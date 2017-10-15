 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Полная фуэтень  
Sunday, 15 October 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031         

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Полная фуэтень Печатать E-mail
Saturday, 14 October 2017

Ликующее мракобесие победно шествует по России.

Давят сверху: проповедью и звонком

Гневная речь патриарха и отказ телеканалов от рекламы «Матильды» вывели борьбу с фильмом на новые рубежи.

На заседании высшего церковного совета в Храме Христа Спасителя глава РПЦ высказал свое суждение о картине, ни разу не упомянув названия фильма Алексея Учителя, словно не желая осквернять уста крамольным именем. Патриарх полагает, что в «ставшем печально известным» и еще не вышедшем на экраны фильме есть «домыслы, которые не только являются фальшивкой, но и еще способны ранить огромное количество людей». Патриарх веско обличал ложь и лукавство — немыслимые свойства и качества для честного человека, но стрелы обвинений направил не в адрес нынешних мифотворцев, перелицовывающих историю, отвергающих нелицеприятные факты, а создателей фильма, не претендующим стать пособием по истории России начала ХХ века. Это им вменено в обязанность избегать домыслов, это они задели честь царственных страстотерпцев, это они виновны в уничтожении духовного наследия… Как тут не вспомнить реплику Шурика из «Кавказской пленницы»: «Простите, часовню тоже я развалил?»

Патриарх разъясняет, чем художественный вымысел отличается от лжи. Его пастве очевидно: несдобровать авторам вредоносного кино про порочную балерину. Но тут неожиданно возникает странная параллель между скромными усилиями авторов фильма и грешниками, ввергнувшими страну в ад кровопролития. Филиппика по адресу «пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий» явно выходит за рамки любого художественного произведения. Завершает патриарх свою речь очень строго: «Хочется надеяться, что все наши воспоминания о событиях недавнего прошлого — в том числе в форме произведений искусства — будут содействовать прежде всего примирению, а не служить источником новых раздоров и гражданских распрей, не становиться поводом для оскорбления чьих-либо чувств и ценностей». И снова косвенным образом виноватыми объявляются не одиозные депутатши, «использующие заведомо ложную информацию» о содержании фильма, а его создатели, новая волна гнева против которых накануне премьеры такой проповедью обеспечена.

Все федеральные каналы уже отреагировали на неудовольствие церковных иерархов: они отказались показывать рекламный ролик фильма, компании-прокатчику возвращают приобретенные за трансляцию деньги. Синхронность этого коллективного решения может быть объяснена только давлением сверху. Похоже, секулярная идеология становится доминирующей в некогда светском государстве. Создатели фильма признаются, что картину лишили основной рекламной площадки, не объяснив причины. И уже не важно, что для телевизора, дабы не оскорблять чувств смотрящих, был специально подготовлен 15-секундный ролик. Например, в нем не было кадра с обнаженной грудью балерины. Неизвестно, какова судьба четырехсерийной версии фильма, которую планировалось показать по Первому каналу. Ясно, что Константин Эрнст будет принимать решение с учетом «за», «против» и … мнения сверху. А Кремль со своей точкой зрения на «больную тему» не спешит определяться. С одной стороны, Песков заявил, что Кремль считает неприемлемым давление на прокатчиков «Матильды» Алексея Учителя, но и указаний правоохранителям для пресечения хулиганских выходок счел не давать.

И «страсти по Матильде» продолжают «разжигаться» дальше. На днях участники движения «Царский крест» обратились к президенту с просьбой воздействовать на решение об отзыве прокатного удостоверения «кощунственному фильму». Православные активисты передали в приемную президента 100 000 подписей людей, недовольных предстоящим выходом в прокат фильма Алексея Учителя «Матильда». Появился и кино-ответ Алексею Учителю — «Оболганный государь» («Ложь Матильды»). Лента обещает «пролить свет на историю вокруг якобы имевшего место быть романа императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской». Снял ее уральский православный режиссер и меценат Сергей Алиев. В фильме приняли участие: спортсмен Федор Емельяненко, режиссер Николай Бурляев, балерина Ильзе Лиепа, политик Адам Делимханов и бывший архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. Режиссер обвиняет балерину в распущенности. В одной из версий фильм даже назывался «Ложь проститутки». А дневники государя, хранящиеся в РГАЛИ, участники этой стряпни называют подделкой.

Но есть новости и обнадеживающие. Сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», принадлежащая Александру Мамуту, неожиданно решила вернуть «Матильду» в прокат («Новая» писала про его отказ показывать «Матильду» из-за потенциальной угрозы для зрителей). В сообщении компании указано, что принятию решения способствовала эффективная работа правоохранительных органов, направленная на предупреждение правонарушений, связанных с выходом картины на экраны. Однако депутат Поклонская складывать оружия не собирается. Она обратилась к Генпрокурору Юрию Чайке с призывом внести представления в профильные министерства и отозвать прокатное удостоверение у «провокационного» фильма Алексея Учителя. Знала бы заслуженная артистка Императорских театров, что ее имя вызовет такую бурю страстей на территории необъятной России! И что причиной интереса к ее имени будет не 32 фуэте, которые она первой среди российских танцовщиц исполнила, а бывший прокурор Крыма.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Учитель, режиссер:

- Конечно, после решений телеканалов фильм неизбежно потеряет в сборах. Ведь телевизионная реклама рассчитана прежде всего на тех, кто сидит у телеэкрана, не является завсегдатаем кинотеатров. Была вероятность пробудить их интерес к фильму. Увы. Конечно, из-за потерь в телеинформации, и прокатчики будут быстрее снимать картину с сеансов. Но что меня расстраивает больше всего: получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Людей запугали так, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать. В итоге побеждают силы, отнимающие у зрителя право смотреть то, что он сам сочтет нужным. При том, что фильм официально разрешен и законов не нарушает. Постепенно нас всех накрывает мрак мракобесия. Дело не только в «Матильде». Фильм может нравиться или нет. Но ограничения и неослабевающее давление со стороны темных сил — это воздействие не только на меня. Не только на конкретную картину. Теперь подобное может случиться с любым фильмом, любым автором. Может выстроиться целая очередь жертв внешней и внутренней цензуры.

novayagazeta.

***

На премьеру фильма Алексея Учителя "Матильда" в Россию не приедет и исполнительница главной женской роли – польская актриса Михалина Ольшанская. Она опасается угроз, исходящих от религиозных консерваторов, устраивающих акции против показа фильма об отношениях будущего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на режиссера Алексея Учителя и свои источники, отказываются приехать и два других иностранных участника картины – немецкий режиссер Томас Остермайер (снявшийся в роли врача-психиатра Фишеля) и актриса Луиза Вольфрам (сыграла роль будущей императрицы Александры Федоровны). Ранее отказался посетить премьеру и немецкий актер Ларс Айдингер, исполнивший роль будущего царя.

svoboda.org.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
15.10.1985
открылся книжный магазин «Современник» (в настоящее время книгами не торгует)

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить