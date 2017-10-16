Геополитика - отличный повод пограбить собственный народ. Мгновенный глобальный обман Что из себя представляет Prompt Global Strike, которым наши военные пугают власть, втягивая страну в непосильную гонку вооружений. В Москве в самом разгаре бюджетная страда. Решаются не только перспективы оборонных расходов — скоро должна быть утверждена программа перевооружения до 2025 года. Ситуация судьбоносная: все лето на разных совещаниях Владимир Путин обещал существенно сократить оборонные расходы в рамках сверхжесткого бюджета. Многим всерьез казалось, что «партия войны» потерпела поражение, но не тут-то было. У Генштаба есть верное средство: многократно раздувать внешние (американские) угрозы или выдумывать несуществующие. Уже 35 лет самые буйные военно-государственные истерики связаны с перспективной американской ПРО, с SDI или «звездными войнами» Рональда Рейгана. Также по периметру границ враги тайно формируют ударные группировки. В 2017-м Минобороны проводит военные учения на Таймыре, строит базу на острове Врангеля, где до того жили одни белые медведи, и еще развертывает дивизию береговой обороны на Чукотке. И все это счастье за счет сокращения образования, медицины, реальных пенсий и социальных выплат. В Генштабе собрали мощную генеральскую делегацию — рассказать 12 октября в ООН о вредоносности Пентагона, но американцы не дали визы, поскольку консульский отдел в Москве фактически не работает из-за массового увольнения сотрудников в результате российских санкций или «ответных мер». За Генштаб отдувался в Нью-Йорке некто Александр Емельянов, срочно назначенный «представителем МО», который рассказал о нарастающем развертывании американской ПРО и о новой угрозе — Prompt Global Strike. Правильный перевод PGS — «быстрый глобальный удар», но российская пропаганда и официальные лица повторяют — «мгновенный удар», поскольку звучит страшнее. Идея PGS родилась лет 15 назад в разгар глобальной войны с террором после 9/11 и к РФ исходно не имела отношения. Предполагалось, что если вдруг удастся выяснить, что где-то собрались на сходку лидеры террористов, то можно будет нанести по ним в течение часа (пока не разошлись) высокоточный неядерный удар в любой точке земного шара. Конечно, средства PGS потенциально могут быть использованы для поражения российских целей, но американское оружие, способное достать любую цель на территории РФ меньше чем за час, и так уже существует лет 50 — это ракеты морского и наземного базирования (МБР) и еще всякие крылатые ракеты. Генштаб утверждает, что к 2020 году США начнут развертывать системы PGS, что «разрушит сложившийся баланс сил», но это кажется крайне сомнительным. Идея PGS оказалась маловостребованной. Во многом — это пустая страшилка вроде рейгановской SDI. Истреблять лидеров террористов дешевле и эффективнее с помощью тихоходных, но малозаметных беспилотников, а не фантазийными гиперзвуковыми снарядами. Пока что в РФ и в США были успешно испытаны гиперзвуковые «планеры», запущенные МБР. Впрочем, запуск МБР легко обнаружить, и еще их число у США и РФ ограничено договором СНВ-3. Если заменить ядерный боевой блок неядерным на разрешенной МБР, то это никакой баланс «разрушить» не может. В США и в РФ разрабатывают всякие гиперзвуковые беспилотники и орбитальные «бомбардировщики», но работа идет трудно, боеготовых изделий нет, и когда появятся — неизвестно. Америка, конечно, много богаче, сильнее и технологически (вместе с союзниками) практически во всем превосходит РФ, но режиму взаимного ядерного сдерживания в обозримой перспективе ничто всерьез не угрожает. Емельянов изложил известную генштабовскую историю о том, как американцы развертывают сотни противоракет THAAD и Standart-3 и что к 2022-му их будет до тысячи, а потом их количество «превысит число боевых блоков на российских МБР». Но все американские противоракеты, кроме 30 GBI на Аляске и в Калифорнии, могут сбивать только ракеты средней и меньшей дальности, а их у России нет или не должно быть по договору РСМД 1987 года. Устаревшие GBI могут попытаться сбить примитивную одиночную северокорейскую МБР, а против российского ядерного потенциала они в принципе бесполезны. Архитектура американской ПРО строится сейчас практически исключительно против КНДР и немного Ирана. Когда-нибудь, может, лет через 20, появится практическая возможность построить оборону против МБР с РГЧ ИН и с «планирующими» боевыми блоками. А может, и не появится, но военное ведомство требует триллионы сейчас — на противодействие несуществующим или намеренно раздутым угрозам в беднеющей стране с разваливающимися инфраструктурой, здравоохранением, наукой и образованием. Ну точно так, как это было в восьмидесятые, когда ресурсы страны были бездарно растранжирены на всякие вооружения, противодействие фиктивной SDI и локальные войны (Афган). Поправки в бюджет и расширение «закрытых» статей уже отменили обещанное сокращение расходов на оборону и безопасность. Но понятно — враг у ворот. Минобороны сумело увидеть в Польше призрак целой американской механизированной дивизии и подготовку «агрессии», когда там одна бригада США, которая сейчас проходит ротацию. Сейчас в Западном военном округе (ЗВО) — до 30 батальонных групп постоянной готовности, и это число может по меньшей мере быть удвоено за несколько дней подтягиванием сил из глубины. Россия на западном направлении превосходит вероятных противников в численности и вооружениях раз в пять по меньшей мере, но военные не устают рассказывать об угрозе вторжения. Глава Минфина Антон Силуанов на днях не выдержал и публично впрямую сравнил нынешнюю ситуацию с концом восьмидесятых, когда, по его словам, чрезмерные военные расходы и падение цен на нефть разорили и развалили СССР, и РФ, возможно, ждет та же судьба. Силуанов сетует, что производство вооружений — это омертвление капитала и прямой путь к стагнации и разорению. Но системные либералы опять, похоже, проиграли — они пытаются напугать будущим банкротством и распадом правящий круг супербогатых, у которых все по жизни очень здорово, и только Вашингтон кажется соразмерной враждебной силой. novayagazeta . *** Если Бандера начнёт войну… Мы всё размышляем, возобновит бандеровский режим войну на Донбассе, или нет? Или сразу и России войну объявит? Установится ли в Киеве открытая нацистская диктатура, или сохранится скрытая, по просьбе Европы, фиговым листом, или разольётся гуляй-поле? А ведь всё это не главное, уже… Если отвлечься от хроники текущих событий, и посмотреть на происходящее с точки зрения создаваемых потенциалов, как говорил немецкий канцлер Бисмарк, и вспомнил как-то Владимир Путин, то ситуация на границах России ухудшается, риск нападения на Россию западных «партнёров» увеличивается. Натовские самолёты разведчики «прописались» у наших границ, антироссийская истерия в Европе и Америке идеологически оправдывает «превентивный мгновенный удар», гонка вооружений бьёт рекорды, гибридная война всё разгорается, и уже перекинулась на спорт, культуру, дипломатические представительства, которые становятся новыми площадками гибридной войны. США принимают рекордный военный бюджет в мирное время… А Россия всё ждёт, что на Западе возобладает здравый смысл, и наши СМИ поэтому стараются "не нагнетать", и на Украине тоже: вслед за Европой, мы, официально, не видим там во власти нацистов… В 1941 году советская пропаганда «доненагнеталась» до того, что сформировала миф, будто немецкие рабочие и крестьяне не будут воевать с советскими, а будут брататься с ними на фронте, чуть ли не повернут оружие против Гитлера. За этот миф пришлось заплатить потом кровью, пока наши политруки с удивлением прозрели: на фронте нет рабочих и крестьян, а есть накачанные идеологией солдаты. Нечто подобное происходит и сегодня: нам объясняют, как много на Западе здравомыслящих людей, и не нужно осложнять их положение. Нужно им помогать. Допомогались и дообъяснялись: PT и «Спутник» тупо закрывают в США. Идеологическая машина в США и Европе продолжает набирать антироссийские обороты. Напомним, эта машина заработала задолго до американского бандеровского госпереворота в Киеве, до Крыма и Донбасса, сразу после мюнхенской речи В.Путина в 2007 году о независимой политике России. И привела к Бандере в Киеве, Крыму и Донбассу. Эта машина продолжает работать, поэтому России следует ждать новых ударов, а не рассчитывать на западных пацифистов и торжество здравого смысла. Пора признать, что на самой важной, западной границе России создаётся нацистская бандеровская диктатура, и создаётся она коллективным Западом вполне осознанно. Создаётся нацистский режим и по форме, и по сути, и по корням: он не скрывает своих героев-коллаборационистов Гитлера: ни Бандеру, ни Шухевича с УПА, ни дивизию СС «Галичину». Антифашистский Донбасс и российский Крым Запад требует отдать под власть своих нацистов, «демократами» их объявляет. А России санкции объявил. Россия же зациклилась на Минских соглашениях: они остановили войну. Да, остановили, но «Минск» не выполняется ни Бандерой, ни Берлином, ни Парижем, ни Вашингтоном, какой смысл тогда России строго его придерживаться? Война стоит на минском предохранителе, и может возобновиться в любую минуту. Не только с Бандерой, но и с западными спонсорами Бандеры. Здесь наши друзья Запада вскрикивают: Россия – ядерная держава, они не посмеют напасть на нас! То есть одна надежда – на ядерное оружие, тогда к чему все наши реверансы в сторону Запада? Если нас от войны с Западом отделяет только наше ядерное оружие, тогда логично относиться к Западу как к врагу, открыто и недвусмысленно, как и он относится к нам. Тогда, возможно, на Западе возобладает здравый смысл, хотя бы прекратятся подлёты к нашим границам самолётов-разведчиков, или не только разведчиков? Оружие постоянно совершенствуется… На бывшей Украине Западом создан нацистский гнойник, который зреет и отравляет всё вокруг. Однажды он всё равно вскроется, а мы всё боимся сказать вслух о его генезисе. Когда этот гнойник вскроется, поздно будет объяснять, что он из себя представляет, да и времени на это не будет. Если только бандеровская цэевропа не является частью плана нападения всей Европы и США на Россию, тогда она будет подлечиваться до момента «Х». Мы не говорим сегодня о главном: Запад ответственен за новый «демократический бандеровский фашизм», после гитлеровского. Бандеровцы не только нарушают права русскоязычного населения, и всех инакомыслящих на Украине, они их убивают, сжигают, заключают в тюрьмы, запугивают, как они это делали и при гитлеровцах. А Россия обсуждает «ценности демократии» и «минский процесс» с создателями этого режима! В Киеве демонстративно убили поэта, писателя, журналиста Олеся Бузину, его убийцы стали героями нацистской толпы, Олесь Бузина, посмертно, объявлен бандеровцами маргиналом… Просвещённая Европа этого видеть не желает, проспект имени Бандеры в Киеве видеть не желает, Одесскую Хатынь видеть не желает. Почему? Она нацистов обелять желает. Говорят: скажите, кто ваш друг, и я скажу, кто вы. Друзья Америки и Европы – бандеровские нацисты в Киеве, это значит, что и Запад становится нацистским. Вадим Карасёв, киевский политолог, прописавшийся на наших каналах, сказал как-то в прямом эфире: «Я-то что, вот друг у меня – фашист!» В студии рассмеялись… Над чем смеёмся? Мы ведём дискуссии с «друзьями фашистов», вроде Карасёва, а потом удивляемся, что они такие невменяемые? Скоро начнём и с открытыми фашистами дискутировать? Так размываются потихоньку наши антифашистские ценности, в «дипломатических» беседах с «друзьями фашистов». Так растворяются наши российские ценности в запредельной демагогии «друзей фашистов» «об аннексии Крыма» и «оккупации Донбасса» на наших каналах. Наши высокие умы объясняют фашистам и их друзьям, что нужно выполнять Минские соглашения, добиваются признаний, что они больше не будут сжигать людей, как в Одессе… А они ухмыляются про себя: «вешать мы будем потом». Кстати, «вешальщик» Филатов сегодня мэр бывшего Днепропетровска, уважаемый человек в цэевропе, совсем не маргинал, в отличие от Олеся Бузины. topwar.ru . *** Исторические союзники США перешли на сторону России и Китая Новая стратегия Белого дома в отношении Тегерана вызвала разную реакцию мирового сообщества. Европейские СМИ обвинили Дональда Трампа в намеренном обострении международной обстановки. "Правда ли Трамп ведет страну к третьей мировой войне?" — задается вопросом автор издания The Washington Post. Новая стратегия США в отношении Ирана — это дело не двух стран, а всего мирового сообщества. И последствия будут тоже глобальными. Какими — гадают все мировые СМИ. Почему Трамп отверг, казалось бы, очевидное выполнение Ираном условий сделки? В издании Politico уверены: не последнюю роль сыграла постпред США в ООН Никки Хейли. Именно она долгое время лоббировала идею ужесточения политики в отношении Тегерана. Пока ситуация с Ираном накаляется, отношения Трампа и госсекретаря Тиллерсона на этом фоне могут заметно охладиться, считает сенатор Боб Коркер. Он отметил, что своими заявлениями Трамп публично ставит в неудобное положение собственного госсекретаря, сводя на нет все его дипломатические усилия как по Ирану, так и по КНДР. "Самая большая проблема — в том, что Трамп "кастрирует" своего главного дипломата, главу Госдепа Рекса Тиллерсона. И тем самым ставит США перед выбором — или война, или появление Северной Кореи или Ирана, способных угрожать США ядерным оружием", — пишет The Washington Post. Активизировались и слухи о возможной отставке Тиллерсона. Ранее журнал Foreign Policy сообщил со ссылкой на источники в администрации США, что Хейли, выступавшая против сделки с Ираном, якобы может возглавить Госдеп вместо неугодного госсекретаря. Намеренным обострением международной обстановки назвали действия Трампа в Le Monde. Есть ли право у американского лидера подвергать мир такому риску? Ведь сделку, из которой грозит выйти Вашингтон, в свое время называли главным достижением международного сообщества по урегулированию проблемы распространения ядерного оружия. "Президент США Дональд Трамп перешел опасную черту — он открыл период неопределенности в международных отношениях. Если США будут и далее враждебно относиться к международному соглашению, то, по сути, этот шаг будет означать, что Вашингтон выступает не только против Ирана, но и против всего мира, об этом ранее уже говорили в Тегеране. Решение США может способствовать увеличению темпа гонки вооружений и распространению ядерного оружия. Сейчас власти Ирана ждут. Они понимают, что Дональд Трамп изолирован на международной политической арене", — считает научный сотрудник французского Института международных и стратегических исследований Тьерри Ковилл. С критикой на США обрушились и британские СМИ. Официальный Лондон заявил о поддержке иранской сделки и напомнил о ее незаменимости. В то же время, спустя всего несколько часов после заявления Вашингтона, власти Британии обвинили Иран в организации хакерской атаки на парламент. Новая стратегия Трампа может сильно поменять расстановку сил на международной арене, считает издание Newsweek. В данной ситуации даже исторические союзники США оказались с Вашингтоном по разные стороны баррикад и теперь занимают одну позицию с Россией и Китаем по иранскому вопросу. vesti.ru .