциально могут быть использованы для поражения российских целей, но американское оружие, способное достать любую цель на территории РФ меньше чем за час, и так уже существует лет 50 — это ракеты морского и наземного базирования (МБР) и еще всякие крылатые ракеты.

Генштаб утверждает, что к 2020 году США начнут развертывать системы PGS, что «разрушит сложившийся баланс сил», но это кажется крайне сомнительным. Идея PGS оказалась маловостребованной. Во многом — это пустая страшилка вроде рейгановской SDI. Истреблять лидеров террористов дешевле и эффективнее с помощью тихоходных, но малозаметных беспилотников, а не фантазийными гиперзвуковыми снарядами.

Пока что в РФ и в США были успешно испытаны гиперзвуковые «планеры», запущенные МБР. Впрочем, запуск МБР легко обнаружить, и еще их число у США и РФ ограничено договором СНВ-3. Если заменить ядерный боевой блок неядерным на разрешенной МБР, то это никакой баланс «разрушить» не может. В США и в РФ разрабатывают всякие гиперзвуковые беспилотники и орбитальные «бомбардировщики», но работа идет трудно, боеготовых изделий нет, и когда появятся — неизвестно. Америка, конечно, много богаче, сильнее и технологически (вместе с союзниками) практически во всем превосходит РФ, но режиму взаимного ядерного сдерживания в обозримой перспективе ничто всерьез не угрожает.

Емельянов изложил известную генштабовскую историю о том, как американцы развертывают сотни противоракет THAAD и Standart-3 и что к 2022-му их будет до тысячи, а потом их количество «превысит число боевых блоков на российских МБР». Но все американские противоракеты, кроме 30 GBI на Аляске и в Калифорнии, могут сбивать только ракеты средней и меньшей дальности, а их у России нет или не должно быть по договору РСМД 1987 года. Устаревшие GBI могут попытаться сбить примитивную одиночную северокорейскую МБР, а против российского ядерного потенциала они в принципе бесполезны. Архитектура американской ПРО строится сейчас практически исключительно против КНДР и немного Ирана.

Когда-нибудь, может, лет через 20, появится практическая возможность построить оборону против МБР с РГЧ ИН и с «планирующими» боевыми блоками. А может, и не появится, но военное ведомство требует триллионы сейчас — на противодействие несуществующим или намеренно раздутым угрозам в беднеющей стране с разваливающимися инфраструктурой, здравоохранением, наукой и образованием. Ну точно так, как это было в восьмидесятые, когда ресурсы страны были бездарно растранжирены на всякие вооружения, противодействие фиктивной SDI и локальные войны (Афган).

Поправки в бюджет и расширение «закрытых» статей уже отменили обещанное сокращение расходов на оборону и безопасность. Но понятно — враг у ворот. Минобороны сумело увидеть в Польше призрак целой американской механизированной дивизии и подготовку «агрессии», когда там одна бригада США, которая сейчас проходит ротацию. Сейчас в Западном военном округе (ЗВО) — до 30 батальонных групп постоянной готовности, и это число может по меньшей мере быть удвоено за несколько дней подтягиванием сил из глубины. Россия на западном направлении превосходит вероятных противников в численности и вооружениях раз в пять по меньшей мере, но военные не устают рассказывать об угрозе вторжения.

Глава Минфина Антон Силуанов на днях не выдержал и публично впрямую сравнил нынешнюю ситуацию с концом восьмидесятых, когда, по его словам, чрезмерные военные расходы и падение цен на нефть разорили и развалили СССР, и РФ, возможно, ждет та же судьба. Силуанов сетует, что производство вооружений — это омертвление капитала и прямой путь к стагнации и разорению. Но системные либералы опять, похоже, проиграли — они пытаются напугать будущим банкротством и распадом правящий круг супербогатых, у которых все по жизни очень здорово, и только Вашингтон кажется соразмерной враждебной силой.

novayagazeta.

***

Если Бандера начнёт войну…

Мы всё размышляем, возобновит бандеровский режим войну на Донбассе, или нет? Или сразу и России войну объявит? Установится ли в Киеве открытая нацистская диктатура, или сохранится скрытая, по просьбе Европы, фиговым листом, или разольётся гуляй-поле?

А ведь всё это не главное, уже… Если отвлечься от хроники текущих событий, и посмотреть на происходящее с точки зрения создаваемых потенциалов, как говорил немецкий канцлер Бисмарк, и вспомнил как-то Владимир Путин, то ситуация на границах России ухудшается, риск нападения на Россию западных «партнёров» увеличивается. Натовские самолёты разведчики «прописались» у наших границ, антироссийская истерия в Европе и Америке идеологически оправдывает «превентивный мгновенный удар», гонка вооружений бьёт рекорды, гибридная война всё разгорается, и уже перекинулась на спорт, культуру, дипломатические представительства, которые становятся новыми площадками гибридной войны. США принимают рекордный военный бюджет в мирное время…

А Россия всё ждёт, что на Западе возобладает здравый смысл, и наши СМИ поэтому стараются "не нагнетать", и на Украине тоже: вслед за Европой, мы, официально, не видим там во власти нацистов…

В 1941 году советская пропаганда «доненагнеталась» до того, что сформировала миф, будто немецкие рабочие и крестьяне не будут воевать с советскими, а будут брататься с ними на фронте, чуть ли не повернут оружие против Гитлера. За этот миф пришлось заплатить потом кровью, пока наши политруки с удивлением прозрели: на фронте нет рабочих и крестьян, а есть накачанные идеологией солдаты. Нечто подобное происходит и сегодня: нам объясняют, как много на Западе здравомыслящих людей, и не нужно осложнять их положение. Нужно им помогать. Допомогались и дообъяснялись: PT и «Спутник» тупо закрывают в США. Идеологическая машина в США и Европе продолжает набирать антироссийские обороты. Напомним, эта машина заработала задолго до американского бандеровского госпереворота в Киеве, до Крыма и Донбасса, сразу после мюнхенской речи В.Путина в 2007 году о независимой политике России. И привела к Бандере в Киеве, Крыму и Донбассу. Эта машина продолжает работать, поэтому России следует ждать новых ударов, а не рассчитывать на западных пацифистов и торжество здравого смысла.

Пора признать, что на самой важной, западной границе России создаётся нацистская бандеровская диктатура, и создаётся она коллективным Западом вполне осознанно. Создаётся нацистский режим и по форме, и по сути, и по корням: он не скрывает своих героев-коллаборационистов Гитлера: ни Бандеру, ни Шухевича с УПА, ни дивизию СС «Галичину». Антифашистский Донбасс и российский Крым Запад требует отдать под власть своих нацистов, «демократами» их объявляет. А России санкции объявил. Россия же зациклилась на Минских соглашениях: они остановили войну. Да, остановили, но «Минск» не выполняется ни Бандерой, ни Берлином, ни Парижем, ни Вашингтоном, какой смысл тогда России строго его придерживаться? Война стоит на минском предохранителе, и может возобновиться в любую минуту. Не только с Бандерой, но и с западными спонсорами Бандеры.

Здесь наши друзья Запада вскрикивают: Россия – ядерная держава, они не посмеют напасть на нас! То есть одна надежда – на ядерное оружие, тогда к чему все наши реверансы в сторону Запада? Если нас от войны с Западом отделяет только наше ядерное оружие, тогда логично относиться к Западу как к врагу, открыто и недвусмысленно, как и он относится к нам. Тогда, возможно, на Западе возобладает здравый смысл, хотя бы прекратятся подлёты к нашим границам самолётов-разведчиков, или не только разведчиков? Оружие постоянно совершенствуется…

На бывшей Украине Западом создан нацистский гнойник, который зреет и отравляет всё вокруг. Однажды он всё равно вскроется, а мы всё боимся сказать вслух о его генезисе. Когда этот гнойник вскроется, поздно будет объяснять, что он из себя представляет, да и времени на это не будет. Если только бандеровская цэевропа не является частью плана нападения всей Европы и США на Россию, тогда она будет подлечиваться до момента «Х». Мы не говорим сегодня о главном: Запад ответственен за новый «демократический бандеровский фашизм», после гитлеровского. Бандеровцы не только нарушают права русскоязычного населения, и всех инакомыслящих на Украине, они их убивают, сжигают, заключают в тюрьмы, запугивают, как они это делали и при гитлеровцах. А Россия обсуждает «ценности демократии» и «минский процесс» с создателями этого режима!

В Киеве демонстративно убили поэта, писателя, журналиста Олеся Бузину, его убийцы стали героями нацистской толпы, Олесь Бузина, посмертно, объявлен бандеровцами маргиналом… Просвещённая Европа этого видеть не желает, проспект имени Бандеры в Киеве видеть не желает, Одесскую Хатынь видеть не желает. Почему? Она нацистов обелять желает. Говорят: скажите, кто ваш друг, и я скажу, кто вы. Друзья Америки и Европы – бандеровские нацисты в Киеве, это значит, что и Запад становится нацистским. Вадим Карасёв, киевский политолог, прописавшийся на наших каналах, сказал как-то в прямом эфире: «Я-то что, вот друг у меня – фашист!» В студии рассмеялись… Над чем смеёмся? Мы ведём дискуссии с «друзьями фашистов», вроде Карасёва, а потом удивляемся, что они такие невменяемые? Скоро начнём и с открытыми фашистами дискутировать?

Так размываются потихоньку наши антифашистские ценности, в «дипломатических» беседах с «друзьями фашистов». Так растворяются наши российские ценности в запредельной демагогии «друзей фашистов» «об аннексии Крыма» и «оккупации Донбасса» на наших каналах. Наши высокие умы объясняют фашистам и их друзьям, что нужно выполнять Минские соглашения, добиваются признаний, что они больше не будут сжигать людей, как в Одессе… А они ухмыляются про себя: «вешать мы будем потом». Кстати, «вешальщик» Филатов сегодня мэр бывшего Днепропетровска, уважаемый человек в цэевропе, совсем не маргинал, в отличие от Олеся Бузины.

topwar.ru.

***

Исторические союзники США перешли на сторону России и Китая

Новая стратегия Белого дома в отношении Тегерана вызвала разную реакцию мирового сообщества. Европейские СМИ обвинили Дональда Трампа в намеренном обострении международной обстановки.

"Правда ли Трамп ведет страну к третьей мировой войне?" — задается вопросом автор издания The Washington Post. Новая стратегия США в отношении Ирана — это дело не двух стран, а всего мирового сообщества. И последствия будут тоже глобальными. Какими — гадают все мировые СМИ. Почему Трамп отверг, казалось бы, очевидное выполнение Ираном условий сделки? В издании Politico уверены: не последнюю роль сыграла постпред США в ООН Никки Хейли. Именно она долгое время лоббировала идею ужесточения политики в отношении Тегерана.

Пока ситуация с Ираном накаляется, отношения Трампа и госсекретаря Тиллерсона на этом фоне могут заметно охладиться, считает сенатор Боб Коркер. Он отметил, что своими заявлениями Трамп публично ставит в неудобное положение собственного госсекретаря, сводя на нет все его дипломатические усилия как по Ирану, так и по КНДР. "Самая большая проблема — в том, что Трамп "кастрирует" своего главного дипломата, главу Госдепа Рекса Тиллерсона. И тем самым ставит США перед выбором — или война, или появление Северной Кореи или Ирана, способных угрожать США ядерным оружием", — пишет The Washington Post.

Активизировались и слухи о возможной отставке Тиллерсона. Ранее журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на источники в администрации США, что Хейли, выступавшая против сделки с Ираном, якобы может возглавить Госдеп вместо неугодного госсекретаря.

Намеренным обострением международной обстановки назвали действия Трампа в Le Monde. Есть ли право у американского лидера подвергать мир такому риску? Ведь сделку, из которой грозит выйти Вашингтон, в свое время называли главным достижением международного сообщества по урегулированию проблемы распространения ядерного оружия. "Президент США Дональд Трамп перешел опасную черту — он открыл период неопределенности в международных отношениях. Если США будут и далее враждебно относиться к международному соглашению, то, по сути, этот шаг будет означать, что Вашингтон выступает не только против Ирана, но и против всего мира, об этом ранее уже говорили в Тегеране. Решение США может способствовать увеличению темпа гонки вооружений и распространению ядерного оружия. Сейчас власти Ирана ждут. Они понимают, что Дональд Трамп изолирован на международной политической арене", — считает научный сотрудник французского Института международных и стратегических исследований Тьерри Ковилл.

С критикой на США обрушились и британские СМИ. Официальный Лондон заявил о поддержке иранской сделки и напомнил о ее незаменимости. В то же время, спустя всего несколько часов после заявления Вашингтона, власти Британии обвинили Иран в организации хакерской атаки на парламент.

Новая стратегия Трампа может сильно поменять расстановку сил на международной арене, считает издание Newsweek. В данной ситуации даже исторические союзники США оказались с Вашингтоном по разные стороны баррикад и теперь занимают одну позицию с Россией и Китаем по иранскому вопросу.

vesti.ru.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
15.10.1985
открылся книжный магазин «Современник» (в настоящее время книгами не торгует)

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить