Хотел я назвать рубрику "Без штанов, но в шляпе", но передумал. Как-то не лежала душа к названию рубрики «Без штанов, но в шляпе», но тут на помощь пришла муниципальная газета. «Замучили украшательством» звучит гораздо политкорректнее. Беру, так и быть. Уговорили.