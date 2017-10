Будни города Жо. Родное болото Железногорск Железногорску не брат, не друг и не однофамилец. БУДНИ ГОРОДА ЖО. МАТРИЦА ДАЁТ СБОЙ Железногорск в России Железногорску не брат, не друг и не однофамилец, как известно. Но лента новостей в последнее время откровенно приводит в недоумение. Реальность ускользает и прямо на глазах становится живописным бредом. «В дежурную часть полиции обратилась за помощью 47-летняя женщина, которая сообщила о том, что ее сын провалился в болото на окраине города в лесном массиве и не может сам выбраться. Мальчик шел из школы домой пешком. Недалеко от городского озера он свернул на тропинку, решив сократить свой путь, однако заблудился в лесу и провалился в трясину. Теряя силы, он позвонил матери и сообщил о случившемся. Старший сержант полиции Андрей Коловоротный и старший сержант полиции Андрей Никифоров в течение 10 минут нашли ребенка в лесу и вытащили его из болота». Хм. Болото. Окраина города. Лесной массив. Школа. Городское озеро... Кажется, мне пора пересмотреть карту Нашгорода. В каком-то месте пространство определённо дало трещину. А с другой-то стороны, по крайней мере живой пацан остался, в отличие вот от этого: «Заведено ли такое правило во всех учебных заведениях Курской области или оно действует только в Железногорске, нам не известно. Но в колледже, где учился этот 18-летний парень, было так заведено, что после 22 часов двери на выход запираются и все молодые люди должны в это время спать. Молодому человеку спать не хотелось и он решил уйти в «самоволку». Но не повезло. Собираясь на вечернюю прогулку, он забыл об осторожности и неудачно упал на козырек запасного выхода, получив при этом серьезные травмы. Там он продолжительное время пролежал на бетоне, что усугубило его состояние. После того, как его обнаружили и увезли в реанимационное отделение городской больницы, юношу попытались спасти, но ничего у врачей не получилось, на другой день умер». Всё правильно. Шаг вправо, шаг влево... Прыжок на месте — попытка улететь. Сиди в своём болоте и тихонечко зови на помощь. Может, обойдётся. *** *** Между прочим, глобальный проект очистки заколючинской «голубой жемчужины» завершился массовым переселением к нам двух мешков с мальками щуки. Рыбаки долго сомневались в ценности именно такого подарка, а теперь бухтят, что щук сожрали караси, должно быть. На них вечно не угодишь. Впрочем, в курском Железногорске аналогичный сюжет тоже не без лёгкого крейзового флера обошёлся: «В Копенское водохранилище запустили полмиллиона мальков сазана. Любопытно, что эта акция прошла, благодаря ущербу, нанесенному Пяловскому водохранилищу в Московской области. Как рассказал главный государственный инспектор отдела государственного контроля надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Курской и Орловской областям Виктор Егельский, такие ситуации нередки. Это единая программа Росрыболовства. Например, ущерб нанесен в Московской области, а мальков выпускают здесь. Бывает и наоборот - курские организации, которые нанесли ущерб, выпускали рыбу в Орловской области. В Подмосковье не нашлось подходящего по размеру водохранилища, а железногорский водоём подошел, как нельзя кстати. Кстати, через год объем выпущенной рыбы будет увеличен примерно в десять раз». Ага. Лишь бы русалки не расплодились. А то всех школьников перетопят. НЕНАДАХОЛОКОЗД! Теперь взглянемте на курский аналог нашего капремонта на Свердлова, 18. Точнее, творческое развитие финансовой трагикомедии на местном материале: «С удивительной инициативой выступили общественники Железногорска. В то время как куряне и жители большинства районов области мечтают, чтобы к ним приехали дорожные рабочие, железногорцы просят прекратить ремонт дорожного полотна по улице Гагарина. На ремонтные работы выделен 21 миллион рублей. Но местные общественники называют его ненужным, а расходование средств — «закатыванием денег в асфальт». Они даже сняли видеоролик, на котором демонстрируют сохранность дорожного покрытия. — На нашу просьбу от 18 августа губернатору Александру Михайлову, прокурору области Алексею Цуканову направить комиссию, чтобы обследовать состояние дорожного полотна и дать заключение о целесообразности ремонта, никакой реакции нет, — говорит председатель Центра общественного контроля Железногорска Юрий Милюков. — А тем временем закатывание средств в дорогу ведётся активными темпами. Мы вновь сделали фотосъемку состояния дороги и процесса закатывания денег в ненужный ремонт. Видеоролик мы направили губернатору Курской области и президенту России». Блин, представляю себе митинг с плакатами: «Путин, останови ремонт!!!» Абсолютная фрагментация и гибель мозга. Доктор сказал — в морг, значит, в морг. А впрочем, мы ещё по нашей улице Ленина будущей весной пройдёмся... ПУТИН С НАМИ НАВСЕГДА В прошлом году дедушка Кабаев наградил заколючинскую школьницу именной парсуной за попытку взять у него автограф. Умные люди это дело отметили для себя и ставят на поток: «На днях ученица 20-го класса гимназии №1 г. Железногорска Аня Артеменко получила подарок от Президента РФ – рюкзачок и фото с автографом. Это благодарность за ее труд и любознательность. Весной на уроке зашла речь о школьных годах Президента РФ. Аня заинтересовалась этой темой и также решила вместе с родителями подготовить презентацию. Часть материала они нашли в интернете, но этого было недостаточно. Папа с малых лет учить дочку не останавливаться на полпути в достижении поставленных целей. Поэтому за помощью Аня решила обратиться к Владимиру Путину. Подготовив вопросы и приложив уже оформленный альбом, Аня с помощью родителей в июне отправила все это в Администрацию Президента. В августе пришло письмо из Москвы. Как отметила мама девочки, ответы были написаны очень доступным для ребенка языком. Из них Аня узнала, что Президент России в школьные годы, например, в столовой любил щи, котлеты, блины и пирожки. На вопрос: «Что бы он попросил у Деда Мороза», ответил, что он уже был в резиденции Деда Мороза и попросил исполнить его желание, чтобы на всей Земле был мир. Благодаря полученной информации Аня смогла завершить презентацию и в начале учебного года представила ее одноклассникам. Вскоре ее ждал сюрприз - приглашение на встречу с первым заместителем губернатора Курской области Александром Зубаревым и главой города Дмитрием Котовым. Именно они по поручению Администрации Президента передали школьнице подарок от Владимира Путина». Портретов, похоже, многовато отпечатали. Просто так раздать не удаётся, несмотря на приближающиеся «выборы». *** Кстати, о политике. Аборигены вряд ли забыли, а гостям Красноярска-26 следует напомнить, как весело шло утверждение у нас новых герба и флага, на благо британской королевы и соплеменной ей геральдической службы. Особенно хорош получился эпизод с сионистской звездой, в которую тайные враги законопатили атомного нашего Мишку. Кирпичная корона поверх герба тоже многим доставила тогда. А теперь по нашей тропиночке гордо шествует Железногорск-Курский. «Дело не обошлось без куропатки», ага. «На заседании Думы города горняков рассмотрели вопрос «О Флаге Железногорска». Состоялась геральдическая экспертиза. Рекомендовано сделать корректировку рисунка флага – дополнить его изображением куропатки в верхнем углу у древка. Это региональный знак отличия, но члены Геральдического совета посчитали, что если изображение куропатки есть на гербе города, то оно должно быть и на флаге. Суть уже имеющихся изображений на флаге города горняков такова: на сине-белом полотнище в центре размещен красно-серебряный ромб, символизирующий магнитную стрелку, отклонившуюся от меридиана, и разрез карьера». Символика прямо-таки вопиет, нечего сказать. Главное — никакой порнографии. ЩЕДРАЯ НАША РОДИНА Совсем недавно веселились мы по поводу премьеры в заколючинском театре кукол «Золотой ключик» спектакля по книгам и жизни Михаила Зощенко. Местная «партия жуликов и воров» даже не поняла, что это и про них сатира. Теперь выясняется, что наш «Золотой ключик» не одинок в радости своей. Кажется. «Театры Забайкалья получили финансовую поддержку из федеральной казны. Это стало возможным благодаря участию сразу в нескольких государственных целевых программах. Так, благодаря федеральному проекту "Большие гастроли для маленьких" краевой театр кукол на сцене города Железногорска презентует постановки "Сюрприз" и "Бука" во второй половине ноября. Елена Михайлова, министр культуры Забайкальского края: "Рады сообщить, что наш кукольный театр тоже вошел в две федеральные программы. Одна из них на материально-техническое обеспечение. Вторая - на поддержку творческой деятельности". Еще одна кукольная премьера в рамках проекта "Театр - детям" - "Иван царевич и серый волк". На нее было выделено 446 тысяч рублей из федеральной и муниципальной казны». Светлое Завтра буквально уже наступает на пятки. Или откуда там оно прийти-то должно, не подскажете? *** Еще раз о добрых волшебниках, чтоб два раза не вставать: «Приобрести ограждение для школы №4 в Железногорске-Илимском помогла депутат Законодательного собрания Иркутской области Марина Седых. Учреждение долгое время не имело забора, что нарушало правила безопасности. Кроме того, директор рассказала, что давно планировалась установка камер наблюдения во дворе школы, но администрация беспокоилась за их сохранность, поскольку без забора любой человек мог повредить или украсть их. Руководство школы обратилось с письмом к Марине Седых, которая приняла решение оказать помощь – возглавляемый ею благотворительный фонд выделил средства на установку металлического ограждения и его покраску. Однако, по словам Екатерины Коробейниковой, на этом проблемы не заканчиваются. «Нам нужно заменить кровлю – во время дождя она протекает. Требуется также заменить всю сантехнику, поскольку она не менялась с начала постройки школы – с 1972 года», – рассказала директор. Она отметила, что планирует в ближайшее время вновь обратиться к депутату за помощью». Правильно. Не у государства же просить. ГРОЗНАЯ ПОСТУПЬ ПРОЦВЕТАНИЯ «В Железногороске прошла презентация первых результатов работ по проекту реконструкции Парка им. Никитина, а также голосование за объекты и сервисы, которые горожане хотят видеть в обновленном парке. Проект разрабатывается по заказу Администрации города при поддержке компании «Металлоинвест». Каждому участнику – от дошкольников до пенсионеров – было предложено выбрать по два наиболее привлекательных объекта в каждой категории: детский отдых, культура, спорт, природа и рекреация, развлечения, еда и сервисы. Двенадцатью самыми популярными объектами по итогам голосования стали: веревочный парк и выделенная зона для картинга, открытый кинотеатр и танцевальная площадка, велодорожки и скалодром, благоустройство набережной и восстановление лодочной станции, аттракционы для взрослых и специально оборудованные места для барбекю, питьевые фонтаны и семейное кафе. «Проектировщики получили новую информацию о потребностях горожан, - считает руководитель управления внешних социальных программ Михайловского ГОКа Владимир Стефанович. - Например, стала очевидной необходимость создания открытой выставочной зоны, где будут демонстрироваться работы местных художников и фотографов, студентов художественного техникума и художественной школы Железногорска». Если вдруг кто не в курсе: упомянутое предприятие суть вотчина большого русского предпринимателя Алишера Усманова. Сам-то он, правда, в Россиюшке не живёт, предпочитая прогнивший Запад, но горно-обогатительный комбинат его не только гигантские яхты хозяину подгоняет, но и крепостным кое-что с барского стола перепадает, как видите. Здесь стоило бы напомнить заодно, как в Нашгороде голосовали весной за благоустройство территорий, но ладно, не будем о грустном. *** *** Между прочим — вы только Феде Марьясову не говорите — под курским Железногорском обнаружено славянское поселение третьего-пятого веков нашей эры: «Приглашенные Михайловским ГОКом археологи погружаются в прошлое. Львиная доля находок — обломки керамической посуды. Часть из них грубой лепки — такую делали женщины Киевской культуры. Есть и круговая керамика. Гончарное дело в те времена уже освоили переселенцы с юга, соседи по Курской области, представители Черняховской культуры. В числе ценных артефактов — различные пряслица, обломок фибулы-застежки и половина литейной формы. Владимир Енуков, доктор исторических наук, профессор, директор НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ: «Эта фибула была с эмалями. Дело в том, что еще чуть раньше, в среднем Поднепровье возникает центр, где начинают производить эти эмали. Застежки, некоторые другие украшения, браслеты. Они достаточно широко расходятся, но в первую очередь по Киевской культуре. Вот лунница — женское украшение, она как раз характерна для Черняховской культуры. Это те самые южные переселенцы». Сергей Головин, сотрудник НИИ археологии Юго-Востока Руси КГУ: «Это поселение для Киевской культуры — средних размеров. Здесь 2, скорее всего, дома мы нашли. Большое количество хозяйственных ям, которые использовались для хранения зерна, — их тут около 50-ти». По завершении раскопок здесь, как и планировали, разместится объект ГОКа — отвал №9». Символично, блин. Как детей, делает Нашгород по новостям этот незваный родственник. А тут ещё и наш фирменный номер присвоен! И если бы только он: А ВЫ, ДРУЗЬЯ, КАК НИ САДИТЕСЬ... В точном соответствии с классической формулой «Дороги и дураки» обратилась недавно на «прямую линию» губернатора Иркутской области жительница Нижнеилимского района, «которая звенящим голосом чуть не кричала: «Сделайте нам дорогу!» Речь шла о дороге от Железногорск-Илимского до Рудногорска. Левченко поддержал говорившую, пояснив, что плохое состояние дороги связано с большим потоком лесовозов и другого грузового транспорта. «Мы приняли несколько решений, чтобы её подладить. С мая по июль шёл ремонт дороги, в августе мы добавили средства на ремонт. В сентябре одно предприятие выиграло конкурс по ремонту, с 38-го по 53-й километр. Дорогу сделают с учётом той нагрузки, которая есть», — заявил губернатор, заметив, что активно проектируется следующий участок дороги». Само по себе это упоминание немного стоит, но в той же заметке коммунист Левченко кое-что интересное для нас с вами сказал: «Житель города Шелехова спросил, будет ли построен индустриальный парк в Чистых Ключах. Левченко ответил, что на земельном участке, переданном Корпорации развития Иркутской области под индустриальный парк, ничего не было сделано, бизнес туда не пришёл, новых производств и рабочих мест не создано. «Слишком много в России создано территорий опережающего развития. Мы не знаем, кого хотим опередить. Абсолютное большинство технопарков, ТОРов не работают или не так работают, как хотелось бы», — посетовал губернатор, напомнив про территорию опережающего развития в Усолье-Сибирском, где за год с лишним не было привлечено какого-либо серьёзного, крупного инвестора. «Самые лучшие в стране условия, но желающих нет, приходится брать под ручки и приводить туда», — поделился Левченко». Хорошо, что не в наручниках... Или плохо? *** На всякий случай стоит упомянуть, что градообразующее предприятие Железногорска-Илимского тоже приватизировано. В 2008 году его хозяин попал под шквальную критику персонально премьер-министра Путина В.В., однако ухитрился выжить, процветает себе дальше и состоянием дорог не заморачивается : «На Земле не так много рукотворных объектов, заметных даже из космоса. Когда находишься в непосредственной близости, не покидает ощущение нереальности: «Неужели это творение рук человеческих?». Именно такие чувства испытываешь на смотровой площадке Коршуновского карьера - одного из крупнейших за Уралом месторождений железной руды. Гигантская воронка достигает в диаметре около двух километров, ее склоны, увитые десятками километров автомобильных и железных дорог, уходят на глубину 400 метров. Многотонные БелАЗы с борта карьера выглядят, как детские игрушки. Если на дне Коршуновского карьера установить Эйфелеву башню, она полностью скроется от взгляда. Карьер работает круглосуточно. Но 8 сентября в рабочий ритм были внесены коррективы, связанные с нерядовым событием - добычей 500-миллионной тонны руды с начала отработки месторождения. Несмотря на солидный возраст, карьер по-прежнему остается одним из важнейших подразделений комбината, обеспечивая добычу половины всего объема железной руды (еще 50 процентов сырья дает Рудногорский рудник). Текущий проект предусматривает отработку карьера до отметки «минус 105 метров». Срок его реализации - до 2027 года. Но и это не предел. В 2015 году комбинат получил лицензию Роснедр на работы до отметки «минус 840 метров». Прирост запасов компании по новой лицензии составит 500 млн тонн». Ещё и внукам хватит бабла, стало быть. Хотя и не всем. НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ Когда в августе столичная «нацгвардия» опубликовала сообщение о спасении тонувшего железногорца, ваш корреспондент решил почему-то, что это гость из Сибири так развлекался: «Находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что на Даниловской набережной неизвестный мужчина упал в Москву-реку. Росгвардейцы прибыли на место и вытащили бедолагу из холодной воды, вызвали на место происшествия бригаду медиков, однако 24-летний уроженец Железногорска отказался от госпитализации». Однако ж с географической привязкой несостоявшегося утопленника вопрос достаточно сложный. Помимо трёх Железногорсков, регулярно попадающих в наши обзоры, в России имеется ещё два Железногорска-призрака, один где-то под Питером, а другой — в Московской волости. Обнаружить их в новостях никак не удаётся, но отдельные упоминания всё-таки встречаются иногда: «Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова уточнила, что, учитывая превышение содержания сероводорода в воздухе 2 сентября, направлены в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Министерство экологии и природопользования Московской области, Департамент Росприроднадзора по ЦФО, Прокуратуру Москвы и Московской области запросы с просьбой проверить выбросы МСЗ №4 и другие возможные источники загрязнения, в том числе объекты и промышленные предприятия на территории Московской области (г. Железногорск, Люберецкий район. г. Балашиха)». География, как известно - суть наука для извозчиков. *** Чисто красноярская загадка уводит тему сильно в сторону. Интернет-газета « Бомба » представляет: «Большинство жителей Емельяновского района задавая вопросы власти по разрешению проблем в наших посёлках, очень часто слышат один и тот же ответ: "НА ЭТО НЕТ ДЕНЕГ". Но как показывает практика, на самом деле деньги есть, но только не для решения проблем нашего района. В июне Контрольно-счетным органом была проведена проверка использования средств бюджета для обеспечения деятельности Муниципального учреждения «Трансавто» за 2016 год. На момент проведения проверки руководителем кампании являлся депутат Емельяновского районного Совета депутатов, избранный от партии Единая Россия - Иван Евгеньевич Кукарцев. Аудиторы Контрольно-счетного органа Емельяновского района в ходе проверки выявили вопиющие нарушения законодательства РФ и огромные суммы неправомерных и неэффективных растрат бюджетных средств. Согласно отчета выявлено нарушений на общую сумму пять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот тридцать четыре рубля. /.../ на балансе МКУ «Трансавто» числится легковой автомобиль ВАЗ21102, закрепленный за механиком Горбачевым А.Н., за 2016 год ему выдано талонов на бензин 2086,91 литр на сумму 69 785 руб. Согласно путевых листов ежедневный пробег автомобиля составляет от 140 до170 км, маршруты следования периодически повторяются: г. Красноярск, п. Березовка, г. Сосновоборск, г. Железногорск». Ребяты, вы не встречали в ЗАТО емельяновский жигулёнок? Таксует он, может, здесь? CRIME-TIME В криминальных новостях Красноярска-26 появилась однажды история про мальчишку, который в лесу за «Европой» вздумал подышать газом из баллончика, но не рассчитал и склеил ласты. В Курской области детишки предпочитают, кажется, натуральные продукты: «Школьницу из города горняков знакомые пригласили в лес на шашлыки. В компании предложили «семена кунжута», которые, как позже выяснили врачи, оказались плодами дурмана. Это дикорастущее растение семейства пасленовых, богатое алкалоидами, способно вызывать ощущения, подобные наркотическому. Плохо девочке стало уже дома. В больницу юную курянку доставила «скорая помощь», вызванная бабушкой-опекуном. Та заметила, что с внучкой творится что-то неладное, на воздействие спиртного было непохоже. Позднее маленькая пациентка рассказала медикам, что у нее начались галлюцинации. А доктора пояснили ей, что употребление семян ядовитого растения могло вызвать потерю зрения, паралич и другие серьезные проблемы со здоровьем». *** Публичные галлюцинации — дело хорошее и даже нужное, если разобраться: «Протоиерей Святослав Чурканов в Железногорске совершил обряд освящения проблемных участков на городских дорогах. Госавтоинспекторов на решение прибегнуть к помощи священнослужителя подтолкнула печальная статистика. Протоиерей отслужил молебен о безопасности жизней пассажиров и водителей, после чего окропил святой водой опасные места. Настоятель храма преподобного Сергия Радонежского выразил надежду на то, что Господь поможет всем путешествующим и сохранит их жизнь в здравии и благоденствии». Портал, разместивший эту новость, называется «Соловей.инфо», товарищи. Стыд и позор нам, что до сих пор инновационная столица Красноярского края никак не использует помощь Господа в пошаговом развитии. Но ещё более позорно, что вот такой газовой презентации у нас не было. Словно в деревне живём: «Горожанка Анжела рассказала: «В четыре часа утра в магазин одной из торговой сетей пустили какой-то газ. Под покровом этого газа вошли преступники и взорвали банкомат. Говорят, унесли то ли 100 тысяч, то ли миллион рублей. Сигнализация вроде бы сработала, но когда приехали полицейские, в магазине уже никого не было». *** Сам не знаю, зачем я столько времени хранил эту картинку. Может, просто жалко было выбрасывать. Но потом — чик! - и пригодилась она, когда информагенства сообщили: в Железногорске-Илимском сгорел единственный рынок «Аврора»: *** «Следователи города Железногорска Курской области устанавливают личность погибшей женщины, которая, по предварительным данным, могла приехать в город горняков из Донецка. Женщина выпала из окна общежития на улице Курской. Документов при ней не было. Полицейские опросили знакомых погишей, с которыми она периодически выпивала. Выяснилось, что звали женщину Лариса, в Курскую область она перебралась пару лет назад из Донецка, где ее дом сгорел после обстрела украинской армии. Приметы Ларисы: рост 150 см, нет передних зубов». КСТАТИ, О ПОЛИТИКЕ «Протокол о намерении сотрудничества подписали Бассарабяска и город Железногорск, Курской области. Об этом сообщил председатель Бессарабского района Петр Пушкарь. «Первые шаги уже сделаны. Мы надеемся, что в этом году будет подписан и сам протокол побратимства. Делегацию из Железногорска ждем у нас в октябре, на фестивале вина, - сказал Петр Пушкарь. - Нам интересны не только социальные и культурные аспекты. Нам важно объединять российский и молдавский бизнес. Рынок России огромен, поэтому для нас это соглашение очень важно. К тому же Железногорск - это один из крупных городов Курской области», - подметил председатель района Басарабяска». Видите, как здорово жить не за колючей проволокой? Раз — и поехали в Молдавию вино пить на халяву. А вот наши внешнеполитические понты все, как один, заканчиваются пшиком. Смотришь на конкурента и прям завидки берут: какие связи-то у них! «Международная инспекционная компания «UL VS Limited» (Великобритания) по заказу всемирно известной компанией The Walt Disney Company провела в АО «ГОТЭК-ПРИНТ», входящем в группу предприятий «ГОТЭК» (г. Железногорск, Курская обл.), аудит на предмет использования брендов компании при производстве упаковочной продукции. Был проведен осмотр полиграфического предприятия, проверка техники пожарной безопасности, также аудиторы выборочно ознакомились с личными делами работников. По итогам аудиторской проверки было выдано официальное заключение, что предприятие соответствует всем предъявляемым требованиям. The Walt Disney Company разработала Кодекс поведения предприятий, выпускающих свою продукцию под брендом компании или использующих ее дизайн. Кодекс включает запрет на использование детского и принудительного труда, соблюдение правил пожарной безопасности, запрет насилия и дискриминации, предоставление работникам права свободно общаться, вступать в объединения и союзы, вести переговоры законным способом, а также иметь достойную зарплату» ( отсюда ). И О ПОГОДЕ Жестоко шутит красноярская вкладка в «Комсомольскую правду»: «В Железногорске Красноярского края, в центре города, на улице Андреева, зацвели кусты шиповника. И это несмотря на снег и заморозки в городе. «Мы, конечно, удивлены столь необычному природному явлению. На моей памяти, такое произошло впервые. Возможно, шиповник зацвел перед теплыми выходными, – предположила жительница ЗАТО Железногорск Елена Глазунова». Хм. Так я её впредь и буду именовать: «жительница ЗАТО Железногорск». Лишь бы только с работы Пешков не погнал Алёнушку, а то внутренняя драматургия сюжета напрочь пропадёт. *** Ещё пара слов о Глазуновых, если позволите. Старшая дочь автора бессмертного романа «Убить прокурора» получилась удивительно похожей на папу. Посему ваш корреспондент немало удивился обнаружив её фото в новостях из Железногорска-Курского. Но потом пригляделся и понял, что ошибочка вышла. Другая то девочка: 21-летняя Полина Сероусова представляла Курск в финале конкурса «Мисс и Мистер Студенчество России 2017» в Челябинске. «Девушка является призером конкурсов «Краса Курска», «Мисс Железногорск», а также моделью агентства «SuperModels». Полина родом из Железногорска, в настоящий момент учится на зооинженерном факультете в КГСХА. Кроме того, девушка работает специалистом по ногтевому сервису и является неоднократным призером конкурсов по художественному чтению. Параметры курянки: 82-60-90, рост 172 сантиметра». *** И последнее на сегодня. Как-то мы рассказывали про томский «день топора» и массовый дристоз публики, его сопровождающий. Красноярский «АиФ» отыскал, наконец, двоих железногорских участников праздника. « Обыкновенный железобетонный гараж они превратили в мастерскую. Здесь два творческих человека из обычных чурбаков делают настоящие произведения искусства. А главным помощником им служит бензопила. Владиславу 43 года, был предпринимателем, но вдруг потянуло к искусству, и мужчина поступил в художественную школу на вечернее отделение для взрослых. Начал рисовать, лепить, попробовал резать. Понравилось. Нашёлся товарищ по увлечению, но вскоре остыл и бросил. На смену ему пришёл новый сподвижник. Познакомились по Интернету, сравнили увлечения и решили творить вместе. 37-летний Михаил Соболев приехал в Железногорск из Подмосковья. В отличие от Владислава он резьбой занимался уже 17 лет. Окончил Богородское художественное училище...











